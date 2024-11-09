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Хетафе — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.11.2024

Испания

Очень сложно для команды Мичела

Хетафе — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.11.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" после дежурного поражения в Лиге чемпионов приедет в гости к "Хетафе", который еще не проигрывал дома в этом сезоне.

Это будет очень, очень сложный выезд для каталонцев, которым вдобавок не поможет целый ряд травмированных игроков основы, среди которых и наш Виктор Цыганков.

Содержание

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Примера. 13-й тур
10 ноября. Хетафе. "Колизеум"
"Хетафе" 19:30 "Жирона"
Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Хетафе"

"Хетафе" в этом сезоне выступает на пределе сил. У команды нету кадров для элиты, но она борется, костьми ложится под каждый мяч, и за счет этого дома еще не проиграла ни разу — 5 ничьих и 1 победа над "Алавесом" в конце сентября.

Синие могли бы заиграть лучше, если бы выздоровел их лучший нападающий Борха Майораль, но тот никак не наберет форму после разрыва крестов. Новички Йылдырым и Уче не могут его заменить, отсюда только 8 забитых в 11 турах. Что остается тренеру Пепе Бордаласу? Он ставит на оборону, и "Хета" пропустил лишь 10 раз в Ла Лиге — это третий лучший результат.

Как играет "Хетафе"? Много борется, навешивает, пробивает даже из неудобных позиций. "Жирону" ждет давление по всему полю — и ей будет непросто выстоять, ведь "Хета" готовился к этому всю неделю, а команда Мичела играла непростой со всех точек зрения матч с ПСВ.

Новости "Жироны"

Что за матч с ПСВ? А очень просто. Приехали на "Филлипс" и были уничтожены 0:4. Это уже 3-е поражение "Жироны" в 4 турах ЛЧ, где у команды пока ничего не получается.

Ненамного лучше дела идут и в чемпионате, где "Жирона" идет аж 12-й. В прошлом туре каталонцы организовали необычную для себя перестрелку дома с "Леганесом" (4:3), но вот до этого забили только 3 гола в 6 турах Ла Лиги. Проблемы в атаке особенно усугубились после травм Цыганкова и Асприльи.

Еще один фактор против "Жироны" в Хетафе — ее плохие выездные результаты. Команда Мичела выиграла только 2 из 9 матчей на чужих полях. Но есть и хорошая новость — даже в нынешнем состоянии ван де Бек, Гутьеррес, Эррера мастеровитее "пролетарского" состава Бордаласа, это может выручить.

"Хетафе" - "Жирона": статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами: "Жирона" дома торжествовала 3:0, но проиграла на "Колизее" 0:1.

Также отметим, что последняя победа каталонцев на поле "Хетафе" датирована сентябрем 2016-го — это была Сегунда, и за "Жирону" забивали Лонго и Алькарас.

Последние матчи "Хетафе"

Хетафе — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.11.2024 - изображение 4

Последние матчи "Жироны"

Хетафе — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.11.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Барселона "Барселона" 12 11 0 1 40-11 33
2 Реал Реал 11 7 3 1 21-11 24
3 Атлетико "Атлетико" 12 6 5 1 18-7 23
4 Вильярреал "Вильярреал" 11 6 3 2 20-19 21
5 Осасуна "Осасуна" 12 6 3 3 17-16 21
6 Атлетик "Атлетик" 12 5 4 3 18-12 19
7 Бетис "Бетис" 12 5 4 3 12-10 19
8 Мальорка Мальорка 12 5 3 4 10-9 18
9 Райо Вальекано "Райо Вальекано" 12 4 4 4 13-13 16
10 Сельта "Сельта" 12 5 1 6 18-20 16
11 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 12 4 3 5 10-10 15
12 Жирона Жирона 12 4 3 5 15-17 15
13 Севилья "Севилья" 12 4 3 5 12-17 15
14 Алавес "Алавес" 12 4 1 7 14-19 13
15 Лас-Пальмас "Лас-Пальмас" 13 3 3 7 16-22 12
16 Леганес "Леганес" 12 2 5 5 12-16 11
17 Хетафе "Хетафе" 12 1 7 4 8-10 10
18 Эспаньол "Эспаньол" 12 3 1 8 11-22 10
19 Вальядолид "Вальядолид" 12 2 2 8 9-24 8
20 Валенсия "Валенсия" 11 1 4 6 8-17 7

Ориентировочные составы

У "Хетафе" точно не сыграют дисквалифицированный Беррокаль и травмированный Даконам — это потери в центре обороны. Также под большим вопросом Йылдырым и Майораль, что делает Уче единственной опцией на острие атаки.

У "Жироны" все еще хуже — тут лечатся Цыганков, Асприлья, Мизегой, Франсес, Солис, Данжума, Абель Руис, Порту и Мартин. По сути, полноценный состав — настолько не дается команде игра на два фронта.

"Хетафе": Сория — Ньом, Дуарте, Альдерете, Рико — Аберден, Милья — Карлес Перес, Арамбарри, Сола — Уче

"Жирона": Гассанига — Хуанпе, Давид Лопес, Блинд — Арнау, Эррера, Сильви, Гутьеррес — Хиль, Миовски, ван де Бек

"Хетафе" - "Жирона": ставки и коэффициенты

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"Хетафе" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

Очень плохо с кадрами, усталостью и выездной формой у "Жироны". Да и психологически команда не на высоте, мягко говоря.

Поставим на победу "Хетафе" - БК предлагают это сделать с коэффициентами от 2,4 и выше.

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