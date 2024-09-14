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Жирона — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.09.2024
Главное каталонское дерби нашего времени
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto
Болельщики предыдущих поколений называли "каталонским дерби" матчи "Барсы" с "Эспаньолом", но сегодня "Попугаи" обречены бороться за выживание, а "Жирона" сыграет в ЛЧ.
Времена изменились, и именно на "Монтиливи" теперь определяется сильнейшая команда Каталонии. И, конечно, приятно, что в этом "определении" примет участие украинец — ждем Виктора Цыганкова в старте "Жироны".
Дивіться матч Прімери Жирона - Барселона
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Примера. 5-й тур
15 сентября. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" 17:15 "Барселона"
Арбитр: Алехандро Муньис Руис
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости “Жироны"
Команда Мичела сильно обновилась за лето. Уходы Савиньо, Коуто, Довбика, Алейша не могли не сказаться на ее игре — отсюда и осечки на старте сезона. Впрочем, ближе к сентябрю "Жирона" уже все больше напоминала себя прежнюю.
В прошлом туре "Севилья" была обыграна 2:0 при равной игре, все решили детали. А вот в пока единственном домашнем матче этого сезона "Жирона" буквально разорвала "Осасуну" - 4:0. Гостям не позволили даже ударить по воротам Гассаниги — вот каким было давление!
Girona’s new signings in Donny Van de Beek and Yaser Asprilla both linked up to help Cristhian Stuani score his first goal of the season. ????????????????????????????pic.twitter.com/Bc3dXs8WvX— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) August 30, 2024
У Виктора Цыганкова в этом сезоне получалось по-разному. Да, есть уже гол и ассист, но в Севилье он провалился и был заменен в перерыве. Впрочем, статус у него в клубе есть, и на "Барсу" ждем в основе. А еще ждем от "Жироны" смелости — эта команда никогда не играет от соперника, всегда хочет атаковать, доминировать, и даже в проигранном "Атлетико" матче 0:3 владела мячом около 60% времени.
Новости "Барселоны"
Разумеется, "Барса" не отдаст "Жироне" мяч так легко, как "Матрасники", хотя при Ганси Флике это перестало быть фетишем. Каталонцы уже не чуждаются разных вариантов — например, стали проходить лонгболы.
Вообще "Барса" выдала старт мечты. Она выиграла три первых матча со счетом 2:1, но всякий раз абсолютно справедливо. Вторые таймы в исполнении Блауграны — просто песня. Ну, а в 4-м туре "Вальядолид" был разгромлен 7:0, и тут уже куражилось все каталонское нападение, как в старые-добрые времена.
11 - In his 16 senior appearances for Spain in all competitions, Lamine Yamal has been directly involved in 11 goals (3 goals and 8 assists), the most by a player under the age of 18 in the history of the Spanish national team. Diamond. pic.twitter.com/TVtBkmAEtJ— OptaJose (@OptaJose) September 9, 2024
Левандовского заигрывают чаще, Ольмо влился, как родной, а Ямаль и Кубарси — топ-звезды чемпионата — такое пока впечатление от "Барсы". Но надо понимать — 4 матча это не весь сезон. Дальше пойдет ЛЧ, станет сложнее. Да и на поле "Жироны" легкой жизни не будет; здесь "Барса" впервые в сезоне встретится с командой, которая любит мяч не меньше, чем она сама.
"Жирона" - "Барселона": статистика личных встреч
В прошлом сезоне произошло небывалое - "Жирона" выиграла у "Барсы" оба матча, причем с одинаковым счетом 4:2.
До этого жиронцы у Блауграны в официальных матчах не выигрывали вообще никогда — 2 ничьи, 4 поражения.
Последние матчи "Жироны"
Последние матчи "Барселоны"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|4
|4
|0
|0
|13-3
|12
|2
|Реал
|4
|2
|2
|0
|7-2
|8
|3
|"Атлетико"
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|4
|"Вильярреал"
|4
|2
|2
|0
|9-7
|8
|5
|Жирона
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|6
|"Алавес"
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|7
|"Осасуна"
|4
|2
|1
|1
|5-7
|7
|8
|"Сельта"
|4
|2
|0
|2
|10-9
|6
|9
|"Леганес"
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|10
|Мальорка
|4
|1
|2
|1
|2-2
|5
|11
|"Райо Вальекано"
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|12
|"Атлетик"
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|13
|"Реал Сосьедад"
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|14
|"Эспаньол"
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|15
|"Вальядолид"
|4
|1
|1
|2
|1-10
|4
|16
|"Хетафе"
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|17
|"Бетис"
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|18
|"Лас-Пальмас"
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|19
|"Севилья"
|4
|0
|2
|2
|3-6
|2
|20
|"Валенсия"
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
Ориентировочные составы
У "Жироны" кадровых потерь нет, Мичел может выставить всех лучших. У "Барсы" сложнее — тут лечатся Гави, Араухо, Кристенсен, де Йонг, Берналь, а теперь еще и Фермин. Из позитива — с группой уже тренируется Ансу Фати.
"Жирона": Гассанига — Франсес, Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес — Цыганков, Мартин, Эррера, Хиль — Абель Руис, Данжума
"Барселона": тер Штеген — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Педри, Касадо — Ямаль, Ольмо, Рафинья — Левандовский
"Жирона" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Жирона" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
Две команды, которые умело атакуют, должны забить на двоих больше трех голов.
Наша ставка — на ТБ 2,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,5 и выше.
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