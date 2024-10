Алавес — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 06.10.2024

"Барселона" после разгрома дворовых "Янг Бойз" в ЛЧ приедет на "Мендисорросу", где местный "Алавес" попробует прервать серию неудач.

Каталонцы сильнее, класснее, но и устали на порядок больше из-за выступлений в еврокубках. Кроме того, "Алавес" реально хорошо играет дома. Нас ждет интрига, даже не сомневайтесь.

"Алавес" классно начал сезон, но проиграл 3 из 4 последних матчей. Все на выезде - "Реалу" (2:3), "Эспаньолу" (2:3) и "Хетафе" (0:2).

С одной стороны, это плохая серия. С другой - "Алавес" никогда не был сильной гостевой командой. Баски и в прошлом сезоне в основном набирали очки на "Мендисорросе", где в этом сезоне уже взяли 7 очков из 9 возможных. "Севилья" - и та здесь проиграла.

Стиллистически команда Луиса Гарсии проста — тут вам отбор, перехваты, контратаки. В центре нападения есть мощный Кике, чтобы замыкать, или юркий Тони Мартинес, способный на хитрости. На фланге выделяется работящий Висенте, любимец фанатов. В центре поля уйму черновой работы выполняет Бенавидес. И, главное, все это в высоком темпе, ритме. Пусть "Барса" сильнее, но чтобы победить такого соперника, ей придется бегать. Пешком, как "Янг Бойз", "Алавес" не взять.

Думается, каталонцы сами это понимают. Неделю назад они допустили оплошность, попытавшись одной ногой обыграть "Осасуну" - и проиграли 2:4.

Выезды к баскам требуют к себе уважения. Выставишь полностью дубль — проиграешь. Попытаешься тянуть время с 1-й минуты — перехватят и накажут. Именно поэтому слишком сильную ротацию от Ганси Флика не ждем — наверняка в старте выйдут и Педри, и Ямаль, и Рафинья. Только так можно прижать "Алавес" к воротам и диктовать свой футбол.

4 - #Barcelona have conceded four penalties in their last 15 games in @LaLigaEn, one more than in their previous 77 games in the competition (3). Pressure. pic.twitter.com/BLJk8SbHzi