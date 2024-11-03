Барселона — Эспаньол. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.11.2024

Вообще это дерби, но реалии таковы, что борьба здесь стала бы чудом.

"Барса" набрала страшную форму и смяла за пару дней "Баварию" и "Реал", пока "Эспаньол" ведет изнурительную борьбу за выживание. Да, они на разных уровнях и, кажется, без разгрома не обойдется.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Барселона - Еспаньйол Смотреть трансляцию

Примера. 12-й тур

3 ноября. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" 17:15 "Эспаньол"

Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Барселоны"

"Барселона" разгромила за одну неделю "Севилью" 5:1, "Баварию" 4:1 и "Реал" 4:0, после чего семь дней отдыхала. Никто в Европе не хотел бы сейчас встретиться с командой Флика.

Все у них получается — море искусственных офсайдов, резкие контратаки, даже стандарты. Левандовский в стартовых 14 матчах сезона забил 17 голов, у Рафиньи 10+9, у Ямаля — 6+7. В Ла Лиге только "Осасуне" удалось победить эту машину 4:2, но там Флик сознательно выпустил детей из-за обилия травм. Сейчас Гави, де Йонг, Ольмо, Фермин вернулись — и команда стала еще сильнее.

17 - Hans-Dieter Flick has won 3 and drawn 1 of his 4 meetings against the big 3 in Spanish football in all comps, scoring 17 goals and conceding just 3:



✅ 8-2 vs Barcelona

✅ 4-0 vs Atlético de Madrid

❌ 1-1 vs Atlético de Madrid

✅ 4-0 vs Real Madrid



Engineering. pic.twitter.com/J7Tgsqcl2N — OptaJose (@OptaJose) October 29, 2024

Какой "Эспаньол"? Она выйдет продолжить серию разгромов. В этом сезоне "Барса" выиграла все 6 домашних матчей с общим счетом 24:3. "Кулес" хотят продолжения банкета!

Новости "Эспаньола"

Если "Барса" радуется сезону, то Маноло Гонсалесу не до смеха. Его "Эспаньол" на неделе размялся на любителях из "Сан-Тирсо" (4:0), но вот в Ла Лиге проиграл 5 матчей из последних 6, одолев лишь "Мальорку" (2:1).

"Попугаи" критично плохи на выезде — только 1 очко в 5 матчах. Также у них ужасная оборона, что особенно опасно против много забивающей "Барсы" - аж 19 пропущенных.

1000 - Teams with 1000 wins in @LaLigaEN:



1825 - Real Madrid

1766 - FC Barcelona

1402 - Atlético de Madrid

1307 - Athletic Club

1284 - Valencia CF

1110 - Sevila FC

1000 - RCD ESPANYOL.



Periquitos. ???????? pic.twitter.com/vWSjNk2LVC — OptaJose (@OptaJose) October 5, 2024

В былые годы "Эспаньол" пил много крови "Барсе" на своем поле, но уже в эпоху Месси эти дерби перестали быть приятными для "Попугаев"; они не побеждали соседей в Ла Лиге уже 26 матчей подряд. Безусловно, Гонсалес выстроит тут оборону и все такое, но шансы? Их почти нет, если соперник не поможет.

"Барселона" - "Эспаньол": статистика личных встреч

"Попугаи" провели минувший сезон в Сегунде, а вот в Примере-2022/23 команды встречались, и там "Эспаньол" в гостях остановил "Барсу" Хави 1:1, но проиграл на "Корнелье" 2:4.

Также интересно, что всего команды встречались аж 176 раз, и "Барса" выиграла 102 встречи.

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Эспаньола"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 11 10 0 1 37-10 30 2 Реал 11 7 3 1 21-11 24 3 "Вильярреал" 11 6 3 2 20-19 21 4 "Осасуна" 12 6 3 3 17-16 21 5 "Атлетико" 11 5 5 1 16-7 20 6 "Атлетик" 11 5 3 3 17-11 18 7 "Бетис" 11 5 3 3 11-9 18 8 Мальорка 12 5 3 4 10-9 18 9 "Райо Вальекано" 11 4 4 3 12-10 16 10 Жирона 12 4 3 5 15-17 15 11 "Севилья" 11 4 3 4 12-15 15 12 "Сельта" 11 4 1 6 17-20 13 13 "Алавес" 12 4 1 7 14-19 13 14 "Реал Сосьедад" 11 3 3 5 8-10 12 15 "Леганес" 12 2 5 5 12-16 11 16 "Хетафе" 11 1 7 3 8-9 10 17 "Эспаньол" 11 3 1 7 10-19 10 18 "Лас-Пальмас" 11 2 3 6 13-19 9 19 "Вальядолид" 12 2 2 8 9-24 8 20 "Валенсия" 11 1 4 6 8-17 7

Ориентировочные составы

У "Барселоны" в лазарете остаются Берналь, тер Штеген, Араухо, Кристенсен и Ферран. У "Эспаньола" же в Кубке повредился Поль Лосано, это единственная большая потеря.

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — де Йонг, Педри — Ямаль, Ольмо, Рафинья — Левандовский

"Эспаньол": Жоан Гарсия — Эль-Хилали, Кумбулла, Кабрера, Оливан — Техеро, Крал, Грагера, Жофре — Пуадо, Велис

"Барселона" - "Эспаньол": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Эспаньол": прогноз от UA-Футбол

Да, это дерби, но в нынешних условиях это не более, чем слово. Команды в слишком разной форме и на разных уровнях.

Поставим на победу "Барсы" с форой (-2,5) — БК предлагают это сделать с коэффициентами от 1,75 и выше.