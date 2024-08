Севилья — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.09.2024

"Севилья" сыграла вничью два из трех матчей на старте Ла Лиги и еще один програла — плохой старт для Гарсии Пимьенты. Тем временем "Жирона" набрала одно очко в двух выездах, после чего разбила дома "Осасуну" 4:0.

Кто тут фаворит, а кто аутсайдер? Кажется, таких нет. Нас ждет равное противостояние, в котором каждая сторона получит шансы на успех.

"Севилья" существенно изменилась за лето. Тренер Гарсия Пимьента пришел из "Лас-Пальмаса", Эджуке и Иэначо влились в нападение, сделали его более физическим; при этом ушел Рамос, это ослабило защиту и стандарты.

На фоне всего этого команда пока нестабильна. 2:2 в гостях с "Лас-Пальмасом" выглядели неплохо, на Канарах всем трудно. Дальше 1:2 с "Вильярреалом" - это уже хуже. Ну, и 0:0 с "Мальоркой" - симпатичная игра, но слабо с реализацией.

5 - Sevilla made five shots on target without scoring in the first half of a @LaLigaEN match for the first time since May 2021 against Villarreal (also five).



Insistence. pic.twitter.com/yjiQNtjInC