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Барселона — Эспаньол. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.11.2024

Испания

Каталонское дерби не выглядит интригующим

Барселона — Эспаньол. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.11.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Leonardo Gerzon/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Вообще это дерби, но реалии таковы, что борьба здесь стала бы чудом.

"Барса" набрала страшную форму и смяла за пару дней "Баварию" и "Реал", пока "Эспаньол" ведет изнурительную борьбу за выживание. Да, они на разных уровнях и, кажется, без разгрома не обойдется.

Содержание

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Дивіться матч Прімери Барселона - Еспаньйол
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Примера. 12-й тур
3 ноября. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" 17:15 "Эспаньол"
Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Барселоны"

"Барселона" разгромила за одну неделю "Севилью" 5:1, "Баварию" 4:1 и "Реал" 4:0, после чего семь дней отдыхала. Никто в Европе не хотел бы сейчас встретиться с командой Флика.

Все у них получается — море искусственных офсайдов, резкие контратаки, даже стандарты. Левандовский в стартовых 14 матчах сезона забил 17 голов, у Рафиньи 10+9, у Ямаля — 6+7. В Ла Лиге только "Осасуне" удалось победить эту машину 4:2, но там Флик сознательно выпустил детей из-за обилия травм. Сейчас Гави, де Йонг, Ольмо, Фермин вернулись — и команда стала еще сильнее.

Какой "Эспаньол"? Она выйдет продолжить серию разгромов. В этом сезоне "Барса" выиграла все 6 домашних матчей с общим счетом 24:3. "Кулес" хотят продолжения банкета!

Новости "Эспаньола"

Если "Барса" радуется сезону, то Маноло Гонсалесу не до смеха. Его "Эспаньол" на неделе размялся на любителях из "Сан-Тирсо" (4:0), но вот в Ла Лиге проиграл 5 матчей из последних 6, одолев лишь "Мальорку" (2:1).

"Попугаи" критично плохи на выезде — только 1 очко в 5 матчах. Также у них ужасная оборона, что особенно опасно против много забивающей "Барсы" - аж 19 пропущенных.

В былые годы "Эспаньол" пил много крови "Барсе" на своем поле, но уже в эпоху Месси эти дерби перестали быть приятными для "Попугаев"; они не побеждали соседей в Ла Лиге уже 26 матчей подряд. Безусловно, Гонсалес выстроит тут оборону и все такое, но шансы? Их почти нет, если соперник не поможет.

"Барселона" - "Эспаньол": статистика личных встреч

"Попугаи" провели минувший сезон в Сегунде, а вот в Примере-2022/23 команды встречались, и там "Эспаньол" в гостях остановил "Барсу" Хави 1:1, но проиграл на "Корнелье" 2:4.

Также интересно, что всего команды встречались аж 176 раз, и "Барса" выиграла 102 встречи.

Последние матчи "Барселоны"

Барселона — Эспаньол. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.11.2024 - изображение 4

Последние матчи "Эспаньола"

Барселона — Эспаньол. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.11.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Барселона "Барселона" 11 10 0 1 37-10 30
2 Реал Реал 11 7 3 1 21-11 24
3 Вильярреал "Вильярреал" 11 6 3 2 20-19 21
4 Осасуна "Осасуна" 12 6 3 3 17-16 21
5 Атлетико "Атлетико" 11 5 5 1 16-7 20
6 Атлетик "Атлетик" 11 5 3 3 17-11 18
7 Бетис "Бетис" 11 5 3 3 11-9 18
8 Мальорка Мальорка 12 5 3 4 10-9 18
9 Райо Вальекано "Райо Вальекано" 11 4 4 3 12-10 16
10 Жирона Жирона 12 4 3 5 15-17 15
11 Севилья "Севилья" 11 4 3 4 12-15 15
12 Сельта "Сельта" 11 4 1 6 17-20 13
13 Алавес "Алавес" 12 4 1 7 14-19 13
14 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 11 3 3 5 8-10 12
15 Леганес "Леганес" 12 2 5 5 12-16 11
16 Хетафе "Хетафе" 11 1 7 3 8-9 10
17 Эспаньол "Эспаньол" 11 3 1 7 10-19 10
18 Лас-Пальмас "Лас-Пальмас" 11 2 3 6 13-19 9
19 Вальядолид "Вальядолид" 12 2 2 8 9-24 8
20 Валенсия "Валенсия" 11 1 4 6 8-17 7

Ориентировочные составы

У "Барселоны" в лазарете остаются Берналь, тер Штеген, Араухо, Кристенсен и Ферран. У "Эспаньола" же в Кубке повредился Поль Лосано, это единственная большая потеря.

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — де Йонг, Педри — Ямаль, Ольмо, Рафинья — Левандовский

"Эспаньол": Жоан Гарсия — Эль-Хилали, Кумбулла, Кабрера, Оливан — Техеро, Крал, Грагера, Жофре — Пуадо, Велис

"Барселона" - "Эспаньол": ставки и коэффициенты

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1,12
9,80
22
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1,11
11,92
21,1
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"Барселона" - "Эспаньол": прогноз от UA-Футбол

Да, это дерби, но в нынешних условиях это не более, чем слово. Команды в слишком разной форме и на разных уровнях.

Поставим на победу "Барсы" с форой (-2,5) — БК предлагают это сделать с коэффициентами от 1,75 и выше.

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Комментарии
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Бapceлиниyс
03.11.2024 в 01:09
Лева дубль.
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Комментарии 3
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Бapceлиниyс
03.11.2024 в 01:09
Лева дубль.
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0
0
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Бapceлиниyс
03.11.2024 в 01:08
Не знаю, но я почему-то уверен, шо Барса сегодня победит.
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metall5291 (Kharkiv)
03.11.2024 в 00:28
Здесь настолько все ясно даже без анонса и прогноза.
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