Жирона — Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 06.10.2024

"Жирона", которая не выигрывает уже 6 матчей кряду, сыграет против Бильбао, которые в тех же 6 матчах не проиграл.

Да, очевидно, что именно баски — фавориты встречи. Тем не менее, каталонцы очень редко проигрывают на своем поле, и это оставляет команде Мичела какой-никакой шанс.

"Жирона" явно сбилась с пути с новым составом и более насыщенным графиком. За последнюю неделю команда Мичела сыграла 1:1 с "Сельтой" и проиграла в ЛЧ "Фейенорду" 2:3.

Главная проблема "Жироны" - ее защита. Все три гола "Фейе" забил после диких индивидуальных ошибок. То же касается и "ПСЖ" (0:1), да и "Валенсии" (0:2). Крейчи, Давид Лопес, Гассанига, Блинд — ошибаются все. При этом атака пытается что-то придумывать, но и она далека от прошлогодней эффективности. Асприлья и Хиль — далеко не Довбик и Савио. Ну, и новая травма Цыганкова — это тоже болезненный удар.

В матче с Бильбао "Жирона" может рассчитывать на родные стены; на "Монтиливи" она проиграла в чемпионате только "Барсе" и "Вильярреалу" в 2024 году. Кроме того, каталонцы на день больше отдыхали после еврокубков. Остальные факторы — за "Атлетик".

Бильбао в отличие от "Жироны" никого не продал летом и потому остался на прошлогоднем уровне — он идет 5-м в таблице, набрал 4 очка в ЛЕ, братья Уильямс по-прежнему блистают.

В минувшем матче с АЗ прыти Нико хватило, чтобы добыть победу 2:0. Чуть ранее в Ла Лиге басков против "Севильи" подвел вратарь Агирресабала, и они упустили победу на 93-й минуте (1:1). Но вот что показательно: только 1 раз в 10 матчах нового сезона команда Эрнесто Вальверде уходила с поля без забитого гола.

4 - Iñaki Williams Arthuer has made four assists in his last three games for Athletic in LaLiga, as many as he did in his previous 55 appearances in the competition. Inspired. pic.twitter.com/fAdmuncYeh