Бетис — Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.10.2024

"Бетис" на неделе не обыграл "Копенгаген" в Лиге конференций (1:1), а "Атлетико" и подавно проиграл "Лиллю" (1:3).

Обе команды в глубоких кризисах, и Пеллегрини с Симеоне несмотря на весь накопившийся авторитет не могут быть уверены в будущем. Обоим нужны победы — и немедленно. Но кто из двух способен прибавить в нынешнем состоянии?

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Бетіс - Атлетіко Смотреть трансляцию

Примера. 11-й тур

27 октября. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" 19:30 "Атлетико"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Бетиса"

У "Бетиса" катастрофа с финансами — и она вылилась в беду с кадрами. Последние 5 из 10 голов команды в Ла Лиге забил Джованни Ло Чельсо; стоило ему получить травму — и не осталось ничего.

В прошлом туре "Осасуну" победили во многом за счет везения и неумения памплонцев играть на выезде (2:1). А вот в Европе — беда. Поражение от "Легии" и ничья с "Копенгагеном" отбросили "Бетис" на дно таблицы.

5 - Top scorers in the Top 5 European leagues in this month of September:



???????? Giovani Lo Celso - Real Betis (5)

???????? Kylian Mbappe - Real Madrid (5)

????????????????????????????Harry Kane - FC Bayern (5)

????????????????????????????Cole Palmer - Chelsea (5)

???????? Omar Marmoush - Eintracht (5).



Repoker#Betis ???????? pic.twitter.com/U1wRZPfzxv — OptaJose (@OptaJose) September 29, 2024

Как будет с "Атлетико"? По меркам Ла Лиги у Пеллегрини неплохая оборона, только 9 пропущенных — он сделает ставку на нее. Атаку отдадут на откуп Абде и Витору Роке — не шибко эффективным форвардам, но других нет. Ну, и "Бенито Вильямарин" будет помогать изо всех сил. В этом сезоне дома "Бетис" проиграл только 1 матч из 5 при 3 победах.

Новости "Атлетико"

А вот "Атлетико" наоборот слабо играет на выезде, где уже оступился трижды — с "Вильярреалом", "Райо Вальекано" и "Реалом Сосьедад".

До поры команда Диего Симеоне хотя бы дома напоминала себя прежнюю, но и это начинает куда-то исчезать. На неделе против "Лилля" "Матрасники" рано забили, но в конце дали сопернику море пространства, и тот использовал (3:1). Эль Чоло после матча признал — команда подавлена, как и фанаты.

8 - Julián Álvarez is the eighth Argentinian player to score for Atlético de Madrid in the @ChampionsLeague; only Inter (13) have more different Argentinian goalscorers in the competition (eight also for Sevilla).



Spider. pic.twitter.com/VZVbTRHbCH — OptaJose (@OptaJose) October 23, 2024

Способен ли тренер, возглавлящий "Атлетико" с 2011 года, на еще один камбэк? Спорно. У "Атлетико" хорошая оборона в Ла Лиге (6 пропущенных), но травма Ле Нормана и этот аспект ослабила. Ну, а с полузащитой и раньше было не все гладко. Галлахер, Коке и де Пауль — классные поодиночке, но почти никогда не выглядят единым механизмом; все играют вразнобой.

"Бетис" - "Атлетико": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Атлетико" дожал "Бетикос" у себя дома (2:1), а вот на "Бенито Вильямарин" все закончилось ничьей 0:0.

Ну, и в целом "Бетис" - удобный соперник для команды Симеоне. Из последних 10 очных матчей "Матрасники" выиграли 8 и 2 свели вничью.

Последние матчи "Бетиса"

Последние матчи "Атлетико"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 10 9 0 1 33-10 27 2 Реал 10 7 3 0 21-7 24 3 "Атлетико" 10 5 5 0 16-6 20 4 "Вильярреал" 10 5 3 2 18-18 18 5 "Атлетик" 10 5 2 3 17-11 17 6 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17 7 "Бетис" 10 4 3 3 10-9 15 8 "Осасуна" 10 4 3 3 14-16 15 9 "Севилья" 11 4 3 4 12-15 15 10 "Райо Вальекано" 10 3 4 3 11-10 13 11 "Сельта" 10 4 1 5 17-17 13 12 "Реал Сосьедад" 10 3 3 4 8-8 12 13 Жирона 10 3 3 4 11-13 12 14 "Алавес" 10 3 1 6 13-18 10 15 "Эспаньол" 11 3 1 7 10-19 10 16 "Хетафе" 10 1 6 3 7-8 9 17 "Леганес" 10 1 5 4 6-12 8 18 "Вальядолид" 10 2 2 6 8-21 8 19 "Лас-Пальмас" 10 1 3 6 12-19 6 20 "Валенсия" 10 1 3 6 7-16 6

Ориентировочные составы

У "Атлетико" травмированы Ле Норман и Аспиликуэта, а Барриос, Ленгле и Льоренте под вопросом.

У "Бетиса" точно не сыграют лидеры — Карвалью, Иско, Ло Чельсо, а еще Натан, у которого дисквалификация после удаления.

"Бетис": Руи Силва — Бельерин, Бартра, Льоренте, Перро — Альтимира, Кардосо — Руибаль, Форнальс, Абде — Витор Роке

"Атлетико": Облак — Витсель, Хименес, Галан — Молина, Гризманн, Коке, де Пауль, Рикельме — Серлот, Альварес

"Бетис" - "Атлетико": ставки и коэффициенты

"Бетис" - "Атлетико": прогноз от UA-Футбол

Две кризисные команды, которые делают ставку на оборону — откуда тут голевая феерия?

Поставим на ТМ 2,5 — БК предлагают это сделать с коэффициентами от 1,6 и выше.