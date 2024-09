Реал Мадрид — Алавес. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.09.2024

"Реал" будет пытаться добыть пятую кряду победу во всех турнирах в матче против команды, которая стремительно ворвалась в список испанских середняков за последний год.

Прогресс "Алавеса" удивитилен. Еще летом 2023-го мы ничего не знали об этих ребятах, а на старте этого сезона они победили "Сосьедад" и "Севилью", и это уже не сюрприз. Браво! Хотя, конечно, на "Бернабеу" будет совсем другой футбол; как любит повторить Карло Анчелотти, у этих трибун своя, особая магия.

"Реал" свел вничью два из трех стартовых матчей Ла Лиги, но затем выиграл в трех турах подряд. Не все было гладко, пришлось помучиться, но на характере "Ла Реал" и "Эспаньол" были повержены.

У Мадрида все еще многовато травм, и завтра придется играть без Карвахаля, а может, и Джуда. Мбаппе забивает почти исключительно с пенальти — тоже неприятный сюрприз. С другой стороны, в хорошей форме Винисиус, а Рюдигер и Куртуа в защите творят истинные чудеса.

5 - Real Madrid have become the first team to score five goals from penalties after their first six games of a LaLiga season in the entire 21st century. Infallible. pic.twitter.com/aVuGEobZD5