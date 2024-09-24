Барселона — Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.09.2024

"Барселона" после отменного старта в Ла Лиге и сенсационных 1:2 в "Монако" примет одну из слабейших команд испанской элиты.

У "Хетафе" много финансовых проблем, из-за них его состав и мал, и ограничен технически. На бумаге у команды Пепе Бордаласа почти нет шансов против Ямаля и компании, и избежать поражения синим поможет разве что чудо.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Барселона - Хетафе Смотреть трансляцию

Примера. 7-й тур

25 сентября. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" 22:00 "Хетафе"

Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес

Трансляция: MEGOGO Футбол 4

Новости "Барселоны"

"Барселона" в стартовых шести турах Ла Лиги добыла шесть побед, и это лучший старт в Испании. А если еще вспомнить, как именно она побеждала? 4:1 с "Жироной", 7:0 с "Вальядолидом", 5:1 на поле "Вильярреала" - ничего так, а?

Да, была осечка с "Монако" в ЛЧ, но удаление на 10-й минуте — это дерьмо, которое иногда случается. Это не системная ошибка. Пока именно на дистанции "Барса" выглядит очень зрело, мощно, остро. Ее 22 гола — лучший результат во всех топ-лигах Европы. Левандовский и Рафинья возглавляют список бомбардиров Ла Лиги; Ямаль — гонку ассистентов.

1 - #Barcelona ???????? are the only team in Europe's top five leagues to have at least two players who have scored 5+ goals this season (Robert Lewandowski with 6 and Raphinha with 5). Duo. pic.twitter.com/fxMtK9OggV — OptaJose (@OptaJose) September 22, 2024

Безусловно ударит по команде Ганси Флика травма Марка-Андре тер Штегена, но на рынке достаточно умелых ветеранов, да и потом, вряд ли "Хетафе" позволят часто угрожать воротам на "Монжуике". В последних 10 турах здесь "Барса" потеряла лишь 2 очка. Ее дом, даже временный — ее крепость.

Новости "Хетафе"

"Хетафе" после 6 туров плетется в зоне вылета, и это закономерно. Пеп Бордалас умело ставит оборонительный футбол, но в этот раз ему не с кем это делать.

Все, что выжал опытный тренер — это 4 ничьи и 2 поражения. Все добыто за счет глубокой обороны. Атака за все время сподобилась только на 3 гола. Уче и Йылдырым — пара форвардов не уровня элиты. Правда, возвращается после травмы Борха Майораль — возможно, с ним будет легче.

????Borja Mayoral, meilleur joueur de Getafe la saison passée, égalise pour les Azulones en transformant un penalty !#GetafeLeganés



pic.twitter.com/gLAQGbrown — 100% Liga (@FoudeLiga) September 22, 2024

Но не на "Монжуике", конечно. Там у "Барсы" свои правила, а "Хета", ко всему, исторически плохо играет в Каталонии, да и вообще на выезде не побеждает с апреля, когда удалось одолеть безнадежную в тот момент "Альмерию" (3:1). Все, что синие могут в Барселоне — парковать "автобус" и верить, что у всех звезд Блауграны одновременно не пойдет игра. Иначе, увы, никак.

"Барселона" - "Хетафе": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Хета" остановил "Барсу" на своем поле (0:0), но развалился на "Монжуике" - 0:4.

Ну, и в целом в XXI веке синие еще ни разу не победили на поле "Барсы". Даже ничьих не было с февраля 2018-го, когда удержали 0:0.

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Хетафе"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 6 6 0 0 22-5 18 2 Реал 6 4 2 0 13-3 14 3 "Атлетик" 7 4 1 2 11-7 13 4 "Атлетико" 6 3 3 0 10-3 12 5 Мальорка 7 3 2 2 6-5 11 6 "Вильярреал" 6 3 2 1 12-13 11 7 "Алавес" 6 3 1 2 9-7 10 8 "Осасуна" 6 3 1 2 8-11 10 9 "Сельта" 6 3 0 3 14-13 9 10 "Райо Вальекано" 6 2 2 2 8-7 8 11 "Бетис" 6 2 2 2 6-6 8 12 Жирона 6 2 1 3 8-10 7 13 "Эспаньол" 6 2 1 3 6-9 7 14 "Леганес" 7 1 3 3 4-8 6 15 "Севилья" 6 1 2 3 5-8 5 16 "Реал Сосьедад" 7 1 2 4 3-7 5 17 "Вальядолид" 6 1 2 3 2-13 5 18 "Хетафе" 6 0 4 2 3-5 4 19 "Валенсия" 6 1 1 4 5-10 4 20 "Лас-Пальмас" 6 0 2 4 7-12 2

Ориентировочные составы

У "Барсы" в лазарете полкоманды — тер Штеген, Араухо, Кристенсен, Гави, Ольмо, Берналь, Фермин. Из хорошего — вернулся в общую группу давно не игравший Френки де Йонг, но вряд ли Флик бросит его со старта на столь грубого соперника.

У "Хетафе" же в строю все, кроме центрбека Абердена и нападающего Альваро, который пришел из "Реала" с травмой и все еще не дебютировал.

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Касадо, Педри — Ямаль, Рафинья, Ферран Торрес — Левандовский

"Хетафе": Сория — Иглесиас, Даконам, Беррокаль, Альдерете, Рико — Милья, Арамбарри, Сола — Майораль, Уче

"Барселона" - "Хетафе": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Хетафе": прогноз от UA-Футбол

График сложный, но соперник и слабый, и удобный для команды Флика.

Рискнем поставить на крупную победу и выберем ставку "победа Барсы с форой -1,5". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,7 и выше.