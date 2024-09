Атлетико — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.09.2024

Безусловно главный матч всех выходных в Европе.

Оба мадридских гранда здорово начали сезон, много побеждают и не проигрывают. Их цели — выиграть все, и хотя "Реал" в этой гонке да и по статусу существенно опережает "Атлетико", у того тоже есть свой козырь, ведь никто в Европе не умеет играть со "Сливочными" так, как Диего Симеоне.

"Атлетико" после 7 туров шел на 3-м месте в Ла Лиге. Он не проигрывает в сезоне-2024/25, но уже были три ничьи с середняками. Также местами команде везло — например, в четверг в Виго "Матрасники" победили благодаря голу на 90-й минуте при невзрачной игре.

К слову про Виго - "Атлетико" очень возмущался календарем, ведь "Реал"-то свой матч 7-го тура провел дома во вторник. У него было намного больше отдыха, и отчасти поэтому с "Сельтой" "Матрасники" не усердствовали, пытались взять свое малой кровью, что по итогу удалось.

2 - Conor Gallagher has scored in consecutive league games for the third time in his career between LaLiga (4 apps) and Premier League (136), first since November 2021 with Crystal Palace. Punch. pic.twitter.com/cJE3lBXKq2

Их козырь с возвращением Хименеса — оборона. В 5 из 6 последних матчей Ла Лиги они вообще не пропускали, а всего в 7 турах Облак вытаскивал мяч из сетки трижды. Также появление в команде Ле Нормана и Галлахера резко улучшило отбор и прессинг. Атака? Как обычно — Гризманн способен на все. Ну, и кажется, он уже нашел общий язык с 75-миллионным Хулианом Альваресом, чье голевое чутье тоже нельзя недооценивать.

"Реал" провел стартовые 7 туров чуть лучше, чем "Атлетико" - у него ничьих было две. В последних 5 матчах команда Карло Анчелотти неизменно побеждала, что указывает на постепенный набор формы.

Во вторник с "Алавесом" игра "Сливочным" давалась, но они рано бросили бороться, и на 80-х минутах пропустили дважды, что едва не стоило победы (3:2). Само собой, с "Атлетико" так безалаберно "Реал" играть не будет — он знает, кто перед ним. В прошлом, золотом сезоне только "Матрасникам" удавалось дважды победить соседей в Ла Лиге и Кубке.

300 - Carlo Ancelotti made his 300th game in charge of @realmadriden in all competitions (W216 D45 L39), becoming only the second coach in the history of the club to reach this milestone after Miguel Muñoz (G605 W357 D128 L120). Legend. pic.twitter.com/RW5ICdwl8s