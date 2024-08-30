Барселона — Вальядолид. Анонс и прогноз матча Примеры на 31.08.2024

"Барселона" после трех кряду побед на старте чемпионата возглавляет таблицу и теперь встретится с одним из новичков сезона.

Уровень футбола "Барсы" при Флике высок, а настроение — выше неба. Только чудо может помочь "Вальядолиду" выстоять, хотя эта команда уже и зарекомендовала себя как вполне достойного андердога, цепляющегося за свои шансы.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Барселона - Вальядолід Смотреть трансляцию

Примера. 4-й тур

31 августа. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" 18:00 "Вальядолид"

Арбитр: Исидро Диас де Мера Эскудерос

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

Учитывая все экономические проблемы, "Барса" проводит старт мечты. Три победы по 2:1 над "Валенсией", "Атлетиком" и, особенно, на "Вальекасе" с "Райо" - это очень круто.

Герой Каталонии сейчас Ламин Ямаль — он не уходит с поля без результативного действия. Также Дани Ольмо забил в дебютном матче за Блауграну, а Роберт Левандовский с тремя мячами возглавляет гонку бомбардиров Ла Лиги. Конечно, есть и ложка дегтя в виде чудовищной травмы наследника Бускетса Марка Берналя, но все же позитива больше.

13 - Lamine Yamal has been involved in 13 goals in 41 LaLiga appearances (6 goals and 7 assists), equalling Bojan Krkić's record for most goals involvements by a player before turning 18 in the 21st century (13 - 10 goals and 3 assists). Jewel. pic.twitter.com/W2AMe5nvMF — OptaJose (@OptaJose) August 30, 2024

Ганси Флику удалось то, что не получается в этом сезоне у Карло Анчелотти — нащупать баланс между атакой и защитой, игрой с мячом и без него. Если "Барса" сохранит это качество с "Вальядолидом", и при этом не будет слишком уставшей после мидуика — нас ждет разгром, это точно.

Новости "Вальядолида"

Дивный старт сезона получился у "Пуселы". Два матча против таких же новичков элиты "Эспаньола" и "Леганеса", в которых команда набрала 4 очка, и еще были 0:3 на "Бернабеу" с "Реалом". Никакой середины.

При этом, как ни странно, именно матч с Мадридом понравился наибольше. Вплоть до 88-й минуты "Вальядолид" удерживал счет 0:1, выбегал в контратаки, даже полумоменты создавал. Это показало, что с характером и структурой игры у команды Пауло Пеццолано все обстоит неплохо.

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В целом "Пусела" - очень равный коллектив, никто не выделяется, но никто и не выпадает. Эстонец Хейн на воротах не привозит, Джемерт в центре защиты имеет опыт разных топ-лиг, Кике Перес, Мачис, Маркос Андре — уже ветераны Примеры и без боя ничего не отдадут. Другой вопрос, что "Барса"-то боя не боится — получается, нужен Х-фактор, а его у "Вальядолида" сейчас нет.

"Барселона" - "Вальядолид": статистика личных встреч

"Вальядолид" победил "Барсу" 3:1 дома в мае 2023-го — на тот момент, каталонцы уже были чемпионом, а "Пусела" билась за выживание.

Ну, а перед этим каталонцы выиграли у "Вальядолида" 7 матчей кряду в 2018-22 годах, а на своем поле и подавно не уступают ему аж с 1997 года.

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Вальядолида"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 3 3 0 0 6-3 9 2 "Вильярреал" 3 2 1 0 8-6 7 3 "Сельта" 3 2 0 1 8-6 6 4 "Атлетико" 3 1 2 0 5-2 5 5 Реал 3 1 2 0 5-2 5 6 "Леганес" 3 1 2 0 3-2 5 7 Жирона 3 1 1 1 5-4 4 8 "Райо Вальекано" 3 1 1 1 3-3 4 9 "Атлетик" 3 1 1 1 3-3 4 10 "Алавес" 3 1 1 1 3-3 4 11 "Вальядолид" 3 1 1 1 1-3 4 12 "Осасуна" 3 1 1 1 2-5 4 13 "Реал Сосьедад" 3 1 0 2 3-4 3 14 "Хетафе" 2 0 2 0 1-1 2 15 "Бетис" 2 0 2 0 1-1 2 16 "Лас-Пальмас" 3 0 2 1 4-5 2 17 "Севилья" 3 0 2 1 3-4 2 18 Мальорка 3 0 2 1 1-2 2 19 "Эспаньол" 3 0 1 2 0-2 1 20 "Валенсия" 3 0 0 3 2-6 0

Ориентировочные составы

У "Барсы" помимо уже упомянутого Берналя, который выбыл до конца сезона с разрывом крестов, вне игры Кристенсен, Араухо, де Йонг, Гави, Фати и Эрик Гарсия.

У "Вальядолида" же состав более-менее оптимален: залечивает травму только атакующий хав Анвар Тухами, а центрбек Энцо Бойомо вчера стал игроком "Осасуны".

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Касадо, Педри — Ямаль, Ольмо, Рафинья — Левандовский

"Вальядолид": Хейн — Луис Перес, Хави Санчес, Джемерт, Лукас Роса — Кике Перес, Юрич, Амалла — Ндиай, Силла, Моро

"Барселона" - "Вальядолид": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Вальядолид": прогноз от UA-Футбол

На кураже "Барса", многое у нее получается, и в таком состоянии дома с записным аутсайдером команда не ошибется.

Наша ставка — на каталонцев с форой (-1,5). БК предлагают ее с коэффициентами от 1,65 и выше.