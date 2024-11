Реал Сосьедад — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.11.2024

"Барселона" уже 7 матчей подряд не забивает меньше трех мячей, и на этом отрезке никто в Европе не хотел бы с ней встретится.

"Реалу Сосьедад" не повезло с таймингом, это точно. Тем не менее, баски на своем уже создавали много проблем "Реалу" и по крайней мере попытаются сделать то же самое и здесь. Без боя они сдаваться не умеют.

"Реал Сосьедад" постоянно выступает в еврокубках последние сезоны, но летом решился на смену поколений, пришли новые игроки — и результаты упали. На старте этой Примеры баски выиграли 4 матча, но проиграли 5. В Лиге Европы они аж 25-е после поражения от "Виктории Пльзень" в четверг (1:2).

У "Ла Реала" надежная оборона — 10 пропущенных в 12 турах это даже меньше, чем у "Барсы". Но вот с атакой беда — там те же 10 голов. Оярсабаль и Кубо в кризисе, Мерино ушел в "Арсенал"; покупка бомбардира из чемпионата Дании Орри Оскарссона пока себя не оправдывает даже близко. В итоге баски вроде атакуют, бьют, но голов нет.

63 - Players with most dribbles attempted in @LaLigaEN 2024/25: 63 - LAMINE YAMAL (43% success) ???????? 56 - Vinícius Jr (36% success) ???????? 51 - Kylian Mbappé (45% success) ???????? 46 - Chidera Ejuke (61% success) ???????? 43 - Takefusa Kubo (40% success) ???????? Spectacle. ???? pic.twitter.com/hi2nmrAdhZ

Между тем с "Барсой" забивать надо каждый момент, ведь сама она не прощает. Как решит эту проблему Иманол Альгуасиль? И нет, домашние трибуны не помогут, даже наоборот — в этом сезоне у "Сосьедада" худшая домашняя статистика в Испании (4 очка в 6 турах).

"Барса" тоже небезупречна на выезде, где уже проигрывала "Осасуне" 2:4 и "Монако" 1:2, но там были причины. Да и потом, время прошло. В последних 7 матчах каталонцы только побеждают, причем очень ярко — все время разгромы.

4:1 с "Баварией", 4:0 с "Реалом" - это услышала вся Европа. На этом фоне 5:2 с "Црвеной Звездой" посреди недели вообще не удивили; соперник вроде и ловил "Барсу" на высокой линии защиты, но сложно играть против команды, где трио нападающих не промахивается.

42 - Players with most chances created in top five European leagues 2024/25:



42 - RAPHINHA ????????

35 - Álex Baena ????????

33 - Kevin Stöger ????????

32 - Álex Grimaldo ????????

31 - Junya Ito ????????



Inspired. ????‍♂️ pic.twitter.com/pa3t5fAoG8