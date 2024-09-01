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Реал Мадрид — Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.09.2024
Чемпион против неудобного соперника
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
"Реал" в трех стартовых турах дважды оступился с середняками чемпионата, и вкупе с очень уверенным стартом "Барсы" это уже создает давление на команду.
Справится ли Мадрид с ним? "Бетис" ведь далеко не новичок, и на "Бернабеу" играет лучше почти всех в Испании.
Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Бетіс
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Примера. 4-й тур
1 сентября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:30 "Бетис"
Арбитр: Хавьер Альберола Рохас
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Реала"
На старте сезона Мадриду удался только Суперкубок УЕФА с "Аталантой" (2:0). Все матчи Ла Лиги пока — очень слабо. 1:1 с "Мальоркой" и 1:1 с "Лас-Пальмасом" - это вообще ни в какие ворота. И даже домашние 3:0 с "Вальядолидом" не впечатлили, ведь до 88-й минуты счет был 1:0.
Главная проблема "Реала" - в его полузащите; с уходом Крооса она плохо двигает мяч. Также в нападении Мбаппе, Винисиус и Родриго не могут поделить зоны. Они слишком однотипны и не спешат меняться. Ну, и усугубила все травма Беллингема.
-1,8 - Real Madrid's Kylian Mbappé ???????? is the player in the Top 5 European Leagues this season who has made the most shots this season (17) and who has the worst difference between Expected Goals (1.8 xG) and goals scored (none). Desperate#RM ???????? pic.twitter.com/P4YbHvAzq0— OptaJose (@OptaJose) August 29, 2024
После "Лас-Пальмаса" Карло Анчелотти признавал, что команда играет плохо, но обещал найти решение. Что ж, с "Бетисом" на "Бернабеу" мы его увидим. Или не увидим — и это стало бы поводом говорить о кризисе в Мадриде.
Новости "Бетиса"
Не лучший старт сезона показывает и "Бетис". Из позитива пока только легкие победы над "Кривбасом" в ЛК, но, как справедливо отметила Marca, украинцы сейчас и Сегунду бы не потянули. В остальном — 1:1 с "Жироной" и 0:0 с "Алавесом".
Не хватает качества Мануэлю Пеллегрини в составе. Иско травмирован, Гвидо, Фекир и Айосе ушли, а новички за вычетом Диего Льоренте все-таки более низкого уровня. Как ни крути, нельзя требовать от Чими Авилы стопроцентной реализации, это глупо.
Вы спросите — а что требовать можно? Так вот самоотдачи, борьбы и концентрации. И еще точного выполнения плана Пеллегрини, который годами очень успешно противодействует "Реалу". Он знает клуб изнутри, всегда находит варианты. Главное, чтобы Форнальс, Абде, Рока и другие не расклеились под давлением, а оно будет.
"Реал Мадрид" - "Бетис": статистика личных встреч
В прошлом сезоне команды на "Бернабеу" сыграли вничью 0:0, а на "Бенито Вильямарин" - 1:1.
Всего же с начала 2019 года "Бетис" выиграл у Мадрида 2 матча, 6 свел вничью и 4 раза проиграл.
Последние матчи "Реала"
Последние матчи "Бетиса"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|4
|4
|0
|0
|13-3
|12
|2
|"Атлетико"
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|3
|"Вильярреал"
|3
|2
|1
|0
|8-6
|7
|4
|"Сельта"
|3
|2
|0
|1
|8-6
|6
|5
|Реал
|3
|1
|2
|0
|5-2
|5
|6
|"Леганес"
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|7
|Жирона
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|8
|"Алавес"
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|9
|"Райо Вальекано"
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|10
|"Атлетик"
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|11
|"Эспаньол"
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|12
|"Осасуна"
|3
|1
|1
|1
|2-5
|4
|13
|"Вальядолид"
|4
|1
|1
|2
|1-10
|4
|14
|"Реал Сосьедад"
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|15
|"Хетафе"
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|16
|"Бетис"
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|17
|"Лас-Пальмас"
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|18
|"Севилья"
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|19
|Мальорка
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|20
|"Валенсия"
|3
|0
|0
|3
|2-6
|0
Ориентировочные составы
У "Реала" помимо уже упомянутого Беллингема вне игры Камавинга, Алаба и запасной Вальехо. У "Бетиса" кроме Иско лечится Седрик Бакамбу, а Марк Бартра повредился во время матча с "Кривбасом" и теперь тоже под вопросом.
"Реал": Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди — Вальверде, Чуамени — Родриго, Гюлер, Винисиус — Мбаппе
"Бетис": Руи Силва — Сабали, Льоренте, Натан, Перро — Карвалью, Рока — Форнальс, Руибаль, Абде — Авила
"Реал Мадрид" - "Бетис": ставки и коэффициенты
"Реал Мадрид" - "Бетис": прогноз от UA-Футбол
"Бетис" организован в обороне и традиционно хорошо защищается против "Реала", а тот, в свою очередь, испытывает массу проблем в созидании остроты.
Поставим в этой ситуации на ТМ 3,5 — БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,6 и выше.
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