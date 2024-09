Реал Сосьедад — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.09.2024

"Реал" начал сезон с двух домашних побед и двух выездных ничьих, и хотя для 95% клубов Примеры это был бы прекрасный старт, мадридцы знают, что им надо прибавлять.

Удастся ли на "Аноэте"? Скажем так — будет сложно. Против "Сливочных" не только болельщики, но и усталость после сборных, и травмы. Вне игры половина полузащиты Анчелотти — Беллингем, Чуамени, Камавинга и Себальос.

Баски в предыдущих 3-4 сезонах непременно бились за ТОП-4, и один раз даже достигли своего. Кроме того, они выиграли Кубок-2020. Но, кажется, теперь будет пауза.

С уходами Мерино и Ле Нормана команда потеряла в качестве; места лидеров заняли юнцы, которые либо выстрелят, либо нет. Новый центрфорвард Орри Оскарссон — 21-летний исландец, ранее игравший лишь в Дании. Сам тренер Иманол Альгуасиль говорит, что новому проекту нужно время. В стартовых 4 турах "Ла Реал" ничего не показал, и выиграл 1 матч из 4 лишь благодаря индивидуальному мастерству Таке Кубо.

Вне сомнений, японец будет главной надеждой басков и на "Реал"; он ранее был в Мадриде, но в него не поверили. Еще один топ — Субименди в центре поля. Ну... и все. Больше нет. А вот что есть — это травмы Браиса и Оярсабаля, и огромные проблемы в атаке, которая еще не забивала больше одного гола за матч в этом сезоне.

На фоне перестройки в Сан-Себастьяне у Мадрида все намного лучше. Да, есть травмы, но лавка глубока, и Анчелотти имеет кем заменить выбывших.

В стартовых турах "Реал" провалился с "Мальоркой" (1:1) и "Лас-Пальмасом" (1:1), и в обоих случаях команде не хватало темпа, напора. Он появился в предыдущем туре с "Бетисом" (2:0), но затем была пауза на сборные — конечно, Папа Карло хотел бы, чтоб ее не было.После двух недель в сборных гранды оступаются очень часто. Перелеты, другие требования, смена обстановки — все это мешает.

93 - Rodrygo Goes has been involved in 93 goals in 221 appearances for @realmadriden in all competitions (55 goals, 38 assists), a record surpassed only by Bukayo Saka among all players from the top five European leagues born in the 21st century (113 - 59G, 54A). Star. pic.twitter.com/ZxE7JxclcY