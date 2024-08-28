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Лас-Пальмас — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.08.2024
Чемпион едет за первой выездной победой в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gabriel Jimenez Lorenzo/Quality Sport Images
Матч чемпиона против команды, которая будет биться за выживание. На стороне "Лас-Пальмаса" - география, туда далеко лететь; также на Канарах активные болельщики, не самый качественный газон, а команда много бегает.
Все остальные козыри, конечно же, на стороне "Реала", и любой результат, кроме его победы, стал бы огромной сенсацией.
- Новости "Лас-Пальмаса"
- Новости "Реала"
- "Лас-Пальмас" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч
- Последние матчи "Лас-Пальмаса"
- Последние матчи "Реала"
- Турнирное положение команд
- Ориентировочные составы
- "Лас-Пальмас" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты
- "Лас-Пальмас" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол
Дивіться матч Прімери Лас-Пальмас - Реал Мадрид
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Примера. 3-й тур
29 августа. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"
"Лас-Пальмас" 22:30 "Реал Мадрид"
Арбитр: Матео Бускетс Феррер
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Лас-Пальмаса"
Канарцы начали сезон с ожидаемых трудностей. Дома против "Севильи" им удалось спасти ничью 2:2, а вот в гостях с "Леганесом" игра совсем не получилась; гол престижа Сандро забил уже в добавленное время (1:2).
Иначе и быть не могло. Гарсия Пимьента, который собрал эту команду год назад, ушел на повышение. Его место занял Луис Каррион с опытом качественной работы в Сегунде. Также много новичков — и даже шотландский десант в лице Маккенны и Макберни. Оба стараются, но пока малоэффективны.
Лидер этого "Лас-Пальмаса" - Альберто Молейро, его 10-ка. За этим парнем "Реал" точно будет следить отдельно. Ну, а в остальном — типичный боец за выживание, и против Мадрида он выйдет сугубо "биться-бороться", а там как повезет.
Новости "Реала"
Мадрид уже удивил в стартовом туре, когда на Балеарах не победил "Мальорку" (1:1). При этом и во втором тайме с "Вальядолидом" проблем у "Сливочных" хватало, но дальний удар Феде Вальверде таки сломал андердога (3:0).
Проблем у "Реала" на самом деле хватает. Кроос ушел, и прямой замены нет. Беллингем выбыл на месяц. Мбаппе собрал 1,68 xG, но не забил — как видится, нервничает.
5 - Real Madrid's Kylian Mbappé is the player who has made the most shots on target without scoring (5) in the Top 5 European leagues this season (alongside Saint Etienne's Mathieu Cafaro). Gunpowder. pic.twitter.com/eIEu1VDNp6— OptaJose (@OptaJose) August 26, 2024
Вопрос лишь в том — а достаточно ли этих проблем, чтобы "Реал" забуксовал против такого соперника, как "Лас-Пальмас"? Или даже с ними он его банально переедет? Пусть игра Мадрида только налаживается, но индивидуальный класс на месте, и его больше, чем у кого-либо другого в Европе.
"Лас-Пальмас" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч
В прошлом сезоне Мадрид дважды обыграл канарцев — 2:0 дома и 2:1 в гостях, причем матч на "Гран-Канария" был очень нервным.
При этом последняя победа "Лас-Пальмаса" над "Реалом" был еще в 2001 году — 4:2 с дублем Рубена Кастро.
Последние матчи "Лас-Пальмаса"
Последние матчи "Реала"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|3
|3
|0
|0
|6-3
|9
|2
|"Вильярреал"
|3
|2
|1
|0
|8-6
|7
|3
|"Сельта"
|3
|2
|0
|1
|8-6
|6
|4
|"Атлетико"
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|5
|Реал
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|6
|"Леганес"
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|7
|"Осасуна"
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|8
|"Райо Вальекано"
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|9
|"Реал Сосьедад"
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|10
|"Вальядолид"
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|11
|"Хетафе"
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|12
|"Бетис"
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|13
|"Севилья"
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|14
|Мальорка
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|15
|"Лас-Пальмас"
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|16
|"Атлетик"
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|17
|"Алавес"
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|18
|Жирона
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|19
|"Эспаньол"
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|20
|"Валенсия"
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
Ориентировочные составы
У "Реала" помимо уже упомянутого Беллингема вне игры также Камавинга, Алаба и Вальехо. У "Лас-Пальмаса" залечивают мышечные травмы Аднан Янузай и Пехиньо.
"Лас-Пальмас": Силлессен — Суарес, Маккена, Мармоль, Алекс Муньос — Хави Муньос, Луйодис, Кириан Родригес — Парк, Макберни, Молейро
"Реал Мадрид": Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди — Вальверде, Чуамени, Модрич — Браим Диас — Мбаппе, Винисиус
"Лас-Пальмас" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты
"Лас-Пальмас" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол
В стартовых матчах "Лас-Пальмас" непременно много пропускал, да и сам забивал изрядно. Ну, а "Реал" на голы традиционно щедр. Наша ставка — на ТБ 2,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,58 и выше.
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