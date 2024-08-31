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Севилья — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.09.2024
Цыганков против именитого клуба, который еще не побеждал в новом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Севилья" сыграла вничью два из трех матчей на старте Ла Лиги и еще один програла — плохой старт для Гарсии Пимьенты. Тем временем "Жирона" набрала одно очко в двух выездах, после чего разбила дома "Осасуну" 4:0.
Кто тут фаворит, а кто аутсайдер? Кажется, таких нет. Нас ждет равное противостояние, в котором каждая сторона получит шансы на успех.
Дивіться матч Прімери Севілья - Жирона
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Примера. 4-й тур
1 сентября. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" 20:00 "Жирона"
Арбитр: Хосе Санчес Мартинес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Севильи"
"Севилья" существенно изменилась за лето. Тренер Гарсия Пимьента пришел из "Лас-Пальмаса", Эджуке и Иэначо влились в нападение, сделали его более физическим; при этом ушел Рамос, это ослабило защиту и стандарты.
На фоне всего этого команда пока нестабильна. 2:2 в гостях с "Лас-Пальмасом" выглядели неплохо, на Канарах всем трудно. Дальше 1:2 с "Вильярреалом" - это уже хуже. Ну, и 0:0 с "Мальоркой" - симпатичная игра, но слабо с реализацией.
5 - Sevilla made five shots on target without scoring in the first half of a @LaLigaEN match for the first time since May 2021 against Villarreal (also five).— OptaJose (@OptaJose) August 27, 2024
Insistence. pic.twitter.com/yjiQNtjInC
Таким образом, к 4-му туру "Севилья" подошла одной из 7 команд лиги, которые еще не побеждали, и это точно вынудит ее рисковать. Владения и атак от "Нервиона" будет много. При этом главный вызов Гарсии Пимьенты и его парней все же не в нападении, а в тылу — там Баде и Гудель привозят в каждом матче по 2-3 раза.
Новости "Жироны"
Каталонцы, как и ожидалось, лишь учатся играть по-новому на старте Ла Лиги. Этим летом ушли Довбик, Алейш, Эрик, Савиньо и Коуто — как иначе?
В первом туре с "Бетисом" "Жироне" было очень сложно, но она вовремя собралась (1:1). Дальше на поле "Атлетико" каталонцев дважды подвел вратарь Гассанига, и это вылилось в 0:3. Ну, и третий тур — легкие домашние 4:0 с "Осасуной", где героем стал наш Цыганков, у него 1+1.
Помимо Виктора отмечаем и адаптацию новичков — по голу забили Абель Руис и Брайан Хиль, а Донни ван де Бек сделал ассист. Наверное, всю троицу стоит ждать в старте на "Писхуане". Ну, и еще заметим, что почерк "Жироны" несмотря на кадровые изменения остался прежним. Эта команда хорошо атакует позиционно, высоко прессингует, но при этом дома выступает на порядок увереннее, чем в гостях.
"Севилья" - "Жирона": статистика личных встреч
"Севилья" - очень удобный соперник для "Жироны". В прошлом сезоне каталонцы дважды ее победили — 2:1 в гостях и 5:1 дома.
Всего же серия побед "Жироны" над "Нервионом" составляет пять матчей; последняя осечка была аж в 2018 году — там "Севилья" победила 2:0 с голами Банеги и Сарабии.
Последние матчи "Севильи"
Последние матчи "Жироны"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|3
|3
|0
|0
|6-3
|9
|2
|"Вильярреал"
|3
|2
|1
|0
|8-6
|7
|3
|"Сельта"
|3
|2
|0
|1
|8-6
|6
|4
|"Атлетико"
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|5
|Реал
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|6
|"Леганес"
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|7
|Жирона
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|8
|"Райо Вальекано"
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|9
|"Атлетик"
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|10
|"Алавес"
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|11
|"Вальядолид"
|3
|1
|1
|1
|1-3
|4
|12
|"Осасуна"
|3
|1
|1
|1
|2-5
|4
|13
|"Реал Сосьедад"
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|14
|"Хетафе"
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|15
|"Бетис"
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|16
|"Лас-Пальмас"
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|17
|"Севилья"
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|18
|Мальорка
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|19
|"Эспаньол"
|3
|0
|1
|2
|0-2
|1
|20
|"Валенсия"
|3
|0
|0
|3
|2-6
|0
Ориентировочные составы
У "Жироны" небольшой ушиб имел Янхель Эррера, но он все равно должен сыграть. Также вне игры запасные Валери и Артеро.
У "Севильи" же не сыграют травмированный Сусо и дисквалифицированный после удаления на Мальорке Сауль.
"Севилья": Нюланд — Кармона, Баде, Салас, Педроса — Хуанлу, Локонга, Агуме — Лукебакьо, Ромеро, Эджуке
"Жирона": Гассанига — Арнау, Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес — Эррера, Ромеу, ван де Бек — Цыганков, Абель Руис, Хиль
"Севилья" - "Жирона": ставки и коэффициенты
"Севилья" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол
Судя по предыдущим турам, "Жирона" набирает боевую форму все же быстрее, чем "Севилья". К тому же, ей годами везет именно против "Нервиона".
Наша ставка — каталонцы не проиграют. БК предлагают это событие с коэффициентами от 1,6 и выше.
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