Реал Мадрид — Барселона. Анонс и прогноз Эль Класико на 26.10.2024

Впервые за долгое время нас ждет Эль Класико самого высокого уровня. "Реал" - чемпион и победитель ЛЧ, который на неделе эффектно разнес "Боруссию" 5:2. "Барселона" - лидер Ла Лиги и просто команда, не оставившая наименьших шансов "Баварии" - 4:1.

На стороне Мадрида — домашние трибуны, где они не проигрывают полтора года, но молодая поросль "Барсы" уже показала, что плевала на такие формальности. Ямаль, Кубарси, Касадо, Бальде, Фермин никого не боятся, и вне сомнений они приедут в Мадрид не обороняться — нас ждет футбол на встречных курсах, как мы и любим.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Барселона Смотреть трансляцию

Примера. 11-й тур

26 октября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Реала"

Мадрид есть Мадрид. Даже провалившись в первом тайме с Дортмундом, "Реал" быстренько вернулся в матч после перерыва и ярко победил. Сколько раз мы уже такое видели?

Текущий сезон Ла Лиги не дается команде Карло Анчелотти легко. Адаптация Мбаппе к команде и команды к Мбаппе немного затянулась, голов стало меньше. Милитао в защите тоже не выглядит усилением в сравнении с прошлогодним Начо. Куда-то подевались голы Джуда Беллингема. Отсюда и 3 гостевых ничьи — с "Мальоркой", "Лас-Пальмасом" и "Атлетико". Но, конечно, остальные матчи "Реал" выиграл.

3 - Vinícius Júnior has scored his third hat-trick for Real Madrid in all competitions, his second in 2024 after his hat-trick against Barcelona in the Supercopa and his first in the Champions League. MVP. pic.twitter.com/nroJLVy9vh — OptaJose (@OptaJose) October 22, 2024

Винисиус играет, как и должен это делать будущий обладатель ЗМ. Феде Вальверде тащит на себе центр поля, ему помогает Чуамени; в защите бесподобен Рюдигер. Там, где "Реал" не может взять техникой, он берет самоотдачей и уникальным умением дожимать в конце. У него хорошая оборона — только 7 пропущенных в 10 турах. Ну, и магия "Бернабеу" все еще с командой — перед своими фанатами Мадрид не проигрывает с апреля 2023-го!

Новости "Барселоны"

Если "Реал" побеждает натужно, в борьбе, то "Барса" Ганси Флика — это про кураж и юношеский задор. В 10 турах Ла Лиги у них 10 пропущенных, но и 33 забитых. То же самое в ЛЧ, где "Баварию" просто разорвали на высоких скоростях.

Эксперты посчитали, что в матче с мюнхенцами эта "Барса" набегала на 11 км больше, чем в 2020-м, когда были зафиксированы 2:8. Конечно, это чувствуется. Педри, Касадо, Фермин дают объем работы, которого в Каталонии не видели со времен праймовых Хави и Иньесты. Впридачу Ямаль на правом фланге имеет лучшую статистику по ассистам со времен Месси, Левандовский — забивает, а Рафинья... это Рафинья. Он у Флика делает все.

4 - Raphinha is the fourth Brazilian to score a hat-trick for Barcelona in the UEFA Champions League, after Rivaldo, Ronaldinho and Neymar. Company. pic.twitter.com/yU28yegehU — OptaJoao (@OptaJoao) October 23, 2024

Никто не сомневается, что и "Реалу" "Барса" тоже забьет — очень уж она креативна. Но есть и нюанс, который может все перечеркнуть — высокая линия обороны. Флик рискует в каждом матче и после "Баварии" прямо сказал, что "не изменит себе ни против какого соперника". Конечно, это намек на "Реал". И, да — это шанс для скоростных Мбаппе и Винисиуса на легкие голы, ведь пару раз за матч Иньиго, Бальде, Кунде и Кубарси все же ошибаются при создании искусственных офсайдов.

"Реал Мадрид" - "Барселона": статистика личных встреч

В прошлом сезоне Мадрид обыграл "Барсу" трижды — 2:1 на "Монжуике", 4:1 в Суперкубке и 3:2 на "Бернабеу". Героем всех матчей был тогда Беллингем.

Последняя серия побед каталонцев над "Сливочными" была зимой 2023-го, когда Хави успел даже "новую эру" объявить, но не хватило ни кадров, ни умений.

Ну, и последнюю победу "Барсы" на "Бернабеу" в чемпионате вы точно не забыли: март 2022-го, 4:0, дубль Обамеянга.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 10 9 0 1 33-10 27 2 Реал 10 7 3 0 21-7 24 3 "Атлетико" 10 5 5 0 16-6 20 4 "Вильярреал" 10 5 3 2 18-18 18 5 "Атлетик" 10 5 2 3 17-11 17 6 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17 7 "Бетис" 10 4 3 3 10-9 15 8 "Осасуна" 10 4 3 3 14-16 15 9 "Райо Вальекано" 10 3 4 3 11-10 13 10 "Сельта" 10 4 1 5 17-17 13 11 "Реал Сосьедад" 10 3 3 4 8-8 12 12 Жирона 10 3 3 4 11-13 12 13 "Севилья" 10 3 3 4 10-15 12 14 "Алавес" 10 3 1 6 13-18 10 15 "Эспаньол" 10 3 1 6 10-17 10 16 "Хетафе" 10 1 6 3 7-8 9 17 "Леганес" 10 1 5 4 6-12 8 18 "Вальядолид" 10 2 2 6 8-21 8 19 "Лас-Пальмас" 10 1 3 6 12-19 6 20 "Валенсия" 10 1 3 6 7-16 6

Ориентировочные составы

У "Реала" кроме "долгосрочных" Карвахаля и Алабы выбыли Родриго и Куртуа. Тибо подменит Лунин, а вот потеря бразильца означает переход на прошлогодние 4-3-1-2 с Беллингемом в роли "десятки".

У "Барсы", в свою очередь, еще неделю назад вернулись Гави, Френки, Фермин, Ольмо — это все отличные новости для Флика, они обещают ему интересную скамейку на "Бернабеу". При этом Араухо, Кристенсен, тер Штеген, Ферран и Берналь еще лечатся.

"Реал Мадрид": Лунин — Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди — Вальверде, Чуамени, Камавинга — Беллингем — Мбаппе, Винисиус

"Барселона": Пенья — Кунде, Иньиго Мартинес, Кубарси, Бальде — Педри, Касадо — Ямаль, Фермин Лопес, Рафинья — Левандовский

"Реал Мадрид" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Если вы видели, как атакуют и забивают Винисиус, Мбаппе, Ямаль и Рафинья, то сомнений у вас не осталось — голов будет вдоволь.

Наша ставка — на ТБ 3. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,65 и выше.