Севилья — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.09.2024

"Севилья" сыграла вничью два из трех матчей на старте Ла Лиги и еще один програла — плохой старт для Гарсии Пимьенты. Тем временем "Жирона" набрала одно очко в двух выездах, после чего разбила дома "Осасуну" 4:0.

Кто тут фаворит, а кто аутсайдер? Кажется, таких нет. Нас ждет равное противостояние, в котором каждая сторона получит шансы на успех.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Севілья - Жирона Смотреть трансляцию

Примера. 4-й тур

1 сентября. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" 20:00 "Жирона"

Арбитр: Хосе Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Севильи"

"Севилья" существенно изменилась за лето. Тренер Гарсия Пимьента пришел из "Лас-Пальмаса", Эджуке и Иэначо влились в нападение, сделали его более физическим; при этом ушел Рамос, это ослабило защиту и стандарты.

На фоне всего этого команда пока нестабильна. 2:2 в гостях с "Лас-Пальмасом" выглядели неплохо, на Канарах всем трудно. Дальше 1:2 с "Вильярреалом" - это уже хуже. Ну, и 0:0 с "Мальоркой" - симпатичная игра, но слабо с реализацией.

5 - Sevilla made five shots on target without scoring in the first half of a @LaLigaEN match for the first time since May 2021 against Villarreal (also five).



Insistence. pic.twitter.com/yjiQNtjInC — OptaJose (@OptaJose) August 27, 2024

Таким образом, к 4-му туру "Севилья" подошла одной из 7 команд лиги, которые еще не побеждали, и это точно вынудит ее рисковать. Владения и атак от "Нервиона" будет много. При этом главный вызов Гарсии Пимьенты и его парней все же не в нападении, а в тылу — там Баде и Гудель привозят в каждом матче по 2-3 раза.

Новости "Жироны"

Каталонцы, как и ожидалось, лишь учатся играть по-новому на старте Ла Лиги. Этим летом ушли Довбик, Алейш, Эрик, Савиньо и Коуто — как иначе?

В первом туре с "Бетисом" "Жироне" было очень сложно, но она вовремя собралась (1:1). Дальше на поле "Атлетико" каталонцев дважды подвел вратарь Гассанига, и это вылилось в 0:3. Ну, и третий тур — легкие домашние 4:0 с "Осасуной", где героем стал наш Цыганков, у него 1+1.

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Помимо Виктора отмечаем и адаптацию новичков — по голу забили Абель Руис и Брайан Хиль, а Донни ван де Бек сделал ассист. Наверное, всю троицу стоит ждать в старте на "Писхуане". Ну, и еще заметим, что почерк "Жироны" несмотря на кадровые изменения остался прежним. Эта команда хорошо атакует позиционно, высоко прессингует, но при этом дома выступает на порядок увереннее, чем в гостях.

"Севилья" - "Жирона": статистика личных встреч

"Севилья" - очень удобный соперник для "Жироны". В прошлом сезоне каталонцы дважды ее победили — 2:1 в гостях и 5:1 дома.

Всего же серия побед "Жироны" над "Нервионом" составляет пять матчей; последняя осечка была аж в 2018 году — там "Севилья" победила 2:0 с голами Банеги и Сарабии.

Последние матчи "Севильи"

Последние матчи "Жироны"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 3 3 0 0 6-3 9 2 "Вильярреал" 3 2 1 0 8-6 7 3 "Сельта" 3 2 0 1 8-6 6 4 "Атлетико" 3 1 2 0 5-2 5 5 Реал 3 1 2 0 5-2 5 6 "Леганес" 3 1 2 0 3-2 5 7 Жирона 3 1 1 1 5-4 4 8 "Райо Вальекано" 3 1 1 1 3-3 4 9 "Атлетик" 3 1 1 1 3-3 4 10 "Алавес" 3 1 1 1 3-3 4 11 "Вальядолид" 3 1 1 1 1-3 4 12 "Осасуна" 3 1 1 1 2-5 4 13 "Реал Сосьедад" 3 1 0 2 3-4 3 14 "Хетафе" 2 0 2 0 1-1 2 15 "Бетис" 2 0 2 0 1-1 2 16 "Лас-Пальмас" 3 0 2 1 4-5 2 17 "Севилья" 3 0 2 1 3-4 2 18 Мальорка 3 0 2 1 1-2 2 19 "Эспаньол" 3 0 1 2 0-2 1 20 "Валенсия" 3 0 0 3 2-6 0

Ориентировочные составы

У "Жироны" небольшой ушиб имел Янхель Эррера, но он все равно должен сыграть. Также вне игры запасные Валери и Артеро.

У "Севильи" же не сыграют травмированный Сусо и дисквалифицированный после удаления на Мальорке Сауль.

"Севилья": Нюланд — Кармона, Баде, Салас, Педроса — Хуанлу, Локонга, Агуме — Лукебакьо, Ромеро, Эджуке

"Жирона": Гассанига — Арнау, Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес — Эррера, Ромеу, ван де Бек — Цыганков, Абель Руис, Хиль

"Севилья" - "Жирона": ставки и коэффициенты

"Севилья" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

Судя по предыдущим турам, "Жирона" набирает боевую форму все же быстрее, чем "Севилья". К тому же, ей годами везет именно против "Нервиона".

Наша ставка — каталонцы не проиграют. БК предлагают это событие с коэффициентами от 1,6 и выше.