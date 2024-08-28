Жирона — Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.08.2024

"Жирона" Виктора Цыганкова в двух стартовых турах чемпионата набрала только одно очко, и в матче с "Осасуной" ей отступать некуда — перед своими трибунами нужно атаковать и брать свое.

В то же время у памплонцев в копилке 4 балла, и их задача прозаичнее — отбиваться и ждать шанс на контратаках. Кажется, нас ждет типичное противостояние косы и камня.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Жирона - Осасуна Смотреть трансляцию

Примера. 3-й тур

29 августа. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" 20:00 "Осасуна"

Арбитр: Франсиско Эрнандес Маэсо

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Жироны"

"Жирона" на старте сезона подтвердила опасения критиков — да, сказка завершилась, третье место сезона-2023/24 позади, и новая реальность гораздо угрюмее.

10 новичков в команде еще не адаптировались, уровент игры упал. На поле "Бетиса" "Жирона" выглядела слабее, но спасла ничью в конце (1:1), а вот с "Атлетико" получился полный провал (0:3). Вопросы есть ко всем линиям — даже вратарь Гассанига начал "чудить".

19y28d - After his goal against Real Betis tonight, @GironaFC's Gabriel Misehouy (19 years and 28 days) is now the youngest Dutch goal scorer in @LaLiga this century. Gem. pic.twitter.com/gyy6coRCQa — OptaJohan (@OptaJohan) August 15, 2024

Матч с "Осасуной" на фоне этого всего — шанс вернуть веру в свои силы. В прошлой Ла Лиге "Жирона" выиграла 15 из 19 домашних матчей; ее дом — ее крепость. Но для победы всем каталонцам надо прибавить — и прежде всего, героям минувшей кампании Цыганкову, Мартину и Эррере. Сейчас "Жирона" аж 15-я в чемпионате по xG — это плохо.

Новости "Осасуны"

Если "Жирону" очень изменило лето, то "Осасуна" какой была, такой осталась. Тренера Ягобу Аррасате сменил Висенте Морено, но стиль игры сохранился, и команда тоже.

В стартовых турах памплонцы сыграли вничью с очень боевитым "Леганесом" (1:1) и обыграли "Мальорку" (1:0). В обох матчах "Осасуна" действовала жестко, много контратаковала, пробивала издали. Голы — буквально выстраданные; высокой реализации нет в помине.

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Да и в целом — нету у этой Памплоны топового качества футбола. Это команда стиля "иди и борись", но при этом очень старательная и вышколенная. Вне сомнений, она попробует превратить игру на "Монтиливи" в цепочку единоборств. Если получится — может даже победить.

"Жирона" - "Осасуна": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Жирона" дважды одолела "Осасуну" - 4:2 в гостях и 2:0 дома.

Да и в целом в последних шести очных встречах памплонцы победили только раз при трех успехах каталонцев. То есть, соперник удобный для команды Мичела.

Последние матчи "Жироны"

Последние матчи "Осасуны"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 3 3 0 0 6-3 9 2 "Вильярреал" 3 2 1 0 8-6 7 3 "Сельта" 3 2 0 1 8-6 6 4 "Атлетико" 2 1 1 0 5-2 4 5 Реал 2 1 1 0 4-1 4 6 "Леганес" 2 1 1 0 3-2 4 7 "Осасуна" 2 1 1 0 2-1 4 8 "Райо Вальекано" 3 1 1 1 3-3 4 9 "Реал Сосьедад" 2 1 0 1 2-2 3 10 "Вальядолид" 2 1 0 1 1-3 3 11 "Хетафе" 2 0 2 0 1-1 2 12 "Бетис" 2 0 2 0 1-1 2 13 "Севилья" 3 0 2 1 3-4 2 14 Мальорка 3 0 2 1 1-2 2 15 "Лас-Пальмас" 2 0 1 1 3-4 1 16 "Атлетик" 2 0 1 1 2-3 1 17 "Алавес" 2 0 1 1 1-2 1 18 Жирона 2 0 1 1 1-4 1 19 "Эспаньол" 2 0 0 2 0-2 0 20 "Валенсия" 2 0 0 2 2-5 0

Ориентировочные составы

У "Жироны" потерь нет, если не считать таковыми глубоких запасных Валери и Артеро.

У "Осасуны" сложнее — тут перенес операцию опорник Икер Муньос, а фулбек Рубен Пенья и вингер Кике Барха залечивают травмы.

"Жирона": Гассанига — Арнау, Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес — Эррера, Солис, Мартин — Цыганков, Миовски, Порту

"Осасуна": Эррера — Аресо, Катена, Эррандо, Крус — Торро, Ибаньес — Мой Гомес, Орос, Сарагоса — Будимир

"Жирона” - “Осасуна": ставки и коэффициенты

"Жирона" - "Осасуна": прогноз от UA-Футбол

“Жироне" нужна победа, она побежит вперед, и у "Осасуны" хватит кадров, чтобы ее на этом поймать. Наша ставка — на "обе забьют". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,7 и выше.