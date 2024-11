Реал Мадрид — Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 9.11.2024

"Реал" после двух болезненных оплеух от "Барселоны" и "Милана" отчаянно нуждается в хороших новостях, и на этом фоне ему предстоит играть с "Осасуной".

На бумаге "Сливочные", разумеется, намного сильнее. Но как будет на поле? Кажется, внутри команды Анчелотти не все хорошо, а вот памплонцы сейчас на отменном ходу.

У Мадрида хороших новостей практически нет. Команда Карло Анчелотти начала сезон проблемно, но все же побеждала. И вот сейчас и это исчезло. Нескоро "Реалу" забудут 0:4 с "Барсой" и 1:3 с "Миланом".

Огромные дыры в обороне — это бросается в глаза наибольше. Уже 4 матча кряду "Реал" не играет "насухо", а всего в 16 матчах сезона пропустил 18 мячей. В атаке тоже не все гладко — там те же 4 матча кряду не забивает Мбаппе, который, по слухам, больше не хочет играть центрфорварда. Но куда его переставлять? Налево? Так там Винисиус.

9 - Real Madrid have conceded nine shots on target in this match against AC Milan, more than in any other Champions League group stage home game since at least 2003/04 season. Difficulties. pic.twitter.com/FvryUrcyzd