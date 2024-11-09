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Реал Сосьедад — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.11.2024
Лидер чемпионата едет в гости к кризисному середняку
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto
"Барселона" уже 7 матчей подряд не забивает меньше трех мячей, и на этом отрезке никто в Европе не хотел бы с ней встретится.
"Реалу Сосьедад" не повезло с таймингом, это точно. Тем не менее, баски на своем уже создавали много проблем "Реалу" и по крайней мере попытаются сделать то же самое и здесь. Без боя они сдаваться не умеют.
- Новости "Реала Сосьедад"
- Новости "Барселоны"
- "Реал Сосьедад" - "Барселона": статистика личных встреч
- Последние матчи "Реала Сосьедад"
- Последние матчи "Барселоны"
- Турнирное положение команд
- Ориентировочные составы
- "Реал Сосьедад" - "Барселона": ставки и коэффициенты
- "Реал Сосьедад" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
Дивіться матч Прімери Реал Сосьєдад - Барселона
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Примера. 13-й тур
10 ноября. Сан-Себастьян. "Аноэта"
"Реал Сосьедад" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости "Реала Сосьедад"
"Реал Сосьедад" постоянно выступает в еврокубках последние сезоны, но летом решился на смену поколений, пришли новые игроки — и результаты упали. На старте этой Примеры баски выиграли 4 матча, но проиграли 5. В Лиге Европы они аж 25-е после поражения от "Виктории Пльзень" в четверг (1:2).
У "Ла Реала" надежная оборона — 10 пропущенных в 12 турах это даже меньше, чем у "Барсы". Но вот с атакой беда — там те же 10 голов. Оярсабаль и Кубо в кризисе, Мерино ушел в "Арсенал"; покупка бомбардира из чемпионата Дании Орри Оскарссона пока себя не оправдывает даже близко. В итоге баски вроде атакуют, бьют, но голов нет.
63 - Players with most dribbles attempted in @LaLigaEN 2024/25:— OptaJose (@OptaJose) October 17, 2024
63 - LAMINE YAMAL (43% success) ????????
56 - Vinícius Jr (36% success) ????????
51 - Kylian Mbappé (45% success) ????????
46 - Chidera Ejuke (61% success) ????????
43 - Takefusa Kubo (40% success) ????????
Spectacle. ???? pic.twitter.com/hi2nmrAdhZ
Между тем с "Барсой" забивать надо каждый момент, ведь сама она не прощает. Как решит эту проблему Иманол Альгуасиль? И нет, домашние трибуны не помогут, даже наоборот — в этом сезоне у "Сосьедада" худшая домашняя статистика в Испании (4 очка в 6 турах).
Новости "Барселоны"
"Барса" тоже небезупречна на выезде, где уже проигрывала "Осасуне" 2:4 и "Монако" 1:2, но там были причины. Да и потом, время прошло. В последних 7 матчах каталонцы только побеждают, причем очень ярко — все время разгромы.
4:1 с "Баварией", 4:0 с "Реалом" - это услышала вся Европа. На этом фоне 5:2 с "Црвеной Звездой" посреди недели вообще не удивили; соперник вроде и ловил "Барсу" на высокой линии защиты, но сложно играть против команды, где трио нападающих не промахивается.
42 - Players with most chances created in top five European leagues 2024/25:— OptaJose (@OptaJose) November 5, 2024
42 - RAPHINHA ????????
35 - Álex Baena ????????
33 - Kevin Stöger ????????
32 - Álex Grimaldo ????????
31 - Junya Ito ????????
Inspired. ????♂️ pic.twitter.com/pa3t5fAoG8
Ямаль, Рафинья и Левандовский уже по разу получали приз Лучшему игроку месяца в Примере в этом сезоне. А если добавить к этому выдающуюся форму Педри, голы Ольмо, прогресс Бальде и Кубарси, что получим? Правильно — машину, наколотившую 40 голов в 12 турах. И вдобавок "Барса" очень, очень любит играть на "Аноэте".
"Реал Сосьедад" - "Барселона": статистика личных встреч
Баски не побеждают каталонцев на своем поле с 2016 года, когда единственный гол забил еще совсем юный Оярсабаль.
В прошлом сезоне "Сосьедад" даже забить "Барселоне" не смог, хотя та играла совсем не по-чемпионски — 0:1 на "Аноэте" и 0:2 на "Монжуике".
Последние матчи "Реала Сосьедад"
Последние матчи "Барселоны"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|12
|11
|0
|1
|40-11
|33
|2
|Реал
|12
|8
|3
|1
|25-11
|27
|3
|"Атлетико"
|12
|6
|5
|1
|18-7
|23
|4
|"Вильярреал"
|11
|6
|3
|2
|20-19
|21
|5
|"Осасуна"
|13
|6
|3
|4
|17-20
|21
|6
|"Атлетик"
|12
|5
|4
|3
|18-12
|19
|7
|"Бетис"
|12
|5
|4
|3
|12-10
|19
|8
|Мальорка
|12
|5
|3
|4
|10-9
|18
|9
|"Райо Вальекано"
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|10
|"Сельта"
|12
|5
|1
|6
|18-20
|16
|11
|"Реал Сосьедад"
|12
|4
|3
|5
|10-10
|15
|12
|Жирона
|12
|4
|3
|5
|15-17
|15
|13
|"Севилья"
|12
|4
|3
|5
|12-17
|15
|14
|"Алавес"
|12
|4
|1
|7
|14-19
|13
|15
|"Лас-Пальмас"
|13
|3
|3
|7
|16-22
|12
|16
|"Леганес"
|12
|2
|5
|5
|12-16
|11
|17
|"Хетафе"
|12
|1
|7
|4
|8-10
|10
|18
|"Эспаньол"
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|19
|"Вальядолид"
|12
|2
|2
|8
|9-24
|8
|20
|"Валенсия"
|11
|1
|4
|6
|8-17
|7
Ориентировочные составы
У "Барсы" под вопросом Кубарси, которому наложили 10 швов на лицо после жуткого стыка в Белграде. Кроме того, точно не сыграют травмированные Берналь, Ферран, тер Штеген, Кристенсен, Араухо и Эрик Гарсия.
У "Сосьедада" потерь не меньше — тут лечатся Агер, Барренечеа, Турьентес, Амари Траоре и Захарян.
"Реал Сосьедад": Ремиро — Арамбуру, Субельдия, Элустондо, Хави Лопес — Браис Мендес, Субименди, Сучич — Кубо, Оярсабаль, Серхио Гомес
"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Касадо, Педри — Ямаль, Ольмо, Рафинья — Левандовский
"Реал Сосьедад" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Реал Сосьедад" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
В плохой форме сейчас "Сосьедад", и с "Викторией" его игра выглядела совсем печально. А вот "Барса" наоборот на ходу и не выдает признаков усталости.
Наша ставка — на победу каталонцев. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,7 и выше.
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