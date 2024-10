Реал Мадрид — Барселона. Анонс и прогноз Эль Класико на 26.10.2024

Впервые за долгое время нас ждет Эль Класико самого высокого уровня. "Реал" - чемпион и победитель ЛЧ, который на неделе эффектно разнес "Боруссию" 5:2. "Барселона" - лидер Ла Лиги и просто команда, не оставившая наименьших шансов "Баварии" - 4:1.

На стороне Мадрида — домашние трибуны, где они не проигрывают полтора года, но молодая поросль "Барсы" уже показала, что плевала на такие формальности. Ямаль, Кубарси, Касадо, Бальде, Фермин никого не боятся, и вне сомнений они приедут в Мадрид не обороняться — нас ждет футбол на встречных курсах, как мы и любим.

Мадрид есть Мадрид. Даже провалившись в первом тайме с Дортмундом, "Реал" быстренько вернулся в матч после перерыва и ярко победил. Сколько раз мы уже такое видели?

Текущий сезон Ла Лиги не дается команде Карло Анчелотти легко. Адаптация Мбаппе к команде и команды к Мбаппе немного затянулась, голов стало меньше. Милитао в защите тоже не выглядит усилением в сравнении с прошлогодним Начо. Куда-то подевались голы Джуда Беллингема. Отсюда и 3 гостевых ничьи — с "Мальоркой", "Лас-Пальмасом" и "Атлетико". Но, конечно, остальные матчи "Реал" выиграл.

3 - Vinícius Júnior has scored his third hat-trick for Real Madrid in all competitions, his second in 2024 after his hat-trick against Barcelona in the Supercopa and his first in the Champions League. MVP. pic.twitter.com/nroJLVy9vh