Бетис — Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.10.2024

"Бетис" на неделе не обыграл "Копенгаген" в Лиге конференций (1:1), а "Атлетико" и подавно проиграл "Лиллю" (1:3).

Обе команды в глубоких кризисах, и Пеллегрини с Симеоне несмотря на весь накопившийся авторитет не могут быть уверены в будущем. Обоим нужны победы — и немедленно. Но кто из двух способен прибавить в нынешнем состоянии?

У "Бетиса" катастрофа с финансами — и она вылилась в беду с кадрами. Последние 5 из 10 голов команды в Ла Лиге забил Джованни Ло Чельсо; стоило ему получить травму — и не осталось ничего.

В прошлом туре "Осасуну" победили во многом за счет везения и неумения памплонцев играть на выезде (2:1). А вот в Европе — беда. Поражение от "Легии" и ничья с "Копенгагеном" отбросили "Бетис" на дно таблицы.

5 - Top scorers in the Top 5 European leagues in this month of September: ???????? Giovani Lo Celso - Real Betis (5) ???????? Kylian Mbappe - Real Madrid (5) ????????????????????????????Harry Kane - FC Bayern (5) ????????????????????????????Cole Palmer - Chelsea (5) ???????? Omar Marmoush - Eintracht (5). Repoker #Betis ???????? pic.twitter.com/U1wRZPfzxv

Как будет с "Атлетико"? По меркам Ла Лиги у Пеллегрини неплохая оборона, только 9 пропущенных — он сделает ставку на нее. Атаку отдадут на откуп Абде и Витору Роке — не шибко эффективным форвардам, но других нет. Ну, и "Бенито Вильямарин" будет помогать изо всех сил. В этом сезоне дома "Бетис" проиграл только 1 матч из 5 при 3 победах.

А вот "Атлетико" наоборот слабо играет на выезде, где уже оступился трижды — с "Вильярреалом", "Райо Вальекано" и "Реалом Сосьедад".

До поры команда Диего Симеоне хотя бы дома напоминала себя прежнюю, но и это начинает куда-то исчезать. На неделе против "Лилля" "Матрасники" рано забили, но в конце дали сопернику море пространства, и тот использовал (3:1). Эль Чоло после матча признал — команда подавлена, как и фанаты.

8 - Julián Álvarez is the eighth Argentinian player to score for Atlético de Madrid in the @ChampionsLeague; only Inter (13) have more different Argentinian goalscorers in the competition (eight also for Sevilla).



Spider. pic.twitter.com/VZVbTRHbCH