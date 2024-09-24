Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона — Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.09.2024
Лидер против одного из главных аутсайдеров
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado
"Барселона" после отменного старта в Ла Лиге и сенсационных 1:2 в "Монако" примет одну из слабейших команд испанской элиты.
У "Хетафе" много финансовых проблем, из-за них его состав и мал, и ограничен технически. На бумаге у команды Пепе Бордаласа почти нет шансов против Ямаля и компании, и избежать поражения синим поможет разве что чудо.
Дивіться матч Прімери Барселона - Хетафе
Смотреть трансляцию
Примера. 7-й тур
25 сентября. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" 22:00 "Хетафе"
Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес
Трансляция: MEGOGO Футбол 4
Новости "Барселоны"
"Барселона" в стартовых шести турах Ла Лиги добыла шесть побед, и это лучший старт в Испании. А если еще вспомнить, как именно она побеждала? 4:1 с "Жироной", 7:0 с "Вальядолидом", 5:1 на поле "Вильярреала" - ничего так, а?
Да, была осечка с "Монако" в ЛЧ, но удаление на 10-й минуте — это дерьмо, которое иногда случается. Это не системная ошибка. Пока именно на дистанции "Барса" выглядит очень зрело, мощно, остро. Ее 22 гола — лучший результат во всех топ-лигах Европы. Левандовский и Рафинья возглавляют список бомбардиров Ла Лиги; Ямаль — гонку ассистентов.
1 - #Barcelona ???????? are the only team in Europe's top five leagues to have at least two players who have scored 5+ goals this season (Robert Lewandowski with 6 and Raphinha with 5). Duo. pic.twitter.com/fxMtK9OggV— OptaJose (@OptaJose) September 22, 2024
Безусловно ударит по команде Ганси Флика травма Марка-Андре тер Штегена, но на рынке достаточно умелых ветеранов, да и потом, вряд ли "Хетафе" позволят часто угрожать воротам на "Монжуике". В последних 10 турах здесь "Барса" потеряла лишь 2 очка. Ее дом, даже временный — ее крепость.
Новости "Хетафе"
"Хетафе" после 6 туров плетется в зоне вылета, и это закономерно. Пеп Бордалас умело ставит оборонительный футбол, но в этот раз ему не с кем это делать.
Все, что выжал опытный тренер — это 4 ничьи и 2 поражения. Все добыто за счет глубокой обороны. Атака за все время сподобилась только на 3 гола. Уче и Йылдырым — пара форвардов не уровня элиты. Правда, возвращается после травмы Борха Майораль — возможно, с ним будет легче.
????Borja Mayoral, meilleur joueur de Getafe la saison passée, égalise pour les Azulones en transformant un penalty !#GetafeLeganés— 100% Liga (@FoudeLiga) September 22, 2024
pic.twitter.com/gLAQGbrown
Но не на "Монжуике", конечно. Там у "Барсы" свои правила, а "Хета", ко всему, исторически плохо играет в Каталонии, да и вообще на выезде не побеждает с апреля, когда удалось одолеть безнадежную в тот момент "Альмерию" (3:1). Все, что синие могут в Барселоне — парковать "автобус" и верить, что у всех звезд Блауграны одновременно не пойдет игра. Иначе, увы, никак.
"Барселона" - "Хетафе": статистика личных встреч
В прошлом сезоне "Хета" остановил "Барсу" на своем поле (0:0), но развалился на "Монжуике" - 0:4.
Ну, и в целом в XXI веке синие еще ни разу не победили на поле "Барсы". Даже ничьих не было с февраля 2018-го, когда удержали 0:0.
Последние матчи "Барселоны"
Последние матчи "Хетафе"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|6
|6
|0
|0
|22-5
|18
|2
|Реал
|6
|4
|2
|0
|13-3
|14
|3
|"Атлетик"
|7
|4
|1
|2
|11-7
|13
|4
|"Атлетико"
|6
|3
|3
|0
|10-3
|12
|5
|Мальорка
|7
|3
|2
|2
|6-5
|11
|6
|"Вильярреал"
|6
|3
|2
|1
|12-13
|11
|7
|"Алавес"
|6
|3
|1
|2
|9-7
|10
|8
|"Осасуна"
|6
|3
|1
|2
|8-11
|10
|9
|"Сельта"
|6
|3
|0
|3
|14-13
|9
|10
|"Райо Вальекано"
|6
|2
|2
|2
|8-7
|8
|11
|"Бетис"
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|12
|Жирона
|6
|2
|1
|3
|8-10
|7
|13
|"Эспаньол"
|6
|2
|1
|3
|6-9
|7
|14
|"Леганес"
|7
|1
|3
|3
|4-8
|6
|15
|"Севилья"
|6
|1
|2
|3
|5-8
|5
|16
|"Реал Сосьедад"
|7
|1
|2
|4
|3-7
|5
|17
|"Вальядолид"
|6
|1
|2
|3
|2-13
|5
|18
|"Хетафе"
|6
|0
|4
|2
|3-5
|4
|19
|"Валенсия"
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|20
|"Лас-Пальмас"
|6
|0
|2
|4
|7-12
|2
Ориентировочные составы
У "Барсы" в лазарете полкоманды — тер Штеген, Араухо, Кристенсен, Гави, Ольмо, Берналь, Фермин. Из хорошего — вернулся в общую группу давно не игравший Френки де Йонг, но вряд ли Флик бросит его со старта на столь грубого соперника.
У "Хетафе" же в строю все, кроме центрбека Абердена и нападающего Альваро, который пришел из "Реала" с травмой и все еще не дебютировал.
"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Касадо, Педри — Ямаль, Рафинья, Ферран Торрес — Левандовский
"Хетафе": Сория — Иглесиас, Даконам, Беррокаль, Альдерете, Рико — Милья, Арамбарри, Сола — Майораль, Уче
"Барселона" - "Хетафе": ставки и коэффициенты
"Барселона" - "Хетафе": прогноз от UA-Футбол
График сложный, но соперник и слабый, и удобный для команды Флика.
Рискнем поставить на крупную победу и выберем ставку "победа Барсы с форой -1,5". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,7 и выше.
Популярное сейчас
- Нидерланды - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу
- "Я в шоке". В доме Милевского провели обыск - ВИДЕО
- Marca назвала будущего обладателя Золотого мяча
- Реал Мадрид – Эспаньол. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 21.09.2024
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
Комментарии 1