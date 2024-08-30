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Барселона — Вальядолид. Анонс и прогноз матча Примеры на 31.08.2024
Лидер против новичка элиты
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
"Барселона" после трех кряду побед на старте чемпионата возглавляет таблицу и теперь встретится с одним из новичков сезона.
Уровень футбола "Барсы" при Флике высок, а настроение — выше неба. Только чудо может помочь "Вальядолиду" выстоять, хотя эта команда уже и зарекомендовала себя как вполне достойного андердога, цепляющегося за свои шансы.
- Новости "Барселоны"
- Новости "Вальядолида"
- "Барселона" - "Вальядолид": статистика личных встреч
- Последние матчи "Барселоны"
- Последние матчи "Вальядолида"
- Турнирное положение команд
- Ориентировочные составы
- "Барселона" - "Вальядолид": ставки и коэффициенты
- "Барселона" - "Вальядолид": прогноз от UA-Футбол
Дивіться матч Прімери Барселона - Вальядолід
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Примера. 4-й тур
31 августа. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" 18:00 "Вальядолид"
Арбитр: Исидро Диас де Мера Эскудерос
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Барселоны"
Учитывая все экономические проблемы, "Барса" проводит старт мечты. Три победы по 2:1 над "Валенсией", "Атлетиком" и, особенно, на "Вальекасе" с "Райо" - это очень круто.
Герой Каталонии сейчас Ламин Ямаль — он не уходит с поля без результативного действия. Также Дани Ольмо забил в дебютном матче за Блауграну, а Роберт Левандовский с тремя мячами возглавляет гонку бомбардиров Ла Лиги. Конечно, есть и ложка дегтя в виде чудовищной травмы наследника Бускетса Марка Берналя, но все же позитива больше.
13 - Lamine Yamal has been involved in 13 goals in 41 LaLiga appearances (6 goals and 7 assists), equalling Bojan Krkić's record for most goals involvements by a player before turning 18 in the 21st century (13 - 10 goals and 3 assists). Jewel. pic.twitter.com/W2AMe5nvMF— OptaJose (@OptaJose) August 30, 2024
Ганси Флику удалось то, что не получается в этом сезоне у Карло Анчелотти — нащупать баланс между атакой и защитой, игрой с мячом и без него. Если "Барса" сохранит это качество с "Вальядолидом", и при этом не будет слишком уставшей после мидуика — нас ждет разгром, это точно.
Новости "Вальядолида"
Дивный старт сезона получился у "Пуселы". Два матча против таких же новичков элиты "Эспаньола" и "Леганеса", в которых команда набрала 4 очка, и еще были 0:3 на "Бернабеу" с "Реалом". Никакой середины.
При этом, как ни странно, именно матч с Мадридом понравился наибольше. Вплоть до 88-й минуты "Вальядолид" удерживал счет 0:1, выбегал в контратаки, даже полумоменты создавал. Это показало, что с характером и структурой игры у команды Пауло Пеццолано все обстоит неплохо.
В целом "Пусела" - очень равный коллектив, никто не выделяется, но никто и не выпадает. Эстонец Хейн на воротах не привозит, Джемерт в центре защиты имеет опыт разных топ-лиг, Кике Перес, Мачис, Маркос Андре — уже ветераны Примеры и без боя ничего не отдадут. Другой вопрос, что "Барса"-то боя не боится — получается, нужен Х-фактор, а его у "Вальядолида" сейчас нет.
"Барселона" - "Вальядолид": статистика личных встреч
"Вальядолид" победил "Барсу" 3:1 дома в мае 2023-го — на тот момент, каталонцы уже были чемпионом, а "Пусела" билась за выживание.
Ну, а перед этим каталонцы выиграли у "Вальядолида" 7 матчей кряду в 2018-22 годах, а на своем поле и подавно не уступают ему аж с 1997 года.
Последние матчи "Барселоны"
Последние матчи "Вальядолида"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|3
|3
|0
|0
|6-3
|9
|2
|"Вильярреал"
|3
|2
|1
|0
|8-6
|7
|3
|"Сельта"
|3
|2
|0
|1
|8-6
|6
|4
|"Атлетико"
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|5
|Реал
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|6
|"Леганес"
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|7
|Жирона
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|8
|"Райо Вальекано"
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|9
|"Атлетик"
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|10
|"Алавес"
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|11
|"Вальядолид"
|3
|1
|1
|1
|1-3
|4
|12
|"Осасуна"
|3
|1
|1
|1
|2-5
|4
|13
|"Реал Сосьедад"
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|14
|"Хетафе"
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|15
|"Бетис"
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|16
|"Лас-Пальмас"
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|17
|"Севилья"
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|18
|Мальорка
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|19
|"Эспаньол"
|3
|0
|1
|2
|0-2
|1
|20
|"Валенсия"
|3
|0
|0
|3
|2-6
|0
Ориентировочные составы
У "Барсы" помимо уже упомянутого Берналя, который выбыл до конца сезона с разрывом крестов, вне игры Кристенсен, Араухо, де Йонг, Гави, Фати и Эрик Гарсия.
У "Вальядолида" же состав более-менее оптимален: залечивает травму только атакующий хав Анвар Тухами, а центрбек Энцо Бойомо вчера стал игроком "Осасуны".
"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Касадо, Педри — Ямаль, Ольмо, Рафинья — Левандовский
"Вальядолид": Хейн — Луис Перес, Хави Санчес, Джемерт, Лукас Роса — Кике Перес, Юрич, Амалла — Ндиай, Силла, Моро
"Барселона" - "Вальядолид": ставки и коэффициенты
"Барселона" - "Вальядолид": прогноз от UA-Футбол
На кураже "Барса", многое у нее получается, и в таком состоянии дома с записным аутсайдером команда не ошибется.
Наша ставка — на каталонцев с форой (-1,5). БК предлагают ее с коэффициентами от 1,65 и выше.
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