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Реал Мадрид — Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 9.11.2024
Прервут ли "Сливочные" полосу неудач?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
"Реал" после двух болезненных оплеух от "Барселоны" и "Милана" отчаянно нуждается в хороших новостях, и на этом фоне ему предстоит играть с "Осасуной".
На бумаге "Сливочные", разумеется, намного сильнее. Но как будет на поле? Кажется, внутри команды Анчелотти не все хорошо, а вот памплонцы сейчас на отменном ходу.
Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Осасуна
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Примера. 13-й тур
9 ноября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 15:00 "Осасуна"
Арбитр: Марио Мелеро Лопес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Реала"
У Мадрида хороших новостей практически нет. Команда Карло Анчелотти начала сезон проблемно, но все же побеждала. И вот сейчас и это исчезло. Нескоро "Реалу" забудут 0:4 с "Барсой" и 1:3 с "Миланом".
Огромные дыры в обороне — это бросается в глаза наибольше. Уже 4 матча кряду "Реал" не играет "насухо", а всего в 16 матчах сезона пропустил 18 мячей. В атаке тоже не все гладко — там те же 4 матча кряду не забивает Мбаппе, который, по слухам, больше не хочет играть центрфорварда. Но куда его переставлять? Налево? Так там Винисиус.
9 - Real Madrid have conceded nine shots on target in this match against AC Milan, more than in any other Champions League group stage home game since at least 2003/04 season. Difficulties. pic.twitter.com/FvryUrcyzd— OptaJose (@OptaJose) November 5, 2024
Карло Анчелотти после "Милана" говорил, что встревожен отсутствием компактности у команды, и на "Осасуну" ждем чуть другой состав. Гюлер, Эндрик., Браим — первые кандидаты. О магии "Бернабеу" после двух кряду фиаско говорить сложно, и "Осасуна" не будет дрожать. Ее бомбардир Анте Будимир забил в Ла Лиге те же 6 голов, что и Мбаппе, а стиллистически памплонцы с их контратаками очень неудобны для уязвимого на флангах Мадрида. Только максимальная серьезность спасет "Реал" от еще одной потери.
Новости "Осасуны"
Пока "Реал" позорился дома с "Миланом", памплонцы играли в Кубке короля с какими-то любителями, забили им 5 сухих голов. Размялись, можно сказать.
До этого команда Висенте Морено выиграла два кряду матча чемпионата у "Вальядолида" (1:0) и "Реала Сосьедад" (2:0), причем басков одолела на выезде. Складывается впечатление, что "Осасуна" постоянно прибавляет с августа, когда ей давались только домашние матчи.
2 - Bryan Zaragoza is the first Osasuna player to register two assists in the same LaLiga away game since Raúl García against Getafe in October 2011. Stellar. pic.twitter.com/vuy7LbEvbR— OptaJose (@OptaJose) October 27, 2024
Будимир — лидер этого состава, но есть и другие интересные персоны, как дворовой дриблер Сарагоса, вышколенный опорник Торро, перспективный центрбек Бойомо. Для них выезд на "Бернабеу" - еще и шанс выгодно себя продать; втч и для Сарагосы, который не играет в "Баварии" и скитается по орендам. Минусы? Немного авантюрный стиль. "Осасуна" в 12 турах забила 17 голов и пропустила 16 — то есть, опции припарковать "автобус" у Висенте нет, а она бы на "Бернабеу" пригодилась хотя бы ситуативно.
"Реал Мадрид" - "Осасуна": статистика личных встреч
Фанатов "Сливочных" должен порадовать тот факт, что с "Осасуной" их команда исторически играет хорошо. В прошлом сезоне, к примеру, были 4:0 дома и 4:2 на выезде.
В целом же "Реал" не проигрывает Памплоне аж 21 матч — с января 2011-го, хотя и ничьих на этом отрезке все же было немало.
Последние матчи "Реала"
Последние матчи "Осасуны"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|12
|11
|0
|1
|40-11
|33
|2
|Реал
|11
|7
|3
|1
|21-11
|24
|3
|"Атлетико"
|12
|6
|5
|1
|18-7
|23
|4
|"Вильярреал"
|11
|6
|3
|2
|20-19
|21
|5
|"Осасуна"
|12
|6
|3
|3
|17-16
|21
|6
|"Атлетик"
|12
|5
|4
|3
|18-12
|19
|7
|"Бетис"
|12
|5
|4
|3
|12-10
|19
|8
|Мальорка
|12
|5
|3
|4
|10-9
|18
|9
|"Райо Вальекано"
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|10
|"Сельта"
|12
|5
|1
|6
|18-20
|16
|11
|"Реал Сосьедад"
|12
|4
|3
|5
|10-10
|15
|12
|Жирона
|12
|4
|3
|5
|15-17
|15
|13
|"Севилья"
|12
|4
|3
|5
|12-17
|15
|14
|"Алавес"
|12
|4
|1
|7
|14-19
|13
|15
|"Леганес"
|12
|2
|5
|5
|12-16
|11
|16
|"Хетафе"
|12
|1
|7
|4
|8-10
|10
|17
|"Эспаньол"
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|18
|"Лас-Пальмас"
|12
|2
|3
|7
|13-21
|9
|19
|"Вальядолид"
|12
|2
|2
|8
|9-24
|8
|20
|"Валенсия"
|11
|1
|4
|6
|8-17
|7
Ориентировочные составы
У "Реала" большие проблемы с кадрами — после матча с "Миланом" к ранее выбывшим Алабе, Карвахалю и Куртуа прибавились Чуамени и Вальверде. Это мощный удар по центру поля. В то же время у "Осасуны" потерь нет вообще, Висенте будет выбирать на матч сильнейших.
"Реал Мадрид": Лунин — Васкес, Милитао, Рюдигер, Фран Гарсия — Себальос, Камавинга, Беллингем — Родриго, Мбаппе, Винисиус
"Осасуна": Эррера — Аресо, Катена, Бойомо, Крус — Торро — Пенья, Монкайола, Орос, Сарагоса — Будимир
"Реал Мадрид" - "Осасуна": ставки и коэффициенты
"Реал Мадрид" - "Осасуна": прогноз от UA-Футбол
Оборона "Сливочных" так эпично проваливалась все последние недели, что поверить в нее сейчас сложновато.
Наша ставка - "Осасуна" хотя бы раз забьет. БК предлагают на это поставить с коэффициентами от 2,0 и выше.
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