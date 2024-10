Реал Мадрид — Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 05.10.2024

Давненько "Реал" не проводил два кряду матча без побед, но сейчас именно такая ситуация. После 1:1 с "Атлетико" и 0:1 с "Лиллем" у команды Карло Анчелотти выбора нет — надо брать три очка.

При этом сделать это будет весьма непросто — их соперник борется за ТОП-4, за него играет лучший ассистент Ла Лиги, и вдобавок "Вильярреал" всю неделю отдыхал, и он свежее.

“Реал" последнее время выглядит очень уставшим, его не хватает на эндшпиль. С "Алавесом" пропустили дважды на 80-х минутах (3:2), с "Атлетико" - позволили Корреа забить на 95-й (1:1), а с "Лиллем" на неделе вообще пробежали на 11 км меньше, чем соперник.

Карло Анчелотти разнес команду после выступления на "Пьер Моруа", сказав, что Мадрид был медленным, неопасным. Безусловно, это так. Но хотелось бы увидеть от тренера и способы решения проблемы. Даже фаны видят: на старте сезона Мбаппе не делает разницы, Беллингем забыл про ворота, в центре поля мало мысли.

0 - @KMbappe ???????? have failed to attempt shots in a single game for the first time at @realmadriden (10 appearances with Los Blancos in all competitions). Slip. pic.twitter.com/x4ful3m2ES

Завтра "Реал" может рассчитывать на "Бернабеу", где не проигрывает с апреля 2023-го, но вот текущая форма настораживает. 5 подряд матчей с пропущенными голами — в прошлом сезоне Мадрид так не играл. С уходом Крооса что-то сломалось.

"Вильярреал" в таблице отстает от "Реала" только на очко — 17 против 18.

У "Желтой субмарины" уже был один провал — 1:5 с "Барсой", но в остальном ее спасает нападение. 17 забитых — это вторая атака лиги наравне с "Реалом". Тут отмечаем наибольше Алекса Баэну, который в прошлом сезоне отдал 14 ассистов, а в текущем — уже 5. В понедельник Баэна в одиночку разбил "Лас-Пальмас", оформив 1+1 после выхода на замену (3:1). Безусловно он перерос уровень клуба.

0.25 - With at least 40 games played, Álex Baena ???????? is the player @VillarrealCF ever who averages the most assists per game in @LaLiga (21 assists in 83 games in the competition). Source#Villarreal ???? pic.twitter.com/3ALc8pIYRQ