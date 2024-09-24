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Жирона — Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.09.2024
Каталонцы в поисках долгожданной победы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado
"Жирона” после трех подряд поражений попытается дома реабилитироваться против "Райо", который на выходных остановил "Атлетико" (1:1).
Легко не будет, но на стороне каталонцев история — они еще никогда не проигрывали "Молниям" на уровне Примеры.
- Новости "Жироны"
- Новости "Райо Вальекано"
- "Жирона" - "Райо Вальекано": статистика личных встреч
- Последние матчи "Жироны"
- Последние матчи "Райо Вальекано"
- Турнирное положение команд
- Ориентировочные составы
- "Жирона" - "Райо Вальекано": ставки и коэффициенты
- "Жирона" - "Райо Вальекано": прогноз от UA-Футбол
Дивіться матч Прімери Жирона - Райо Вальєкано
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Примера. 7-й тур
25 сентября. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" 20:00 "Райо Вальекано"
Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра
Трансляция: MEGOGO Футбол 4
Новости "Жироны"
"Жирона" очевидно не готова к плотному графику с еврокубками. Она никогда так не играла, и теперь выглядит растерянной. 1:4 с "Барсой" и 0:1 с "ПСЖ" - это еще полбеды, но 0:2 с "Валенсией", которая до этого не побеждала в 12 матчах кряду — это сигнал.
Понятно, что "Жирона" летом потеряла часть лидеров, но соперники от этого не пожалеют. У Мичела мало времени, чтобы наработать новые работающие схемы. Виктор Цыганков — один из тех, кто должен больше брать на себя. То же касается Мартина, Эрреры, Порту.
1 - Girona's Paulo Gazzaniga has become the first goalkeeper from a Spanish team to score an own goal in the history of the Champions League. Cruel. pic.twitter.com/FSmR0WfogZ— OptaJose (@OptaJose) September 18, 2024
К слову, Янхель и Кристиан должны вернуться на поле против "Райо", у них были повреждения. Также ожидаем от "Жироны" много владения, позиционных атак. Голы? Вероятно, в обе стороны, ведь защита у Мичела как решето; 10 пропущенных в 6 турах.
Новости "Райо Вальекано"
Если "Жироне" срочно надо браться за голову, то "Райо" уже это сделал. После международной паузы команда Иньиго Переса выиграла у "Осасуны" (3:1) и свела вничью дерби с "Атлетико" (1:1).
"Райо" не играет в еврокубках, это экономит ему силы, и он здорово прессингует, контратакует. В команде сразу 4-5 мастеров хлестко ударить издали. С лавки все больше минут получает Хамес Родригес, и каждый раз это остро. Когда колумбиец наберет кондиции, то станет силой, как было на недавней Копе.
16 - Rayo Vallecano's top scorers in LaLiga in the 21st century:— OptaJose (@OptaJose) September 22, 2024
1⃣ ???????? Alberto Bueno - 28
2⃣ ???????? Álvaro García - 23
3⃣ ???????? Piti - 21
4⃣ ???????? Raúl de Tomás - 19
5⃣ ???????? Elvir Bolić - 16
5⃣ ???????? ISI PALAZÓN - 16 ????
Captain. pic.twitter.com/3p1GLzzDp5
Безусловно, Перес отдаст "Жироне" мяч, это его стиль. "Райо" приедет за перехватами и контратаками. Сработает ли? В этом сезоне у "Молний" на выезде победа, ничья и поражение; то есть, никаких гарантий.
"Жирона" - "Райо Вальекано": статистика личных встреч
В прошлом сезоне "Жирона" била "Райо" трижды — 2:1 и 3:0 в Ла Лиге, и 3:1 в Кубке короля.
Последняя победа "Молний" над каталонцами была тоже в Кубке на "Монтиливи" - в январе 2022-го они торжествовали 2:1. При этом в чемпионате "Райо" бил "Жирону" только в Сегунде; в Примере — никогда.
Последние матчи "Жироны"
Последние матчи "Райо Вальекано"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|6
|6
|0
|0
|22-5
|18
|2
|Реал
|6
|4
|2
|0
|13-3
|14
|3
|"Атлетик"
|7
|4
|1
|2
|11-7
|13
|4
|"Атлетико"
|6
|3
|3
|0
|10-3
|12
|5
|Мальорка
|7
|3
|2
|2
|6-5
|11
|6
|"Вильярреал"
|6
|3
|2
|1
|12-13
|11
|7
|"Алавес"
|6
|3
|1
|2
|9-7
|10
|8
|"Осасуна"
|6
|3
|1
|2
|8-11
|10
|9
|"Сельта"
|6
|3
|0
|3
|14-13
|9
|10
|"Райо Вальекано"
|6
|2
|2
|2
|8-7
|8
|11
|"Бетис"
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|12
|Жирона
|6
|2
|1
|3
|8-10
|7
|13
|"Эспаньол"
|6
|2
|1
|3
|6-9
|7
|14
|"Леганес"
|7
|1
|3
|3
|4-8
|6
|15
|"Севилья"
|6
|1
|2
|3
|5-8
|5
|16
|"Реал Сосьедад"
|7
|1
|2
|4
|3-7
|5
|17
|"Вальядолид"
|6
|1
|2
|3
|2-13
|5
|18
|"Хетафе"
|6
|0
|4
|2
|3-5
|4
|19
|"Валенсия"
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|20
|"Лас-Пальмас"
|6
|0
|2
|4
|7-12
|2
Ориентировочные составы
У "Жироны" под вопросом Порту; у "Райо" точно не сыграет левый бек Эспино, плюс непонятна ситуация с Альваро Гарсией. Оба игрока — основа.
"Жирона": Гассанига — Франсес, Крейчи, Блинд, Гутьеррес — Эррера, Ромеу, Мартин — Цыганков, Абель Руис, Хиль
"Райо Вальекано": Баталья — Рациу, Мумин, Лежен, Чаваррия — Валентин, Унаи Лопес — де Фрутос, Паласон, Эмбарба — Камельо
"Жирона" - "Райо Вальекано": ставки и коэффициенты
"Жирона" - "Райо Вальекано": прогноз от UA-Футбол
Поверим в то, что Мичелу удастся настроить команду как следует, и она чуть улучшит настроение своим фанам.
Наша ставка — на победу "Жироны". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,75 и выше.
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