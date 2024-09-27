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Осасуна — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.09.2024

Испания

Каталонцы едут за восьмой победой

Осасуна — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.09.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" после 7 побед в стартовых 7 турах приедет на "Эль Садар", где "Осасуна" в этом сезоне выступает тоже очень эффективно.

Легкой прогулки каталонцам точно ждать не стоит, но, конечно, это не отменяет ее фаворитизма. Команда Ганси Флика подэкономила силы в четверг с "Хетафе", приберегла Педри и, думается, "Осасуну" ждет монотонная осада уже со старта.

Содержание

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Дивіться матч Прімери Осасуна - Барселона
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Примера. 8-й тур
28 сентября. Памплона. "Эль Садар"
"Осасуна" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Осасуны"

Памплона в этом сезоне набрала 10 из 11 очков именно на своем поле. Чудеса и только. На выезде Рохильос ни разу не пробили по воротам "Жироны" (0:4) и всего раз — по воротам "Валенсии" (0:0). В это же время дома "Осасуна" и забивает, и атакует.

С Висенте Морено команда играет чаще всего по схеме 4-1-4-1. Лукас Торро — чистильщик; Анте Будимир — бомбардир и главная надежда при подачах. Лучший фланговый игрок — арендованный у "Баварии" Брайан Сарагоса, способный и пройти, и пробить. Против ненадежного Иньяки Пеньи это может быть грозное оружие.

"Осасуна" имела на день больше отдыха, это поможет ей в обороне, как и бурлящие трибуны "Эль Садара". Результат? Честно, это первый матч Памплоны под руководством Висенте против топа, и загадывать что-то трудно. С предыдущим тренером, Аррасате, с "Барсой" команда играла плохо.

Новости "Барселоны"

У каталонцев 7 побед в 7 турах, и это неожиданно прекрасный результат. За такое даже 1:2 с "Монако" в ЛЧ Ганси Флику готовы простить.

Тем более, он ведь играет далеко не основой. Араухо, Кристенсен, Гави, Фермин, Ольмо, Берналь травмированы, Френки еще не готов — и даже в такой ситуации Флик сумел дать отдых Педри в минувшем туре с "Хетафе", выпустив в центр поля Касадо, Эрика Гарсию и Торре. Слабое три, да, но даже с ним результат добыт — 1:0.

У Левандовского уже 7 голов в 7 матчах, он снова опасен. Но главное оружие "Барсы" нынче — Ямаль. Этот 17-летний юноша обыгрывает и принимает решение, словно ему 25-27 лет, и он давно в списках претендентов на ЗМ. Только закрыв его "Осасуна" может претендовать на результат, ведь с "открытым" Ламином "Барса" уже наколотила 23 гола в 7 турах — самый высокий показатель в топ-лигах.

"Осасуна" - "Барселона": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Барса" обыграла "Осасуну" трижды — 2:1 на "Эль Садаре", 1:0 на "Монжуике" и еще 2:0 в Суперкубке в Эр-Рияде.

Всего же победная серия каталонцев с Рохильос насчитывает 6 матчей. Последняя ничья была на "Эль Садаре" в декабре 2021-го (2:2), последнее поражение — в июле 2020-го на "Камп Ноу" (1:2).

Последние матчи "Осасуны"

Осасуна — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.09.2024 - изображение 4

Последние матчи "Барселоны"

Осасуна — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.09.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 "Барселона" "Барселона" 7 7 0 0 23-5 21
2 Реал Реал 7 5 2 0 16-5 17
3 "Атлетик" "Атлетик" 7 4 1 2 11-7 13
4 "Атлетико" "Атлетико" 6 3 3 0 10-3 12
5 Мальорка Мальорка 7 3 2 2 6-5 11
6 "Вильярреал" "Вильярреал" 6 3 2 1 12-13 11
7 "Осасуна" "Осасуна" 7 3 2 2 8-11 11
8 "Алавес" "Алавес" 7 3 1 3 11-10 10
9 "Сельта" "Сельта" 6 3 0 3 14-13 9
10 "Райо Вальекано" "Райо Вальекано" 7 2 3 2 8-7 9
11 "Бетис" "Бетис" 6 2 2 2 6-6 8
12 Жирона Жирона 7 2 2 3 8-10 8
13 "Севилья" "Севилья" 7 2 2 3 7-9 8
14 "Эспаньол" "Эспаньол" 6 2 1 3 6-9 7
15 "Леганес" "Леганес" 7 1 3 3 4-8 6
16 "Реал Сосьедад" "Реал Сосьедад" 7 1 2 4 3-7 5
17 "Валенсия" "Валенсия" 7 1 2 4 5-10 5
18 "Вальядолид" "Вальядолид" 7 1 2 4 3-15 5
19 "Хетафе" "Хетафе" 7 0 4 3 3-6 4
20 "Лас-Пальмас" "Лас-Пальмас" 6 0 2 4 7-12 2

Ориентировочные составы

Потери "Барсы" мы уже назвали; не упомянули только тер Штегена, который выбыл недавно и, кажется, на весь сезон. По слухам, ему на замену клуб подпишет Войцеха Щенсного.

У "Осасуны" же лечатся только двое — краек Кике Барха и опорник Икер Муньос.

"Осасуна": Эррера — Аресо, Бойомо, Катена, Бретонес — Торро — Рубен Гарсия, Монкайола, Орос, Сарагоса — Будимир

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Педри, Касадо, Торре — Ямаль, Левандовский, Рафинья

"Осасуна" - "Барселона": ставки и коэффициенты

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"Осасуна" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Удобный соперник для каталонцев, как ни крути. Да и тренерское мастерство Висенте — вопрос дискуссионный.

Поставим на победу "Барсы" - БК предлагают это сделать с коэффициентами от 1,5 и выше.

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