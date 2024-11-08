Реал Мадрид — Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 9.11.2024

"Реал" после двух болезненных оплеух от "Барселоны" и "Милана" отчаянно нуждается в хороших новостях, и на этом фоне ему предстоит играть с "Осасуной".

На бумаге "Сливочные", разумеется, намного сильнее. Но как будет на поле? Кажется, внутри команды Анчелотти не все хорошо, а вот памплонцы сейчас на отменном ходу.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Осасуна Смотреть трансляцию

Примера. 13-й тур

9 ноября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 15:00 "Осасуна"

Арбитр: Марио Мелеро Лопес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Реала"

У Мадрида хороших новостей практически нет. Команда Карло Анчелотти начала сезон проблемно, но все же побеждала. И вот сейчас и это исчезло. Нескоро "Реалу" забудут 0:4 с "Барсой" и 1:3 с "Миланом".

Огромные дыры в обороне — это бросается в глаза наибольше. Уже 4 матча кряду "Реал" не играет "насухо", а всего в 16 матчах сезона пропустил 18 мячей. В атаке тоже не все гладко — там те же 4 матча кряду не забивает Мбаппе, который, по слухам, больше не хочет играть центрфорварда. Но куда его переставлять? Налево? Так там Винисиус.

9 - Real Madrid have conceded nine shots on target in this match against AC Milan, more than in any other Champions League group stage home game since at least 2003/04 season. Difficulties. pic.twitter.com/FvryUrcyzd — OptaJose (@OptaJose) November 5, 2024

Карло Анчелотти после "Милана" говорил, что встревожен отсутствием компактности у команды, и на "Осасуну" ждем чуть другой состав. Гюлер, Эндрик., Браим — первые кандидаты. О магии "Бернабеу" после двух кряду фиаско говорить сложно, и "Осасуна" не будет дрожать. Ее бомбардир Анте Будимир забил в Ла Лиге те же 6 голов, что и Мбаппе, а стиллистически памплонцы с их контратаками очень неудобны для уязвимого на флангах Мадрида. Только максимальная серьезность спасет "Реал" от еще одной потери.

Новости "Осасуны"

Пока "Реал" позорился дома с "Миланом", памплонцы играли в Кубке короля с какими-то любителями, забили им 5 сухих голов. Размялись, можно сказать.

До этого команда Висенте Морено выиграла два кряду матча чемпионата у "Вальядолида" (1:0) и "Реала Сосьедад" (2:0), причем басков одолела на выезде. Складывается впечатление, что "Осасуна" постоянно прибавляет с августа, когда ей давались только домашние матчи.

2 - Bryan Zaragoza is the first Osasuna player to register two assists in the same LaLiga away game since Raúl García against Getafe in October 2011. Stellar. pic.twitter.com/vuy7LbEvbR — OptaJose (@OptaJose) October 27, 2024

Будимир — лидер этого состава, но есть и другие интересные персоны, как дворовой дриблер Сарагоса, вышколенный опорник Торро, перспективный центрбек Бойомо. Для них выезд на "Бернабеу" - еще и шанс выгодно себя продать; втч и для Сарагосы, который не играет в "Баварии" и скитается по орендам. Минусы? Немного авантюрный стиль. "Осасуна" в 12 турах забила 17 голов и пропустила 16 — то есть, опции припарковать "автобус" у Висенте нет, а она бы на "Бернабеу" пригодилась хотя бы ситуативно.

"Реал Мадрид" - "Осасуна": статистика личных встреч

Фанатов "Сливочных" должен порадовать тот факт, что с "Осасуной" их команда исторически играет хорошо. В прошлом сезоне, к примеру, были 4:0 дома и 4:2 на выезде.

В целом же "Реал" не проигрывает Памплоне аж 21 матч — с января 2011-го, хотя и ничьих на этом отрезке все же было немало.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Осасуны"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 12 11 0 1 40-11 33 2 Реал 11 7 3 1 21-11 24 3 "Атлетико" 12 6 5 1 18-7 23 4 "Вильярреал" 11 6 3 2 20-19 21 5 "Осасуна" 12 6 3 3 17-16 21 6 "Атлетик" 12 5 4 3 18-12 19 7 "Бетис" 12 5 4 3 12-10 19 8 Мальорка 12 5 3 4 10-9 18 9 "Райо Вальекано" 11 4 4 3 12-10 16 10 "Сельта" 12 5 1 6 18-20 16 11 "Реал Сосьедад" 12 4 3 5 10-10 15 12 Жирона 12 4 3 5 15-17 15 13 "Севилья" 12 4 3 5 12-17 15 14 "Алавес" 12 4 1 7 14-19 13 15 "Леганес" 12 2 5 5 12-16 11 16 "Хетафе" 12 1 7 4 8-10 10 17 "Эспаньол" 12 3 1 8 11-22 10 18 "Лас-Пальмас" 12 2 3 7 13-21 9 19 "Вальядолид" 12 2 2 8 9-24 8 20 "Валенсия" 11 1 4 6 8-17 7

Ориентировочные составы

У "Реала" большие проблемы с кадрами — после матча с "Миланом" к ранее выбывшим Алабе, Карвахалю и Куртуа прибавились Чуамени и Вальверде. Это мощный удар по центру поля. В то же время у "Осасуны" потерь нет вообще, Висенте будет выбирать на матч сильнейших.

"Реал Мадрид": Лунин — Васкес, Милитао, Рюдигер, Фран Гарсия — Себальос, Камавинга, Беллингем — Родриго, Мбаппе, Винисиус

"Осасуна": Эррера — Аресо, Катена, Бойомо, Крус — Торро — Пенья, Монкайола, Орос, Сарагоса — Будимир

"Реал Мадрид" - "Осасуна": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Осасуна": прогноз от UA-Футбол

Оборона "Сливочных" так эпично проваливалась все последние недели, что поверить в нее сейчас сложновато.

Наша ставка - "Осасуна" хотя бы раз забьет. БК предлагают на это поставить с коэффициентами от 2,0 и выше.