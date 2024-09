Осасуна — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.09.2024

"Барселона" после 7 побед в стартовых 7 турах приедет на "Эль Садар", где "Осасуна" в этом сезоне выступает тоже очень эффективно.

Легкой прогулки каталонцам точно ждать не стоит, но, конечно, это не отменяет ее фаворитизма. Команда Ганси Флика подэкономила силы в четверг с "Хетафе", приберегла Педри и, думается, "Осасуну" ждет монотонная осада уже со старта.

Памплона в этом сезоне набрала 10 из 11 очков именно на своем поле. Чудеса и только. На выезде Рохильос ни разу не пробили по воротам "Жироны" (0:4) и всего раз — по воротам "Валенсии" (0:0). В это же время дома "Осасуна" и забивает, и атакует.

С Висенте Морено команда играет чаще всего по схеме 4-1-4-1. Лукас Торро — чистильщик; Анте Будимир — бомбардир и главная надежда при подачах. Лучший фланговый игрок — арендованный у "Баварии" Брайан Сарагоса, способный и пройти, и пробить. Против ненадежного Иньяки Пеньи это может быть грозное оружие.

"Осасуна" имела на день больше отдыха, это поможет ей в обороне, как и бурлящие трибуны "Эль Садара". Результат? Честно, это первый матч Памплоны под руководством Висенте против топа, и загадывать что-то трудно. С предыдущим тренером, Аррасате, с "Барсой" команда играла плохо.

У каталонцев 7 побед в 7 турах, и это неожиданно прекрасный результат. За такое даже 1:2 с "Монако" в ЛЧ Ганси Флику готовы простить.

Тем более, он ведь играет далеко не основой. Араухо, Кристенсен, Гави, Фермин, Ольмо, Берналь травмированы, Френки еще не готов — и даже в такой ситуации Флик сумел дать отдых Педри в минувшем туре с "Хетафе", выпустив в центр поля Касадо, Эрика Гарсию и Торре. Слабое три, да, но даже с ним результат добыт — 1:0.

7 - @Hansiflickk ???????? has become only the third @FCBarcelona´s manager to win his first seven #LaLiga games, after Gerardo Martino in 2013, who won his first eight, and Ernesto Valverde in 2017, who won his first seven. Full. pic.twitter.com/ssGKZfHuqs