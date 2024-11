Хетафе — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.11.2024

"Жирона" после дежурного поражения в Лиге чемпионов приедет в гости к "Хетафе", который еще не проигрывал дома в этом сезоне.

Это будет очень, очень сложный выезд для каталонцев, которым вдобавок не поможет целый ряд травмированных игроков основы, среди которых и наш Виктор Цыганков.

"Хетафе" в этом сезоне выступает на пределе сил. У команды нету кадров для элиты, но она борется, костьми ложится под каждый мяч, и за счет этого дома еще не проиграла ни разу — 5 ничьих и 1 победа над "Алавесом" в конце сентября.

Синие могли бы заиграть лучше, если бы выздоровел их лучший нападающий Борха Майораль, но тот никак не наберет форму после разрыва крестов. Новички Йылдырым и Уче не могут его заменить, отсюда только 8 забитых в 11 турах. Что остается тренеру Пепе Бордаласу? Он ставит на оборону, и "Хета" пропустил лишь 10 раз в Ла Лиге — это третий лучший результат.

Как играет "Хетафе"? Много борется, навешивает, пробивает даже из неудобных позиций. "Жирону" ждет давление по всему полю — и ей будет непросто выстоять, ведь "Хета" готовился к этому всю неделю, а команда Мичела играла непростой со всех точек зрения матч с ПСВ.

Что за матч с ПСВ? А очень просто. Приехали на "Филлипс" и были уничтожены 0:4. Это уже 3-е поражение "Жироны" в 4 турах ЛЧ, где у команды пока ничего не получается.

Ненамного лучше дела идут и в чемпионате, где "Жирона" идет аж 12-й. В прошлом туре каталонцы организовали необычную для себя перестрелку дома с "Леганесом" (4:3), но вот до этого забили только 3 гола в 6 турах Ла Лиги. Проблемы в атаке особенно усугубились после травм Цыганкова и Асприльи.

1 - Girona became the first Spanish side in the history of the Champions League to lose their first two away games in the competition, as well as being the only one to have failed to score in their first two outings. Difficulty. pic.twitter.com/n6xxG6HXRt