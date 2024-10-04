Реал Мадрид — Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 05.10.2024

Давненько "Реал" не проводил два кряду матча без побед, но сейчас именно такая ситуация. После 1:1 с "Атлетико" и 0:1 с "Лиллем" у команды Карло Анчелотти выбора нет — надо брать три очка.

При этом сделать это будет весьма непросто — их соперник борется за ТОП-4, за него играет лучший ассистент Ла Лиги, и вдобавок "Вильярреал" всю неделю отдыхал, и он свежее.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Вільярреал Смотреть трансляцию

Примера. 9-й тур

5 октября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:00 "Вильярреал"

Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости “Реала”

“Реал" последнее время выглядит очень уставшим, его не хватает на эндшпиль. С "Алавесом" пропустили дважды на 80-х минутах (3:2), с "Атлетико" - позволили Корреа забить на 95-й (1:1), а с "Лиллем" на неделе вообще пробежали на 11 км меньше, чем соперник.

Карло Анчелотти разнес команду после выступления на "Пьер Моруа", сказав, что Мадрид был медленным, неопасным. Безусловно, это так. Но хотелось бы увидеть от тренера и способы решения проблемы. Даже фаны видят: на старте сезона Мбаппе не делает разницы, Беллингем забыл про ворота, в центре поля мало мысли.

0 - @KMbappe ???????? have failed to attempt shots in a single game for the first time at @realmadriden (10 appearances with Los Blancos in all competitions). Slip. pic.twitter.com/x4ful3m2ES — OptaJose (@OptaJose) October 2, 2024

Завтра "Реал" может рассчитывать на "Бернабеу", где не проигрывает с апреля 2023-го, но вот текущая форма настораживает. 5 подряд матчей с пропущенными голами — в прошлом сезоне Мадрид так не играл. С уходом Крооса что-то сломалось.

Новости "Вильярреала"

"Вильярреал" в таблице отстает от "Реала" только на очко — 17 против 18.

У "Желтой субмарины" уже был один провал — 1:5 с "Барсой", но в остальном ее спасает нападение. 17 забитых — это вторая атака лиги наравне с "Реалом". Тут отмечаем наибольше Алекса Баэну, который в прошлом сезоне отдал 14 ассистов, а в текущем — уже 5. В понедельник Баэна в одиночку разбил "Лас-Пальмас", оформив 1+1 после выхода на замену (3:1). Безусловно он перерос уровень клуба.

0.25 - With at least 40 games played, Álex Baena ???????? is the player @VillarrealCF ever who averages the most assists per game in @LaLiga (21 assists in 83 games in the competition). Source#Villarreal ???? pic.twitter.com/3ALc8pIYRQ — OptaJose (@OptaJose) October 1, 2024

А вот оборона "Вильярреала" наоборот до общекомандного уровня не дотягивает. Альбиоль стар, Байи и Логан Кошта ненадежны, и в итоге 0 "сухарей", 15 пропущенных. Да, "Реал" устал, но это все еще "Реал", и он найдет моменты с такими опекунами. Единственный шанс "Субмарины" - перестрелять Мадрид, забить еще больше.

"Реал Мадрид" - "Вильярреал": статистика личных встреч

В прошлом сезоне “Реал” дома разбил "Вильярреал", когда тот был в кризисе — 4:1, а вот на поле "Субмарины" была фееричная ничья 4:4 с покером Серлота.

Кроме того, именно "Вильярреал" нанес "Реалу" последнее на данный момент домашнее поражение — 3:2 8 апреля 2023-го при феноменальной игре Саму Чуквезе.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Вильярреала"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 8 7 0 1 25-9 21 2 Реал 8 5 3 0 17-6 18 3 "Вильярреал" 8 5 2 1 17-15 17 4 "Атлетико" 8 4 4 0 12-4 16 5 "Атлетик" 8 4 2 2 12-8 14 6 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14 7 "Осасуна" 8 4 2 2 12-13 14 8 "Бетис" 8 3 3 2 8-7 12 9 "Райо Вальекано" 8 2 4 2 9-8 10 10 "Сельта" 8 3 1 4 15-15 10 11 "Алавес" 8 3 1 4 11-12 10 12 Жирона 8 2 3 3 9-11 9 13 "Севилья" 8 2 3 3 8-10 9 14 "Реал Сосьедад" 8 2 2 4 6-7 8 15 "Хетафе" 8 1 4 3 5-6 7 16 "Леганес" 8 1 4 3 5-9 7 17 "Эспаньол" 8 2 1 5 7-12 7 18 "Валенсия" 8 1 2 5 5-13 5 19 "Вальядолид" 8 1 2 5 4-17 5 20 "Лас-Пальмас" 8 0 3 5 9-16 3

Ориентировочные составы

У "Реала" по-прежнему лечатся Куртуа, Алаба, Себальос и Браим Диас, а вот Мбаппе вернулся раньше срока.

У "Вильярреала" из важных потерь — Жерар Морено, лечащийся с августа, а также Фойт и Педраса, еще не игравшие в этом сезоне. Плюс под вопросом Айосе Перес.

"Реал Мадрид": Лунин — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди — Беллингем, Чуамени, Вальверде — Родриго, Мбаппе, Винисиус

"Вильярреал": Конде — Фемения, Байи, Логан Кошта, Кардона — Ахомаш, Комесанья, Гейе, Баэна — Пепе, Барри

"Реал Мадрид" - "Вильярреал": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Вильярреал": прогноз от UA-Футбол

Учитывая отменную атаку и дырявую защиту "Вильярреала", ставка вполне очевидна - "обе забьют". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,65 и выше.