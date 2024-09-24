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Барселона — Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.09.2024

Испания

Лидер против одного из главных аутсайдеров

Барселона — Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.09.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" после отменного старта в Ла Лиге и сенсационных 1:2 в "Монако" примет одну из слабейших команд испанской элиты.

У "Хетафе" много финансовых проблем, из-за них его состав и мал, и ограничен технически. На бумаге у команды Пепе Бордаласа почти нет шансов против Ямаля и компании, и избежать поражения синим поможет разве что чудо.

Содержание

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Дивіться матч Прімери Барселона - Хетафе
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Примера. 7-й тур
25 сентября. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" 22:00 "Хетафе"
Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес
Трансляция: MEGOGO Футбол 4

Новости "Барселоны"

"Барселона" в стартовых шести турах Ла Лиги добыла шесть побед, и это лучший старт в Испании. А если еще вспомнить, как именно она побеждала? 4:1 с "Жироной", 7:0 с "Вальядолидом", 5:1 на поле "Вильярреала" - ничего так, а?

Да, была осечка с "Монако" в ЛЧ, но удаление на 10-й минуте — это дерьмо, которое иногда случается. Это не системная ошибка. Пока именно на дистанции "Барса" выглядит очень зрело, мощно, остро. Ее 22 гола — лучший результат во всех топ-лигах Европы. Левандовский и Рафинья возглавляют список бомбардиров Ла Лиги; Ямаль — гонку ассистентов.

Безусловно ударит по команде Ганси Флика травма Марка-Андре тер Штегена, но на рынке достаточно умелых ветеранов, да и потом, вряд ли "Хетафе" позволят часто угрожать воротам на "Монжуике". В последних 10 турах здесь "Барса" потеряла лишь 2 очка. Ее дом, даже временный — ее крепость.

Новости "Хетафе"

"Хетафе" после 6 туров плетется в зоне вылета, и это закономерно. Пеп Бордалас умело ставит оборонительный футбол, но в этот раз ему не с кем это делать.

Все, что выжал опытный тренер — это 4 ничьи и 2 поражения. Все добыто за счет глубокой обороны. Атака за все время сподобилась только на 3 гола. Уче и Йылдырым — пара форвардов не уровня элиты. Правда, возвращается после травмы Борха Майораль — возможно, с ним будет легче.

Но не на "Монжуике", конечно. Там у "Барсы" свои правила, а "Хета", ко всему, исторически плохо играет в Каталонии, да и вообще на выезде не побеждает с апреля, когда удалось одолеть безнадежную в тот момент "Альмерию" (3:1). Все, что синие могут в Барселоне — парковать "автобус" и верить, что у всех звезд Блауграны одновременно не пойдет игра. Иначе, увы, никак.

"Барселона" - "Хетафе": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Хета" остановил "Барсу" на своем поле (0:0), но развалился на "Монжуике" - 0:4.

Ну, и в целом в XXI веке синие еще ни разу не победили на поле "Барсы". Даже ничьих не было с февраля 2018-го, когда удержали 0:0.

Последние матчи "Барселоны"

Барселона — Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.09.2024 - изображение 4

Последние матчи "Хетафе"

Барселона — Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.09.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 "Барселона" "Барселона" 6 6 0 0 22-5 18
2 Реал Реал 6 4 2 0 13-3 14
3 "Атлетик" "Атлетик" 7 4 1 2 11-7 13
4 "Атлетико" "Атлетико" 6 3 3 0 10-3 12
5 Мальорка Мальорка 7 3 2 2 6-5 11
6 "Вильярреал" "Вильярреал" 6 3 2 1 12-13 11
7 "Алавес" "Алавес" 6 3 1 2 9-7 10
8 "Осасуна" "Осасуна" 6 3 1 2 8-11 10
9 "Сельта" "Сельта" 6 3 0 3 14-13 9
10 "Райо Вальекано" "Райо Вальекано" 6 2 2 2 8-7 8
11 "Бетис" "Бетис" 6 2 2 2 6-6 8
12 Жирона Жирона 6 2 1 3 8-10 7
13 "Эспаньол" "Эспаньол" 6 2 1 3 6-9 7
14 "Леганес" "Леганес" 7 1 3 3 4-8 6
15 "Севилья" "Севилья" 6 1 2 3 5-8 5
16 "Реал Сосьедад" "Реал Сосьедад" 7 1 2 4 3-7 5
17 "Вальядолид" "Вальядолид" 6 1 2 3 2-13 5
18 "Хетафе" "Хетафе" 6 0 4 2 3-5 4
19 "Валенсия" "Валенсия" 6 1 1 4 5-10 4
20 "Лас-Пальмас" "Лас-Пальмас" 6 0 2 4 7-12 2

Ориентировочные составы

У "Барсы" в лазарете полкоманды — тер Штеген, Араухо, Кристенсен, Гави, Ольмо, Берналь, Фермин. Из хорошего — вернулся в общую группу давно не игравший Френки де Йонг, но вряд ли Флик бросит его со старта на столь грубого соперника.

У "Хетафе" же в строю все, кроме центрбека Абердена и нападающего Альваро, который пришел из "Реала" с травмой и все еще не дебютировал.

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Касадо, Педри — Ямаль, Рафинья, Ферран Торрес — Левандовский

"Хетафе": Сория — Иглесиас, Даконам, Беррокаль, Альдерете, Рико — Милья, Арамбарри, Сола — Майораль, Уче

"Барселона" - "Хетафе": ставки и коэффициенты

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"Барселона" - "Хетафе": прогноз от UA-Футбол

График сложный, но соперник и слабый, и удобный для команды Флика.

Рискнем поставить на крупную победу и выберем ставку "победа Барсы с форой -1,5". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,7 и выше.

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Комментарии
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Вarcelinius
24.09.2024 в 20:38
Не знаю, но я почему-то уверен, шо Барса завтра победит. )
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Комментарии 1
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Вarcelinius
24.09.2024 в 20:38
Не знаю, но я почему-то уверен, шо Барса завтра победит. )
Ответить
0
1

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