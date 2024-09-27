Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Осасуна — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.09.2024
Каталонцы едут за восьмой победой
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto
"Барселона" после 7 побед в стартовых 7 турах приедет на "Эль Садар", где "Осасуна" в этом сезоне выступает тоже очень эффективно.
Легкой прогулки каталонцам точно ждать не стоит, но, конечно, это не отменяет ее фаворитизма. Команда Ганси Флика подэкономила силы в четверг с "Хетафе", приберегла Педри и, думается, "Осасуну" ждет монотонная осада уже со старта.
Дивіться матч Прімери Осасуна - Барселона
Смотреть трансляцию
Примера. 8-й тур
28 сентября. Памплона. "Эль Садар"
"Осасуна" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Осасуны"
Памплона в этом сезоне набрала 10 из 11 очков именно на своем поле. Чудеса и только. На выезде Рохильос ни разу не пробили по воротам "Жироны" (0:4) и всего раз — по воротам "Валенсии" (0:0). В это же время дома "Осасуна" и забивает, и атакует.
С Висенте Морено команда играет чаще всего по схеме 4-1-4-1. Лукас Торро — чистильщик; Анте Будимир — бомбардир и главная надежда при подачах. Лучший фланговый игрок — арендованный у "Баварии" Брайан Сарагоса, способный и пройти, и пробить. Против ненадежного Иньяки Пеньи это может быть грозное оружие.
45 - Osasuna's top scorers in LaLiga history:— OptaJose (@OptaJose) September 21, 2024
???????? Sabino Andonegui - 57
???????? ANTE BUDIMIR - 45 ????
???????? Jan Urban - 45
Swan. pic.twitter.com/J3sUoLujUF
"Осасуна" имела на день больше отдыха, это поможет ей в обороне, как и бурлящие трибуны "Эль Садара". Результат? Честно, это первый матч Памплоны под руководством Висенте против топа, и загадывать что-то трудно. С предыдущим тренером, Аррасате, с "Барсой" команда играла плохо.
Новости "Барселоны"
У каталонцев 7 побед в 7 турах, и это неожиданно прекрасный результат. За такое даже 1:2 с "Монако" в ЛЧ Ганси Флику готовы простить.
Тем более, он ведь играет далеко не основой. Араухо, Кристенсен, Гави, Фермин, Ольмо, Берналь травмированы, Френки еще не готов — и даже в такой ситуации Флик сумел дать отдых Педри в минувшем туре с "Хетафе", выпустив в центр поля Касадо, Эрика Гарсию и Торре. Слабое три, да, но даже с ним результат добыт — 1:0.
7 - @Hansiflickk ???????? has become only the third @FCBarcelona´s manager to win his first seven #LaLiga games, after Gerardo Martino in 2013, who won his first eight, and Ernesto Valverde in 2017, who won his first seven. Full. pic.twitter.com/ssGKZfHuqs— OptaJose (@OptaJose) September 25, 2024
У Левандовского уже 7 голов в 7 матчах, он снова опасен. Но главное оружие "Барсы" нынче — Ямаль. Этот 17-летний юноша обыгрывает и принимает решение, словно ему 25-27 лет, и он давно в списках претендентов на ЗМ. Только закрыв его "Осасуна" может претендовать на результат, ведь с "открытым" Ламином "Барса" уже наколотила 23 гола в 7 турах — самый высокий показатель в топ-лигах.
"Осасуна" - "Барселона": статистика личных встреч
В прошлом сезоне "Барса" обыграла "Осасуну" трижды — 2:1 на "Эль Садаре", 1:0 на "Монжуике" и еще 2:0 в Суперкубке в Эр-Рияде.
Всего же победная серия каталонцев с Рохильос насчитывает 6 матчей. Последняя ничья была на "Эль Садаре" в декабре 2021-го (2:2), последнее поражение — в июле 2020-го на "Камп Ноу" (1:2).
Последние матчи "Осасуны"
Последние матчи "Барселоны"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|7
|7
|0
|0
|23-5
|21
|2
|Реал
|7
|5
|2
|0
|16-5
|17
|3
|"Атлетик"
|7
|4
|1
|2
|11-7
|13
|4
|"Атлетико"
|6
|3
|3
|0
|10-3
|12
|5
|Мальорка
|7
|3
|2
|2
|6-5
|11
|6
|"Вильярреал"
|6
|3
|2
|1
|12-13
|11
|7
|"Осасуна"
|7
|3
|2
|2
|8-11
|11
|8
|"Алавес"
|7
|3
|1
|3
|11-10
|10
|9
|"Сельта"
|6
|3
|0
|3
|14-13
|9
|10
|"Райо Вальекано"
|7
|2
|3
|2
|8-7
|9
|11
|"Бетис"
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|12
|Жирона
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|13
|"Севилья"
|7
|2
|2
|3
|7-9
|8
|14
|"Эспаньол"
|6
|2
|1
|3
|6-9
|7
|15
|"Леганес"
|7
|1
|3
|3
|4-8
|6
|16
|"Реал Сосьедад"
|7
|1
|2
|4
|3-7
|5
|17
|"Валенсия"
|7
|1
|2
|4
|5-10
|5
|18
|"Вальядолид"
|7
|1
|2
|4
|3-15
|5
|19
|"Хетафе"
|7
|0
|4
|3
|3-6
|4
|20
|"Лас-Пальмас"
|6
|0
|2
|4
|7-12
|2
Ориентировочные составы
Потери "Барсы" мы уже назвали; не упомянули только тер Штегена, который выбыл недавно и, кажется, на весь сезон. По слухам, ему на замену клуб подпишет Войцеха Щенсного.
У "Осасуны" же лечатся только двое — краек Кике Барха и опорник Икер Муньос.
"Осасуна": Эррера — Аресо, Бойомо, Катена, Бретонес — Торро — Рубен Гарсия, Монкайола, Орос, Сарагоса — Будимир
"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Педри, Касадо, Торре — Ямаль, Левандовский, Рафинья
"Осасуна" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Осасуна" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
Удобный соперник для каталонцев, как ни крути. Да и тренерское мастерство Висенте — вопрос дискуссионный.
Поставим на победу "Барсы" - БК предлагают это сделать с коэффициентами от 1,5 и выше.
Популярное сейчас
- Ребров не вызовет двух лидеров на октябрьские матчи сборной Украины
- Де Росси отреагировал на переход Пьянича в ЦСКА
- Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- Жирона — Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.09.2024
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО