Жирона — Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.10.2024

"Жирона" на старте Ла Лиги ожидаемо начала сдуваться, но кто мог предвидеть, что "Реал Сосьедад" обвалится даже сильнее?

В последних турах баски начали показывать признаки жизни, но на "Монтиливи" им будет сложно продолжить выздоровление. На своем поле "Жирона" даже в нынешнем состоянии — очень неприятный оппонент, с которым легко разве что гранду вроде "Барселоны".

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Жирона - Реал Сосьєдад Смотреть трансляцию

Примера. 10-й тур

19 октября. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" 19:30 "Реал Сосьедад"

Арбитр: Сесар Сото Градо

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Жироны"

"Жирона" выиграла только 1 из 5 последних матчей, зато это было незабываемо. Стуани забил "Атлетику" с пенальти на 99-й минуте — 2:1.

До этого у команды Мичела не шло ни в одном турнире. В ЛЧ — два поражения от "ПСЖ" и "Фейенорда"; в Ла Лиге — ничьи с "Райо", "Сельтой", поражение от безнадежной "Валенсии". Плюс на фоне всего выбыли Блинд и Цыганков — ключевые игроки основы.

El jugador del Girona Cristhian Stuani ha donat la seva samarreta al cap del grup Jovent Gironi després del partit contra l'Ath. Bilbao. 6/10/24 pic.twitter.com/vGpxgzcgqV — Cat_grada (@CatGrada) October 6, 2024

Как они победили Бильбао? Отчасти повезло, плюс очень сильно старались. Это работа Мичела — он хороший мотиватор. Вне сомнений, на "Реал Сосьедад", который во многом схож с "Атлетиком", план будет таким же. "Жирона" уже не способна доминировать, но отдельные отрезки от нее будут мощными. Асприлья — главное оружие впереди. И опытный Донни ван де Бек как десятка — от него ждем идей.

Новости "Реала Сосьедад"

Если "Жирону" захлестнули проблемы в обороне, то "Реал Сосьедад" в 9 турах Ла Лиги забил только 7 голов. Вот почему в таблице он только 15-й.

Плохие игроки, скажете? Но у басков состав класснее, чем у "Жироны". Оярсабаль, Кубо, даже юный Оскарссон умеют забивать, и проблема, скорее, в психологии. Возможно, "чакры" нападающих "Ла Реала" как-то разблокируют удачные последние результаты — 3:0 с "Валенсией" и 1:1 с "Атлетико".

7 - #RealSociedad ????⚪️ have scored just seven goals after nine games of @LaLigaEn 2024/25, their worst scoring record at this stage since 2006/07 (5), the campaign of their last relegation to the second division. Danger. pic.twitter.com/hYVaZhsNBG — OptaJose (@OptaJose) October 6, 2024

Проблемой басков на "Монтиливи" станет усталость после сборных; если жиронцы туда почти не ездили, то у Иманола Альгуасиля большая половина состава разъезжалась по миру. Ну, и выезды — явно не конек "Ла Реала". В этом сезоне они на чужих полях добились 1 победы в 5 матчах, да и то Таке Кубо вырвал ее на "Корнелье" при очень слабой игре (1:0).

"Жирона" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч

В прошлом, историческом для каталонцев сезоне команды дважды сыграли вничью — 1:1 на "Аноэте" и 0:0 на "Монтиливи".

При этом последняя победа "Жироны" над басками датирована аж февралем 2010-го, когда те и другие еще выступали в Сегунде (1:0).

Последние матчи "Жироны"

Последние матчи "Реала Сосьедад"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 9 8 0 1 28-9 24 2 Реал 9 6 3 0 19-6 21 3 "Атлетико" 9 4 5 0 13-5 17 4 "Вильярреал" 9 5 2 2 17-17 17 5 "Осасуна" 9 4 3 2 13-14 15 6 "Атлетик" 9 4 2 3 13-10 14 7 Мальорка 9 4 2 3 9-8 14 8 "Райо Вальекано" 9 3 4 2 11-9 13 9 "Сельта" 9 4 1 4 16-15 13 10 "Бетис" 9 3 3 3 8-8 12 11 Жирона 9 3 3 3 11-12 12 12 "Севилья" 9 3 3 3 9-10 12 13 "Алавес" 9 3 1 5 11-15 10 14 "Эспаньол" 9 3 1 5 9-13 10 15 "Реал Сосьедад" 9 2 3 4 7-8 9 16 "Хетафе" 9 1 5 3 6-7 8 17 "Леганес" 9 1 5 3 5-9 8 18 "Валенсия" 9 1 3 5 5-13 6 19 "Вальядолид" 9 1 2 6 5-19 5 20 "Лас-Пальмас" 9 0 3 6 9-17 3

Ориентировочные составы

У "Жироны" травмированы Цыганков, Ромеу и Блинд — это удар и по качеству, и по опыту. Кроме того, перед игрой тесты пройдет Брайан Хиль — по нему есть сомнения.

У "Реала Сосьедад" давно лечатся Амари Траоре и Арсен Захарян. Также ждем возвращения в старт окончательно выздоровевшего Браиса Мендеса.

"Жирона": Гассанига — Франсес, Давид Лопес, Крейчи, Гутьеррес — Мартин, Эррера — Асприлья, ван де Бек, Данжума — Абель Руис

"Реал Сосьедад": Ремиро — Арамбуру, Субельдия, Агер, Серхио Гомес — Субименди — Кубо, Сучич, Браис Мендес, Бекер — Оярсабаль

"Жирона" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты

"Жирона" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Футбол

Если нам удалось правильно понять динамику формы команд, то "Сосьедад" будет постепенно прибавлять.

Поставим на то, что здесь он не проиграет. БК предлагают ставку 2Х с коэффициентами от 1,55 и выше.