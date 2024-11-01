Полузащитник Реал Сосьедада признан автором лучшего гола октября в Ла Лиге

Гол полузащитника "Реал Сосьедада" Луки Сучича в ворота "Атлетико Мадрид" был выбран лучшим голом месяца в Ла Лиге по итогам октября.

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22-летний хорват отправил мяч в сетку ворот «матрасников» мощным дальним ударом из-за пределов штрафной площадки, сравняв счет в конце матча и помог своей команде добыть ничейный результат.