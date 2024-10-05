Алавес — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 06.10.2024

"Барселона" после разгрома дворовых "Янг Бойз" в ЛЧ приедет на "Мендисорросу", где местный "Алавес" попробует прервать серию неудач.

Каталонцы сильнее, класснее, но и устали на порядок больше из-за выступлений в еврокубках. Кроме того, "Алавес" реально хорошо играет дома. Нас ждет интрига, даже не сомневайтесь.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Алавес - Барселона Смотреть трансляцию

Примера. 9-й тур

6 октября. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" 17:15 "Барселона"

Арбитр: Мигель Ортис Ариас

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Алавеса"

"Алавес" классно начал сезон, но проиграл 3 из 4 последних матчей. Все на выезде - "Реалу" (2:3), "Эспаньолу" (2:3) и "Хетафе" (0:2).

С одной стороны, это плохая серия. С другой - "Алавес" никогда не был сильной гостевой командой. Баски и в прошлом сезоне в основном набирали очки на "Мендисорросе", где в этом сезоне уже взяли 7 очков из 9 возможных. "Севилья" - и та здесь проиграла.

???????? Top 5 League U21 Full-backs : Defensive duels won %



???? C. Wiley (Strasbourg, 19) — 100.0

???? J. Scally (Mgladbach, 21) — 75.76

???? D. Udogie (Tottenham, 21) — 72.0

???? Hugo Novoa (Alavés, 21) — 71.43

???? E. Tchato (Montpellier, 21) — 70.0



???? https://t.co/McR5zrPkTO pic.twitter.com/kxMJGujHYu — DataMB (@DataMB_) October 5, 2024

Стиллистически команда Луиса Гарсии проста — тут вам отбор, перехваты, контратаки. В центре нападения есть мощный Кике, чтобы замыкать, или юркий Тони Мартинес, способный на хитрости. На фланге выделяется работящий Висенте, любимец фанатов. В центре поля уйму черновой работы выполняет Бенавидес. И, главное, все это в высоком темпе, ритме. Пусть "Барса" сильнее, но чтобы победить такого соперника, ей придется бегать. Пешком, как "Янг Бойз", "Алавес" не взять.

Новости "Барселоны"

Думается, каталонцы сами это понимают. Неделю назад они допустили оплошность, попытавшись одной ногой обыграть "Осасуну" - и проиграли 2:4.

Выезды к баскам требуют к себе уважения. Выставишь полностью дубль — проиграешь. Попытаешься тянуть время с 1-й минуты — перехватят и накажут. Именно поэтому слишком сильную ротацию от Ганси Флика не ждем — наверняка в старте выйдут и Педри, и Ямаль, и Рафинья. Только так можно прижать "Алавес" к воротам и диктовать свой футбол.

4 - #Barcelona have conceded four penalties in their last 15 games in @LaLigaEn, one more than in their previous 77 games in the competition (3). Pressure. pic.twitter.com/BLJk8SbHzi — OptaJose (@OptaJose) September 28, 2024

В этом сезоне "Барса" выиграла 8 из 10 матчей во всех турнирах, и у нее лучшая атака в Испании (25 голов). При этом оборона каталонцев пропускает больше гола за матч (9), а обе осечки случались на выездах. Выводы делайте сами, но и так ясно, что для "Алавеса" эти цифры небезнадежны.

"Алавес" - "Барселона": статистика личных встреч

"Барса" выиграла оба матча у "Алавеса" в прошлом сезоне 2:1 дома и 3:1 на выезде.

При этом в последних 6 матчах между командами баскам дважды удавалось цепляться за ничьи, а вот их последняя победа над "Барсой" датирована аж 2016 годом — 2:1 с голами Дейверсона и Ибаи Гомеса.

Последние матчи "Алавеса"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 8 7 0 1 25-9 21 2 Реал 8 5 3 0 17-6 18 3 "Вильярреал" 8 5 2 1 17-15 17 4 "Атлетико" 8 4 4 0 12-4 16 5 "Атлетик" 8 4 2 2 12-8 14 6 Мальорка 9 4 2 3 9-8 14 7 "Осасуна" 8 4 2 2 12-13 14 8 "Бетис" 8 3 3 2 8-7 12 9 "Райо Вальекано" 8 2 4 2 9-8 10 10 "Сельта" 8 3 1 4 15-15 10 11 "Алавес" 8 3 1 4 11-12 10 12 "Эспаньол" 9 3 1 5 9-13 10 13 Жирона 8 2 3 3 9-11 9 14 "Севилья" 8 2 3 3 8-10 9 15 "Реал Сосьедад" 8 2 2 4 6-7 8 16 "Леганес" 9 1 5 3 5-9 8 17 "Хетафе" 8 1 4 3 5-6 7 18 "Валенсия" 9 1 3 5 5-13 6 19 "Вальядолид" 8 1 2 5 4-17 5 20 "Лас-Пальмас" 8 0 3 5 9-16 3

Ориентировочные составы

У "Барсы" в состав возвращаются Эрик Гарсия и Френки де Йонг, но голландцу пока рано в основу; его ждем на замену. Также продолжают лечение Кристенсен, Араухо, Гави, Ольмо, Берналь и Фермин.

У "Алавеса" потеря всего одна — под вопросом правый бек Уго Новоа.

"Алавес": Сивера — Теналья, Абгар, Седлар, Ману Санчес — Гевара, Жордан, Висенте, Гуриди, Стоичков — Кике

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Эрик Гарсия, Касадо — Ямаль, Педри, Рафинья — Левандовский

"Алавес" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Алавес" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

У "Барсы" ненадежная защита, она играет на выезде, а "Алавес" наоборот силен только дома.

Наша ставка — баски хоть раз да и забьют. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,5 и выше.