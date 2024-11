Барселона — Эспаньол. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.11.2024

Вообще это дерби, но реалии таковы, что борьба здесь стала бы чудом.

"Барса" набрала страшную форму и смяла за пару дней "Баварию" и "Реал", пока "Эспаньол" ведет изнурительную борьбу за выживание. Да, они на разных уровнях и, кажется, без разгрома не обойдется.

"Барселона" разгромила за одну неделю "Севилью" 5:1, "Баварию" 4:1 и "Реал" 4:0, после чего семь дней отдыхала. Никто в Европе не хотел бы сейчас встретиться с командой Флика.

Все у них получается — море искусственных офсайдов, резкие контратаки, даже стандарты. Левандовский в стартовых 14 матчах сезона забил 17 голов, у Рафиньи 10+9, у Ямаля — 6+7. В Ла Лиге только "Осасуне" удалось победить эту машину 4:2, но там Флик сознательно выпустил детей из-за обилия травм. Сейчас Гави, де Йонг, Ольмо, Фермин вернулись — и команда стала еще сильнее.

17 - Hans-Dieter Flick has won 3 and drawn 1 of his 4 meetings against the big 3 in Spanish football in all comps, scoring 17 goals and conceding just 3:



✅ 8-2 vs Barcelona

✅ 4-0 vs Atlético de Madrid

❌ 1-1 vs Atlético de Madrid

✅ 4-0 vs Real Madrid



Engineering. pic.twitter.com/J7Tgsqcl2N