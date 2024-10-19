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Барселона — Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.10.2024
Репетиция перед "Баварией" и "Реалом"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
Было время, когда матчи "Барсы" и "Севильи" были центральными в туре Ла Лиги. Сейчас это уже не так; "Нервион" в очень глубоком кризисе.
Он, конечно, попытается дать бой, но на поле Блауграны "Севилья" не выигрывает в Ла Лиге более 20 лет, и сейчас эта встреча рассматривается в Каталонии прежде всего как репетиция перед главным блюдом — играми с "Баварией" и "Реалом".
Дивіться матч Прімери Барселона - Севілья
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Примера. 10-й тур
20 октября. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" 22:00 "Севилья"
Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости "Барселоны"
"Барса" выиграла 8 из 9 матчей на старте сезона Ла Лиги, несмотря на почти десяток травмированных. Проиграли лишь "Осасуне" (2:4), на которую выставили откровенно "детский" состав. Ганси Флик дебютирует почти идеально.
У "Барсы" все еще далекая от совершенства оборона (9 пропущенных в 9 матчах), но это компенсирует гениальная атака (28 голов). Для контекста, у "Реала" - 19. Ямаль очевидно самый креативный в этой команде, но и Левандовский поддерживает грозную форму в свои 36 — у него 10 голов в Ла Лиге. Да и Рафинья на ходу.
39 - Raphinha Dias has created 39 goalscoring chances for Barcelona this season in all competitions (5 assists), the most of any player from the top five European leagues. Impact. pic.twitter.com/Ohd2Hk2btt— OptaJose (@OptaJose) October 8, 2024
"Севилья" годами была удобным соперником для "Барсы", и на этот матч команда Флика выйдет доминировать. Никаких компромиссов. Будет много атак, ударов. Но международный перерыв, конечно, Блаугране не на пользу, как и плотный календарь. Возможно на некоторые позиции выйдут резервисты, чтобы сбалансировать нагрузку.
Новости "Севильи"
Если "Барса" идет по сезону ровно, почти не оступаясь, то "Севилья" начала его отвратительно и лишь в середине сентября начала выбираться из зоны вылета. Сейчас у "Нервиона" 1 поражение в 5 последних турах; для него это достижение.
Вообще "Севилья" как клуб де-факто банкрот. Он живет в долг, и рано-поздно это закончится. Все это понимают, и настроения это не прибавляет никому. Капитан Хесус Навас остается несмотря на травму, чтобы помочь. Фанаты ненавидят руководство, а там свои распри и склоки.
100% - @SevillaFC_ENG have scored all their five penalties in @LaLigaEN this century (100% of accuracy).— OptaJose (@OptaJose) October 6, 2024
???????? Enzo Maresca in 2005
???????? Kevin Gameiro in 2007
???????? Lucas Ocampos in 2020
???????? Iván Rakitic in 2022
???????? Dodi Lukebakio in 2024
Plenty#SevillaFC ❤???? pic.twitter.com/2gevuzUft7
В таком ситуации тренер Гарсия Пимьента — к слову, выходец из Ла Масии — делает все возможное, его сложно упрекать. Самые опасные в его "Севилье" фланги — Лукебакьо и Эджуке. Они могут обыграть кого угодно. Но проблем таки больше — прежде всего, в защите, где уязвимы и фланги, и центр.
"Барселона" - "Севилья": статистика личных встреч
В прошлом сезоне "Барса" дважды натужно одолела "Нервион" - 1:0 дома и 2:1 на выезде.
Последняя ничья между командами была на "Писхуане" в декабре 2021-го (1:1), последняя победа "Севильи" над "Барсой" в чемпионате — март 2007-го (2:1) благодаря голам Кержакова и Дани Алвеса.
Последние матчи "Барселоны"
Последние матчи "Севильи"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|9
|8
|0
|1
|28-9
|24
|2
|Реал
|9
|6
|3
|0
|19-6
|21
|3
|"Атлетико"
|9
|4
|5
|0
|13-5
|17
|4
|"Вильярреал"
|9
|5
|2
|2
|17-17
|17
|5
|"Осасуна"
|9
|4
|3
|2
|13-14
|15
|6
|"Атлетик"
|9
|4
|2
|3
|13-10
|14
|7
|Мальорка
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|8
|"Райо Вальекано"
|9
|3
|4
|2
|11-9
|13
|9
|"Сельта"
|9
|4
|1
|4
|16-15
|13
|10
|"Бетис"
|9
|3
|3
|3
|8-8
|12
|11
|Жирона
|9
|3
|3
|3
|11-12
|12
|12
|"Севилья"
|9
|3
|3
|3
|9-10
|12
|13
|"Эспаньол"
|9
|3
|1
|5
|9-13
|10
|14
|"Алавес"
|10
|3
|1
|6
|13-18
|10
|15
|"Реал Сосьедад"
|9
|2
|3
|4
|7-8
|9
|16
|"Хетафе"
|9
|1
|5
|3
|6-7
|8
|17
|"Леганес"
|9
|1
|5
|3
|5-9
|8
|18
|"Вальядолид"
|10
|2
|2
|6
|8-21
|8
|19
|"Валенсия"
|9
|1
|3
|5
|5-13
|6
|20
|"Лас-Пальмас"
|9
|0
|3
|6
|9-17
|3
Ориентировочные составы
У "Барсы" есть хорошие новости — уже тренируются в полную силу Гави, Фермин и Ольмо. Учитывая график, вряд ли они выйдут со старта, но на замену — могут. Также ждем появления хотя бы на скамейке Войцеха Щенсного, прибывшего менять травмированного тер Штегена. Ну, и Араухо, Кристенсен, Берналь и Ферран продолжают лечение.
У "Севильи" ситуация попроще — тут в лазарете только Сауль Ньигес и Джибриль Соу, плюс Танги Ньянзу дисквалифицирован за удаление в прошлом туре.
"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — де Йонг, Касадо, Педри — Ямаль, Левандовский, Рафинья
"Севилья": Нюланд — Кармона, Баде, Салас, Педроса — Агуме, Гудель — Лукебакьо, Пеке, Эджуке — Ромеро
"Барселона" - "Севилья": ставки и коэффициенты
"Барселона" - "Севилья": прогноз от UA-Футбол
“Севилья” категорически не умеет играть с "Барсой", тем более на ее поле.
Наша ставка — на победу хозяев с форой (-1,5). БК предлагают ее с коэффициентами от 1,8 и выше.
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