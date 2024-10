Сельта — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.10.2024

"Реал" ждет адская неделя с матчами против "Боруссии Дортмунд" и "Барселоны", но перед этим команда Карло Анчелотти съездит в Виго, где последние годы побеждает.

Кто-то скажет — эй, отличный способ поднять настроение перед решающими поединками. Но не все так просто. "Сельта" настолько хорошо стартовала в лиге, что клуб уже продлил контракт с тренером Клаудио Хиральдесом. Конечно, она даст бой.

"Кельты" в стартовых турах играют парадоксально — у них 4-я лучшая атака Ла Лиги (16 голов) и 3-я худшая оборона (15).

Команда Хиральдеса сильна дома, где проиграла только 1 матч из 5 при 3 победах. Кому проиграли? "Атлетико" (0:1), и то не по игре. Также у "Кельтов" есть характер, иначе бы они не выстояли вдевятером 40 минут на Канарах в прошлом туре (1:0). Ну, и международная пауза тоже на руку команде, у которой меньше "сборников" - логично ведь?

???? CELTA VIGO in the LALIGA under CLAUDIO GIRALDEZ: ⚽️ Matches - 19 ✅ Wins - 9 ???? Draws - 3 ❌ Losses - 7 ????Goal Scored:-32 ????️Goal Conceded:-29 ???? Current position - 9 HE RENEWED HIS CONTRACT.. VOYAGE FROM CELTA B TO CELTA VIGO CONTINUOUS... #LFK ⚽️???? pic.twitter.com/UdDBjZjqhX

Из негатива у "Сельты" - она забыла, как побеждать "Реал", и постоянно проваливается именно с Мадридом. Ну, и "та самая" победа на Канарах — это тоже удар, ведь там за длинный язык удалили Яго Аспаса, а без него ключевой козырь "Кельтов" - их атака — теряет половину своей мощи.

"Реал" естественно класснее "Сельты", это не вопрос. В таблице он идет 2-м, не проиграв в Ла Лиге ни разу. При этом из стартовых 4 выездов "Сливочные" выиграли только 1, и потому лидер - "Барса".

Лишь ленивый не говорит о том, что Килиан Мбаппе разбалансировал игру команды Карло Анчелотти. Она теперь атакует стерильнее, а в защите не хватает игроков. Это еще усилится после страшной травмы Дани Карвахаля в лагере сборной — вероятно, он выбыл до конца сезона. Ну, и усталость после сборных, и плотный график — Анчелотти нужна ротация.

0 - @realmadriden player, Dani Carvajal ????????, is the player from any team who has played the most games in @LaLigaEN since the start of the 2023/24 season without suffering a defeat: P36 W27 D9 L0. Injured#RealMadrid ???????? pic.twitter.com/2YHdbXsvDQ