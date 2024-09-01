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Реал Мадрид — Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.09.2024

Испания

Чемпион против неудобного соперника

Реал Мадрид — Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.09.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" в трех стартовых турах дважды оступился с середняками чемпионата, и вкупе с очень уверенным стартом "Барсы" это уже создает давление на команду.

Справится ли Мадрид с ним? "Бетис" ведь далеко не новичок, и на "Бернабеу" играет лучше почти всех в Испании.

Содержание

Трансляция матча
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Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Бетіс
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Примера. 4-й тур
1 сентября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:30 "Бетис"
Арбитр: Хавьер Альберола Рохас
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Реала"

На старте сезона Мадриду удался только Суперкубок УЕФА с "Аталантой" (2:0). Все матчи Ла Лиги пока — очень слабо. 1:1 с "Мальоркой" и 1:1 с "Лас-Пальмасом" - это вообще ни в какие ворота. И даже домашние 3:0 с "Вальядолидом" не впечатлили, ведь до 88-й минуты счет был 1:0.

Главная проблема "Реала" - в его полузащите; с уходом Крооса она плохо двигает мяч. Также в нападении Мбаппе, Винисиус и Родриго не могут поделить зоны. Они слишком однотипны и не спешат меняться. Ну, и усугубила все травма Беллингема.

После "Лас-Пальмаса" Карло Анчелотти признавал, что команда играет плохо, но обещал найти решение. Что ж, с "Бетисом" на "Бернабеу" мы его увидим. Или не увидим — и это стало бы поводом говорить о кризисе в Мадриде.

Новости "Бетиса"

Не лучший старт сезона показывает и "Бетис". Из позитива пока только легкие победы над "Кривбасом" в ЛК, но, как справедливо отметила Marca, украинцы сейчас и Сегунду бы не потянули. В остальном — 1:1 с "Жироной" и 0:0 с "Алавесом".

Не хватает качества Мануэлю Пеллегрини в составе. Иско травмирован, Гвидо, Фекир и Айосе ушли, а новички за вычетом Диего Льоренте все-таки более низкого уровня. Как ни крути, нельзя требовать от Чими Авилы стопроцентной реализации, это глупо.

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Вы спросите — а что требовать можно? Так вот самоотдачи, борьбы и концентрации. И еще точного выполнения плана Пеллегрини, который годами очень успешно противодействует "Реалу". Он знает клуб изнутри, всегда находит варианты. Главное, чтобы Форнальс, Абде, Рока и другие не расклеились под давлением, а оно будет.

"Реал Мадрид" - "Бетис": статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды на "Бернабеу" сыграли вничью 0:0, а на "Бенито Вильямарин" - 1:1.

Всего же с начала 2019 года "Бетис" выиграл у Мадрида 2 матча, 6 свел вничью и 4 раза проиграл.

Последние матчи "Реала"

Реал Мадрид — Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.09.2024 - изображение 4

Последние матчи "Бетиса"

Реал Мадрид — Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.09.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Реал Мадрид — Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.09.2024 - изображение 6 "Барселона" 4 4 0 0 13-3 12
2 Реал Мадрид — Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.09.2024 - изображение 6 "Атлетико" 4 2 2 0 6-2 8
3 Реал Мадрид — Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.09.2024 - изображение 6 "Вильярреал" 3 2 1 0 8-6 7
4 Реал Мадрид — Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.09.2024 - изображение 6 "Сельта" 3 2 0 1 8-6 6
5 Реал Реал 3 1 2 0 5-2 5
6 Реал Мадрид — Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.09.2024 - изображение 6 "Леганес" 3 1 2 0 3-2 5
7 Жирона Жирона 3 1 1 1 5-4 4
8 Реал Мадрид — Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.09.2024 - изображение 6 "Алавес" 3 1 1 1 3-3 4
9 Реал Мадрид — Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.09.2024 - изображение 6 "Райо Вальекано" 4 1 1 2 4-5 4
10 Реал Мадрид — Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.09.2024 - изображение 6 "Атлетик" 4 1 1 2 3-4 4
11 Реал Мадрид — Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.09.2024 - изображение 6 "Эспаньол" 4 1 1 2 2-3 4
12 Реал Мадрид — Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.09.2024 - изображение 6 "Осасуна" 3 1 1 1 2-5 4
13 Реал Мадрид — Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.09.2024 - изображение 6 "Вальядолид" 4 1 1 2 1-10 4
14 Реал Мадрид — Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.09.2024 - изображение 6 "Реал Сосьедад" 3 1 0 2 3-4 3
15 Реал Мадрид — Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.09.2024 - изображение 6 "Хетафе" 2 0 2 0 1-1 2
16 Реал Мадрид — Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.09.2024 - изображение 6 "Бетис" 2 0 2 0 1-1 2
17 Реал Мадрид — Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.09.2024 - изображение 6 "Лас-Пальмас" 3 0 2 1 4-5 2
18 Реал Мадрид — Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.09.2024 - изображение 6 "Севилья" 3 0 2 1 3-4 2
19 Мальорка Мальорка 3 0 2 1 1-2 2
20 Реал Мадрид — Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.09.2024 - изображение 6 "Валенсия" 3 0 0 3 2-6 0

Ориентировочные составы

У "Реала" помимо уже упомянутого Беллингема вне игры Камавинга, Алаба и запасной Вальехо. У "Бетиса" кроме Иско лечится Седрик Бакамбу, а Марк Бартра повредился во время матча с "Кривбасом" и теперь тоже под вопросом.

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди — Вальверде, Чуамени — Родриго, Гюлер, Винисиус — Мбаппе

"Бетис": Руи Силва — Сабали, Льоренте, Натан, Перро — Карвалью, Рока — Форнальс, Руибаль, Абде — Авила

"Реал Мадрид" - "Бетис": ставки и коэффициенты

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1,33
5,70
10
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"Реал Мадрид" - "Бетис": прогноз от UA-Футбол

"Бетис" организован в обороне и традиционно хорошо защищается против "Реала", а тот, в свою очередь, испытывает массу проблем в созидании остроты.

Поставим в этой ситуации на ТМ 3,5 — БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,6 и выше.

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