Жирона — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.09.2024

Болельщики предыдущих поколений называли "каталонским дерби" матчи "Барсы" с "Эспаньолом", но сегодня "Попугаи" обречены бороться за выживание, а "Жирона" сыграет в ЛЧ.

Времена изменились, и именно на "Монтиливи" теперь определяется сильнейшая команда Каталонии. И, конечно, приятно, что в этом "определении" примет участие украинец — ждем Виктора Цыганкова в старте "Жироны".

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Жирона - Барселона Смотреть трансляцию

Примера. 5-й тур

15 сентября. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" 17:15 "Барселона"

Арбитр: Алехандро Муньис Руис

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости “Жироны"

Команда Мичела сильно обновилась за лето. Уходы Савиньо, Коуто, Довбика, Алейша не могли не сказаться на ее игре — отсюда и осечки на старте сезона. Впрочем, ближе к сентябрю "Жирона" уже все больше напоминала себя прежнюю.

В прошлом туре "Севилья" была обыграна 2:0 при равной игре, все решили детали. А вот в пока единственном домашнем матче этого сезона "Жирона" буквально разорвала "Осасуну" - 4:0. Гостям не позволили даже ударить по воротам Гассаниги — вот каким было давление!

Girona’s new signings in Donny Van de Beek and Yaser Asprilla both linked up to help Cristhian Stuani score his first goal of the season. ????????????????????????????pic.twitter.com/Bc3dXs8WvX — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) August 30, 2024

У Виктора Цыганкова в этом сезоне получалось по-разному. Да, есть уже гол и ассист, но в Севилье он провалился и был заменен в перерыве. Впрочем, статус у него в клубе есть, и на "Барсу" ждем в основе. А еще ждем от "Жироны" смелости — эта команда никогда не играет от соперника, всегда хочет атаковать, доминировать, и даже в проигранном "Атлетико" матче 0:3 владела мячом около 60% времени.

Новости "Барселоны"

Разумеется, "Барса" не отдаст "Жироне" мяч так легко, как "Матрасники", хотя при Ганси Флике это перестало быть фетишем. Каталонцы уже не чуждаются разных вариантов — например, стали проходить лонгболы.

Вообще "Барса" выдала старт мечты. Она выиграла три первых матча со счетом 2:1, но всякий раз абсолютно справедливо. Вторые таймы в исполнении Блауграны — просто песня. Ну, а в 4-м туре "Вальядолид" был разгромлен 7:0, и тут уже куражилось все каталонское нападение, как в старые-добрые времена.

11 - In his 16 senior appearances for Spain in all competitions, Lamine Yamal has been directly involved in 11 goals (3 goals and 8 assists), the most by a player under the age of 18 in the history of the Spanish national team. Diamond. pic.twitter.com/TVtBkmAEtJ — OptaJose (@OptaJose) September 9, 2024

Левандовского заигрывают чаще, Ольмо влился, как родной, а Ямаль и Кубарси — топ-звезды чемпионата — такое пока впечатление от "Барсы". Но надо понимать — 4 матча это не весь сезон. Дальше пойдет ЛЧ, станет сложнее. Да и на поле "Жироны" легкой жизни не будет; здесь "Барса" впервые в сезоне встретится с командой, которая любит мяч не меньше, чем она сама.

"Жирона" - "Барселона": статистика личных встреч

В прошлом сезоне произошло небывалое - "Жирона" выиграла у "Барсы" оба матча, причем с одинаковым счетом 4:2.

До этого жиронцы у Блауграны в официальных матчах не выигрывали вообще никогда — 2 ничьи, 4 поражения.

Последние матчи "Жироны"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 4 4 0 0 13-3 12 2 Реал 4 2 2 0 7-2 8 3 "Атлетико" 4 2 2 0 6-2 8 4 "Вильярреал" 4 2 2 0 9-7 8 5 Жирона 4 2 1 1 7-4 7 6 "Алавес" 4 2 1 1 5-3 7 7 "Осасуна" 4 2 1 1 5-7 7 8 "Сельта" 4 2 0 2 10-9 6 9 "Леганес" 4 1 2 1 3-3 5 10 Мальорка 4 1 2 1 2-2 5 11 "Райо Вальекано" 4 1 1 2 4-5 4 12 "Атлетик" 4 1 1 2 3-4 4 13 "Реал Сосьедад" 4 1 1 2 3-4 4 14 "Эспаньол" 4 1 1 2 2-3 4 15 "Вальядолид" 4 1 1 2 1-10 4 16 "Хетафе" 3 0 3 0 1-1 3 17 "Бетис" 3 0 2 1 1-3 2 18 "Лас-Пальмас" 4 0 2 2 4-7 2 19 "Севилья" 4 0 2 2 3-6 2 20 "Валенсия" 4 0 1 3 3-7 1

Ориентировочные составы

У "Жироны" кадровых потерь нет, Мичел может выставить всех лучших. У "Барсы" сложнее — тут лечатся Гави, Араухо, Кристенсен, де Йонг, Берналь, а теперь еще и Фермин. Из позитива — с группой уже тренируется Ансу Фати.

"Жирона": Гассанига — Франсес, Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес — Цыганков, Мартин, Эррера, Хиль — Абель Руис, Данжума

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Педри, Касадо — Ямаль, Ольмо, Рафинья — Левандовский

"Жирона" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Жирона" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Две команды, которые умело атакуют, должны забить на двоих больше трех голов.

Наша ставка — на ТБ 2,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,5 и выше.