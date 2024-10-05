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Жирона — Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 06.10.2024

Испания

Команда на ходу против команды в игровой яме

Жирона — Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 06.10.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона", которая не выигрывает уже 6 матчей кряду, сыграет против Бильбао, которые в тех же 6 матчах не проиграл.

Да, очевидно, что именно баски — фавориты встречи. Тем не менее, каталонцы очень редко проигрывают на своем поле, и это оставляет команде Мичела какой-никакой шанс.

Содержание

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Дивіться матч Прімери Жирона - Атлетік
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Примера. 9-й тур
6 октября. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" 15:00 "Атлетик"
Арбитр: Хуан Пулидо Сантана
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Жироны"

"Жирона" явно сбилась с пути с новым составом и более насыщенным графиком. За последнюю неделю команда Мичела сыграла 1:1 с "Сельтой" и проиграла в ЛЧ "Фейенорду" 2:3.

Главная проблема "Жироны" - ее защита. Все три гола "Фейе" забил после диких индивидуальных ошибок. То же касается и "ПСЖ" (0:1), да и "Валенсии" (0:2). Крейчи, Давид Лопес, Гассанига, Блинд — ошибаются все. При этом атака пытается что-то придумывать, но и она далека от прошлогодней эффективности. Асприлья и Хиль — далеко не Довбик и Савио. Ну, и новая травма Цыганкова — это тоже болезненный удар.

В матче с Бильбао "Жирона" может рассчитывать на родные стены; на "Монтиливи" она проиграла в чемпионате только "Барсе" и "Вильярреалу" в 2024 году. Кроме того, каталонцы на день больше отдыхали после еврокубков. Остальные факторы — за "Атлетик".

Новости "Атлетика"

Бильбао в отличие от "Жироны" никого не продал летом и потому остался на прошлогоднем уровне — он идет 5-м в таблице, набрал 4 очка в ЛЕ, братья Уильямс по-прежнему блистают.

В минувшем матче с АЗ прыти Нико хватило, чтобы добыть победу 2:0. Чуть ранее в Ла Лиге басков против "Севильи" подвел вратарь Агирресабала, и они упустили победу на 93-й минуте (1:1). Но вот что показательно: только 1 раз в 10 матчах нового сезона команда Эрнесто Вальверде уходила с поля без забитого гола.

Выездов они не боятся: тут у "Атлетика" 2 победы, ничья и поражение в 4 матчах. Потери есть, но они меримы. С "Жироной" баски тоже играют хорошо. Главная проблема — хватит ли на нее сил? АЗ в четверг проиграл, но измотал Бильбао порядочно, и Вальверде вынужден будет прибегнуть к ротации. Джало, Яуресигар, Унаи Гомес — они выйдут, но они не так сильны, как основа.

"Жирона" - "Атлетик": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Атлетик" на "Монтиливи" сыграл вничью 1:1, а дома победил "Жирону" 3:2.

При этом в сезоне-2022/23 все было наоборот, и доминировали уже каталонцы — 2:1 дома и 3:2 на "Сан-Мамесе".

Последние матчи "Жироны"

Жирона — Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 06.10.2024 - изображение 4

Последние матчи "Атлетика"

Жирона — Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 06.10.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Барселона "Барселона" 8 7 0 1 25-9 21
2 Реал Реал 8 5 3 0 17-6 18
3 Вильярреал "Вильярреал" 8 5 2 1 17-15 17
4 Атлетико "Атлетико" 8 4 4 0 12-4 16
5 Атлетик "Атлетик" 8 4 2 2 12-8 14
6 Мальорка Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
7 Осасуна "Осасуна" 8 4 2 2 12-13 14
8 Бетис "Бетис" 8 3 3 2 8-7 12
9 Райо Вальекано "Райо Вальекано" 8 2 4 2 9-8 10
10 Сельта "Сельта" 8 3 1 4 15-15 10
11 Алавес "Алавес" 8 3 1 4 11-12 10
12 Жирона Жирона 8 2 3 3 9-11 9
13 Севилья "Севилья" 8 2 3 3 8-10 9
14 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 8 2 2 4 6-7 8
15 Леганес "Леганес" 9 1 5 3 5-9 8
16 Хетафе "Хетафе" 8 1 4 3 5-6 7
17 Эспаньол "Эспаньол" 8 2 1 5 7-12 7
18 Валенсия "Валенсия" 9 1 3 5 5-13 6
19 Вальядолид "Вальядолид" 8 1 2 5 4-17 5
20 Лас-Пальмас "Лас-Пальмас" 8 0 3 5 9-16 3

Ориентировочные составы

У "Жироны" травмированы Цыганков, Блинд и Ромеу; все игроки — основа, и это проблема для Мичела.

У "Атлетика" лечатся вратарь Симон, опорник Прадос и центрбек Йерай — неприятно, но жить можно. Также дисквалификацию после удаления отсидит второй голкипер Агирресабала, что откроет путь в состав Алексу Падилье. Он без опыта, но уже показал, что справляется, талантливый парень.

"Жирона": Гассанига — Франсес, Давид Лопес, Крейчи, Гутьеррес — Мартин, Эррера, ван де Бек — Порту, Стуани, Данжума

"Атлетик": Падилья - де Маркос, Нуньес, Паредес, Лекуэ — Яуресигар, Весга — Нико Уильямс, Унаи Гомес, Беренгер — Джало

"Жирона" - "Атлетик": ставки и коэффициенты

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"Жирона" - "Атлетик": прогноз от UA-Футбол

Не видим при сложившихся обстоятельствах, как "Жирона" может обыграть одну из лучших команд Испании на этот момент.

Поставим на непроигрыш басков. Ставку 2Х букмекеры предлагают с коэффициентами от 1,6 и выше.

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