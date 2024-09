Жирона — Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.09.2024

"Жирона” после трех подряд поражений попытается дома реабилитироваться против "Райо", который на выходных остановил "Атлетико" (1:1).

Легко не будет, но на стороне каталонцев история — они еще никогда не проигрывали "Молниям" на уровне Примеры.

"Жирона" очевидно не готова к плотному графику с еврокубками. Она никогда так не играла, и теперь выглядит растерянной. 1:4 с "Барсой" и 0:1 с "ПСЖ" - это еще полбеды, но 0:2 с "Валенсией", которая до этого не побеждала в 12 матчах кряду — это сигнал.

Понятно, что "Жирона" летом потеряла часть лидеров, но соперники от этого не пожалеют. У Мичела мало времени, чтобы наработать новые работающие схемы. Виктор Цыганков — один из тех, кто должен больше брать на себя. То же касается Мартина, Эрреры, Порту.

1 - Girona's Paulo Gazzaniga has become the first goalkeeper from a Spanish team to score an own goal in the history of the Champions League. Cruel. pic.twitter.com/FSmR0WfogZ