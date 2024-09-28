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Сельта — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.09.2024

Испания

Кто из них прервет полосу неудач?

Сельта — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.09.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

“Жирона”, которая не победила в последних 4 матчах, едет в гости к "Сельте", которая проиграла 4 последних матча из 5.

Да-да, это встреча кризисных коллективов, и очень многое будет зависеть от тренеров. Мичел или Клаудио Хиральдес — кто из них лучше настроит попавшую в яму команду?

Содержание

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Примера. 8-й тур
29 сентября. Виго. "Балаидос"
"Сельта" 15:00 "Жирона"
Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Сельты"

Галисийцы очень здорово начали сезон с двух побед, но дальше затормозили. Сложный календарь — выезды в Памплону и Бильбао, где всем трудно, а тогда домашняя игра с "Атлетико", который припарковал фирменный автобус и удержал 1:0.

У "Сельты" отменная атака — 14 голов; только у "Реала" и "Барсы" больше. С другой стороны, команда Хиральдеса уже пропустила 14 раз, и это второй худший результат в лиге. Грубо говоря, стоит на "Кельтов" нажать, как они мгновенно ошибаются.

Против "Жироны" с такими характеристиками у "Сельты" нету выбора — надо переть вперед, навешивать, находить в штрафной Яго Аспаса, который даже в 37 лет уже забил 3 гола в 7 турах. Также очень неплохо вернулся в родные пенаты Борха Иглесиас. Ну, и домашние стены помогут — на "Балаидосе" команда проиграла только один матч с февраля; те самые 0:1 с "Матрасниками".

Новости "Жироны"

Конечно, Мичел знает о слабостях "Кельтов", но их еще надо использовать. В прошлом туре с "Райо Вальекано" (0:0) "Жирона" создала мало остроты, а все моменты запорола.

Отсутствие бомбардира а-ля Довбик больно бьет по команде, как и нехватка вингера, способного на дриблинг. Раньше так умели Савиньо и Коуто; сейчас пытается Асприлья, но у него дикий процент брака. Цыганков же играет через пас, и это часто неэффективно, замедляет атаки.

В итоге "Жирона" забивает мало — всего 8 голов в 7 турах, а ведь весной именно нападение было ее главным козырем. Железобетонной защиты у Мичела не было никогда. Ну, и еще один фактор — усталость; уже 2 октября надо играть в ЛЧ с "Фейенордом", а там — в лиге против Бильбао. У "Жироны" нету состава для такого календаря и не исключено, что уже в Виго она будет выглядеть уставшей.

"Сельта" - "Жирона": статистика личных встреч

В прошлом историческом для себя сезоне "Жирона" дважды обыграла "Сельту" минимально — по 1:0.

До этого в этих противостояниях было равенство: 2 победы "Жироны", 2 победы "Сельты" и 2 ничьи в 2017-23 годах.

Последние матчи "Сельты"

Сельта — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.09.2024 - изображение 4

Последние матчи "Жироны"

Сельта — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.09.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 "Барселона" "Барселона" 7 7 0 0 23-5 21
2 Реал Реал 7 5 2 0 16-5 17
3 "Атлетико" "Атлетико" 7 4 3 0 11-3 15
4 Мальорка Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
5 "Вильярреал" "Вильярреал" 7 4 2 1 14-14 14
6 "Атлетик" "Атлетик" 7 4 1 2 11-7 13
7 "Осасуна" "Осасуна" 7 3 2 2 8-11 11
8 "Алавес" "Алавес" 7 3 1 3 11-10 10
9 "Райо Вальекано" "Райо Вальекано" 7 2 3 2 8-7 9
10 "Сельта" "Сельта" 7 3 0 4 14-14 9
11 "Бетис" "Бетис" 7 2 3 2 7-7 9
12 Жирона Жирона 7 2 2 3 8-10 8
13 "Севилья" "Севилья" 7 2 2 3 7-9 8
14 "Эспаньол" "Эспаньол" 7 2 1 4 7-11 7
15 "Леганес" "Леганес" 7 1 3 3 4-8 6
16 "Реал Сосьедад" "Реал Сосьедад" 7 1 2 4 3-7 5
17 "Валенсия" "Валенсия" 7 1 2 4 5-10 5
18 "Вальядолид" "Вальядолид" 8 1 2 5 4-17 5
19 "Хетафе" "Хетафе" 7 0 4 3 3-6 4
20 "Лас-Пальмас" "Лас-Пальмас" 7 0 3 4 8-13 3

Ориентировочные составы

Главная потеря на две команды — это Оскар Мингеса, который в Виго очень много и качественно работает на атаку. Сейчас он травмирован.

Также у "Сельты" не сыграют Лука де ла Торре и Михайло Ристич, а вот у "Жироны" здоровы на бумаге все.

"Сельта": Гуаита — Хави Родригес, Старфельт, Маркос Алонсо — Каррейра, Бельтран, Мориба, Уго Альварес — Аспас, Борха Иглесиас, Сведберг

"Жирона": Гассанига — Арнау, Давид Допес, Крейчи, Гутьеррес — Цыганков, Мартин, Солис, Данжума — Асприлья, Стуани

"Сельта" - "Жирона": ставки и коэффициенты

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"Сельта" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

“Кельты" на старте сезона так люто бегут вперед, что ставка "обе забьют" просто-таки напрашивается. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,55 и выше.

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