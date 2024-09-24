Жирона — Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.09.2024

"Жирона” после трех подряд поражений попытается дома реабилитироваться против "Райо", который на выходных остановил "Атлетико" (1:1).

Легко не будет, но на стороне каталонцев история — они еще никогда не проигрывали "Молниям" на уровне Примеры.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Жирона - Райо Вальєкано Смотреть трансляцию

Примера. 7-й тур

25 сентября. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" 20:00 "Райо Вальекано"

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра

Трансляция: MEGOGO Футбол 4

Новости "Жироны"

"Жирона" очевидно не готова к плотному графику с еврокубками. Она никогда так не играла, и теперь выглядит растерянной. 1:4 с "Барсой" и 0:1 с "ПСЖ" - это еще полбеды, но 0:2 с "Валенсией", которая до этого не побеждала в 12 матчах кряду — это сигнал.

Понятно, что "Жирона" летом потеряла часть лидеров, но соперники от этого не пожалеют. У Мичела мало времени, чтобы наработать новые работающие схемы. Виктор Цыганков — один из тех, кто должен больше брать на себя. То же касается Мартина, Эрреры, Порту.

1 - Girona's Paulo Gazzaniga has become the first goalkeeper from a Spanish team to score an own goal in the history of the Champions League. Cruel. pic.twitter.com/FSmR0WfogZ — OptaJose (@OptaJose) September 18, 2024

К слову, Янхель и Кристиан должны вернуться на поле против "Райо", у них были повреждения. Также ожидаем от "Жироны" много владения, позиционных атак. Голы? Вероятно, в обе стороны, ведь защита у Мичела как решето; 10 пропущенных в 6 турах.

Новости "Райо Вальекано"

Если "Жироне" срочно надо браться за голову, то "Райо" уже это сделал. После международной паузы команда Иньиго Переса выиграла у "Осасуны" (3:1) и свела вничью дерби с "Атлетико" (1:1).

"Райо" не играет в еврокубках, это экономит ему силы, и он здорово прессингует, контратакует. В команде сразу 4-5 мастеров хлестко ударить издали. С лавки все больше минут получает Хамес Родригес, и каждый раз это остро. Когда колумбиец наберет кондиции, то станет силой, как было на недавней Копе.

16 - Rayo Vallecano's top scorers in LaLiga in the 21st century:



1⃣ ???????? Alberto Bueno - 28

2⃣ ???????? Álvaro García - 23

3⃣ ???????? Piti - 21

4⃣ ???????? Raúl de Tomás - 19

5⃣ ???????? Elvir Bolić - 16

5⃣ ???????? ISI PALAZÓN - 16 ????



Captain. pic.twitter.com/3p1GLzzDp5 — OptaJose (@OptaJose) September 22, 2024

Безусловно, Перес отдаст "Жироне" мяч, это его стиль. "Райо" приедет за перехватами и контратаками. Сработает ли? В этом сезоне у "Молний" на выезде победа, ничья и поражение; то есть, никаких гарантий.

"Жирона" - "Райо Вальекано": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Жирона" била "Райо" трижды — 2:1 и 3:0 в Ла Лиге, и 3:1 в Кубке короля.

Последняя победа "Молний" над каталонцами была тоже в Кубке на "Монтиливи" - в январе 2022-го они торжествовали 2:1. При этом в чемпионате "Райо" бил "Жирону" только в Сегунде; в Примере — никогда.

Последние матчи "Жироны"

Последние матчи "Райо Вальекано"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 6 6 0 0 22-5 18 2 Реал 6 4 2 0 13-3 14 3 "Атлетик" 7 4 1 2 11-7 13 4 "Атлетико" 6 3 3 0 10-3 12 5 Мальорка 7 3 2 2 6-5 11 6 "Вильярреал" 6 3 2 1 12-13 11 7 "Алавес" 6 3 1 2 9-7 10 8 "Осасуна" 6 3 1 2 8-11 10 9 "Сельта" 6 3 0 3 14-13 9 10 "Райо Вальекано" 6 2 2 2 8-7 8 11 "Бетис" 6 2 2 2 6-6 8 12 Жирона 6 2 1 3 8-10 7 13 "Эспаньол" 6 2 1 3 6-9 7 14 "Леганес" 7 1 3 3 4-8 6 15 "Севилья" 6 1 2 3 5-8 5 16 "Реал Сосьедад" 7 1 2 4 3-7 5 17 "Вальядолид" 6 1 2 3 2-13 5 18 "Хетафе" 6 0 4 2 3-5 4 19 "Валенсия" 6 1 1 4 5-10 4 20 "Лас-Пальмас" 6 0 2 4 7-12 2

Ориентировочные составы

У "Жироны" под вопросом Порту; у "Райо" точно не сыграет левый бек Эспино, плюс непонятна ситуация с Альваро Гарсией. Оба игрока — основа.

"Жирона": Гассанига — Франсес, Крейчи, Блинд, Гутьеррес — Эррера, Ромеу, Мартин — Цыганков, Абель Руис, Хиль

"Райо Вальекано": Баталья — Рациу, Мумин, Лежен, Чаваррия — Валентин, Унаи Лопес — де Фрутос, Паласон, Эмбарба — Камельо

"Жирона" - "Райо Вальекано": ставки и коэффициенты

"Жирона" - "Райо Вальекано": прогноз от UA-Футбол

Поверим в то, что Мичелу удастся настроить команду как следует, и она чуть улучшит настроение своим фанам.

Наша ставка — на победу "Жироны". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,75 и выше.