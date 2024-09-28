Атлетико — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.09.2024

Безусловно главный матч всех выходных в Европе.

Оба мадридских гранда здорово начали сезон, много побеждают и не проигрывают. Их цели — выиграть все, и хотя "Реал" в этой гонке да и по статусу существенно опережает "Атлетико", у того тоже есть свой козырь, ведь никто в Европе не умеет играть со "Сливочными" так, как Диего Симеоне.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Атлетіко - Реал Мадрид Смотреть трансляцию

Примера. 8-й тур

29 сентября. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Матео Бускетс Феррер

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Атлетико"

"Атлетико" после 7 туров шел на 3-м месте в Ла Лиге. Он не проигрывает в сезоне-2024/25, но уже были три ничьи с середняками. Также местами команде везло — например, в четверг в Виго "Матрасники" победили благодаря голу на 90-й минуте при невзрачной игре.

К слову про Виго - "Атлетико" очень возмущался календарем, ведь "Реал"-то свой матч 7-го тура провел дома во вторник. У него было намного больше отдыха, и отчасти поэтому с "Сельтой" "Матрасники" не усердствовали, пытались взять свое малой кровью, что по итогу удалось.

2 - Conor Gallagher has scored in consecutive league games for the third time in his career between LaLiga (4 apps) and Premier League (136), first since November 2021 with Crystal Palace. Punch. pic.twitter.com/cJE3lBXKq2 — OptaJose (@OptaJose) September 22, 2024

Их козырь с возвращением Хименеса — оборона. В 5 из 6 последних матчей Ла Лиги они вообще не пропускали, а всего в 7 турах Облак вытаскивал мяч из сетки трижды. Также появление в команде Ле Нормана и Галлахера резко улучшило отбор и прессинг. Атака? Как обычно — Гризманн способен на все. Ну, и кажется, он уже нашел общий язык с 75-миллионным Хулианом Альваресом, чье голевое чутье тоже нельзя недооценивать.

Новости "Реала"

"Реал" провел стартовые 7 туров чуть лучше, чем "Атлетико" - у него ничьих было две. В последних 5 матчах команда Карло Анчелотти неизменно побеждала, что указывает на постепенный набор формы.

Во вторник с "Алавесом" игра "Сливочным" давалась, но они рано бросили бороться, и на 80-х минутах пропустили дважды, что едва не стоило победы (3:2). Само собой, с "Атлетико" так безалаберно "Реал" играть не будет — он знает, кто перед ним. В прошлом, золотом сезоне только "Матрасникам" удавалось дважды победить соседей в Ла Лиге и Кубке.

300 - Carlo Ancelotti made his 300th game in charge of @realmadriden in all competitions (W216 D45 L39), becoming only the second coach in the history of the club to reach this milestone after Miguel Muñoz (G605 W357 D128 L120). Legend. pic.twitter.com/RW5ICdwl8s — OptaJose (@OptaJose) September 24, 2024

Сейчас у "Реала" серия из 39 матчей без поражений в Ла Лиге; еще 4 — и он повторит рекорд, установленный "Барсой" в 2017-18 годах. Удастся ли? Обе свои осечки в этом сезоне "Сливочные" допустили на чужих полях, и ко всему на три недели выбыл Килиан Мбаппе, схему придется менять, и это может сыграть как в плюс, так и в минус.

"Атлетико" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Атлетико" дважды победил "Реал" на своем поле в Ла Лиге (3:1) и Кубке (4:2). При этом матч чемпионата на "Бернабеу" завершился вничью 1:1, а встречу в Суперкубке выиграли "Сливочные 5:3.

Ну, и в целом если брать матчи на поле "Атлетико", то "Реал" здесь выиграл только 1 поединок из последних 6.

Последние матчи "Атлетико"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 7 7 0 0 23-5 21 2 Реал 7 5 2 0 16-5 17 3 "Атлетико" 7 4 3 0 11-3 15 4 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14 5 "Вильярреал" 7 4 2 1 14-14 14 6 "Атлетик" 7 4 1 2 11-7 13 7 "Осасуна" 7 3 2 2 8-11 11 8 "Алавес" 8 3 1 4 11-12 10 9 "Райо Вальекано" 7 2 3 2 8-7 9 10 "Сельта" 7 3 0 4 14-14 9 11 "Бетис" 7 2 3 2 7-7 9 12 Жирона 7 2 2 3 8-10 8 13 "Севилья" 7 2 2 3 7-9 8 14 "Хетафе" 8 1 4 3 5-6 7 15 "Эспаньол" 7 2 1 4 7-11 7 16 "Леганес" 7 1 3 3 4-8 6 17 "Реал Сосьедад" 7 1 2 4 3-7 5 18 "Валенсия" 7 1 2 4 5-10 5 19 "Вальядолид" 8 1 2 5 4-17 5 20 "Лас-Пальмас" 7 0 3 4 8-13 3

Ориентировочные составы

У Мадрида, как уже говорилось, выбыл Мбаппе, и вероятно команда вернется к прошлогодней схеме 4-3-1-2. Также из новостей — выздоровления Карвахаля и Камавинги, а вот Браим, Алаба и Себальос продолжают лечение.

У "Атлетико" столько проблем нет — здесь из заметных персонажей в лазарете только Аспиликуэта.

"Атлетико": Облак — Ле Норман, Хименес, Рейнилду — Льоренте, де Пауль, Коке, Галлахер, Самуэл Лино — Альварес, Гризманн

"Реал Мадрид": Куртуа — Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Менди — Вальверде, Чуамени, Модрич — Беллингем — Винисиус, Родриго

"Атлетико" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Атлетико" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

"Реал" не настолько убедителен пока в этом сезоне, чтобы быть фаворитом на самом неудобном для себя поле в Испании.

Наша ставка - "Атлетико" не проиграет. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,55 и выше.