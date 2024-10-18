  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Испания
  4. Сельта — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.10.2024
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сельта — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.10.2024

Испания

Удобный соперник в неудобное время для "Сливочных"

Сельта — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.10.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" ждет адская неделя с матчами против "Боруссии Дортмунд" и "Барселоны", но перед этим команда Карло Анчелотти съездит в Виго, где последние годы побеждает.

Кто-то скажет — эй, отличный способ поднять настроение перед решающими поединками. Но не все так просто. "Сельта" настолько хорошо стартовала в лиге, что клуб уже продлил контракт с тренером Клаудио Хиральдесом. Конечно, она даст бой.

Содержание

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Дивіться матч Прімери Сельта - Реал Мадрид
Смотреть трансляцию

Примера. 10-й тур
19 октября. Виго. "Балаидос"
"Сельта" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Сельты"

"Кельты" в стартовых турах играют парадоксально — у них 4-я лучшая атака Ла Лиги (16 голов) и 3-я худшая оборона (15).

Команда Хиральдеса сильна дома, где проиграла только 1 матч из 5 при 3 победах. Кому проиграли? "Атлетико" (0:1), и то не по игре. Также у "Кельтов" есть характер, иначе бы они не выстояли вдевятером 40 минут на Канарах в прошлом туре (1:0). Ну, и международная пауза тоже на руку команде, у которой меньше "сборников" - логично ведь?

Из негатива у "Сельты" - она забыла, как побеждать "Реал", и постоянно проваливается именно с Мадридом. Ну, и "та самая" победа на Канарах — это тоже удар, ведь там за длинный язык удалили Яго Аспаса, а без него ключевой козырь "Кельтов" - их атака — теряет половину своей мощи.

Новости "Реала"

"Реал" естественно класснее "Сельты", это не вопрос. В таблице он идет 2-м, не проиграв в Ла Лиге ни разу. При этом из стартовых 4 выездов "Сливочные" выиграли только 1, и потому лидер - "Барса".

Лишь ленивый не говорит о том, что Килиан Мбаппе разбалансировал игру команды Карло Анчелотти. Она теперь атакует стерильнее, а в защите не хватает игроков. Это еще усилится после страшной травмы Дани Карвахаля в лагере сборной — вероятно, он выбыл до конца сезона. Ну, и усталость после сборных, и плотный график — Анчелотти нужна ротация.

Пойдет ли он на нее? И хватит ли Мадриду энергии, учитывая, что Феде, Милитао, Эндрик, Родриго приедут "с корабля на бал"? Если ответ положительный, то проблем быть не должно; "Сельта" Хиральдеса интересна впереди, но рассыпается, если надавить со знанием дела.

"Сельта" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

В прошлом сезоне Мадрид выиграл у "Сельты" в гостях 1:0 и дома 4:0. Это типично для них.

Последняя ничья между командами была аж в феврале 2020-го (2:2), а последняя победа "Кельтов" в чемпионате — в мае 2014-го (2:0).

Последние матчи "Сельты"

Сельта — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.10.2024 - изображение 4

Последние матчи "Реала"

Сельта — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.10.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Барселона "Барселона" 9 8 0 1 28-9 24
2 Реал Реал 9 6 3 0 19-6 21
3 Атлетико "Атлетико" 9 4 5 0 13-5 17
4 Вильярреал "Вильярреал" 9 5 2 2 17-17 17
5 Осасуна "Осасуна" 9 4 3 2 13-14 15
6 Атлетик "Атлетик" 9 4 2 3 13-10 14
7 Мальорка Мальорка 9 4 2 3 9-8 14
8 Райо Вальекано "Райо Вальекано" 9 3 4 2 11-9 13
9 Сельта "Сельта" 9 4 1 4 16-15 13
10 Бетис "Бетис" 9 3 3 3 8-8 12
11 Жирона Жирона 9 3 3 3 11-12 12
12 Севилья "Севилья" 9 3 3 3 9-10 12
13 Алавес "Алавес" 9 3 1 5 11-15 10
14 Эспаньол "Эспаньол" 9 3 1 5 9-13 10
15 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 9 2 3 4 7-8 9
16 Хетафе "Хетафе" 9 1 5 3 6-7 8
17 Леганес "Леганес" 9 1 5 3 5-9 8
18 Валенсия "Валенсия" 9 1 3 5 5-13 6
19 Вальядолид "Вальядолид" 9 1 2 6 5-19 5
20 Лас-Пальмас "Лас-Пальмас" 9 0 3 6 9-17 3

