Хетафе — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.11.2024

"Жирона" после дежурного поражения в Лиге чемпионов приедет в гости к "Хетафе", который еще не проигрывал дома в этом сезоне.

Это будет очень, очень сложный выезд для каталонцев, которым вдобавок не поможет целый ряд травмированных игроков основы, среди которых и наш Виктор Цыганков.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Хетафе - Жирона Смотреть трансляцию

Примера. 13-й тур

10 ноября. Хетафе. "Колизеум"

"Хетафе" 19:30 "Жирона"

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Хетафе"

"Хетафе" в этом сезоне выступает на пределе сил. У команды нету кадров для элиты, но она борется, костьми ложится под каждый мяч, и за счет этого дома еще не проиграла ни разу — 5 ничьих и 1 победа над "Алавесом" в конце сентября.

Синие могли бы заиграть лучше, если бы выздоровел их лучший нападающий Борха Майораль, но тот никак не наберет форму после разрыва крестов. Новички Йылдырым и Уче не могут его заменить, отсюда только 8 забитых в 11 турах. Что остается тренеру Пепе Бордаласу? Он ставит на оборону, и "Хета" пропустил лишь 10 раз в Ла Лиге — это третий лучший результат.

Borja Mayoral (27) has been voted by fans as Getafe's Player of the Month for September. ???????????? pic.twitter.com/gxVxahNzmW — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) October 25, 2024

Как играет "Хетафе"? Много борется, навешивает, пробивает даже из неудобных позиций. "Жирону" ждет давление по всему полю — и ей будет непросто выстоять, ведь "Хета" готовился к этому всю неделю, а команда Мичела играла непростой со всех точек зрения матч с ПСВ.

Новости "Жироны"

Что за матч с ПСВ? А очень просто. Приехали на "Филлипс" и были уничтожены 0:4. Это уже 3-е поражение "Жироны" в 4 турах ЛЧ, где у команды пока ничего не получается.

Ненамного лучше дела идут и в чемпионате, где "Жирона" идет аж 12-й. В прошлом туре каталонцы организовали необычную для себя перестрелку дома с "Леганесом" (4:3), но вот до этого забили только 3 гола в 6 турах Ла Лиги. Проблемы в атаке особенно усугубились после травм Цыганкова и Асприльи.

1 - Girona became the first Spanish side in the history of the Champions League to lose their first two away games in the competition, as well as being the only one to have failed to score in their first two outings. Difficulty. pic.twitter.com/n6xxG6HXRt — OptaJose (@OptaJose) November 5, 2024

Еще один фактор против "Жироны" в Хетафе — ее плохие выездные результаты. Команда Мичела выиграла только 2 из 9 матчей на чужих полях. Но есть и хорошая новость — даже в нынешнем состоянии ван де Бек, Гутьеррес, Эррера мастеровитее "пролетарского" состава Бордаласа, это может выручить.

"Хетафе" - "Жирона": статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами: "Жирона" дома торжествовала 3:0, но проиграла на "Колизее" 0:1.

Также отметим, что последняя победа каталонцев на поле "Хетафе" датирована сентябрем 2016-го — это была Сегунда, и за "Жирону" забивали Лонго и Алькарас.

Последние матчи "Хетафе"

Последние матчи "Жироны"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 12 11 0 1 40-11 33 2 Реал 11 7 3 1 21-11 24 3 "Атлетико" 12 6 5 1 18-7 23 4 "Вильярреал" 11 6 3 2 20-19 21 5 "Осасуна" 12 6 3 3 17-16 21 6 "Атлетик" 12 5 4 3 18-12 19 7 "Бетис" 12 5 4 3 12-10 19 8 Мальорка 12 5 3 4 10-9 18 9 "Райо Вальекано" 12 4 4 4 13-13 16 10 "Сельта" 12 5 1 6 18-20 16 11 "Реал Сосьедад" 12 4 3 5 10-10 15 12 Жирона 12 4 3 5 15-17 15 13 "Севилья" 12 4 3 5 12-17 15 14 "Алавес" 12 4 1 7 14-19 13 15 "Лас-Пальмас" 13 3 3 7 16-22 12 16 "Леганес" 12 2 5 5 12-16 11 17 "Хетафе" 12 1 7 4 8-10 10 18 "Эспаньол" 12 3 1 8 11-22 10 19 "Вальядолид" 12 2 2 8 9-24 8 20 "Валенсия" 11 1 4 6 8-17 7

Ориентировочные составы

У "Хетафе" точно не сыграют дисквалифицированный Беррокаль и травмированный Даконам — это потери в центре обороны. Также под большим вопросом Йылдырым и Майораль, что делает Уче единственной опцией на острие атаки.

У "Жироны" все еще хуже — тут лечатся Цыганков, Асприлья, Мизегой, Франсес, Солис, Данжума, Абель Руис, Порту и Мартин. По сути, полноценный состав — настолько не дается команде игра на два фронта.

"Хетафе": Сория — Ньом, Дуарте, Альдерете, Рико — Аберден, Милья — Карлес Перес, Арамбарри, Сола — Уче

"Жирона": Гассанига — Хуанпе, Давид Лопес, Блинд — Арнау, Эррера, Сильви, Гутьеррес — Хиль, Миовски, ван де Бек

"Хетафе" - "Жирона": ставки и коэффициенты

"Хетафе" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

Очень плохо с кадрами, усталостью и выездной формой у "Жироны". Да и психологически команда не на высоте, мягко говоря.

Поставим на победу "Хетафе" - БК предлагают это сделать с коэффициентами от 2,4 и выше.