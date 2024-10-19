Барселона — Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.10.2024

Было время, когда матчи "Барсы" и "Севильи" были центральными в туре Ла Лиги. Сейчас это уже не так; "Нервион" в очень глубоком кризисе.

Он, конечно, попытается дать бой, но на поле Блауграны "Севилья" не выигрывает в Ла Лиге более 20 лет, и сейчас эта встреча рассматривается в Каталонии прежде всего как репетиция перед главным блюдом — играми с "Баварией" и "Реалом".

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Барселона - Севілья Смотреть трансляцию

Примера. 10-й тур

20 октября. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" 22:00 "Севилья"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Барселоны"

"Барса" выиграла 8 из 9 матчей на старте сезона Ла Лиги, несмотря на почти десяток травмированных. Проиграли лишь "Осасуне" (2:4), на которую выставили откровенно "детский" состав. Ганси Флик дебютирует почти идеально.

У "Барсы" все еще далекая от совершенства оборона (9 пропущенных в 9 матчах), но это компенсирует гениальная атака (28 голов). Для контекста, у "Реала" - 19. Ямаль очевидно самый креативный в этой команде, но и Левандовский поддерживает грозную форму в свои 36 — у него 10 голов в Ла Лиге. Да и Рафинья на ходу.

39 - Raphinha Dias has created 39 goalscoring chances for Barcelona this season in all competitions (5 assists), the most of any player from the top five European leagues. Impact. pic.twitter.com/Ohd2Hk2btt — OptaJose (@OptaJose) October 8, 2024

"Севилья" годами была удобным соперником для "Барсы", и на этот матч команда Флика выйдет доминировать. Никаких компромиссов. Будет много атак, ударов. Но международный перерыв, конечно, Блаугране не на пользу, как и плотный календарь. Возможно на некоторые позиции выйдут резервисты, чтобы сбалансировать нагрузку.

Новости "Севильи"

Если "Барса" идет по сезону ровно, почти не оступаясь, то "Севилья" начала его отвратительно и лишь в середине сентября начала выбираться из зоны вылета. Сейчас у "Нервиона" 1 поражение в 5 последних турах; для него это достижение.

Вообще "Севилья" как клуб де-факто банкрот. Он живет в долг, и рано-поздно это закончится. Все это понимают, и настроения это не прибавляет никому. Капитан Хесус Навас остается несмотря на травму, чтобы помочь. Фанаты ненавидят руководство, а там свои распри и склоки.

100% - @SevillaFC_ENG have scored all their five penalties in @LaLigaEN this century (100% of accuracy).



???????? Enzo Maresca in 2005

???????? Kevin Gameiro in 2007

???????? Lucas Ocampos in 2020

???????? Iván Rakitic in 2022

???????? Dodi Lukebakio in 2024



Plenty#SevillaFC ❤???? pic.twitter.com/2gevuzUft7 — OptaJose (@OptaJose) October 6, 2024

В таком ситуации тренер Гарсия Пимьента — к слову, выходец из Ла Масии — делает все возможное, его сложно упрекать. Самые опасные в его "Севилье" фланги — Лукебакьо и Эджуке. Они могут обыграть кого угодно. Но проблем таки больше — прежде всего, в защите, где уязвимы и фланги, и центр.

"Барселона" - "Севилья": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Барса" дважды натужно одолела "Нервион" - 1:0 дома и 2:1 на выезде.

Последняя ничья между командами была на "Писхуане" в декабре 2021-го (1:1), последняя победа "Севильи" над "Барсой" в чемпионате — март 2007-го (2:1) благодаря голам Кержакова и Дани Алвеса.

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Севильи"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 9 8 0 1 28-9 24 2 Реал 9 6 3 0 19-6 21 3 "Атлетико" 9 4 5 0 13-5 17 4 "Вильярреал" 9 5 2 2 17-17 17 5 "Осасуна" 9 4 3 2 13-14 15 6 "Атлетик" 9 4 2 3 13-10 14 7 Мальорка 9 4 2 3 9-8 14 8 "Райо Вальекано" 9 3 4 2 11-9 13 9 "Сельта" 9 4 1 4 16-15 13 10 "Бетис" 9 3 3 3 8-8 12 11 Жирона 9 3 3 3 11-12 12 12 "Севилья" 9 3 3 3 9-10 12 13 "Эспаньол" 9 3 1 5 9-13 10 14 "Алавес" 10 3 1 6 13-18 10 15 "Реал Сосьедад" 9 2 3 4 7-8 9 16 "Хетафе" 9 1 5 3 6-7 8 17 "Леганес" 9 1 5 3 5-9 8 18 "Вальядолид" 10 2 2 6 8-21 8 19 "Валенсия" 9 1 3 5 5-13 6 20 "Лас-Пальмас" 9 0 3 6 9-17 3

Ориентировочные составы

У "Барсы" есть хорошие новости — уже тренируются в полную силу Гави, Фермин и Ольмо. Учитывая график, вряд ли они выйдут со старта, но на замену — могут. Также ждем появления хотя бы на скамейке Войцеха Щенсного, прибывшего менять травмированного тер Штегена. Ну, и Араухо, Кристенсен, Берналь и Ферран продолжают лечение.

У "Севильи" ситуация попроще — тут в лазарете только Сауль Ньигес и Джибриль Соу, плюс Танги Ньянзу дисквалифицирован за удаление в прошлом туре.

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — де Йонг, Касадо, Педри — Ямаль, Левандовский, Рафинья

"Севилья": Нюланд — Кармона, Баде, Салас, Педроса — Агуме, Гудель — Лукебакьо, Пеке, Эджуке — Ромеро

"Барселона" - "Севилья": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Севилья": прогноз от UA-Футбол

“Севилья” категорически не умеет играть с "Барсой", тем более на ее поле.

Наша ставка — на победу хозяев с форой (-1,5). БК предлагают ее с коэффициентами от 1,8 и выше.