Жирона — Леганес. Анонс и прогноз матча Примеры на 2.11.2024

“Жирона" все еще придется играть без Виктора Цыганкова и ряда других травмированных, но отступать некуда — нужно срочно набирать очки. Два последних тура Ла Лиги команда провалила.

Соперник каталонцев — победитель Сегунды-2024, и у него вполне достойная оборона. Это не будет игра на встречных курсах, но борьбу и самоотдачу мы вам обещаем.

"Жирона" не выдержала летних трансферов вкупе с игрой на несколько фронтов. В двух последних турах команда Мичела смотрелась ужасно против "Реала Сосьедад" (0:1) и "Лас-Пальмаса" (0:1).

Да, параллельно каталонцы одолели "Слован" в ЛЧ (2:0) и "Эстремадуру" в Кубке (4:0), но и те, и другие банально ниже уровня Примеры и конкретно "Леганеса". Здесь будет гораздо сложнее.

1 - Against Extremadura 1924, Arnau Martinez has both scored and assisted in the same game for Girona for the first time in all competitions (135 appearances). Bullet. pic.twitter.com/IUkdrd2TIU