Барселона — Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.10.2024

Было время, когда матчи "Барсы" и "Севильи" были центральными в туре Ла Лиги. Сейчас это уже не так; "Нервион" в очень глубоком кризисе.

Он, конечно, попытается дать бой, но на поле Блауграны "Севилья" не выигрывает в Ла Лиге более 20 лет, и сейчас эта встреча рассматривается в Каталонии прежде всего как репетиция перед главным блюдом — играми с "Баварией" и "Реалом".

"Барса" выиграла 8 из 9 матчей на старте сезона Ла Лиги, несмотря на почти десяток травмированных. Проиграли лишь "Осасуне" (2:4), на которую выставили откровенно "детский" состав. Ганси Флик дебютирует почти идеально.

У "Барсы" все еще далекая от совершенства оборона (9 пропущенных в 9 матчах), но это компенсирует гениальная атака (28 голов). Для контекста, у "Реала" - 19. Ямаль очевидно самый креативный в этой команде, но и Левандовский поддерживает грозную форму в свои 36 — у него 10 голов в Ла Лиге. Да и Рафинья на ходу.

39 - Raphinha Dias has created 39 goalscoring chances for Barcelona this season in all competitions (5 assists), the most of any player from the top five European leagues. Impact. pic.twitter.com/Ohd2Hk2btt