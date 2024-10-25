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Реал Мадрид — Барселона. Анонс и прогноз Эль Класико на 26.10.2024

Испания

Возможно, самое многообещающее Класико за много лет

Реал Мадрид — Барселона. Анонс и прогноз Эль Класико на 26.10.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gongora/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Впервые за долгое время нас ждет Эль Класико самого высокого уровня. "Реал" - чемпион и победитель ЛЧ, который на неделе эффектно разнес "Боруссию" 5:2. "Барселона" - лидер Ла Лиги и просто команда, не оставившая наименьших шансов "Баварии" - 4:1.

На стороне Мадрида — домашние трибуны, где они не проигрывают полтора года, но молодая поросль "Барсы" уже показала, что плевала на такие формальности. Ямаль, Кубарси, Касадо, Бальде, Фермин никого не боятся, и вне сомнений они приедут в Мадрид не обороняться — нас ждет футбол на встречных курсах, как мы и любим.

Содержание

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Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Барселона
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Примера. 11-й тур
26 октября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Реала"

Мадрид есть Мадрид. Даже провалившись в первом тайме с Дортмундом, "Реал" быстренько вернулся в матч после перерыва и ярко победил. Сколько раз мы уже такое видели?

Текущий сезон Ла Лиги не дается команде Карло Анчелотти легко. Адаптация Мбаппе к команде и команды к Мбаппе немного затянулась, голов стало меньше. Милитао в защите тоже не выглядит усилением в сравнении с прошлогодним Начо. Куда-то подевались голы Джуда Беллингема. Отсюда и 3 гостевых ничьи — с "Мальоркой", "Лас-Пальмасом" и "Атлетико". Но, конечно, остальные матчи "Реал" выиграл.

Винисиус играет, как и должен это делать будущий обладатель ЗМ. Феде Вальверде тащит на себе центр поля, ему помогает Чуамени; в защите бесподобен Рюдигер. Там, где "Реал" не может взять техникой, он берет самоотдачей и уникальным умением дожимать в конце. У него хорошая оборона — только 7 пропущенных в 10 турах. Ну, и магия "Бернабеу" все еще с командой — перед своими фанатами Мадрид не проигрывает с апреля 2023-го!

Новости "Барселоны"

Если "Реал" побеждает натужно, в борьбе, то "Барса" Ганси Флика — это про кураж и юношеский задор. В 10 турах Ла Лиги у них 10 пропущенных, но и 33 забитых. То же самое в ЛЧ, где "Баварию" просто разорвали на высоких скоростях.

Эксперты посчитали, что в матче с мюнхенцами эта "Барса" набегала на 11 км больше, чем в 2020-м, когда были зафиксированы 2:8. Конечно, это чувствуется. Педри, Касадо, Фермин дают объем работы, которого в Каталонии не видели со времен праймовых Хави и Иньесты. Впридачу Ямаль на правом фланге имеет лучшую статистику по ассистам со времен Месси, Левандовский — забивает, а Рафинья... это Рафинья. Он у Флика делает все.

Никто не сомневается, что и "Реалу" "Барса" тоже забьет — очень уж она креативна. Но есть и нюанс, который может все перечеркнуть — высокая линия обороны. Флик рискует в каждом матче и после "Баварии" прямо сказал, что "не изменит себе ни против какого соперника". Конечно, это намек на "Реал". И, да — это шанс для скоростных Мбаппе и Винисиуса на легкие голы, ведь пару раз за матч Иньиго, Бальде, Кунде и Кубарси все же ошибаются при создании искусственных офсайдов.

"Реал Мадрид" - "Барселона": статистика личных встреч

В прошлом сезоне Мадрид обыграл "Барсу" трижды — 2:1 на "Монжуике", 4:1 в Суперкубке и 3:2 на "Бернабеу". Героем всех матчей был тогда Беллингем.

Последняя серия побед каталонцев над "Сливочными" была зимой 2023-го, когда Хави успел даже "новую эру" объявить, но не хватило ни кадров, ни умений.

Ну, и последнюю победу "Барсы" на "Бернабеу" в чемпионате вы точно не забыли: март 2022-го, 4:0, дубль Обамеянга.

