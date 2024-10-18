Сельта — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.10.2024

"Реал" ждет адская неделя с матчами против "Боруссии Дортмунд" и "Барселоны", но перед этим команда Карло Анчелотти съездит в Виго, где последние годы побеждает.

Кто-то скажет — эй, отличный способ поднять настроение перед решающими поединками. Но не все так просто. "Сельта" настолько хорошо стартовала в лиге, что клуб уже продлил контракт с тренером Клаудио Хиральдесом. Конечно, она даст бой.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Сельта - Реал Мадрид Смотреть трансляцию

Примера. 10-й тур

19 октября. Виго. "Балаидос"

"Сельта" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Сельты"

"Кельты" в стартовых турах играют парадоксально — у них 4-я лучшая атака Ла Лиги (16 голов) и 3-я худшая оборона (15).

Команда Хиральдеса сильна дома, где проиграла только 1 матч из 5 при 3 победах. Кому проиграли? "Атлетико" (0:1), и то не по игре. Также у "Кельтов" есть характер, иначе бы они не выстояли вдевятером 40 минут на Канарах в прошлом туре (1:0). Ну, и международная пауза тоже на руку команде, у которой меньше "сборников" - логично ведь?

???? CELTA VIGO in the LALIGA under CLAUDIO GIRALDEZ:



⚽️ Matches - 19

✅ Wins - 9

???? Draws - 3

❌ Losses - 7

????Goal Scored:-32

????️Goal Conceded:-29

???? Current position - 9



HE RENEWED HIS CONTRACT..



VOYAGE FROM CELTA B TO CELTA VIGO CONTINUOUS...#LFK⚽️???? pic.twitter.com/UdDBjZjqhX — Laliga Fans Kerala (@LaLigaKerala) October 16, 2024

Из негатива у "Сельты" - она забыла, как побеждать "Реал", и постоянно проваливается именно с Мадридом. Ну, и "та самая" победа на Канарах — это тоже удар, ведь там за длинный язык удалили Яго Аспаса, а без него ключевой козырь "Кельтов" - их атака — теряет половину своей мощи.

Новости "Реала"

"Реал" естественно класснее "Сельты", это не вопрос. В таблице он идет 2-м, не проиграв в Ла Лиге ни разу. При этом из стартовых 4 выездов "Сливочные" выиграли только 1, и потому лидер - "Барса".

Лишь ленивый не говорит о том, что Килиан Мбаппе разбалансировал игру команды Карло Анчелотти. Она теперь атакует стерильнее, а в защите не хватает игроков. Это еще усилится после страшной травмы Дани Карвахаля в лагере сборной — вероятно, он выбыл до конца сезона. Ну, и усталость после сборных, и плотный график — Анчелотти нужна ротация.

0 - @realmadriden player, Dani Carvajal ????????, is the player from any team who has played the most games in @LaLigaEN since the start of the 2023/24 season without suffering a defeat: P36 W27 D9 L0. Injured#RealMadrid ???????? pic.twitter.com/2YHdbXsvDQ — OptaJose (@OptaJose) October 9, 2024

Пойдет ли он на нее? И хватит ли Мадриду энергии, учитывая, что Феде, Милитао, Эндрик, Родриго приедут "с корабля на бал"? Если ответ положительный, то проблем быть не должно; "Сельта" Хиральдеса интересна впереди, но рассыпается, если надавить со знанием дела.

"Сельта" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

В прошлом сезоне Мадрид выиграл у "Сельты" в гостях 1:0 и дома 4:0. Это типично для них.

Последняя ничья между командами была аж в феврале 2020-го (2:2), а последняя победа "Кельтов" в чемпионате — в мае 2014-го (2:0).

Последние матчи "Сельты"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 9 8 0 1 28-9 24 2 Реал 9 6 3 0 19-6 21 3 "Атлетико" 9 4 5 0 13-5 17 4 "Вильярреал" 9 5 2 2 17-17 17 5 "Осасуна" 9 4 3 2 13-14 15 6 "Атлетик" 9 4 2 3 13-10 14 7 Мальорка 9 4 2 3 9-8 14 8 "Райо Вальекано" 9 3 4 2 11-9 13 9 "Сельта" 9 4 1 4 16-15 13 10 "Бетис" 9 3 3 3 8-8 12 11 Жирона 9 3 3 3 11-12 12 12 "Севилья" 9 3 3 3 9-10 12 13 "Алавес" 9 3 1 5 11-15 10 14 "Эспаньол" 9 3 1 5 9-13 10 15 "Реал Сосьедад" 9 2 3 4 7-8 9 16 "Хетафе" 9 1 5 3 6-7 8 17 "Леганес" 9 1 5 3 5-9 8 18 "Валенсия" 9 1 3 5 5-13 6 19 "Вальядолид" 9 1 2 6 5-19 5 20 "Лас-Пальмас" 9 0 3 6 9-17 3

Ориентировочные составы

Карвахаль и Алаба — это долгосрочные потери "Реала". Также продолжает лечение Браим Диас, а Тибо Куртуа еще пройдет последние тесты, у Лунина есть шанс сыграть.

У "Сельты" после выезда в Лас-Пальмас дисквалифицированы Аспас и Мориба; также в лазерете остаются Жаилсон и де ла Торре, а Бамба под вопросом. Все это очень и очень серьезно.

"Сельта": Гуаита — Манкильо, Старфельт, Маркос Алонсо — Мингеса, Бельтран, Серви, Альварес — Дюран, Борха Иглесиас, Сведберг

"Реал Мадрид": Лунин — Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди — Модрич, Чуамени, Беллингем — Родриго, Мбаппе, Винисиус

"Сельта" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Сельта" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

За эту "Сельту" хочется болеть, она молодая и яркая. Но, конечно, этот "расхристанный" стиль слишком наивен для соперника вроде "Реала".

Наша ставка — на победу фаворита. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,6 и выше.