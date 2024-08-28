Лас-Пальмас — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.08.2024

Матч чемпиона против команды, которая будет биться за выживание. На стороне "Лас-Пальмаса" - география, туда далеко лететь; также на Канарах активные болельщики, не самый качественный газон, а команда много бегает.

Все остальные козыри, конечно же, на стороне "Реала", и любой результат, кроме его победы, стал бы огромной сенсацией.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Лас-Пальмас - Реал Мадрид Смотреть трансляцию

Примера. 3-й тур

29 августа. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" 22:30 "Реал Мадрид"

Арбитр: Матео Бускетс Феррер

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Лас-Пальмаса"

Канарцы начали сезон с ожидаемых трудностей. Дома против "Севильи" им удалось спасти ничью 2:2, а вот в гостях с "Леганесом" игра совсем не получилась; гол престижа Сандро забил уже в добавленное время (1:2).

Иначе и быть не могло. Гарсия Пимьента, который собрал эту команду год назад, ушел на повышение. Его место занял Луис Каррион с опытом качественной работы в Сегунде. Также много новичков — и даже шотландский десант в лице Маккенны и Макберни. Оба стараются, но пока малоэффективны.

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Лидер этого "Лас-Пальмаса" - Альберто Молейро, его 10-ка. За этим парнем "Реал" точно будет следить отдельно. Ну, а в остальном — типичный боец за выживание, и против Мадрида он выйдет сугубо "биться-бороться", а там как повезет.

Новости "Реала"

Мадрид уже удивил в стартовом туре, когда на Балеарах не победил "Мальорку" (1:1). При этом и во втором тайме с "Вальядолидом" проблем у "Сливочных" хватало, но дальний удар Феде Вальверде таки сломал андердога (3:0).

Проблем у "Реала" на самом деле хватает. Кроос ушел, и прямой замены нет. Беллингем выбыл на месяц. Мбаппе собрал 1,68 xG, но не забил — как видится, нервничает.

5 - Real Madrid's Kylian Mbappé is the player who has made the most shots on target without scoring (5) in the Top 5 European leagues this season (alongside Saint Etienne's Mathieu Cafaro). Gunpowder. pic.twitter.com/eIEu1VDNp6 — OptaJose (@OptaJose) August 26, 2024

Вопрос лишь в том — а достаточно ли этих проблем, чтобы "Реал" забуксовал против такого соперника, как "Лас-Пальмас"? Или даже с ними он его банально переедет? Пусть игра Мадрида только налаживается, но индивидуальный класс на месте, и его больше, чем у кого-либо другого в Европе.

"Лас-Пальмас" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

В прошлом сезоне Мадрид дважды обыграл канарцев — 2:0 дома и 2:1 в гостях, причем матч на "Гран-Канария" был очень нервным.

При этом последняя победа "Лас-Пальмаса" над "Реалом" был еще в 2001 году — 4:2 с дублем Рубена Кастро.

Последние матчи "Лас-Пальмаса"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 3 3 0 0 6-3 9 2 "Вильярреал" 3 2 1 0 8-6 7 3 "Сельта" 3 2 0 1 8-6 6 4 "Атлетико" 2 1 1 0 5-2 4 5 Реал 2 1 1 0 4-1 4 6 "Леганес" 2 1 1 0 3-2 4 7 "Осасуна" 2 1 1 0 2-1 4 8 "Райо Вальекано" 3 1 1 1 3-3 4 9 "Реал Сосьедад" 2 1 0 1 2-2 3 10 "Вальядолид" 2 1 0 1 1-3 3 11 "Хетафе" 2 0 2 0 1-1 2 12 "Бетис" 2 0 2 0 1-1 2 13 "Севилья" 3 0 2 1 3-4 2 14 Мальорка 3 0 2 1 1-2 2 15 "Лас-Пальмас" 2 0 1 1 3-4 1 16 "Атлетик" 2 0 1 1 2-3 1 17 "Алавес" 2 0 1 1 1-2 1 18 Жирона 2 0 1 1 1-4 1 19 "Эспаньол" 2 0 0 2 0-2 0 20 "Валенсия" 2 0 0 2 2-5 0

Ориентировочные составы

У "Реала" помимо уже упомянутого Беллингема вне игры также Камавинга, Алаба и Вальехо. У "Лас-Пальмаса" залечивают мышечные травмы Аднан Янузай и Пехиньо.

"Лас-Пальмас": Силлессен — Суарес, Маккена, Мармоль, Алекс Муньос — Хави Муньос, Луйодис, Кириан Родригес — Парк, Макберни, Молейро

"Реал Мадрид": Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди — Вальверде, Чуамени, Модрич — Браим Диас — Мбаппе, Винисиус

"Лас-Пальмас" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Лас-Пальмас" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

В стартовых матчах "Лас-Пальмас" непременно много пропускал, да и сам забивал изрядно. Ну, а "Реал" на голы традиционно щедр. Наша ставка — на ТБ 2,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,58 и выше.