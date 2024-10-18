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Жирона — Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.10.2024
Без Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado
"Жирона" на старте Ла Лиги ожидаемо начала сдуваться, но кто мог предвидеть, что "Реал Сосьедад" обвалится даже сильнее?
В последних турах баски начали показывать признаки жизни, но на "Монтиливи" им будет сложно продолжить выздоровление. На своем поле "Жирона" даже в нынешнем состоянии — очень неприятный оппонент, с которым легко разве что гранду вроде "Барселоны".
- Новости "Жироны"
- Новости "Реала Сосьедад"
- "Жирона" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч
- Последние матчи "Жироны"
- Последние матчи "Реала Сосьедад"
- Турнирное положение команд
- Ориентировочные составы
- "Жирона" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты
- "Жирона" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Футбол
Дивіться матч Прімери Жирона - Реал Сосьєдад
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Примера. 10-й тур
19 октября. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" 19:30 "Реал Сосьедад"
Арбитр: Сесар Сото Градо
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Жироны"
"Жирона" выиграла только 1 из 5 последних матчей, зато это было незабываемо. Стуани забил "Атлетику" с пенальти на 99-й минуте — 2:1.
До этого у команды Мичела не шло ни в одном турнире. В ЛЧ — два поражения от "ПСЖ" и "Фейенорда"; в Ла Лиге — ничьи с "Райо", "Сельтой", поражение от безнадежной "Валенсии". Плюс на фоне всего выбыли Блинд и Цыганков — ключевые игроки основы.
El jugador del Girona Cristhian Stuani ha donat la seva samarreta al cap del grup Jovent Gironi després del partit contra l'Ath. Bilbao. 6/10/24 pic.twitter.com/vGpxgzcgqV— Cat_grada (@CatGrada) October 6, 2024
Как они победили Бильбао? Отчасти повезло, плюс очень сильно старались. Это работа Мичела — он хороший мотиватор. Вне сомнений, на "Реал Сосьедад", который во многом схож с "Атлетиком", план будет таким же. "Жирона" уже не способна доминировать, но отдельные отрезки от нее будут мощными. Асприлья — главное оружие впереди. И опытный Донни ван де Бек как десятка — от него ждем идей.
Новости "Реала Сосьедад"
Если "Жирону" захлестнули проблемы в обороне, то "Реал Сосьедад" в 9 турах Ла Лиги забил только 7 голов. Вот почему в таблице он только 15-й.
Плохие игроки, скажете? Но у басков состав класснее, чем у "Жироны". Оярсабаль, Кубо, даже юный Оскарссон умеют забивать, и проблема, скорее, в психологии. Возможно, "чакры" нападающих "Ла Реала" как-то разблокируют удачные последние результаты — 3:0 с "Валенсией" и 1:1 с "Атлетико".
7 - #RealSociedad ????⚪️ have scored just seven goals after nine games of @LaLigaEn 2024/25, their worst scoring record at this stage since 2006/07 (5), the campaign of their last relegation to the second division. Danger. pic.twitter.com/hYVaZhsNBG— OptaJose (@OptaJose) October 6, 2024
Проблемой басков на "Монтиливи" станет усталость после сборных; если жиронцы туда почти не ездили, то у Иманола Альгуасиля большая половина состава разъезжалась по миру. Ну, и выезды — явно не конек "Ла Реала". В этом сезоне они на чужих полях добились 1 победы в 5 матчах, да и то Таке Кубо вырвал ее на "Корнелье" при очень слабой игре (1:0).
"Жирона" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч
В прошлом, историческом для каталонцев сезоне команды дважды сыграли вничью — 1:1 на "Аноэте" и 0:0 на "Монтиливи".
При этом последняя победа "Жироны" над басками датирована аж февралем 2010-го, когда те и другие еще выступали в Сегунде (1:0).
Последние матчи "Жироны"
Последние матчи "Реала Сосьедад"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|9
|8
|0
|1
|28-9
|24
|2
|Реал
|9
|6
|3
|0
|19-6
|21
|3
|"Атлетико"
|9
|4
|5
|0
|13-5
|17
|4
|"Вильярреал"
|9
|5
|2
|2
|17-17
|17
|5
|"Осасуна"
|9
|4
|3
|2
|13-14
|15
|6
|"Атлетик"
|9
|4
|2
|3
|13-10
|14
|7
|Мальорка
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|8
|"Райо Вальекано"
|9
|3
|4
|2
|11-9
|13
|9
|"Сельта"
|9
|4
|1
|4
|16-15
|13
|10
|"Бетис"
|9
|3
|3
|3
|8-8
|12
|11
|Жирона
|9
|3
|3
|3
|11-12
|12
|12
|"Севилья"
|9
|3
|3
|3
|9-10
|12
|13
|"Алавес"
|9
|3
|1
|5
|11-15
|10
|14
|"Эспаньол"
|9
|3
|1
|5
|9-13
|10
|15
|"Реал Сосьедад"
|9
|2
|3
|4
|7-8
|9
|16
|"Хетафе"
|9
|1
|5
|3
|6-7
|8
|17
|"Леганес"
|9
|1
|5
|3
|5-9
|8
|18
|"Валенсия"
|9
|1
|3
|5
|5-13
|6
|19
|"Вальядолид"
|9
|1
|2
|6
|5-19
|5
|20
|"Лас-Пальмас"
|9
|0
|3
|6
|9-17
|3
Ориентировочные составы
У "Жироны" травмированы Цыганков, Ромеу и Блинд — это удар и по качеству, и по опыту. Кроме того, перед игрой тесты пройдет Брайан Хиль — по нему есть сомнения.
У "Реала Сосьедад" давно лечатся Амари Траоре и Арсен Захарян. Также ждем возвращения в старт окончательно выздоровевшего Браиса Мендеса.
"Жирона": Гассанига — Франсес, Давид Лопес, Крейчи, Гутьеррес — Мартин, Эррера — Асприлья, ван де Бек, Данжума — Абель Руис
"Реал Сосьедад": Ремиро — Арамбуру, Субельдия, Агер, Серхио Гомес — Субименди — Кубо, Сучич, Браис Мендес, Бекер — Оярсабаль
"Жирона" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты
"Жирона" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Футбол
Если нам удалось правильно понять динамику формы команд, то "Сосьедад" будет постепенно прибавлять.
Поставим на то, что здесь он не проиграет. БК предлагают ставку 2Х с коэффициентами от 1,55 и выше.
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