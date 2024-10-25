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Реал Мадрид — Барселона. Анонс и прогноз Эль Класико на 26.10.2024
Возможно, самое многообещающее Класико за много лет
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gongora/NurPhoto
Впервые за долгое время нас ждет Эль Класико самого высокого уровня. "Реал" - чемпион и победитель ЛЧ, который на неделе эффектно разнес "Боруссию" 5:2. "Барселона" - лидер Ла Лиги и просто команда, не оставившая наименьших шансов "Баварии" - 4:1.
На стороне Мадрида — домашние трибуны, где они не проигрывают полтора года, но молодая поросль "Барсы" уже показала, что плевала на такие формальности. Ямаль, Кубарси, Касадо, Бальде, Фермин никого не боятся, и вне сомнений они приедут в Мадрид не обороняться — нас ждет футбол на встречных курсах, как мы и любим.
Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Барселона
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Примера. 11-й тур
26 октября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Реала"
Мадрид есть Мадрид. Даже провалившись в первом тайме с Дортмундом, "Реал" быстренько вернулся в матч после перерыва и ярко победил. Сколько раз мы уже такое видели?
Текущий сезон Ла Лиги не дается команде Карло Анчелотти легко. Адаптация Мбаппе к команде и команды к Мбаппе немного затянулась, голов стало меньше. Милитао в защите тоже не выглядит усилением в сравнении с прошлогодним Начо. Куда-то подевались голы Джуда Беллингема. Отсюда и 3 гостевых ничьи — с "Мальоркой", "Лас-Пальмасом" и "Атлетико". Но, конечно, остальные матчи "Реал" выиграл.
3 - Vinícius Júnior has scored his third hat-trick for Real Madrid in all competitions, his second in 2024 after his hat-trick against Barcelona in the Supercopa and his first in the Champions League. MVP. pic.twitter.com/nroJLVy9vh— OptaJose (@OptaJose) October 22, 2024
Винисиус играет, как и должен это делать будущий обладатель ЗМ. Феде Вальверде тащит на себе центр поля, ему помогает Чуамени; в защите бесподобен Рюдигер. Там, где "Реал" не может взять техникой, он берет самоотдачей и уникальным умением дожимать в конце. У него хорошая оборона — только 7 пропущенных в 10 турах. Ну, и магия "Бернабеу" все еще с командой — перед своими фанатами Мадрид не проигрывает с апреля 2023-го!
Новости "Барселоны"
Если "Реал" побеждает натужно, в борьбе, то "Барса" Ганси Флика — это про кураж и юношеский задор. В 10 турах Ла Лиги у них 10 пропущенных, но и 33 забитых. То же самое в ЛЧ, где "Баварию" просто разорвали на высоких скоростях.
Эксперты посчитали, что в матче с мюнхенцами эта "Барса" набегала на 11 км больше, чем в 2020-м, когда были зафиксированы 2:8. Конечно, это чувствуется. Педри, Касадо, Фермин дают объем работы, которого в Каталонии не видели со времен праймовых Хави и Иньесты. Впридачу Ямаль на правом фланге имеет лучшую статистику по ассистам со времен Месси, Левандовский — забивает, а Рафинья... это Рафинья. Он у Флика делает все.
4 - Raphinha is the fourth Brazilian to score a hat-trick for Barcelona in the UEFA Champions League, after Rivaldo, Ronaldinho and Neymar. Company. pic.twitter.com/yU28yegehU— OptaJoao (@OptaJoao) October 23, 2024
Никто не сомневается, что и "Реалу" "Барса" тоже забьет — очень уж она креативна. Но есть и нюанс, который может все перечеркнуть — высокая линия обороны. Флик рискует в каждом матче и после "Баварии" прямо сказал, что "не изменит себе ни против какого соперника". Конечно, это намек на "Реал". И, да — это шанс для скоростных Мбаппе и Винисиуса на легкие голы, ведь пару раз за матч Иньиго, Бальде, Кунде и Кубарси все же ошибаются при создании искусственных офсайдов.
"Реал Мадрид" - "Барселона": статистика личных встреч
В прошлом сезоне Мадрид обыграл "Барсу" трижды — 2:1 на "Монжуике", 4:1 в Суперкубке и 3:2 на "Бернабеу". Героем всех матчей был тогда Беллингем.
Последняя серия побед каталонцев над "Сливочными" была зимой 2023-го, когда Хави успел даже "новую эру" объявить, но не хватило ни кадров, ни умений.
Ну, и последнюю победу "Барсы" на "Бернабеу" в чемпионате вы точно не забыли: март 2022-го, 4:0, дубль Обамеянга.
Последние матчи "Реала"
Последние матчи "Барселоны"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|10
|9
|0
|1
|33-10
|27
|2
|Реал
|10
|7
|3
|0
|21-7
|24
|3
|"Атлетико"
|10
|5
|5
|0
|16-6
|20
|4
|"Вильярреал"
|10
|5
|3
|2
|18-18
|18
|5
|"Атлетик"
|10
|5
|2
|3
|17-11
|17
|6
|Мальорка
|10
|5
|2
|3
|10-8
|17
|7
|"Бетис"
|10
|4
|3
|3
|10-9
|15
|8
|"Осасуна"
|10
|4
|3
|3
|14-16
|15
|9
|"Райо Вальекано"
|10
|3
|4
|3
|11-10
|13
|10
|"Сельта"
|10
|4
|1
|5
|17-17
|13
|11
|"Реал Сосьедад"
|10
|3
|3
|4
|8-8
|12
|12
|Жирона
|10
|3
|3
|4
|11-13
|12
|13
|"Севилья"
|10
|3
|3
|4
|10-15
|12
|14
|"Алавес"
|10
|3
|1
|6
|13-18
|10
|15
|"Эспаньол"
|10
|3
|1
|6
|10-17
|10
|16
|"Хетафе"
|10
|1
|6
|3
|7-8
|9
|17
|"Леганес"
|10
|1
|5
|4
|6-12
|8
|18
|"Вальядолид"
|10
|2
|2
|6
|8-21
|8
|19
|"Лас-Пальмас"
|10
|1
|3
|6
|12-19
|6
|20
|"Валенсия"
|10
|1
|3
|6
|7-16
|6
Ориентировочные составы
У "Реала" кроме "долгосрочных" Карвахаля и Алабы выбыли Родриго и Куртуа. Тибо подменит Лунин, а вот потеря бразильца означает переход на прошлогодние 4-3-1-2 с Беллингемом в роли "десятки".
У "Барсы", в свою очередь, еще неделю назад вернулись Гави, Френки, Фермин, Ольмо — это все отличные новости для Флика, они обещают ему интересную скамейку на "Бернабеу". При этом Араухо, Кристенсен, тер Штеген, Ферран и Берналь еще лечатся.
"Реал Мадрид": Лунин — Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди — Вальверде, Чуамени, Камавинга — Беллингем — Мбаппе, Винисиус
"Барселона": Пенья — Кунде, Иньиго Мартинес, Кубарси, Бальде — Педри, Касадо — Ямаль, Фермин Лопес, Рафинья — Левандовский
"Реал Мадрид" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Реал Мадрид" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
Если вы видели, как атакуют и забивают Винисиус, Мбаппе, Ямаль и Рафинья, то сомнений у вас не осталось — голов будет вдоволь.
Наша ставка — на ТБ 3. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,65 и выше.
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