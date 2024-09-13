Реал Сосьедад — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.09.2024

"Реал" начал сезон с двух домашних побед и двух выездных ничьих, и хотя для 95% клубов Примеры это был бы прекрасный старт, мадридцы знают, что им надо прибавлять.

Удастся ли на "Аноэте"? Скажем так — будет сложно. Против "Сливочных" не только болельщики, но и усталость после сборных, и травмы. Вне игры половина полузащиты Анчелотти — Беллингем, Чуамени, Камавинга и Себальос.

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Примера. 5-й тур

14 сентября. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Реала Сосьедад"

Баски в предыдущих 3-4 сезонах непременно бились за ТОП-4, и один раз даже достигли своего. Кроме того, они выиграли Кубок-2020. Но, кажется, теперь будет пауза.

С уходами Мерино и Ле Нормана команда потеряла в качестве; места лидеров заняли юнцы, которые либо выстрелят, либо нет. Новый центрфорвард Орри Оскарссон — 21-летний исландец, ранее игравший лишь в Дании. Сам тренер Иманол Альгуасиль говорит, что новому проекту нужно время. В стартовых 4 турах "Ла Реал" ничего не показал, и выиграл 1 матч из 4 лишь благодаря индивидуальному мастерству Таке Кубо.

This Take Kubo winner against Espanyol was something special. ????????????pic.twitter.com/hpHA2gHPrb — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) September 13, 2024

Вне сомнений, японец будет главной надеждой басков и на "Реал"; он ранее был в Мадриде, но в него не поверили. Еще один топ — Субименди в центре поля. Ну... и все. Больше нет. А вот что есть — это травмы Браиса и Оярсабаля, и огромные проблемы в атаке, которая еще не забивала больше одного гола за матч в этом сезоне.

Новости "Реала"

На фоне перестройки в Сан-Себастьяне у Мадрида все намного лучше. Да, есть травмы, но лавка глубока, и Анчелотти имеет кем заменить выбывших.

В стартовых турах "Реал" провалился с "Мальоркой" (1:1) и "Лас-Пальмасом" (1:1), и в обоих случаях команде не хватало темпа, напора. Он появился в предыдущем туре с "Бетисом" (2:0), но затем была пауза на сборные — конечно, Папа Карло хотел бы, чтоб ее не было.После двух недель в сборных гранды оступаются очень часто. Перелеты, другие требования, смена обстановки — все это мешает.

93 - Rodrygo Goes has been involved in 93 goals in 221 appearances for @realmadriden in all competitions (55 goals, 38 assists), a record surpassed only by Bukayo Saka among all players from the top five European leagues born in the 21st century (113 - 59G, 54A). Star. pic.twitter.com/ZxE7JxclcY — OptaJose (@OptaJose) September 10, 2024

Ну, а другая проблема "Реала" - это стиль басков, которые аж 19-ые в Ла Лиге за чистым игровым временем в матчах. То есть, они будут вязать, замедлять игру; разбивать ее на эпизоды. Между тем у Мадрида с приходом Мбаппе нападение еще не сыграно, и в 4 турах он забил всего 2 гола до 60-й минуты.

"Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

В прошлом туре "Реал" дважды победил в близких матчах — 2:1 дома и 1:0 на выезде.

Всего же в последних 9 матчах баски победили только раз — дома в мае 2023-го (2:0), когда "Сливочные" уже бегали без мотивации, а за "Ла Реал" последнее шоу выдал Давид Сильва.

Последние матчи "Реала Сосьедад"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" вне игры хавбеки Камавинга, Чуамени, Беллингем и Себальос; кроме того, продолжает лечиться Алаба.

У "Реала Сосьедад" вне игры Браис Мендес и Захарян. Амари Траоре выбыл, вероятно, на весь сезон с разрывом крестов. Ну, а капитан Микель Оярсабаль имел проблемы, но все же попал в заявку на Мадрид.

"Реал Сосьедад": Ремиро — Арамбуру, Субельдия, Пачеко, Хави Лопес — Турьентес, Субименди, Серхио Гомес — Бекер, Оскарссон, Кубо

"Реал Мадрид": Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди — Модрич, Вальверде, Гюлер — Родриго, Мбаппе, Винисиус

"Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты





"Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

У "Реала" хватает проблем, но его соперник в стартовых 4 турах предстал очень сырой, неуверенной командой с огромными проблемами впереди.

4 таких матчах не могут быть случайностью. Наша ставка — на победу фаворита. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,7 и выше.