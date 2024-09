Барселона — Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.09.2024

"Барселона" после отменного старта в Ла Лиге и сенсационных 1:2 в "Монако" примет одну из слабейших команд испанской элиты.

У "Хетафе" много финансовых проблем, из-за них его состав и мал, и ограничен технически. На бумаге у команды Пепе Бордаласа почти нет шансов против Ямаля и компании, и избежать поражения синим поможет разве что чудо.

"Барселона" в стартовых шести турах Ла Лиги добыла шесть побед, и это лучший старт в Испании. А если еще вспомнить, как именно она побеждала? 4:1 с "Жироной", 7:0 с "Вальядолидом", 5:1 на поле "Вильярреала" - ничего так, а?

Да, была осечка с "Монако" в ЛЧ, но удаление на 10-й минуте — это дерьмо, которое иногда случается. Это не системная ошибка. Пока именно на дистанции "Барса" выглядит очень зрело, мощно, остро. Ее 22 гола — лучший результат во всех топ-лигах Европы. Левандовский и Рафинья возглавляют список бомбардиров Ла Лиги; Ямаль — гонку ассистентов.

1 - #Barcelona ???????? are the only team in Europe's top five leagues to have at least two players who have scored 5+ goals this season (Robert Lewandowski with 6 and Raphinha with 5). Duo. pic.twitter.com/fxMtK9OggV