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Жирона — Леганес. Анонс и прогноз матча Примеры на 2.11.2024
Каталонцам крайне важно победить
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
“Жирона" все еще придется играть без Виктора Цыганкова и ряда других травмированных, но отступать некуда — нужно срочно набирать очки. Два последних тура Ла Лиги команда провалила.
Соперник каталонцев — победитель Сегунды-2024, и у него вполне достойная оборона. Это не будет игра на встречных курсах, но борьбу и самоотдачу мы вам обещаем.
Дивіться матч Прімери Жирона - Леганес
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Примера. 12-й тур
2 ноября. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" 17:15 "Леганес"
Арбитр: Матео Бускетс Феррер
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Жироны"
"Жирона" не выдержала летних трансферов вкупе с игрой на несколько фронтов. В двух последних турах команда Мичела смотрелась ужасно против "Реала Сосьедад" (0:1) и "Лас-Пальмаса" (0:1).
Да, параллельно каталонцы одолели "Слован" в ЛЧ (2:0) и "Эстремадуру" в Кубке (4:0), но и те, и другие банально ниже уровня Примеры и конкретно "Леганеса". Здесь будет гораздо сложнее.
1 - Against Extremadura 1924, Arnau Martinez has both scored and assisted in the same game for Girona for the first time in all competitions (135 appearances). Bullet. pic.twitter.com/IUkdrd2TIU— OptaJose (@OptaJose) October 30, 2024
У Мичела есть положительные новости из лазарета — Ромеу, Эррера и Стуани готовы играть. Их опыт точно пригодится. Также должны помочь "Жироне" родные стены; в этом сезоне на "Монтиливи" каталонцы проиграли только лидеру "Барселоне" и крепкому "Ла Реалу". Ну, а главный вызов — атака. 11 забитых в 11 турах — это мало для команды со второй лучшей атакой Примеры-2023/24. Они могут лучше.
Новости "Леганеса"
Эль Лега стартовал в элите вполне неплохо. Текущая 14-я строчка и 11 очков в 11 турах отображают цели клуба. Да, их единственная задача — не вылететь.
В этом сезоне "Леганес" наибольше выручает относительно крепка защита (12 пропущенных), которая надежнее, чем у "Жироны" (14). Вместе с тем, у "Леганеса" вторая худшая в Испании атака — всего 9 забитых. Посреди недели в Кубке против любителей команда Борхи Хименеса еле победила 2:1, не забив 2 пенальти.
3 - CD Leganés have won a LaLiga game by 3+ goals difference, 3-0 against Celta de Vigo, for the first time since May 2019 against Sevilla (3-0). Clarity. pic.twitter.com/LWIhcr0kAJ— OptaJose (@OptaJose) October 27, 2024
Как ей играть на "Монтиливи" в таких обстоятельствах? Конечно, они будут обороняться. На обилие контратак не ждем, да и на искрометные решения тоже. Вместе с тем, "Леганес" не развалится. В этом сезоне на выездах он проиграл только 2 раза, а еще 4 матча свел вничью.
"Жирона" - "Леганес": статистика личных встреч
Команды встречались на уровне Сегунды в 2020-22 годах, и в ту пору каталонцы победили дважды при одной победе "Леганеса" и одной ничьей.
Последний успех Эль Леги на "Монтиливи" - февраль 2021-го (2:0).
Последние матчи "Жироны"
Последние матчи "Леганеса"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|11
|10
|0
|1
|37-10
|30
|2
|Реал
|11
|7
|3
|1
|21-11
|24
|3
|"Вильярреал"
|11
|6
|3
|2
|20-19
|21
|4
|"Атлетико"
|11
|5
|5
|1
|16-7
|20
|5
|"Атлетик"
|11
|5
|3
|3
|17-11
|18
|6
|"Бетис"
|11
|5
|3
|3
|11-9
|18
|7
|Мальорка
|11
|5
|3
|3
|10-8
|18
|8
|"Осасуна"
|11
|5
|3
|3
|16-16
|18
|9
|"Райо Вальекано"
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|10
|"Севилья"
|11
|4
|3
|4
|12-15
|15
|11
|"Сельта"
|11
|4
|1
|6
|17-20
|13
|12
|"Реал Сосьедад"
|11
|3
|3
|5
|8-10
|12
|13
|Жирона
|11
|3
|3
|5
|11-14
|12
|14
|"Леганес"
|11
|2
|5
|4
|9-12
|11
|15
|"Хетафе"
|11
|1
|7
|3
|8-9
|10
|16
|"Алавес"
|11
|3
|1
|7
|13-19
|10
|17
|"Эспаньол"
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|18
|"Лас-Пальмас"
|11
|2
|3
|6
|13-19
|9
|19
|"Вальядолид"
|11
|2
|2
|7
|9-23
|8
|20
|"Валенсия"
|11
|1
|4
|6
|8-17
|7
Ориентировочные составы
У "Жироны" Ромеу, Эррера и Стуани готовы играть, а вот Цыганков, Порту и Асприлья еще в лазарете. У "Леганеса" среди основных потерь нет вообще.
"Жирона": Гассанига — Арнау, Давид Лопес, Крейчи, Гутьеррес — Хиль, ван де Бек, Сильви, Данжума — Мизегой, Миовски
"Леганес": Дмитрович — Саэнс, Настасич, Тапиа — Альти, Сиссе, Нею, Франкеса — Раба, Алле, Диего Гарсия
"Жирона" - "Леганес": ставки и коэффициенты
"Жирона" - "Леганес": прогноз от UA-Футбол
Обе команды испытывают огромные проблемы впереди и вполне неплохо обороняются.
Наша ставка — ТМ 2,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,6 и выше.
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