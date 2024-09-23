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Реал Мадрид — Алавес. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.09.2024

Испания

Чемпион против середняка

Реал Мадрид — Алавес. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.09.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" будет пытаться добыть пятую кряду победу во всех турнирах в матче против команды, которая стремительно ворвалась в список испанских середняков за последний год.

Прогресс "Алавеса" удивитилен. Еще летом 2023-го мы ничего не знали об этих ребятах, а на старте этого сезона они победили "Сосьедад" и "Севилью", и это уже не сюрприз. Браво! Хотя, конечно, на "Бернабеу" будет совсем другой футбол; как любит повторить Карло Анчелотти, у этих трибун своя, особая магия.

Содержание

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Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Алавес
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Примера. 7-й тур
24 сентября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:00 "Алавес"
Арбитр: Алехандро Муньис Руис
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Реала"

"Реал" свел вничью два из трех стартовых матчей Ла Лиги, но затем выиграл в трех турах подряд. Не все было гладко, пришлось помучиться, но на характере "Ла Реал" и "Эспаньол" были повержены.

У Мадрида все еще многовато травм, и завтра придется играть без Карвахаля, а может, и Джуда. Мбаппе забивает почти исключительно с пенальти — тоже неприятный сюрприз. С другой стороны, в хорошей форме Винисиус, а Рюдигер и Куртуа в защите творят истинные чудеса.

В стартовых 6 турах "Реал" пропустил только трижды — вдвое меньше, чем "Барса". На это, очевидно, сделана ставка. Ну, и на домашние матчи тоже. Не поверите, но у себя на "Бернабеу" "Сливочные" последний раз проиграли в апреле 2023-го. С тех пор — 37 матчей, 30 побед, 7 ничьих.

Новости "Алавеса"

"Алавес" понимает, что в Мадрид команда его уровня обычно едут на заклание, но что поделать? Таковы реалии Ла Лиги.

На самом деле, команда у Луиса Гарсии вполне симпатичная. "Севилья", "Лас-Пальмас", "Реал Сосьедад" - это последние, кто ощутил ее силу. Баски играют просто, не витиевато, но хорошо подготовлены физически и знают свои сильные стороны. Их мозговой центр — Йон Гуриди, вы его точно заметите, как и рыжего энерджайзера Карлоса Висенте.

Ну, а в целом "Алавес" на "Бернабеу", конечно, будет обороняться и контратаковать. Возможно, установит автобус после 0:5 в прошлом сезоне. Баски не играют в еврокубках, значит, будут свежее. Еще у них неплохие стандарты. На этом все, список их козырей исчерпан.

"Реал Мадрид" - "Алавес": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Реал" в обескровленном состоянии много мучился на "Мендисорросе" (1:0), а вот на "Бернабеу" победил комфортно — 5:0.

Если же копнуть глубже, то последняя победа басков на поле Мадрида датирована ноябрем 2020-го — тогда на гол Каземиро ответили Лукас Перес и Хоселу. Да-да, тот самый.

Последние матчи "Реала"

Реал Мадрид — Алавес. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.09.2024 - изображение 4

Последние матчи "Алавеса"

Реал Мадрид — Алавес. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.09.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 "Барселона" "Барселона" 6 6 0 0 22-5 18
2 Реал Реал 6 4 2 0 13-3 14
3 "Атлетик" "Атлетик" 7 4 1 2 11-7 13
4 "Атлетико" "Атлетико" 6 3 3 0 10-3 12
5 "Вильярреал" "Вильярреал" 6 3 2 1 12-13 11
6 "Алавес" "Алавес" 6 3 1 2 9-7 10
7 "Осасуна" "Осасуна" 6 3 1 2 8-11 10
8 "Сельта" "Сельта" 6 3 0 3 14-13 9
9 "Райо Вальекано" "Райо Вальекано" 6 2 2 2 8-7 8
10 "Бетис" "Бетис" 5 2 2 1 5-4 8
11 Мальорка Мальорка 6 2 2 2 4-4 8
12 Жирона Жирона 6 2 1 3 8-10 7
13 "Эспаньол" "Эспаньол" 6 2 1 3 6-9 7
14 "Леганес" "Леганес" 7 1 3 3 4-8 6
15 "Севилья" "Севилья" 6 1 2 3 5-8 5
16 "Реал Сосьедад" "Реал Сосьедад" 7 1 2 4 3-7 5
17 "Вальядолид" "Вальядолид" 6 1 2 3 2-13 5
18 "Хетафе" "Хетафе" 6 0 4 2 3-5 4
19 "Валенсия" "Валенсия" 6 1 1 4 5-10 4
20 "Лас-Пальмас" "Лас-Пальмас" 6 0 2 4 7-12 2

Ориентировочные составы

У "Алавеса" потерь нет, кроме вратаря Овоно, которого легко заменит Сивера.

У "Реала" точно вне заявки из-за травм Карвахаль, Алаба, Браим Диас, Себальос, Камавинга, а Беллингем, как пишут, чувствует дискомфорт от ушиба.

"Реал Мадрид": Куртуа — Васкес, Рюдигер, Милитао, Менди — Модрич, Чуамени, Вальверде — Эндрик, Мбаппе, Винисиус

"Алавес": Сивера — Теналья, Абгар, Седлар, Ману Санчес — Гевара, Жордан — Висенте, Стоичков, Конечни — Тони Мартинес

"Реал Мадрид" - "Алавес": ставки и коэффициенты

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1,22
6,90
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1,20
7,49
15
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"Реал Мадрид" - "Алавес": прогноз от UA-Футбол

При всей симпатии к “Алавесу”, на "Бернабеу" даже куда более серьезные соперники обламывались и проигрывали.

Тут же прогнозируем, что победа будет довольно крупной. Наша ставка — на "Реал" с форой (-2). БК предлагают ее с коэффициентами от 1,9 и выше.

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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
23.09.2024 в 23:51
Барсел@х -- син жмеринської шльондри та злодія карманника по кличці "Вєтєр" , пархата наволоч, яка з бото-ферми обсирає українців, нашу владу та славні ЗСУ -- вискакуючи з трусів вже багато років веде активну пропаганду "руського міра" ! Наприклад, постійно розказує як хрєново живуть люди в Євросоюзі і як добре насолоджуються життям в білорусі та росії. Постійно закликає владу припинити спротив путіну.. День і ніч ця житовська обрізана мавпа віщає з ольгіно які хрєнові наші футболісти та тренери, сіє зневіру та ненависть між українцями...
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Просто Квашин (Харків)
23.09.2024 в 23:51
Барсел@х -- син жмеринської шльондри та злодія карманника по кличці "Вєтєр" , пархата наволоч, яка з бото-ферми обсирає українців, нашу владу та славні ЗСУ -- вискакуючи з трусів вже багато років веде активну пропаганду "руського міра" ! Наприклад, постійно розказує як хрєново живуть люди в Євросоюзі і як добре насолоджуються життям в білорусі та росії. Постійно закликає владу припинити спротив путіну.. День і ніч ця житовська обрізана мавпа віщає з ольгіно які хрєнові наші футболісти та тренери, сіє зневіру та ненависть між українцями...
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Вarcelinius
23.09.2024 в 23:27
А ничья вам в табло, мадри@асы.
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Просто Квашин (Харків)
23.09.2024 в 23:51
Чморило пархате... ти мабуть якийсь онаніст-мазохіст... любитель заховатися під ковдру на напердіти там... але ж нюхаєш ти сам... і тобі це подобається збочинець....
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