Ориентировочные составы

Карвахаль и Алаба — это долгосрочные потери "Реала". Также продолжает лечение Браим Диас, а Тибо Куртуа еще пройдет последние тесты, у Лунина есть шанс сыграть.

У "Сельты" после выезда в Лас-Пальмас дисквалифицированы Аспас и Мориба; также в лазерете остаются Жаилсон и де ла Торре, а Бамба под вопросом. Все это очень и очень серьезно.

"Сельта": Гуаита — Манкильо, Старфельт, Маркос Алонсо — Мингеса, Бельтран, Серви, Альварес — Дюран, Борха Иглесиас, Сведберг

"Реал Мадрид": Лунин — Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди — Модрич, Чуамени, Беллингем — Родриго, Мбаппе, Винисиус

"Сельта" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

Favbet
5,10
4,20
1,64
Узнать больше
GGbet
5,03
4,38
1,64
Узнать больше

"Сельта" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

За эту "Сельту" хочется болеть, она молодая и яркая. Но, конечно, этот "расхристанный" стиль слишком наивен для соперника вроде "Реала".

Наша ставка — на победу фаворита. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,6 и выше.

По теме
yellow-arrow
Жирона — Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.10.2024
yellow-arrow
Алавес — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 06.10.2024
yellow-arrow
Жирона — Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 06.10.2024
Реал (Мадрид) Сельта (Виго) Прогнозы
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
18.10.2024 в 19:34
Барсел@х -- син жмеринської шльондри та злодія карманника по кличці "Вєтєр" , пархата наволоч, яка з бото-ферми обсирає українців, нашу владу та славні ЗСУ -- вискакуючи з трусів вже багато років веде активну пропаганду "руського міра" ! Наприклад, постійно розказує як хрєново живуть люди в Євросоюзі і як добре насолоджуються життям в білорусі та росії. Постійно закликає владу припинити спротив путіну.. День і ніч ця житовська обрізана мавпа віщає які хрєнові наші футболісти та тренери, сіє зневіру та ненависть між українцями...Гнилоротий кривріжський хасід постійно б`є свою стареньку матір, відбирає в неї пенсію, яку за день-два пропиває ! Скоріше б ти здох тварюка !
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 4
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
18.10.2024 в 19:34
Барсел@х -- син жмеринської шльондри та злодія карманника по кличці "Вєтєр" , пархата наволоч, яка з бото-ферми обсирає українців, нашу владу та славні ЗСУ -- вискакуючи з трусів вже багато років веде активну пропаганду "руського міра" ! Наприклад, постійно розказує як хрєново живуть люди в Євросоюзі і як добре насолоджуються життям в білорусі та росії. Постійно закликає владу припинити спротив путіну.. День і ніч ця житовська обрізана мавпа віщає які хрєнові наші футболісти та тренери, сіє зневіру та ненависть між українцями...Гнилоротий кривріжський хасід постійно б`є свою стареньку матір, відбирає в неї пенсію, яку за день-два пропиває ! Скоріше б ти здох тварюка !
Ответить
0
1
avatar
Вarcelinius
18.10.2024 в 18:33
Как только играть со среалишкой, так сельта сразу же становится проституткой, а яго аспас зарывается под газон. Никаких проблем для среала в этом матче не вижу.
Ответить
0
3
Algrab (Костопiль)
18.10.2024 в 19:04
п н х...
Ответить
1
1
avatar
Вarcelinius
18.10.2024 в 19:44
 
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости