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Реал Мадрид будет вынужден заплатить более 100 миллионов евро за трансфер звездного полузащитника

Испания

Испанский гранд готовится потратить значительную сумму летом

Реал Мадрид будет вынужден заплатить более 100 миллионов евро за трансфер звездного полузащитника

Getty Images_

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Как известно, "Реал Мадрид" нацелился на трансфер Флориана Вирца из "Байера". В Мадриде мечтают подписать талантливого 21-летнего полузащитника сборной Германии, который сможет усилить их клуб.

Читайте такжеРеал Мадрид серьезно нацелился на трансфер талантливого немца

"Реал Мадрид" может столкнуться с серьезными запросами от "Байера", поскольку немецкий клуб стремится получить за своего игрока около 130-150 миллионов евро. Поскольку эта трансферная стоимость за игрока считается слишком высокой, ожидается, что "Реал" будет искать выгодный выход из ситуации во время переговоров, как они это сделали во время заключения перехода Джуда Беллингема из "Боруссии Дортмунд". В Мадриде настроены на трансфер игрока за 100 миллионов евро.

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Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего Флориана Вирца в размере 130 миллионов евро.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
02.11.2024 в 18:03
Бомжи зі збанкрутілої каталонської шалави на лайно зійдуть ....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
02.11.2024 в 18:03
Бомжи зі збанкрутілої каталонської шалави на лайно зійдуть ....
Ответить
0
0

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