Жирона — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.09.2024

Болельщики предыдущих поколений называли "каталонским дерби" матчи "Барсы" с "Эспаньолом", но сегодня "Попугаи" обречены бороться за выживание, а "Жирона" сыграет в ЛЧ.

Времена изменились, и именно на "Монтиливи" теперь определяется сильнейшая команда Каталонии. И, конечно, приятно, что в этом "определении" примет участие украинец — ждем Виктора Цыганкова в старте "Жироны".

Команда Мичела сильно обновилась за лето. Уходы Савиньо, Коуто, Довбика, Алейша не могли не сказаться на ее игре — отсюда и осечки на старте сезона. Впрочем, ближе к сентябрю "Жирона" уже все больше напоминала себя прежнюю.

В прошлом туре "Севилья" была обыграна 2:0 при равной игре, все решили детали. А вот в пока единственном домашнем матче этого сезона "Жирона" буквально разорвала "Осасуну" - 4:0. Гостям не позволили даже ударить по воротам Гассаниги — вот каким было давление!

Girona’s new signings in Donny Van de Beek and Yaser Asprilla both linked up to help Cristhian Stuani score his first goal of the season. ???????????????????????????? pic.twitter.com/Bc3dXs8WvX

У Виктора Цыганкова в этом сезоне получалось по-разному. Да, есть уже гол и ассист, но в Севилье он провалился и был заменен в перерыве. Впрочем, статус у него в клубе есть, и на "Барсу" ждем в основе. А еще ждем от "Жироны" смелости — эта команда никогда не играет от соперника, всегда хочет атаковать, доминировать, и даже в проигранном "Атлетико" матче 0:3 владела мячом около 60% времени.

Разумеется, "Барса" не отдаст "Жироне" мяч так легко, как "Матрасники", хотя при Ганси Флике это перестало быть фетишем. Каталонцы уже не чуждаются разных вариантов — например, стали проходить лонгболы.

Вообще "Барса" выдала старт мечты. Она выиграла три первых матча со счетом 2:1, но всякий раз абсолютно справедливо. Вторые таймы в исполнении Блауграны — просто песня. Ну, а в 4-м туре "Вальядолид" был разгромлен 7:0, и тут уже куражилось все каталонское нападение, как в старые-добрые времена.

11 - In his 16 senior appearances for Spain in all competitions, Lamine Yamal has been directly involved in 11 goals (3 goals and 8 assists), the most by a player under the age of 18 in the history of the Spanish national team. Diamond. pic.twitter.com/TVtBkmAEtJ