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Барселона — Эспаньол. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.11.2024
Каталонское дерби не выглядит интригующим
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Leonardo Gerzon/NurPhoto
Вообще это дерби, но реалии таковы, что борьба здесь стала бы чудом.
"Барса" набрала страшную форму и смяла за пару дней "Баварию" и "Реал", пока "Эспаньол" ведет изнурительную борьбу за выживание. Да, они на разных уровнях и, кажется, без разгрома не обойдется.
Дивіться матч Прімери Барселона - Еспаньйол
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Примера. 12-й тур
3 ноября. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" 17:15 "Эспаньол"
Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости "Барселоны"
"Барселона" разгромила за одну неделю "Севилью" 5:1, "Баварию" 4:1 и "Реал" 4:0, после чего семь дней отдыхала. Никто в Европе не хотел бы сейчас встретиться с командой Флика.
Все у них получается — море искусственных офсайдов, резкие контратаки, даже стандарты. Левандовский в стартовых 14 матчах сезона забил 17 голов, у Рафиньи 10+9, у Ямаля — 6+7. В Ла Лиге только "Осасуне" удалось победить эту машину 4:2, но там Флик сознательно выпустил детей из-за обилия травм. Сейчас Гави, де Йонг, Ольмо, Фермин вернулись — и команда стала еще сильнее.
17 - Hans-Dieter Flick has won 3 and drawn 1 of his 4 meetings against the big 3 in Spanish football in all comps, scoring 17 goals and conceding just 3:— OptaJose (@OptaJose) October 29, 2024
✅ 8-2 vs Barcelona
✅ 4-0 vs Atlético de Madrid
❌ 1-1 vs Atlético de Madrid
✅ 4-0 vs Real Madrid
Engineering. pic.twitter.com/J7Tgsqcl2N
Какой "Эспаньол"? Она выйдет продолжить серию разгромов. В этом сезоне "Барса" выиграла все 6 домашних матчей с общим счетом 24:3. "Кулес" хотят продолжения банкета!
Новости "Эспаньола"
Если "Барса" радуется сезону, то Маноло Гонсалесу не до смеха. Его "Эспаньол" на неделе размялся на любителях из "Сан-Тирсо" (4:0), но вот в Ла Лиге проиграл 5 матчей из последних 6, одолев лишь "Мальорку" (2:1).
"Попугаи" критично плохи на выезде — только 1 очко в 5 матчах. Также у них ужасная оборона, что особенно опасно против много забивающей "Барсы" - аж 19 пропущенных.
1000 - Teams with 1000 wins in @LaLigaEN:— OptaJose (@OptaJose) October 5, 2024
1825 - Real Madrid
1766 - FC Barcelona
1402 - Atlético de Madrid
1307 - Athletic Club
1284 - Valencia CF
1110 - Sevila FC
1000 - RCD ESPANYOL.
Periquitos. ???????? pic.twitter.com/vWSjNk2LVC
В былые годы "Эспаньол" пил много крови "Барсе" на своем поле, но уже в эпоху Месси эти дерби перестали быть приятными для "Попугаев"; они не побеждали соседей в Ла Лиге уже 26 матчей подряд. Безусловно, Гонсалес выстроит тут оборону и все такое, но шансы? Их почти нет, если соперник не поможет.
"Барселона" - "Эспаньол": статистика личных встреч
"Попугаи" провели минувший сезон в Сегунде, а вот в Примере-2022/23 команды встречались, и там "Эспаньол" в гостях остановил "Барсу" Хави 1:1, но проиграл на "Корнелье" 2:4.
Также интересно, что всего команды встречались аж 176 раз, и "Барса" выиграла 102 встречи.
Последние матчи "Барселоны"
Последние матчи "Эспаньола"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|11
|10
|0
|1
|37-10
|30
|2
|Реал
|11
|7
|3
|1
|21-11
|24
|3
|"Вильярреал"
|11
|6
|3
|2
|20-19
|21
|4
|"Осасуна"
|12
|6
|3
|3
|17-16
|21
|5
|"Атлетико"
|11
|5
|5
|1
|16-7
|20
|6
|"Атлетик"
|11
|5
|3
|3
|17-11
|18
|7
|"Бетис"
|11
|5
|3
|3
|11-9
|18
|8
|Мальорка
|12
|5
|3
|4
|10-9
|18
|9
|"Райо Вальекано"
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|10
|Жирона
|12
|4
|3
|5
|15-17
|15
|11
|"Севилья"
|11
|4
|3
|4
|12-15
|15
|12
|"Сельта"
|11
|4
|1
|6
|17-20
|13
|13
|"Алавес"
|12
|4
|1
|7
|14-19
|13
|14
|"Реал Сосьедад"
|11
|3
|3
|5
|8-10
|12
|15
|"Леганес"
|12
|2
|5
|5
|12-16
|11
|16
|"Хетафе"
|11
|1
|7
|3
|8-9
|10
|17
|"Эспаньол"
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|18
|"Лас-Пальмас"
|11
|2
|3
|6
|13-19
|9
|19
|"Вальядолид"
|12
|2
|2
|8
|9-24
|8
|20
|"Валенсия"
|11
|1
|4
|6
|8-17
|7
Ориентировочные составы
У "Барселоны" в лазарете остаются Берналь, тер Штеген, Араухо, Кристенсен и Ферран. У "Эспаньола" же в Кубке повредился Поль Лосано, это единственная большая потеря.
"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — де Йонг, Педри — Ямаль, Ольмо, Рафинья — Левандовский
"Эспаньол": Жоан Гарсия — Эль-Хилали, Кумбулла, Кабрера, Оливан — Техеро, Крал, Грагера, Жофре — Пуадо, Велис
"Барселона" - "Эспаньол": ставки и коэффициенты
"Барселона" - "Эспаньол": прогноз от UA-Футбол
Да, это дерби, но в нынешних условиях это не более, чем слово. Команды в слишком разной форме и на разных уровнях.
Поставим на победу "Барсы" с форой (-2,5) — БК предлагают это сделать с коэффициентами от 1,75 и выше.
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