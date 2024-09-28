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Атлетико — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.09.2024

Испания

Первое в сезоне Дерби Мадриленьо

Атлетико — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.09.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: DAX Images/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Безусловно главный матч всех выходных в Европе.

Оба мадридских гранда здорово начали сезон, много побеждают и не проигрывают. Их цели — выиграть все, и хотя "Реал" в этой гонке да и по статусу существенно опережает "Атлетико", у того тоже есть свой козырь, ведь никто в Европе не умеет играть со "Сливочными" так, как Диего Симеоне.

Содержание

Трансляция матча
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Дивіться матч Прімери Атлетіко - Реал Мадрид
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Примера. 8-й тур
29 сентября. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Матео Бускетс Феррер
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Атлетико"

"Атлетико" после 7 туров шел на 3-м месте в Ла Лиге. Он не проигрывает в сезоне-2024/25, но уже были три ничьи с середняками. Также местами команде везло — например, в четверг в Виго "Матрасники" победили благодаря голу на 90-й минуте при невзрачной игре.

К слову про Виго - "Атлетико" очень возмущался календарем, ведь "Реал"-то свой матч 7-го тура провел дома во вторник. У него было намного больше отдыха, и отчасти поэтому с "Сельтой" "Матрасники" не усердствовали, пытались взять свое малой кровью, что по итогу удалось.

Их козырь с возвращением Хименеса — оборона. В 5 из 6 последних матчей Ла Лиги они вообще не пропускали, а всего в 7 турах Облак вытаскивал мяч из сетки трижды. Также появление в команде Ле Нормана и Галлахера резко улучшило отбор и прессинг. Атака? Как обычно — Гризманн способен на все. Ну, и кажется, он уже нашел общий язык с 75-миллионным Хулианом Альваресом, чье голевое чутье тоже нельзя недооценивать.

Новости "Реала"

"Реал" провел стартовые 7 туров чуть лучше, чем "Атлетико" - у него ничьих было две. В последних 5 матчах команда Карло Анчелотти неизменно побеждала, что указывает на постепенный набор формы.

Во вторник с "Алавесом" игра "Сливочным" давалась, но они рано бросили бороться, и на 80-х минутах пропустили дважды, что едва не стоило победы (3:2). Само собой, с "Атлетико" так безалаберно "Реал" играть не будет — он знает, кто перед ним. В прошлом, золотом сезоне только "Матрасникам" удавалось дважды победить соседей в Ла Лиге и Кубке.

Сейчас у "Реала" серия из 39 матчей без поражений в Ла Лиге; еще 4 — и он повторит рекорд, установленный "Барсой" в 2017-18 годах. Удастся ли? Обе свои осечки в этом сезоне "Сливочные" допустили на чужих полях, и ко всему на три недели выбыл Килиан Мбаппе, схему придется менять, и это может сыграть как в плюс, так и в минус.

"Атлетико" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Атлетико" дважды победил "Реал" на своем поле в Ла Лиге (3:1) и Кубке (4:2). При этом матч чемпионата на "Бернабеу" завершился вничью 1:1, а встречу в Суперкубке выиграли "Сливочные 5:3.

Ну, и в целом если брать матчи на поле "Атлетико", то "Реал" здесь выиграл только 1 поединок из последних 6.

Последние матчи "Атлетико"

Атлетико — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.09.2024 - изображение 4

Последние матчи "Реала"

Атлетико — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.09.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 "Барселона" "Барселона" 7 7 0 0 23-5 21
2 Реал Реал 7 5 2 0 16-5 17
3 "Атлетико" "Атлетико" 7 4 3 0 11-3 15
4 Мальорка Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
5 "Вильярреал" "Вильярреал" 7 4 2 1 14-14 14
6 "Атлетик" "Атлетик" 7 4 1 2 11-7 13
7 "Осасуна" "Осасуна" 7 3 2 2 8-11 11
8 "Алавес" "Алавес" 8 3 1 4 11-12 10
9 "Райо Вальекано" "Райо Вальекано" 7 2 3 2 8-7 9
10 "Сельта" "Сельта" 7 3 0 4 14-14 9
11 "Бетис" "Бетис" 7 2 3 2 7-7 9
12 Жирона Жирона 7 2 2 3 8-10 8
13 "Севилья" "Севилья" 7 2 2 3 7-9 8
14 "Хетафе" "Хетафе" 8 1 4 3 5-6 7
15 "Эспаньол" "Эспаньол" 7 2 1 4 7-11 7
16 "Леганес" "Леганес" 7 1 3 3 4-8 6
17 "Реал Сосьедад" "Реал Сосьедад" 7 1 2 4 3-7 5
18 "Валенсия" "Валенсия" 7 1 2 4 5-10 5
19 "Вальядолид" "Вальядолид" 8 1 2 5 4-17 5
20 "Лас-Пальмас" "Лас-Пальмас" 7 0 3 4 8-13 3

Ориентировочные составы

У Мадрида, как уже говорилось, выбыл Мбаппе, и вероятно команда вернется к прошлогодней схеме 4-3-1-2. Также из новостей — выздоровления Карвахаля и Камавинги, а вот Браим, Алаба и Себальос продолжают лечение.

У "Атлетико" столько проблем нет — здесь из заметных персонажей в лазарете только Аспиликуэта.

"Атлетико": Облак — Ле Норман, Хименес, Рейнилду — Льоренте, де Пауль, Коке, Галлахер, Самуэл Лино — Альварес, Гризманн

"Реал Мадрид": Куртуа — Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Менди — Вальверде, Чуамени, Модрич — Беллингем — Винисиус, Родриго

"Атлетико" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

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"Атлетико" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

"Реал" не настолько убедителен пока в этом сезоне, чтобы быть фаворитом на самом неудобном для себя поле в Испании.

Наша ставка - "Атлетико" не проиграет. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,55 и выше.

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