Барселона — Вальядолид. Анонс и прогноз матча Примеры на 31.08.2024

"Барселона" после трех кряду побед на старте чемпионата возглавляет таблицу и теперь встретится с одним из новичков сезона.

Уровень футбола "Барсы" при Флике высок, а настроение — выше неба. Только чудо может помочь "Вальядолиду" выстоять, хотя эта команда уже и зарекомендовала себя как вполне достойного андердога, цепляющегося за свои шансы.

Учитывая все экономические проблемы, "Барса" проводит старт мечты. Три победы по 2:1 над "Валенсией", "Атлетиком" и, особенно, на "Вальекасе" с "Райо" - это очень круто.

Герой Каталонии сейчас Ламин Ямаль — он не уходит с поля без результативного действия. Также Дани Ольмо забил в дебютном матче за Блауграну, а Роберт Левандовский с тремя мячами возглавляет гонку бомбардиров Ла Лиги. Конечно, есть и ложка дегтя в виде чудовищной травмы наследника Бускетса Марка Берналя, но все же позитива больше.

13 - Lamine Yamal has been involved in 13 goals in 41 LaLiga appearances (6 goals and 7 assists), equalling Bojan Krkić's record for most goals involvements by a player before turning 18 in the 21st century (13 - 10 goals and 3 assists). Jewel. pic.twitter.com/W2AMe5nvMF