Последние матчи "Реала"

Реал Мадрид — Барселона. Анонс и прогноз Эль Класико на 26.10.2024 - изображение 4

Последние матчи "Барселоны"

Реал Мадрид — Барселона. Анонс и прогноз Эль Класико на 26.10.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Барселона "Барселона" 10 9 0 1 33-10 27
2 Реал Реал 10 7 3 0 21-7 24
3 Атлетико "Атлетико" 10 5 5 0 16-6 20
4 Вильярреал "Вильярреал" 10 5 3 2 18-18 18
5 Атлетик "Атлетик" 10 5 2 3 17-11 17
6 Мальорка Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
7 Бетис "Бетис" 10 4 3 3 10-9 15
8 Осасуна "Осасуна" 10 4 3 3 14-16 15
9 Райо Вальекано "Райо Вальекано" 10 3 4 3 11-10 13
10 Сельта "Сельта" 10 4 1 5 17-17 13
11 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 10 3 3 4 8-8 12
12 Жирона Жирона 10 3 3 4 11-13 12
13 Севилья "Севилья" 10 3 3 4 10-15 12
14 Алавес "Алавес" 10 3 1 6 13-18 10
15 Эспаньол "Эспаньол" 10 3 1 6 10-17 10
16 Хетафе "Хетафе" 10 1 6 3 7-8 9
17 Леганес "Леганес" 10 1 5 4 6-12 8
18 Вальядолид "Вальядолид" 10 2 2 6 8-21 8
19 Лас-Пальмас "Лас-Пальмас" 10 1 3 6 12-19 6
20 Валенсия "Валенсия" 10 1 3 6 7-16 6

Ориентировочные составы

У "Реала" кроме "долгосрочных" Карвахаля и Алабы выбыли Родриго и Куртуа. Тибо подменит Лунин, а вот потеря бразильца означает переход на прошлогодние 4-3-1-2 с Беллингемом в роли "десятки".

У "Барсы", в свою очередь, еще неделю назад вернулись Гави, Френки, Фермин, Ольмо — это все отличные новости для Флика, они обещают ему интересную скамейку на "Бернабеу". При этом Араухо, Кристенсен, тер Штеген, Ферран и Берналь еще лечатся.

"Реал Мадрид": Лунин — Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди — Вальверде, Чуамени, Камавинга — Беллингем — Мбаппе, Винисиус

"Барселона": Пенья — Кунде, Иньиго Мартинес, Кубарси, Бальде — Педри, Касадо — Ямаль, Фермин Лопес, Рафинья — Левандовский

"Реал Мадрид" - "Барселона": ставки и коэффициенты

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3,95
3,25
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4,10
3,26
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"Реал Мадрид" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Если вы видели, как атакуют и забивают Винисиус, Мбаппе, Ямаль и Рафинья, то сомнений у вас не осталось — голов будет вдоволь.

Наша ставка — на ТБ 3. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,65 и выше.

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Комментарии
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Ваrсеlinіus
25.10.2024 в 13:26
Не знаю, но я почему-то уверен, шо Барса завтра победит.
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Комментарии 8
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Ваrсеlinіus
25.10.2024 в 13:26
Не знаю, но я почему-то уверен, шо Барса завтра победит.
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0
1
Algrab (Костопiль)
25.10.2024 в 13:31
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0
0
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Ваrсеlinіus
25.10.2024 в 13:25
Лева дубль, Ямаль один и Рафа один. 4-2 победа за Барсой естественно. Порвём среал, как и Баварию. Да здравствует Барселона, новый гегемон европейского футбола!
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0
2
Algrab (Костопiль)
25.10.2024 в 13:30
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0
0
oda1979 (Запорожье)
25.10.2024 в 13:13
Вини два забьет. один положит джуд. Плюс один от Мбаппе. будут 4-1 или 4-2 в пользу Реала.
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2
1
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Spokoyno (Київ)
25.10.2024 в 12:41
Сподіваюся, що то буде справжня ЧЕСНА битва не спотворена суддями! Гра на три результати... Як і переваг РМ: своя галявина, додатковий день на підготовку та запопадливість смугастеньких. Майже третина голів з пенальті! Барса наразі в доброму стані, наявність більше десяти польових гравців дає Фліку хороший простір для ротації, але день мінус це МІНУС. Будемо сподіватися, що блаугранос доведе своє безперечне право очолювати чемпіонську гонку!
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1
2
Algrab (Костопiль)
25.10.2024 в 13:20
Мрій, ний, Альцику...Наперед починай вже нити про суддівство...По темі: впевнена перемога Реалу 3-1 з дублем Беллінгема та черговим красенем від Вінні...
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0
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Ваrсеlinіus
25.10.2024 в 13:37
В матче с немцами во 2 тайме Барса особо не напрягалась. Ямаль очень выносливый и неустающий парень, его юность восстанавливается очень быстро, как и ряда других пацанов Барсы. Рафа тоже очень выносливый чел, ну, а про Железного Роберта и говорить нечего, просто неубиваемый Кащей европейского футбола. Страшновато только за линию обороны, особенно за коротышку Кунде. Ну и судьи... Судьи будут на стороне среала однозначно, особенно, когда среал будет попадать. А он будет попадать.
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