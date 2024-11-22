Жирона — Эспаньол. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.11.2024

Клубный футбол возвращается после сборных, а значит мы снова увидим в деле Виктора Цыганкова. Он лечился последний месяц, но уже готов играть.

"Эспаньол" - аутсайдер Ла Лиги, но ему по силам создать "Жироне" много проблем, ведь после сенсационного 3-го места в сезоне-2023/24 и летней распродажи команда Мичела стабильностью не блещет. Посмотрим, что из этого получится.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Жирона - Еспаньйол Смотреть трансляцию

Примера. 14-й тур

23 ноября. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" 19:30 "Эспаньол"

Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Жироны"

"Жирона" перед перерывом на сборные потеряла из-за травм большую половину основы, но — и это парадоксально — на этом отрезке дважды подряд победила в Ла Лиге. "Леганес" и "Хетафе" были тогда жертвами каталонцев.

Как и полагается середняку, у "Жироны" все посредственное. Атака забила 16 голов в 13 матчах — это не супер, но и не провал. При этом оборона пропустила 17 — и это ближе к низам, чем к ТОП-3. Также у "Жироны" нету качества на своем поле, где команда набрала только 10 очков в 6 турах.

Если добавить к этому тотальный провал в ЛЧ, сезон получается совсем кислым. Но надежда еще жива. Не только Цыганков, но и целая группа игроков "Жироны" вернулась из лазарета за последнюю неделю, это укрепит состав. Кроме того, в Ла Лиге мало сильных команд, и даже такая "Жирона" с такими результатами отстает от 5-го места только на 3 очка. Ничего еще не потеряно.

Новости "Эспаньола"

Если "Жирона" с прошлогоднего 3-го места сползла на 10-е, то "Эспаньол" прочно обосновался в низах. Ему светит борьба за выживание до последнего тура.

Все у "Попугаев" слабое — что атака (11 голов), где малоэффективны Велис и Пуадо, что оборона (22 пропущенных), где доброе слово заслужил только голкипер Жоан Гарсия. Вдобавок ко всему мы не знаем, какая у команды форма? "Эспаньол" последний раз выходил на поле 3 ноября; дальше у него был тур с "Валенсией", но его переносили из-за наводнения.

????️ #RCDE goalkeeper Joan Garcia, who was linked to #AFC during the summer:



"I tried to isolate myself from everything that was being talked about. I had been given the opportunity for what I had been fighting for a long time, which was to be Espanyol's starting goalkeeper. pic.twitter.com/53Tv4xlCof — Football España (@footballespana_) November 21, 2024

Такие паузы, с одной стороны, дают игрокам отдышаться, но с другой — выбивают их из тонуса. Посмотрим, как будет на сей раз. Доселе на выездах "Эспаньол" в Ла Лиге играл плохо: 5 поражений и 1 ничья с общим счетом 3:13.

"Жирона" - "Эспаньол": статистика личных встреч

Последний раз команды играли между собой в позапрошлом сезоне, и тогда "Жирона" победила дома 2:1, а на "Корнелье-Эль-Прат" была ничья 2:2.

При этом последний успех "Попугаев" на "Монтиливи" сравнительно свеж в памяти — 2:1 в апреле 2019-го с голом Дардера и автоголом Буну.

Последние матчи "Жироны"

Последние матчи "Эспаньола"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 13 11 0 2 40-12 33 2 Реал 12 8 3 1 25-11 27 3 "Атлетико" 13 7 5 1 19-7 26 4 "Вильярреал" 12 7 3 2 23-19 24 5 "Осасуна" 13 6 3 4 17-20 21 6 "Атлетик" 13 5 5 3 19-13 20 7 "Бетис" 13 5 5 3 14-12 20 8 "Реал Сосьедад" 13 5 3 5 11-10 18 9 Мальорка 13 5 3 5 10-10 18 10 Жирона 13 5 3 5 16-17 18 11 "Сельта" 13 5 2 6 20-22 17 12 "Райо Вальекано" 12 4 4 4 13-13 16 13 "Севилья" 13 4 3 6 12-18 15 14 "Леганес" 13 3 5 5 13-16 14 15 "Алавес" 13 4 1 8 14-22 13 16 "Лас-Пальмас" 13 3 3 7 16-22 12 17 "Хетафе" 13 1 7 5 8-11 10 18 "Эспаньол" 12 3 1 8 11-22 10 19 "Вальядолид" 13 2 3 8 10-25 9 20 "Валенсия" 11 1 4 6 8-17 7

Ориентировочные составы

У "Жироны" в строй возвращаются Цыганков, Асприлья, Крейчи, Данжума, Мартин, Солис и Франсес. Это огромная помощь для Мичела, который последнее время вынужденно ставил в основу парней из молодежки.

У "Эспаньола" травмированы и пропустят матч опорники Эспозито и Грагера, а также центрбек Калеро.

"Жирона": Гассанига — Франсес, Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес — Мартин, Ромеу, Ферран Руис — Цыганков, Данжума, Хиль

"Эспаньол": Жоан Гарсия — Эль-Хилали, Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Техеро, Крал, Лосано, Агуадо, Жоффре — Пуадо

"Жирона" - "Эспаньол": ставки и коэффициенты

"Жирона" - "Эспаньол": прогноз от UA-Футбол

"Жирона" наконец сыграет составом, близким к боевому, и она будет отдохнувшей, ведь немногие в команде вызывались в сборные. Тем временем соперник команды Мичела провалил все выезды в текущей Ла Лиге, кроме одного.

Наша ставка — хозяева победят. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,7 и выше.