Реал Мадрид — Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.09.2024

"Реал" в трех стартовых турах дважды оступился с середняками чемпионата, и вкупе с очень уверенным стартом "Барсы" это уже создает давление на команду.

Справится ли Мадрид с ним? "Бетис" ведь далеко не новичок, и на "Бернабеу" играет лучше почти всех в Испании.

На старте сезона Мадриду удался только Суперкубок УЕФА с "Аталантой" (2:0). Все матчи Ла Лиги пока — очень слабо. 1:1 с "Мальоркой" и 1:1 с "Лас-Пальмасом" - это вообще ни в какие ворота. И даже домашние 3:0 с "Вальядолидом" не впечатлили, ведь до 88-й минуты счет был 1:0.

Главная проблема "Реала" - в его полузащите; с уходом Крооса она плохо двигает мяч. Также в нападении Мбаппе, Винисиус и Родриго не могут поделить зоны. Они слишком однотипны и не спешат меняться. Ну, и усугубила все травма Беллингема.

-1,8 - Real Madrid's Kylian Mbappé ???????? is the player in the Top 5 European Leagues this season who has made the most shots this season (17) and who has the worst difference between Expected Goals (1.8 xG) and goals scored (none). Desperate#RM ???????? pic.twitter.com/P4YbHvAzq0