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Бетис — Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.10.2024
Кто из двух покажет признаки жизни?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates
"Бетис" на неделе не обыграл "Копенгаген" в Лиге конференций (1:1), а "Атлетико" и подавно проиграл "Лиллю" (1:3).
Обе команды в глубоких кризисах, и Пеллегрини с Симеоне несмотря на весь накопившийся авторитет не могут быть уверены в будущем. Обоим нужны победы — и немедленно. Но кто из двух способен прибавить в нынешнем состоянии?
Дивіться матч Прімери Бетіс - Атлетіко
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Примера. 11-й тур
27 октября. Севилья. "Бенито Вильямарин"
"Бетис" 19:30 "Атлетико"
Арбитр: Хесус Хиль Мансано
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости "Бетиса"
У "Бетиса" катастрофа с финансами — и она вылилась в беду с кадрами. Последние 5 из 10 голов команды в Ла Лиге забил Джованни Ло Чельсо; стоило ему получить травму — и не осталось ничего.
В прошлом туре "Осасуну" победили во многом за счет везения и неумения памплонцев играть на выезде (2:1). А вот в Европе — беда. Поражение от "Легии" и ничья с "Копенгагеном" отбросили "Бетис" на дно таблицы.
5 - Top scorers in the Top 5 European leagues in this month of September:— OptaJose (@OptaJose) September 29, 2024
???????? Giovani Lo Celso - Real Betis (5)
???????? Kylian Mbappe - Real Madrid (5)
????????????????????????????Harry Kane - FC Bayern (5)
????????????????????????????Cole Palmer - Chelsea (5)
???????? Omar Marmoush - Eintracht (5).
Repoker#Betis ???????? pic.twitter.com/U1wRZPfzxv
Как будет с "Атлетико"? По меркам Ла Лиги у Пеллегрини неплохая оборона, только 9 пропущенных — он сделает ставку на нее. Атаку отдадут на откуп Абде и Витору Роке — не шибко эффективным форвардам, но других нет. Ну, и "Бенито Вильямарин" будет помогать изо всех сил. В этом сезоне дома "Бетис" проиграл только 1 матч из 5 при 3 победах.
Новости "Атлетико"
А вот "Атлетико" наоборот слабо играет на выезде, где уже оступился трижды — с "Вильярреалом", "Райо Вальекано" и "Реалом Сосьедад".
До поры команда Диего Симеоне хотя бы дома напоминала себя прежнюю, но и это начинает куда-то исчезать. На неделе против "Лилля" "Матрасники" рано забили, но в конце дали сопернику море пространства, и тот использовал (3:1). Эль Чоло после матча признал — команда подавлена, как и фанаты.
8 - Julián Álvarez is the eighth Argentinian player to score for Atlético de Madrid in the @ChampionsLeague; only Inter (13) have more different Argentinian goalscorers in the competition (eight also for Sevilla).— OptaJose (@OptaJose) October 23, 2024
Spider. pic.twitter.com/VZVbTRHbCH
Способен ли тренер, возглавлящий "Атлетико" с 2011 года, на еще один камбэк? Спорно. У "Атлетико" хорошая оборона в Ла Лиге (6 пропущенных), но травма Ле Нормана и этот аспект ослабила. Ну, а с полузащитой и раньше было не все гладко. Галлахер, Коке и де Пауль — классные поодиночке, но почти никогда не выглядят единым механизмом; все играют вразнобой.
"Бетис" - "Атлетико": статистика личных встреч
В прошлом сезоне "Атлетико" дожал "Бетикос" у себя дома (2:1), а вот на "Бенито Вильямарин" все закончилось ничьей 0:0.
Ну, и в целом "Бетис" - удобный соперник для команды Симеоне. Из последних 10 очных матчей "Матрасники" выиграли 8 и 2 свели вничью.
Последние матчи "Бетиса"
Последние матчи "Атлетико"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|10
|9
|0
|1
|33-10
|27
|2
|Реал
|10
|7
|3
|0
|21-7
|24
|3
|"Атлетико"
|10
|5
|5
|0
|16-6
|20
|4
|"Вильярреал"
|10
|5
|3
|2
|18-18
|18
|5
|"Атлетик"
|10
|5
|2
|3
|17-11
|17
|6
|Мальорка
|10
|5
|2
|3
|10-8
|17
|7
|"Бетис"
|10
|4
|3
|3
|10-9
|15
|8
|"Осасуна"
|10
|4
|3
|3
|14-16
|15
|9
|"Севилья"
|11
|4
|3
|4
|12-15
|15
|10
|"Райо Вальекано"
|10
|3
|4
|3
|11-10
|13
|11
|"Сельта"
|10
|4
|1
|5
|17-17
|13
|12
|"Реал Сосьедад"
|10
|3
|3
|4
|8-8
|12
|13
|Жирона
|10
|3
|3
|4
|11-13
|12
|14
|"Алавес"
|10
|3
|1
|6
|13-18
|10
|15
|"Эспаньол"
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|16
|"Хетафе"
|10
|1
|6
|3
|7-8
|9
|17
|"Леганес"
|10
|1
|5
|4
|6-12
|8
|18
|"Вальядолид"
|10
|2
|2
|6
|8-21
|8
|19
|"Лас-Пальмас"
|10
|1
|3
|6
|12-19
|6
|20
|"Валенсия"
|10
|1
|3
|6
|7-16
|6
Ориентировочные составы
У "Атлетико" травмированы Ле Норман и Аспиликуэта, а Барриос, Ленгле и Льоренте под вопросом.
У "Бетиса" точно не сыграют лидеры — Карвалью, Иско, Ло Чельсо, а еще Натан, у которого дисквалификация после удаления.
"Бетис": Руи Силва — Бельерин, Бартра, Льоренте, Перро — Альтимира, Кардосо — Руибаль, Форнальс, Абде — Витор Роке
"Атлетико": Облак — Витсель, Хименес, Галан — Молина, Гризманн, Коке, де Пауль, Рикельме — Серлот, Альварес
"Бетис" - "Атлетико": ставки и коэффициенты
"Бетис" - "Атлетико": прогноз от UA-Футбол
Две кризисные команды, которые делают ставку на оборону — откуда тут голевая феерия?
Поставим на ТМ 2,5 — БК предлагают это сделать с коэффициентами от 1,6 и выше.
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