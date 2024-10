Жирона — Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.10.2024

"Жирона" на старте Ла Лиги ожидаемо начала сдуваться, но кто мог предвидеть, что "Реал Сосьедад" обвалится даже сильнее?

В последних турах баски начали показывать признаки жизни, но на "Монтиливи" им будет сложно продолжить выздоровление. На своем поле "Жирона" даже в нынешнем состоянии — очень неприятный оппонент, с которым легко разве что гранду вроде "Барселоны".

"Жирона" выиграла только 1 из 5 последних матчей, зато это было незабываемо. Стуани забил "Атлетику" с пенальти на 99-й минуте — 2:1.

До этого у команды Мичела не шло ни в одном турнире. В ЛЧ — два поражения от "ПСЖ" и "Фейенорда"; в Ла Лиге — ничьи с "Райо", "Сельтой", поражение от безнадежной "Валенсии". Плюс на фоне всего выбыли Блинд и Цыганков — ключевые игроки основы.

Как они победили Бильбао? Отчасти повезло, плюс очень сильно старались. Это работа Мичела — он хороший мотиватор. Вне сомнений, на "Реал Сосьедад", который во многом схож с "Атлетиком", план будет таким же. "Жирона" уже не способна доминировать, но отдельные отрезки от нее будут мощными. Асприлья — главное оружие впереди. И опытный Донни ван де Бек как десятка — от него ждем идей.

Если "Жирону" захлестнули проблемы в обороне, то "Реал Сосьедад" в 9 турах Ла Лиги забил только 7 голов. Вот почему в таблице он только 15-й.

Плохие игроки, скажете? Но у басков состав класснее, чем у "Жироны". Оярсабаль, Кубо, даже юный Оскарссон умеют забивать, и проблема, скорее, в психологии. Возможно, "чакры" нападающих "Ла Реала" как-то разблокируют удачные последние результаты — 3:0 с "Валенсией" и 1:1 с "Атлетико".

7 - #RealSociedad ????⚪️ have scored just seven goals after nine games of @LaLigaEn 2024/25, their worst scoring record at this stage since 2006/07 (5), the campaign of their last relegation to the second division. Danger. pic.twitter.com/hYVaZhsNBG