  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Испания
  4. Алавес — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 06.10.2024
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алавес — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 06.10.2024

Испания

Не самый приятный выезд для лидера

Алавес — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 06.10.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Javier Borrego/Europa Press

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" после разгрома дворовых "Янг Бойз" в ЛЧ приедет на "Мендисорросу", где местный "Алавес" попробует прервать серию неудач.

Каталонцы сильнее, класснее, но и устали на порядок больше из-за выступлений в еврокубках. Кроме того, "Алавес" реально хорошо играет дома. Нас ждет интрига, даже не сомневайтесь.

Содержание

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Дивіться матч Прімери Алавес - Барселона
Смотреть трансляцию

Примера. 9-й тур
6 октября. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"
"Алавес" 17:15 "Барселона"
Арбитр: Мигель Ортис Ариас
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Алавеса"

"Алавес" классно начал сезон, но проиграл 3 из 4 последних матчей. Все на выезде - "Реалу" (2:3), "Эспаньолу" (2:3) и "Хетафе" (0:2).

С одной стороны, это плохая серия. С другой - "Алавес" никогда не был сильной гостевой командой. Баски и в прошлом сезоне в основном набирали очки на "Мендисорросе", где в этом сезоне уже взяли 7 очков из 9 возможных. "Севилья" - и та здесь проиграла.

Стиллистически команда Луиса Гарсии проста — тут вам отбор, перехваты, контратаки. В центре нападения есть мощный Кике, чтобы замыкать, или юркий Тони Мартинес, способный на хитрости. На фланге выделяется работящий Висенте, любимец фанатов. В центре поля уйму черновой работы выполняет Бенавидес. И, главное, все это в высоком темпе, ритме. Пусть "Барса" сильнее, но чтобы победить такого соперника, ей придется бегать. Пешком, как "Янг Бойз", "Алавес" не взять.

Новости "Барселоны"

Думается, каталонцы сами это понимают. Неделю назад они допустили оплошность, попытавшись одной ногой обыграть "Осасуну" - и проиграли 2:4.

Выезды к баскам требуют к себе уважения. Выставишь полностью дубль — проиграешь. Попытаешься тянуть время с 1-й минуты — перехватят и накажут. Именно поэтому слишком сильную ротацию от Ганси Флика не ждем — наверняка в старте выйдут и Педри, и Ямаль, и Рафинья. Только так можно прижать "Алавес" к воротам и диктовать свой футбол.

В этом сезоне "Барса" выиграла 8 из 10 матчей во всех турнирах, и у нее лучшая атака в Испании (25 голов). При этом оборона каталонцев пропускает больше гола за матч (9), а обе осечки случались на выездах. Выводы делайте сами, но и так ясно, что для "Алавеса" эти цифры небезнадежны.

"Алавес" - "Барселона": статистика личных встреч

"Барса" выиграла оба матча у "Алавеса" в прошлом сезоне 2:1 дома и 3:1 на выезде.

При этом в последних 6 матчах между командами баскам дважды удавалось цепляться за ничьи, а вот их последняя победа над "Барсой" датирована аж 2016 годом — 2:1 с голами Дейверсона и Ибаи Гомеса.

Последние матчи "Алавеса"

Алавес — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 06.10.2024 - изображение 4

Последние матчи "Барселоны"

Алавес — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 06.10.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Барселона "Барселона" 8 7 0 1 25-9 21
2 Реал Реал 8 5 3 0 17-6 18
3 Вильярреал "Вильярреал" 8 5 2 1 17-15 17
4 Атлетико "Атлетико" 8 4 4 0 12-4 16
5 Атлетик "Атлетик" 8 4 2 2 12-8 14
6 Мальорка Мальорка 9 4 2 3 9-8 14
7 Осасуна "Осасуна" 8 4 2 2 12-13 14
8 Бетис "Бетис" 8 3 3 2 8-7 12
9 Райо Вальекано "Райо Вальекано" 8 2 4 2 9-8 10
10 Сельта "Сельта" 8 3 1 4 15-15 10
11 Алавес "Алавес" 8 3 1 4 11-12 10
12 Эспаньол "Эспаньол" 9 3 1 5 9-13 10
13 Жирона Жирона 8 2 3 3 9-11 9
14 Севилья "Севилья" 8 2 3 3 8-10 9
15 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 8 2 2 4 6-7 8
16 Леганес "Леганес" 9 1 5 3 5-9 8
17 Хетафе "Хетафе" 8 1 4 3 5-6 7
18 Валенсия "Валенсия" 9 1 3 5 5-13 6
19 Вальядолид "Вальядолид" 8 1 2 5 4-17 5
20 Лас-Пальмас "Лас-Пальмас" 8 0 3 5 9-16 3

Ориентировочные составы

У "Барсы" в состав возвращаются Эрик Гарсия и Френки де Йонг, но голландцу пока рано в основу; его ждем на замену. Также продолжают лечение Кристенсен, Араухо, Гави, Ольмо, Берналь и Фермин.

У "Алавеса" потеря всего одна — под вопросом правый бек Уго Новоа.

"Алавес": Сивера — Теналья, Абгар, Седлар, Ману Санчес — Гевара, Жордан, Висенте, Гуриди, Стоичков — Кике

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Эрик Гарсия, Касадо — Ямаль, Педри, Рафинья — Левандовский

"Алавес" - "Барселона": ставки и коэффициенты

Favbet
5,70
4,70
1,56
Узнать больше
GGbet
5,54
4,50
1,58
Узнать больше

"Алавес" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

У "Барсы" ненадежная защита, она играет на выезде, а "Алавес" наоборот силен только дома.

Наша ставка — баски хоть раз да и забьют. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,5 и выше.

По теме
yellow-arrow
Жирона — Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 06.10.2024
yellow-arrow
Реал Мадрид — Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 05.10.2024
yellow-arrow
Атлетико — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.09.2024
Барселона Алавес (Витория-Гастейс) Прогнозы
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
05.10.2024 в 19:30
Не знаю, но я почему-то уверен, шо Барса завтра победит. Если Флик не начудит. (теперь так)
Ответить
0
2
Вернуться к новостям
Комментарии 4
avatar
Вarcelinius
05.10.2024 в 19:30
Не знаю, но я почему-то уверен, шо Барса завтра победит. Если Флик не начудит. (теперь так)
Ответить
0
2
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
05.10.2024 в 19:28
Перемоги Алавесу !
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
05.10.2024 в 19:19
Так є два питання для Барселони розумна ротація та здобуття перемоги! Тому легкою поїздка для Барси не буде Утім і відступати нема куди!
Ответить
0
1
avatar
Вarcelinius
05.10.2024 в 19:35
Та, какая нах ротация? Выпускать всех сильнейших и затоптать Алавес к ЁМ. С ЯБ не играли, а отдыхали. Флик тормоз 3 очка Барсы лишил с Осасуной, перестраховщик хренов блъ..
Ответить
0
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости