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Реал Сосьедад — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.11.2024

Испания

Лидер чемпионата едет в гости к кризисному середняку

Реал Сосьедад — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.11.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" уже 7 матчей подряд не забивает меньше трех мячей, и на этом отрезке никто в Европе не хотел бы с ней встретится.

"Реалу Сосьедад" не повезло с таймингом, это точно. Тем не менее, баски на своем уже создавали много проблем "Реалу" и по крайней мере попытаются сделать то же самое и здесь. Без боя они сдаваться не умеют.

Содержание

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Дивіться матч Прімери Реал Сосьєдад - Барселона
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Примера. 13-й тур
10 ноября. Сан-Себастьян. "Аноэта"
"Реал Сосьедад" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Реала Сосьедад"

"Реал Сосьедад" постоянно выступает в еврокубках последние сезоны, но летом решился на смену поколений, пришли новые игроки — и результаты упали. На старте этой Примеры баски выиграли 4 матча, но проиграли 5. В Лиге Европы они аж 25-е после поражения от "Виктории Пльзень" в четверг (1:2).

У "Ла Реала" надежная оборона — 10 пропущенных в 12 турах это даже меньше, чем у "Барсы". Но вот с атакой беда — там те же 10 голов. Оярсабаль и Кубо в кризисе, Мерино ушел в "Арсенал"; покупка бомбардира из чемпионата Дании Орри Оскарссона пока себя не оправдывает даже близко. В итоге баски вроде атакуют, бьют, но голов нет.

Между тем с "Барсой" забивать надо каждый момент, ведь сама она не прощает. Как решит эту проблему Иманол Альгуасиль? И нет, домашние трибуны не помогут, даже наоборот — в этом сезоне у "Сосьедада" худшая домашняя статистика в Испании (4 очка в 6 турах).

Новости "Барселоны"

"Барса" тоже небезупречна на выезде, где уже проигрывала "Осасуне" 2:4 и "Монако" 1:2, но там были причины. Да и потом, время прошло. В последних 7 матчах каталонцы только побеждают, причем очень ярко — все время разгромы.

4:1 с "Баварией", 4:0 с "Реалом" - это услышала вся Европа. На этом фоне 5:2 с "Црвеной Звездой" посреди недели вообще не удивили; соперник вроде и ловил "Барсу" на высокой линии защиты, но сложно играть против команды, где трио нападающих не промахивается.

Ямаль, Рафинья и Левандовский уже по разу получали приз Лучшему игроку месяца в Примере в этом сезоне. А если добавить к этому выдающуюся форму Педри, голы Ольмо, прогресс Бальде и Кубарси, что получим? Правильно — машину, наколотившую 40 голов в 12 турах. И вдобавок "Барса" очень, очень любит играть на "Аноэте".

"Реал Сосьедад" - "Барселона": статистика личных встреч

Баски не побеждают каталонцев на своем поле с 2016 года, когда единственный гол забил еще совсем юный Оярсабаль.

В прошлом сезоне "Сосьедад" даже забить "Барселоне" не смог, хотя та играла совсем не по-чемпионски — 0:1 на "Аноэте" и 0:2 на "Монжуике".

Последние матчи "Реала Сосьедад"

Реал Сосьедад — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.11.2024 - изображение 4

Последние матчи "Барселоны"

Реал Сосьедад — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.11.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Барселона "Барселона" 12 11 0 1 40-11 33
2 Реал Реал 12 8 3 1 25-11 27
3 Атлетико "Атлетико" 12 6 5 1 18-7 23
4 Вильярреал "Вильярреал" 11 6 3 2 20-19 21
5 Осасуна "Осасуна" 13 6 3 4 17-20 21
6 Атлетик "Атлетик" 12 5 4 3 18-12 19
7 Бетис "Бетис" 12 5 4 3 12-10 19
8 Мальорка Мальорка 12 5 3 4 10-9 18
9 Райо Вальекано "Райо Вальекано" 12 4 4 4 13-13 16
10 Сельта "Сельта" 12 5 1 6 18-20 16
11 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 12 4 3 5 10-10 15
12 Жирона Жирона 12 4 3 5 15-17 15
13 Севилья "Севилья" 12 4 3 5 12-17 15
14 Алавес "Алавес" 12 4 1 7 14-19 13
15 Лас-Пальмас "Лас-Пальмас" 13 3 3 7 16-22 12
16 Леганес "Леганес" 12 2 5 5 12-16 11
17 Хетафе "Хетафе" 12 1 7 4 8-10 10
18 Эспаньол "Эспаньол" 12 3 1 8 11-22 10
19 Вальядолид "Вальядолид" 12 2 2 8 9-24 8
20 Валенсия "Валенсия" 11 1 4 6 8-17 7

Ориентировочные составы

У "Барсы" под вопросом Кубарси, которому наложили 10 швов на лицо после жуткого стыка в Белграде. Кроме того, точно не сыграют травмированные Берналь, Ферран, тер Штеген, Кристенсен, Араухо и Эрик Гарсия.

У "Сосьедада" потерь не меньше — тут лечатся Агер, Барренечеа, Турьентес, Амари Траоре и Захарян.

"Реал Сосьедад": Ремиро — Арамбуру, Субельдия, Элустондо, Хави Лопес — Браис Мендес, Субименди, Сучич — Кубо, Оярсабаль, Серхио Гомес

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Касадо, Педри — Ямаль, Ольмо, Рафинья — Левандовский

"Реал Сосьедад" - "Барселона": ставки и коэффициенты

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"Реал Сосьедад" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

В плохой форме сейчас "Сосьедад", и с "Викторией" его игра выглядела совсем печально. А вот "Барса" наоборот на ходу и не выдает признаков усталости.

Наша ставка — на победу каталонцев. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,7 и выше.

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