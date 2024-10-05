Жирона — Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 06.10.2024

"Жирона", которая не выигрывает уже 6 матчей кряду, сыграет против Бильбао, которые в тех же 6 матчах не проиграл.

Да, очевидно, что именно баски — фавориты встречи. Тем не менее, каталонцы очень редко проигрывают на своем поле, и это оставляет команде Мичела какой-никакой шанс.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Жирона - Атлетік Смотреть трансляцию

Примера. 9-й тур

6 октября. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" 15:00 "Атлетик"

Арбитр: Хуан Пулидо Сантана

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Жироны"

"Жирона" явно сбилась с пути с новым составом и более насыщенным графиком. За последнюю неделю команда Мичела сыграла 1:1 с "Сельтой" и проиграла в ЛЧ "Фейенорду" 2:3.

Главная проблема "Жироны" - ее защита. Все три гола "Фейе" забил после диких индивидуальных ошибок. То же касается и "ПСЖ" (0:1), да и "Валенсии" (0:2). Крейчи, Давид Лопес, Гассанига, Блинд — ошибаются все. При этом атака пытается что-то придумывать, но и она далека от прошлогодней эффективности. Асприлья и Хиль — далеко не Довбик и Савио. Ну, и новая травма Цыганкова — это тоже болезненный удар.

???? #LaPortada



⚫ Noche negra



❌ La triple derrota de Real Madrid, Atlético y Girona en Champions protagoniza nuestra primera de este jueves pic.twitter.com/AjVCmYwl5z — MARCA (@marca) October 2, 2024

В матче с Бильбао "Жирона" может рассчитывать на родные стены; на "Монтиливи" она проиграла в чемпионате только "Барсе" и "Вильярреалу" в 2024 году. Кроме того, каталонцы на день больше отдыхали после еврокубков. Остальные факторы — за "Атлетик".

Новости "Атлетика"

Бильбао в отличие от "Жироны" никого не продал летом и потому остался на прошлогоднем уровне — он идет 5-м в таблице, набрал 4 очка в ЛЕ, братья Уильямс по-прежнему блистают.

В минувшем матче с АЗ прыти Нико хватило, чтобы добыть победу 2:0. Чуть ранее в Ла Лиге басков против "Севильи" подвел вратарь Агирресабала, и они упустили победу на 93-й минуте (1:1). Но вот что показательно: только 1 раз в 10 матчах нового сезона команда Эрнесто Вальверде уходила с поля без забитого гола.

4 - Iñaki Williams Arthuer has made four assists in his last three games for Athletic in LaLiga, as many as he did in his previous 55 appearances in the competition. Inspired. pic.twitter.com/fAdmuncYeh — OptaJose (@OptaJose) September 22, 2024

Выездов они не боятся: тут у "Атлетика" 2 победы, ничья и поражение в 4 матчах. Потери есть, но они меримы. С "Жироной" баски тоже играют хорошо. Главная проблема — хватит ли на нее сил? АЗ в четверг проиграл, но измотал Бильбао порядочно, и Вальверде вынужден будет прибегнуть к ротации. Джало, Яуресигар, Унаи Гомес — они выйдут, но они не так сильны, как основа.

"Жирона" - "Атлетик": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Атлетик" на "Монтиливи" сыграл вничью 1:1, а дома победил "Жирону" 3:2.

При этом в сезоне-2022/23 все было наоборот, и доминировали уже каталонцы — 2:1 дома и 3:2 на "Сан-Мамесе".

Последние матчи "Жироны"

Последние матчи "Атлетика"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 8 7 0 1 25-9 21 2 Реал 8 5 3 0 17-6 18 3 "Вильярреал" 8 5 2 1 17-15 17 4 "Атлетико" 8 4 4 0 12-4 16 5 "Атлетик" 8 4 2 2 12-8 14 6 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14 7 "Осасуна" 8 4 2 2 12-13 14 8 "Бетис" 8 3 3 2 8-7 12 9 "Райо Вальекано" 8 2 4 2 9-8 10 10 "Сельта" 8 3 1 4 15-15 10 11 "Алавес" 8 3 1 4 11-12 10 12 Жирона 8 2 3 3 9-11 9 13 "Севилья" 8 2 3 3 8-10 9 14 "Реал Сосьедад" 8 2 2 4 6-7 8 15 "Леганес" 9 1 5 3 5-9 8 16 "Хетафе" 8 1 4 3 5-6 7 17 "Эспаньол" 8 2 1 5 7-12 7 18 "Валенсия" 9 1 3 5 5-13 6 19 "Вальядолид" 8 1 2 5 4-17 5 20 "Лас-Пальмас" 8 0 3 5 9-16 3

Ориентировочные составы

У "Жироны" травмированы Цыганков, Блинд и Ромеу; все игроки — основа, и это проблема для Мичела.

У "Атлетика" лечатся вратарь Симон, опорник Прадос и центрбек Йерай — неприятно, но жить можно. Также дисквалификацию после удаления отсидит второй голкипер Агирресабала, что откроет путь в состав Алексу Падилье. Он без опыта, но уже показал, что справляется, талантливый парень.

"Жирона": Гассанига — Франсес, Давид Лопес, Крейчи, Гутьеррес — Мартин, Эррера, ван де Бек — Порту, Стуани, Данжума

"Атлетик": Падилья - де Маркос, Нуньес, Паредес, Лекуэ — Яуресигар, Весга — Нико Уильямс, Унаи Гомес, Беренгер — Джало

"Жирона" - "Атлетик": ставки и коэффициенты

"Жирона" - "Атлетик": прогноз от UA-Футбол

Не видим при сложившихся обстоятельствах, как "Жирона" может обыграть одну из лучших команд Испании на этот момент.

Поставим на непроигрыш басков. Ставку 2Х букмекеры предлагают с коэффициентами от 1,6 и выше.