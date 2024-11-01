Жирона — Леганес. Анонс и прогноз матча Примеры на 2.11.2024

“Жирона" все еще придется играть без Виктора Цыганкова и ряда других травмированных, но отступать некуда — нужно срочно набирать очки. Два последних тура Ла Лиги команда провалила.

Соперник каталонцев — победитель Сегунды-2024, и у него вполне достойная оборона. Это не будет игра на встречных курсах, но борьбу и самоотдачу мы вам обещаем.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Жирона - Леганес Смотреть трансляцию

Примера. 12-й тур

2 ноября. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" 17:15 "Леганес"

Арбитр: Матео Бускетс Феррер

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Жироны"

"Жирона" не выдержала летних трансферов вкупе с игрой на несколько фронтов. В двух последних турах команда Мичела смотрелась ужасно против "Реала Сосьедад" (0:1) и "Лас-Пальмаса" (0:1).

Да, параллельно каталонцы одолели "Слован" в ЛЧ (2:0) и "Эстремадуру" в Кубке (4:0), но и те, и другие банально ниже уровня Примеры и конкретно "Леганеса". Здесь будет гораздо сложнее.

1 - Against Extremadura 1924, Arnau Martinez has both scored and assisted in the same game for Girona for the first time in all competitions (135 appearances). Bullet. pic.twitter.com/IUkdrd2TIU — OptaJose (@OptaJose) October 30, 2024

У Мичела есть положительные новости из лазарета — Ромеу, Эррера и Стуани готовы играть. Их опыт точно пригодится. Также должны помочь "Жироне" родные стены; в этом сезоне на "Монтиливи" каталонцы проиграли только лидеру "Барселоне" и крепкому "Ла Реалу". Ну, а главный вызов — атака. 11 забитых в 11 турах — это мало для команды со второй лучшей атакой Примеры-2023/24. Они могут лучше.

Новости "Леганеса"

Эль Лега стартовал в элите вполне неплохо. Текущая 14-я строчка и 11 очков в 11 турах отображают цели клуба. Да, их единственная задача — не вылететь.

В этом сезоне "Леганес" наибольше выручает относительно крепка защита (12 пропущенных), которая надежнее, чем у "Жироны" (14). Вместе с тем, у "Леганеса" вторая худшая в Испании атака — всего 9 забитых. Посреди недели в Кубке против любителей команда Борхи Хименеса еле победила 2:1, не забив 2 пенальти.

3 - CD Leganés have won a LaLiga game by 3+ goals difference, 3-0 against Celta de Vigo, for the first time since May 2019 against Sevilla (3-0). Clarity. pic.twitter.com/LWIhcr0kAJ — OptaJose (@OptaJose) October 27, 2024

Как ей играть на "Монтиливи" в таких обстоятельствах? Конечно, они будут обороняться. На обилие контратак не ждем, да и на искрометные решения тоже. Вместе с тем, "Леганес" не развалится. В этом сезоне на выездах он проиграл только 2 раза, а еще 4 матча свел вничью.

"Жирона" - "Леганес": статистика личных встреч

Команды встречались на уровне Сегунды в 2020-22 годах, и в ту пору каталонцы победили дважды при одной победе "Леганеса" и одной ничьей.

Последний успех Эль Леги на "Монтиливи" - февраль 2021-го (2:0).

Последние матчи "Жироны"

Последние матчи "Леганеса"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 11 10 0 1 37-10 30 2 Реал 11 7 3 1 21-11 24 3 "Вильярреал" 11 6 3 2 20-19 21 4 "Атлетико" 11 5 5 1 16-7 20 5 "Атлетик" 11 5 3 3 17-11 18 6 "Бетис" 11 5 3 3 11-9 18 7 Мальорка 11 5 3 3 10-8 18 8 "Осасуна" 11 5 3 3 16-16 18 9 "Райо Вальекано" 11 4 4 3 12-10 16 10 "Севилья" 11 4 3 4 12-15 15 11 "Сельта" 11 4 1 6 17-20 13 12 "Реал Сосьедад" 11 3 3 5 8-10 12 13 Жирона 11 3 3 5 11-14 12 14 "Леганес" 11 2 5 4 9-12 11 15 "Хетафе" 11 1 7 3 8-9 10 16 "Алавес" 11 3 1 7 13-19 10 17 "Эспаньол" 11 3 1 7 10-19 10 18 "Лас-Пальмас" 11 2 3 6 13-19 9 19 "Вальядолид" 11 2 2 7 9-23 8 20 "Валенсия" 11 1 4 6 8-17 7

Ориентировочные составы

У "Жироны" Ромеу, Эррера и Стуани готовы играть, а вот Цыганков, Порту и Асприлья еще в лазарете. У "Леганеса" среди основных потерь нет вообще.

"Жирона": Гассанига — Арнау, Давид Лопес, Крейчи, Гутьеррес — Хиль, ван де Бек, Сильви, Данжума — Мизегой, Миовски

"Леганес": Дмитрович — Саэнс, Настасич, Тапиа — Альти, Сиссе, Нею, Франкеса — Раба, Алле, Диего Гарсия

"Жирона" - "Леганес": ставки и коэффициенты

"Жирона" - "Леганес": прогноз от UA-Футбол

Обе команды испытывают огромные проблемы впереди и вполне неплохо обороняются.

Наша ставка — ТМ 2,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,6 и выше.