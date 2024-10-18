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Сельта — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.10.2024
Удобный соперник в неудобное время для "Сливочных"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba
"Реал" ждет адская неделя с матчами против "Боруссии Дортмунд" и "Барселоны", но перед этим команда Карло Анчелотти съездит в Виго, где последние годы побеждает.
Кто-то скажет — эй, отличный способ поднять настроение перед решающими поединками. Но не все так просто. "Сельта" настолько хорошо стартовала в лиге, что клуб уже продлил контракт с тренером Клаудио Хиральдесом. Конечно, она даст бой.
Дивіться матч Прімери Сельта - Реал Мадрид
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Примера. 10-й тур
19 октября. Виго. "Балаидос"
"Сельта" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости "Сельты"
"Кельты" в стартовых турах играют парадоксально — у них 4-я лучшая атака Ла Лиги (16 голов) и 3-я худшая оборона (15).
Команда Хиральдеса сильна дома, где проиграла только 1 матч из 5 при 3 победах. Кому проиграли? "Атлетико" (0:1), и то не по игре. Также у "Кельтов" есть характер, иначе бы они не выстояли вдевятером 40 минут на Канарах в прошлом туре (1:0). Ну, и международная пауза тоже на руку команде, у которой меньше "сборников" - логично ведь?
???? CELTA VIGO in the LALIGA under CLAUDIO GIRALDEZ:— Laliga Fans Kerala (@LaLigaKerala) October 16, 2024
⚽️ Matches - 19
✅ Wins - 9
???? Draws - 3
❌ Losses - 7
????Goal Scored:-32
????️Goal Conceded:-29
???? Current position - 9
HE RENEWED HIS CONTRACT..
VOYAGE FROM CELTA B TO CELTA VIGO CONTINUOUS...#LFK⚽️???? pic.twitter.com/UdDBjZjqhX
Из негатива у "Сельты" - она забыла, как побеждать "Реал", и постоянно проваливается именно с Мадридом. Ну, и "та самая" победа на Канарах — это тоже удар, ведь там за длинный язык удалили Яго Аспаса, а без него ключевой козырь "Кельтов" - их атака — теряет половину своей мощи.
Новости "Реала"
"Реал" естественно класснее "Сельты", это не вопрос. В таблице он идет 2-м, не проиграв в Ла Лиге ни разу. При этом из стартовых 4 выездов "Сливочные" выиграли только 1, и потому лидер - "Барса".
Лишь ленивый не говорит о том, что Килиан Мбаппе разбалансировал игру команды Карло Анчелотти. Она теперь атакует стерильнее, а в защите не хватает игроков. Это еще усилится после страшной травмы Дани Карвахаля в лагере сборной — вероятно, он выбыл до конца сезона. Ну, и усталость после сборных, и плотный график — Анчелотти нужна ротация.
0 - @realmadriden player, Dani Carvajal ????????, is the player from any team who has played the most games in @LaLigaEN since the start of the 2023/24 season without suffering a defeat: P36 W27 D9 L0. Injured#RealMadrid ???????? pic.twitter.com/2YHdbXsvDQ— OptaJose (@OptaJose) October 9, 2024
Пойдет ли он на нее? И хватит ли Мадриду энергии, учитывая, что Феде, Милитао, Эндрик, Родриго приедут "с корабля на бал"? Если ответ положительный, то проблем быть не должно; "Сельта" Хиральдеса интересна впереди, но рассыпается, если надавить со знанием дела.
"Сельта" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч
В прошлом сезоне Мадрид выиграл у "Сельты" в гостях 1:0 и дома 4:0. Это типично для них.
Последняя ничья между командами была аж в феврале 2020-го (2:2), а последняя победа "Кельтов" в чемпионате — в мае 2014-го (2:0).
Последние матчи "Сельты"
Последние матчи "Реала"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|9
|8
|0
|1
|28-9
|24
|2
|Реал
|9
|6
|3
|0
|19-6
|21
|3
|"Атлетико"
|9
|4
|5
|0
|13-5
|17
|4
|"Вильярреал"
|9
|5
|2
|2
|17-17
|17
|5
|"Осасуна"
|9
|4
|3
|2
|13-14
|15
|6
|"Атлетик"
|9
|4
|2
|3
|13-10
|14
|7
|Мальорка
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|8
|"Райо Вальекано"
|9
|3
|4
|2
|11-9
|13
|9
|"Сельта"
|9
|4
|1
|4
|16-15
|13
|10
|"Бетис"
|9
|3
|3
|3
|8-8
|12
|11
|Жирона
|9
|3
|3
|3
|11-12
|12
|12
|"Севилья"
|9
|3
|3
|3
|9-10
|12
|13
|"Алавес"
|9
|3
|1
|5
|11-15
|10
|14
|"Эспаньол"
|9
|3
|1
|5
|9-13
|10
|15
|"Реал Сосьедад"
|9
|2
|3
|4
|7-8
|9
|16
|"Хетафе"
|9
|1
|5
|3
|6-7
|8
|17
|"Леганес"
|9
|1
|5
|3
|5-9
|8
|18
|"Валенсия"
|9
|1
|3
|5
|5-13
|6
|19
|"Вальядолид"
|9
|1
|2
|6
|5-19
|5
|20
|"Лас-Пальмас"
|9
|0
|3
|6
|9-17
|3
Ориентировочные составы
Карвахаль и Алаба — это долгосрочные потери "Реала". Также продолжает лечение Браим Диас, а Тибо Куртуа еще пройдет последние тесты, у Лунина есть шанс сыграть.
У "Сельты" после выезда в Лас-Пальмас дисквалифицированы Аспас и Мориба; также в лазерете остаются Жаилсон и де ла Торре, а Бамба под вопросом. Все это очень и очень серьезно.
"Сельта": Гуаита — Манкильо, Старфельт, Маркос Алонсо — Мингеса, Бельтран, Серви, Альварес — Дюран, Борха Иглесиас, Сведберг
"Реал Мадрид": Лунин — Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди — Модрич, Чуамени, Беллингем — Родриго, Мбаппе, Винисиус
"Сельта" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты
"Сельта" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол
За эту "Сельту" хочется болеть, она молодая и яркая. Но, конечно, этот "расхристанный" стиль слишком наивен для соперника вроде "Реала".
Наша ставка — на победу фаворита. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,6 и выше.
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