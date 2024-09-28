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Сельта — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.09.2024
Кто из них прервет полосу неудач?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
“Жирона”, которая не победила в последних 4 матчах, едет в гости к "Сельте", которая проиграла 4 последних матча из 5.
Да-да, это встреча кризисных коллективов, и очень многое будет зависеть от тренеров. Мичел или Клаудио Хиральдес — кто из них лучше настроит попавшую в яму команду?
Дивіться матч Прімери Сельта - Жирона
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Примера. 8-й тур
29 сентября. Виго. "Балаидос"
"Сельта" 15:00 "Жирона"
Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости "Сельты"
Галисийцы очень здорово начали сезон с двух побед, но дальше затормозили. Сложный календарь — выезды в Памплону и Бильбао, где всем трудно, а тогда домашняя игра с "Атлетико", который припарковал фирменный автобус и удержал 1:0.
У "Сельты" отменная атака — 14 голов; только у "Реала" и "Барсы" больше. С другой стороны, команда Хиральдеса уже пропустила 14 раз, и это второй худший результат в лиге. Грубо говоря, стоит на "Кельтов" нажать, как они мгновенно ошибаются.
500 - Iago @aspas10 ???????? ha disputado su partido número 500 con el @RCCelta de Vigo en su historia, y solo Manolo (533) ha disputado más. Leyenda. pic.twitter.com/dciZRudTb0— OptaJose (@OptaJose) September 26, 2024
Против "Жироны" с такими характеристиками у "Сельты" нету выбора — надо переть вперед, навешивать, находить в штрафной Яго Аспаса, который даже в 37 лет уже забил 3 гола в 7 турах. Также очень неплохо вернулся в родные пенаты Борха Иглесиас. Ну, и домашние стены помогут — на "Балаидосе" команда проиграла только один матч с февраля; те самые 0:1 с "Матрасниками".
Новости "Жироны"
Конечно, Мичел знает о слабостях "Кельтов", но их еще надо использовать. В прошлом туре с "Райо Вальекано" (0:0) "Жирона" создала мало остроты, а все моменты запорола.
Отсутствие бомбардира а-ля Довбик больно бьет по команде, как и нехватка вингера, способного на дриблинг. Раньше так умели Савиньо и Коуто; сейчас пытается Асприлья, но у него дикий процент брака. Цыганков же играет через пас, и это часто неэффективно, замедляет атаки.
1 - Girona's Paulo Gazzaniga has become the first goalkeeper from a Spanish team to score an own goal in the history of the Champions League. Cruel. pic.twitter.com/FSmR0WfogZ— OptaJose (@OptaJose) September 18, 2024
В итоге "Жирона" забивает мало — всего 8 голов в 7 турах, а ведь весной именно нападение было ее главным козырем. Железобетонной защиты у Мичела не было никогда. Ну, и еще один фактор — усталость; уже 2 октября надо играть в ЛЧ с "Фейенордом", а там — в лиге против Бильбао. У "Жироны" нету состава для такого календаря и не исключено, что уже в Виго она будет выглядеть уставшей.
"Сельта" - "Жирона": статистика личных встреч
В прошлом историческом для себя сезоне "Жирона" дважды обыграла "Сельту" минимально — по 1:0.
До этого в этих противостояниях было равенство: 2 победы "Жироны", 2 победы "Сельты" и 2 ничьи в 2017-23 годах.
Последние матчи "Сельты"
Последние матчи "Жироны"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|7
|7
|0
|0
|23-5
|21
|2
|Реал
|7
|5
|2
|0
|16-5
|17
|3
|"Атлетико"
|7
|4
|3
|0
|11-3
|15
|4
|Мальорка
|8
|4
|2
|2
|8-6
|14
|5
|"Вильярреал"
|7
|4
|2
|1
|14-14
|14
|6
|"Атлетик"
|7
|4
|1
|2
|11-7
|13
|7
|"Осасуна"
|7
|3
|2
|2
|8-11
|11
|8
|"Алавес"
|7
|3
|1
|3
|11-10
|10
|9
|"Райо Вальекано"
|7
|2
|3
|2
|8-7
|9
|10
|"Сельта"
|7
|3
|0
|4
|14-14
|9
|11
|"Бетис"
|7
|2
|3
|2
|7-7
|9
|12
|Жирона
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|13
|"Севилья"
|7
|2
|2
|3
|7-9
|8
|14
|"Эспаньол"
|7
|2
|1
|4
|7-11
|7
|15
|"Леганес"
|7
|1
|3
|3
|4-8
|6
|16
|"Реал Сосьедад"
|7
|1
|2
|4
|3-7
|5
|17
|"Валенсия"
|7
|1
|2
|4
|5-10
|5
|18
|"Вальядолид"
|8
|1
|2
|5
|4-17
|5
|19
|"Хетафе"
|7
|0
|4
|3
|3-6
|4
|20
|"Лас-Пальмас"
|7
|0
|3
|4
|8-13
|3
Ориентировочные составы
Главная потеря на две команды — это Оскар Мингеса, который в Виго очень много и качественно работает на атаку. Сейчас он травмирован.
Также у "Сельты" не сыграют Лука де ла Торре и Михайло Ристич, а вот у "Жироны" здоровы на бумаге все.
"Сельта": Гуаита — Хави Родригес, Старфельт, Маркос Алонсо — Каррейра, Бельтран, Мориба, Уго Альварес — Аспас, Борха Иглесиас, Сведберг
"Жирона": Гассанига — Арнау, Давид Допес, Крейчи, Гутьеррес — Цыганков, Мартин, Солис, Данжума — Асприлья, Стуани
"Сельта" - "Жирона": ставки и коэффициенты
"Сельта" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол
“Кельты" на старте сезона так люто бегут вперед, что ставка "обе забьют" просто-таки напрашивается. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,55 и выше.
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