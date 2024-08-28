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Жирона — Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.08.2024
Каталонцы все еще в поисках первой победы в новом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Siu Wu/picture alliance
"Жирона" Виктора Цыганкова в двух стартовых турах чемпионата набрала только одно очко, и в матче с "Осасуной" ей отступать некуда — перед своими трибунами нужно атаковать и брать свое.
В то же время у памплонцев в копилке 4 балла, и их задача прозаичнее — отбиваться и ждать шанс на контратаках. Кажется, нас ждет типичное противостояние косы и камня.
Дивіться матч Прімери Жирона - Осасуна
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Примера. 3-й тур
29 августа. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" 20:00 "Осасуна"
Арбитр: Франсиско Эрнандес Маэсо
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Жироны"
"Жирона" на старте сезона подтвердила опасения критиков — да, сказка завершилась, третье место сезона-2023/24 позади, и новая реальность гораздо угрюмее.
10 новичков в команде еще не адаптировались, уровент игры упал. На поле "Бетиса" "Жирона" выглядела слабее, но спасла ничью в конце (1:1), а вот с "Атлетико" получился полный провал (0:3). Вопросы есть ко всем линиям — даже вратарь Гассанига начал "чудить".
19y28d - After his goal against Real Betis tonight, @GironaFC's Gabriel Misehouy (19 years and 28 days) is now the youngest Dutch goal scorer in @LaLiga this century. Gem. pic.twitter.com/gyy6coRCQa— OptaJohan (@OptaJohan) August 15, 2024
Матч с "Осасуной" на фоне этого всего — шанс вернуть веру в свои силы. В прошлой Ла Лиге "Жирона" выиграла 15 из 19 домашних матчей; ее дом — ее крепость. Но для победы всем каталонцам надо прибавить — и прежде всего, героям минувшей кампании Цыганкову, Мартину и Эррере. Сейчас "Жирона" аж 15-я в чемпионате по xG — это плохо.
Новости "Осасуны"
Если "Жирону" очень изменило лето, то "Осасуна" какой была, такой осталась. Тренера Ягобу Аррасате сменил Висенте Морено, но стиль игры сохранился, и команда тоже.
В стартовых турах памплонцы сыграли вничью с очень боевитым "Леганесом" (1:1) и обыграли "Мальорку" (1:0). В обох матчах "Осасуна" действовала жестко, много контратаковала, пробивала издали. Голы — буквально выстраданные; высокой реализации нет в помине.
Да и в целом — нету у этой Памплоны топового качества футбола. Это команда стиля "иди и борись", но при этом очень старательная и вышколенная. Вне сомнений, она попробует превратить игру на "Монтиливи" в цепочку единоборств. Если получится — может даже победить.
"Жирона" - "Осасуна": статистика личных встреч
В прошлом сезоне "Жирона" дважды одолела "Осасуну" - 4:2 в гостях и 2:0 дома.
Да и в целом в последних шести очных встречах памплонцы победили только раз при трех успехах каталонцев. То есть, соперник удобный для команды Мичела.
Последние матчи "Жироны"
Последние матчи "Осасуны"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|3
|3
|0
|0
|6-3
|9
|2
|"Вильярреал"
|3
|2
|1
|0
|8-6
|7
|3
|"Сельта"
|3
|2
|0
|1
|8-6
|6
|4
|"Атлетико"
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|5
|Реал
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|6
|"Леганес"
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|7
|"Осасуна"
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|8
|"Райо Вальекано"
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|9
|"Реал Сосьедад"
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|10
|"Вальядолид"
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|11
|"Хетафе"
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|12
|"Бетис"
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|13
|"Севилья"
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|14
|Мальорка
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|15
|"Лас-Пальмас"
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|16
|"Атлетик"
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|17
|"Алавес"
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|18
|Жирона
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|19
|"Эспаньол"
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|20
|"Валенсия"
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
Ориентировочные составы
У "Жироны" потерь нет, если не считать таковыми глубоких запасных Валери и Артеро.
У "Осасуны" сложнее — тут перенес операцию опорник Икер Муньос, а фулбек Рубен Пенья и вингер Кике Барха залечивают травмы.
"Жирона": Гассанига — Арнау, Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес — Эррера, Солис, Мартин — Цыганков, Миовски, Порту
"Осасуна": Эррера — Аресо, Катена, Эррандо, Крус — Торро, Ибаньес — Мой Гомес, Орос, Сарагоса — Будимир
"Жирона” - “Осасуна": ставки и коэффициенты
"Жирона" - "Осасуна": прогноз от UA-Футбол
“Жироне" нужна победа, она побежит вперед, и у "Осасуны" хватит кадров, чтобы ее на этом поймать. Наша ставка — на "обе забьют". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,7 и выше.
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