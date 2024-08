Лас-Пальмас — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.08.2024

Матч чемпиона против команды, которая будет биться за выживание. На стороне "Лас-Пальмаса" - география, туда далеко лететь; также на Канарах активные болельщики, не самый качественный газон, а команда много бегает.

Все остальные козыри, конечно же, на стороне "Реала", и любой результат, кроме его победы, стал бы огромной сенсацией.

Канарцы начали сезон с ожидаемых трудностей. Дома против "Севильи" им удалось спасти ничью 2:2, а вот в гостях с "Леганесом" игра совсем не получилась; гол престижа Сандро забил уже в добавленное время (1:2).

Иначе и быть не могло. Гарсия Пимьента, который собрал эту команду год назад, ушел на повышение. Его место занял Луис Каррион с опытом качественной работы в Сегунде. Также много новичков — и даже шотландский десант в лице Маккенны и Макберни. Оба стараются, но пока малоэффективны.

Лидер этого "Лас-Пальмаса" - Альберто Молейро, его 10-ка. За этим парнем "Реал" точно будет следить отдельно. Ну, а в остальном — типичный боец за выживание, и против Мадрида он выйдет сугубо "биться-бороться", а там как повезет.

Мадрид уже удивил в стартовом туре, когда на Балеарах не победил "Мальорку" (1:1). При этом и во втором тайме с "Вальядолидом" проблем у "Сливочных" хватало, но дальний удар Феде Вальверде таки сломал андердога (3:0).

Проблем у "Реала" на самом деле хватает. Кроос ушел, и прямой замены нет. Беллингем выбыл на месяц. Мбаппе собрал 1,68 xG, но не забил — как видится, нервничает.

5 - Real Madrid's Kylian Mbappé is the player who has made the most shots on target without scoring (5) in the Top 5 European leagues this season (alongside Saint Etienne's Mathieu Cafaro). Gunpowder. pic.twitter.com/eIEu1VDNp6