Жирона — Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.08.2024

"Жирона" Виктора Цыганкова в двух стартовых турах чемпионата набрала только одно очко, и в матче с "Осасуной" ей отступать некуда — перед своими трибунами нужно атаковать и брать свое.

В то же время у памплонцев в копилке 4 балла, и их задача прозаичнее — отбиваться и ждать шанс на контратаках. Кажется, нас ждет типичное противостояние косы и камня.

"Жирона" на старте сезона подтвердила опасения критиков — да, сказка завершилась, третье место сезона-2023/24 позади, и новая реальность гораздо угрюмее.

10 новичков в команде еще не адаптировались, уровент игры упал. На поле "Бетиса" "Жирона" выглядела слабее, но спасла ничью в конце (1:1), а вот с "Атлетико" получился полный провал (0:3). Вопросы есть ко всем линиям — даже вратарь Гассанига начал "чудить".

19y28d - After his goal against Real Betis tonight, @GironaFC's Gabriel Misehouy (19 years and 28 days) is now the youngest Dutch goal scorer in @LaLiga this century. Gem. pic.twitter.com/gyy6coRCQa