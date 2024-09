Сельта — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.09.2024

“Жирона”, которая не победила в последних 4 матчах, едет в гости к "Сельте", которая проиграла 4 последних матча из 5.

Да-да, это встреча кризисных коллективов, и очень многое будет зависеть от тренеров. Мичел или Клаудио Хиральдес — кто из них лучше настроит попавшую в яму команду?

Галисийцы очень здорово начали сезон с двух побед, но дальше затормозили. Сложный календарь — выезды в Памплону и Бильбао, где всем трудно, а тогда домашняя игра с "Атлетико", который припарковал фирменный автобус и удержал 1:0.

У "Сельты" отменная атака — 14 голов; только у "Реала" и "Барсы" больше. С другой стороны, команда Хиральдеса уже пропустила 14 раз, и это второй худший результат в лиге. Грубо говоря, стоит на "Кельтов" нажать, как они мгновенно ошибаются.

Против "Жироны" с такими характеристиками у "Сельты" нету выбора — надо переть вперед, навешивать, находить в штрафной Яго Аспаса, который даже в 37 лет уже забил 3 гола в 7 турах. Также очень неплохо вернулся в родные пенаты Борха Иглесиас. Ну, и домашние стены помогут — на "Балаидосе" команда проиграла только один матч с февраля; те самые 0:1 с "Матрасниками".

Конечно, Мичел знает о слабостях "Кельтов", но их еще надо использовать. В прошлом туре с "Райо Вальекано" (0:0) "Жирона" создала мало остроты, а все моменты запорола.

Отсутствие бомбардира а-ля Довбик больно бьет по команде, как и нехватка вингера, способного на дриблинг. Раньше так умели Савиньо и Коуто; сейчас пытается Асприлья, но у него дикий процент брака. Цыганков же играет через пас, и это часто неэффективно, замедляет атаки.

1 - Girona's Paulo Gazzaniga has become the first goalkeeper from a Spanish team to score an own goal in the history of the Champions League. Cruel. pic.twitter.com/FSmR0WfogZ