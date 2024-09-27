Осасуна — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.09.2024

"Барселона" после 7 побед в стартовых 7 турах приедет на "Эль Садар", где "Осасуна" в этом сезоне выступает тоже очень эффективно.

Легкой прогулки каталонцам точно ждать не стоит, но, конечно, это не отменяет ее фаворитизма. Команда Ганси Флика подэкономила силы в четверг с "Хетафе", приберегла Педри и, думается, "Осасуну" ждет монотонная осада уже со старта.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Осасуна - Барселона Смотреть трансляцию

Примера. 8-й тур

28 сентября. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Осасуны"

Памплона в этом сезоне набрала 10 из 11 очков именно на своем поле. Чудеса и только. На выезде Рохильос ни разу не пробили по воротам "Жироны" (0:4) и всего раз — по воротам "Валенсии" (0:0). В это же время дома "Осасуна" и забивает, и атакует.

С Висенте Морено команда играет чаще всего по схеме 4-1-4-1. Лукас Торро — чистильщик; Анте Будимир — бомбардир и главная надежда при подачах. Лучший фланговый игрок — арендованный у "Баварии" Брайан Сарагоса, способный и пройти, и пробить. Против ненадежного Иньяки Пеньи это может быть грозное оружие.

45 - Osasuna's top scorers in LaLiga history:



???????? Sabino Andonegui - 57

???????? ANTE BUDIMIR - 45 ????

???????? Jan Urban - 45



Swan. pic.twitter.com/J3sUoLujUF — OptaJose (@OptaJose) September 21, 2024

"Осасуна" имела на день больше отдыха, это поможет ей в обороне, как и бурлящие трибуны "Эль Садара". Результат? Честно, это первый матч Памплоны под руководством Висенте против топа, и загадывать что-то трудно. С предыдущим тренером, Аррасате, с "Барсой" команда играла плохо.

Новости "Барселоны"

У каталонцев 7 побед в 7 турах, и это неожиданно прекрасный результат. За такое даже 1:2 с "Монако" в ЛЧ Ганси Флику готовы простить.

Тем более, он ведь играет далеко не основой. Араухо, Кристенсен, Гави, Фермин, Ольмо, Берналь травмированы, Френки еще не готов — и даже в такой ситуации Флик сумел дать отдых Педри в минувшем туре с "Хетафе", выпустив в центр поля Касадо, Эрика Гарсию и Торре. Слабое три, да, но даже с ним результат добыт — 1:0.

7 - @Hansiflickk ???????? has become only the third @FCBarcelona´s manager to win his first seven #LaLiga games, after Gerardo Martino in 2013, who won his first eight, and Ernesto Valverde in 2017, who won his first seven. Full. pic.twitter.com/ssGKZfHuqs — OptaJose (@OptaJose) September 25, 2024

У Левандовского уже 7 голов в 7 матчах, он снова опасен. Но главное оружие "Барсы" нынче — Ямаль. Этот 17-летний юноша обыгрывает и принимает решение, словно ему 25-27 лет, и он давно в списках претендентов на ЗМ. Только закрыв его "Осасуна" может претендовать на результат, ведь с "открытым" Ламином "Барса" уже наколотила 23 гола в 7 турах — самый высокий показатель в топ-лигах.

"Осасуна" - "Барселона": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Барса" обыграла "Осасуну" трижды — 2:1 на "Эль Садаре", 1:0 на "Монжуике" и еще 2:0 в Суперкубке в Эр-Рияде.

Всего же победная серия каталонцев с Рохильос насчитывает 6 матчей. Последняя ничья была на "Эль Садаре" в декабре 2021-го (2:2), последнее поражение — в июле 2020-го на "Камп Ноу" (1:2).

Последние матчи "Осасуны"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 7 7 0 0 23-5 21 2 Реал 7 5 2 0 16-5 17 3 "Атлетик" 7 4 1 2 11-7 13 4 "Атлетико" 6 3 3 0 10-3 12 5 Мальорка 7 3 2 2 6-5 11 6 "Вильярреал" 6 3 2 1 12-13 11 7 "Осасуна" 7 3 2 2 8-11 11 8 "Алавес" 7 3 1 3 11-10 10 9 "Сельта" 6 3 0 3 14-13 9 10 "Райо Вальекано" 7 2 3 2 8-7 9 11 "Бетис" 6 2 2 2 6-6 8 12 Жирона 7 2 2 3 8-10 8 13 "Севилья" 7 2 2 3 7-9 8 14 "Эспаньол" 6 2 1 3 6-9 7 15 "Леганес" 7 1 3 3 4-8 6 16 "Реал Сосьедад" 7 1 2 4 3-7 5 17 "Валенсия" 7 1 2 4 5-10 5 18 "Вальядолид" 7 1 2 4 3-15 5 19 "Хетафе" 7 0 4 3 3-6 4 20 "Лас-Пальмас" 6 0 2 4 7-12 2

Ориентировочные составы

Потери "Барсы" мы уже назвали; не упомянули только тер Штегена, который выбыл недавно и, кажется, на весь сезон. По слухам, ему на замену клуб подпишет Войцеха Щенсного.

У "Осасуны" же лечатся только двое — краек Кике Барха и опорник Икер Муньос.

"Осасуна": Эррера — Аресо, Бойомо, Катена, Бретонес — Торро — Рубен Гарсия, Монкайола, Орос, Сарагоса — Будимир

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Педри, Касадо, Торре — Ямаль, Левандовский, Рафинья

"Осасуна" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Осасуна" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Удобный соперник для каталонцев, как ни крути. Да и тренерское мастерство Висенте — вопрос дискуссионный.

Поставим на победу "Барсы" - БК предлагают это сделать с коэффициентами от 1,5 и выше.