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Реал Мадрид — Алавес. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.09.2024
Чемпион против середняка
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
"Реал" будет пытаться добыть пятую кряду победу во всех турнирах в матче против команды, которая стремительно ворвалась в список испанских середняков за последний год.
Прогресс "Алавеса" удивитилен. Еще летом 2023-го мы ничего не знали об этих ребятах, а на старте этого сезона они победили "Сосьедад" и "Севилью", и это уже не сюрприз. Браво! Хотя, конечно, на "Бернабеу" будет совсем другой футбол; как любит повторить Карло Анчелотти, у этих трибун своя, особая магия.
Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Алавес
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Примера. 7-й тур
24 сентября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:00 "Алавес"
Арбитр: Алехандро Муньис Руис
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Реала"
"Реал" свел вничью два из трех стартовых матчей Ла Лиги, но затем выиграл в трех турах подряд. Не все было гладко, пришлось помучиться, но на характере "Ла Реал" и "Эспаньол" были повержены.
У Мадрида все еще многовато травм, и завтра придется играть без Карвахаля, а может, и Джуда. Мбаппе забивает почти исключительно с пенальти — тоже неприятный сюрприз. С другой стороны, в хорошей форме Винисиус, а Рюдигер и Куртуа в защите творят истинные чудеса.
5 - Real Madrid have become the first team to score five goals from penalties after their first six games of a LaLiga season in the entire 21st century. Infallible. pic.twitter.com/aVuGEobZD5— OptaJose (@OptaJose) September 21, 2024
В стартовых 6 турах "Реал" пропустил только трижды — вдвое меньше, чем "Барса". На это, очевидно, сделана ставка. Ну, и на домашние матчи тоже. Не поверите, но у себя на "Бернабеу" "Сливочные" последний раз проиграли в апреле 2023-го. С тех пор — 37 матчей, 30 побед, 7 ничьих.
Новости "Алавеса"
"Алавес" понимает, что в Мадрид команда его уровня обычно едут на заклание, но что поделать? Таковы реалии Ла Лиги.
На самом деле, команда у Луиса Гарсии вполне симпатичная. "Севилья", "Лас-Пальмас", "Реал Сосьедад" - это последние, кто ощутил ее силу. Баски играют просто, не витиевато, но хорошо подготовлены физически и знают свои сильные стороны. Их мозговой центр — Йон Гуриди, вы его точно заметите, как и рыжего энерджайзера Карлоса Висенте.
Carlos Vicente has become a fan favorite at Deportivo Alaves ????????????pic.twitter.com/3yQpS7uoME— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) September 21, 2024
Ну, а в целом "Алавес" на "Бернабеу", конечно, будет обороняться и контратаковать. Возможно, установит автобус после 0:5 в прошлом сезоне. Баски не играют в еврокубках, значит, будут свежее. Еще у них неплохие стандарты. На этом все, список их козырей исчерпан.
"Реал Мадрид" - "Алавес": статистика личных встреч
В прошлом сезоне "Реал" в обескровленном состоянии много мучился на "Мендисорросе" (1:0), а вот на "Бернабеу" победил комфортно — 5:0.
Если же копнуть глубже, то последняя победа басков на поле Мадрида датирована ноябрем 2020-го — тогда на гол Каземиро ответили Лукас Перес и Хоселу. Да-да, тот самый.
Последние матчи "Реала"
Последние матчи "Алавеса"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|6
|6
|0
|0
|22-5
|18
|2
|Реал
|6
|4
|2
|0
|13-3
|14
|3
|"Атлетик"
|7
|4
|1
|2
|11-7
|13
|4
|"Атлетико"
|6
|3
|3
|0
|10-3
|12
|5
|"Вильярреал"
|6
|3
|2
|1
|12-13
|11
|6
|"Алавес"
|6
|3
|1
|2
|9-7
|10
|7
|"Осасуна"
|6
|3
|1
|2
|8-11
|10
|8
|"Сельта"
|6
|3
|0
|3
|14-13
|9
|9
|"Райо Вальекано"
|6
|2
|2
|2
|8-7
|8
|10
|"Бетис"
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|11
|Мальорка
|6
|2
|2
|2
|4-4
|8
|12
|Жирона
|6
|2
|1
|3
|8-10
|7
|13
|"Эспаньол"
|6
|2
|1
|3
|6-9
|7
|14
|"Леганес"
|7
|1
|3
|3
|4-8
|6
|15
|"Севилья"
|6
|1
|2
|3
|5-8
|5
|16
|"Реал Сосьедад"
|7
|1
|2
|4
|3-7
|5
|17
|"Вальядолид"
|6
|1
|2
|3
|2-13
|5
|18
|"Хетафе"
|6
|0
|4
|2
|3-5
|4
|19
|"Валенсия"
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|20
|"Лас-Пальмас"
|6
|0
|2
|4
|7-12
|2
Ориентировочные составы
У "Алавеса" потерь нет, кроме вратаря Овоно, которого легко заменит Сивера.
У "Реала" точно вне заявки из-за травм Карвахаль, Алаба, Браим Диас, Себальос, Камавинга, а Беллингем, как пишут, чувствует дискомфорт от ушиба.
"Реал Мадрид": Куртуа — Васкес, Рюдигер, Милитао, Менди — Модрич, Чуамени, Вальверде — Эндрик, Мбаппе, Винисиус
"Алавес": Сивера — Теналья, Абгар, Седлар, Ману Санчес — Гевара, Жордан — Висенте, Стоичков, Конечни — Тони Мартинес
"Реал Мадрид" - "Алавес": ставки и коэффициенты
"Реал Мадрид" - "Алавес": прогноз от UA-Футбол
При всей симпатии к “Алавесу”, на "Бернабеу" даже куда более серьезные соперники обламывались и проигрывали.
Тут же прогнозируем, что победа будет довольно крупной. Наша ставка — на "Реал" с форой (-2). БК предлагают ее с коэффициентами от 1,9 и выше.
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