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Жирона — Эспаньол. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.11.2024
Каталонское дерби середняка с аутсайдером
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Клубный футбол возвращается после сборных, а значит мы снова увидим в деле Виктора Цыганкова. Он лечился последний месяц, но уже готов играть.
"Эспаньол" - аутсайдер Ла Лиги, но ему по силам создать "Жироне" много проблем, ведь после сенсационного 3-го места в сезоне-2023/24 и летней распродажи команда Мичела стабильностью не блещет. Посмотрим, что из этого получится.
Дивіться матч Прімери Жирона - Еспаньйол
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Примера. 14-й тур
23 ноября. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" 19:30 "Эспаньол"
Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости "Жироны"
"Жирона" перед перерывом на сборные потеряла из-за травм большую половину основы, но — и это парадоксально — на этом отрезке дважды подряд победила в Ла Лиге. "Леганес" и "Хетафе" были тогда жертвами каталонцев.
Как и полагается середняку, у "Жироны" все посредственное. Атака забила 16 голов в 13 матчах — это не супер, но и не провал. При этом оборона пропустила 17 — и это ближе к низам, чем к ТОП-3. Также у "Жироны" нету качества на своем поле, где команда набрала только 10 очков в 6 турах.
???? Viktor pic.twitter.com/fFmDmJEUBJ— Girona FC (@GironaFC_Engl) November 22, 2024
Если добавить к этому тотальный провал в ЛЧ, сезон получается совсем кислым. Но надежда еще жива. Не только Цыганков, но и целая группа игроков "Жироны" вернулась из лазарета за последнюю неделю, это укрепит состав. Кроме того, в Ла Лиге мало сильных команд, и даже такая "Жирона" с такими результатами отстает от 5-го места только на 3 очка. Ничего еще не потеряно.
Новости "Эспаньола"
Если "Жирона" с прошлогоднего 3-го места сползла на 10-е, то "Эспаньол" прочно обосновался в низах. Ему светит борьба за выживание до последнего тура.
Все у "Попугаев" слабое — что атака (11 голов), где малоэффективны Велис и Пуадо, что оборона (22 пропущенных), где доброе слово заслужил только голкипер Жоан Гарсия. Вдобавок ко всему мы не знаем, какая у команды форма? "Эспаньол" последний раз выходил на поле 3 ноября; дальше у него был тур с "Валенсией", но его переносили из-за наводнения.
????️ #RCDE goalkeeper Joan Garcia, who was linked to #AFC during the summer:— Football España (@footballespana_) November 21, 2024
"I tried to isolate myself from everything that was being talked about. I had been given the opportunity for what I had been fighting for a long time, which was to be Espanyol's starting goalkeeper. pic.twitter.com/53Tv4xlCof
Такие паузы, с одной стороны, дают игрокам отдышаться, но с другой — выбивают их из тонуса. Посмотрим, как будет на сей раз. Доселе на выездах "Эспаньол" в Ла Лиге играл плохо: 5 поражений и 1 ничья с общим счетом 3:13.
"Жирона" - "Эспаньол": статистика личных встреч
Последний раз команды играли между собой в позапрошлом сезоне, и тогда "Жирона" победила дома 2:1, а на "Корнелье-Эль-Прат" была ничья 2:2.
При этом последний успех "Попугаев" на "Монтиливи" сравнительно свеж в памяти — 2:1 в апреле 2019-го с голом Дардера и автоголом Буну.
Последние матчи "Жироны"
Последние матчи "Эспаньола"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|13
|11
|0
|2
|40-12
|33
|2
|Реал
|12
|8
|3
|1
|25-11
|27
|3
|"Атлетико"
|13
|7
|5
|1
|19-7
|26
|4
|"Вильярреал"
|12
|7
|3
|2
|23-19
|24
|5
|"Осасуна"
|13
|6
|3
|4
|17-20
|21
|6
|"Атлетик"
|13
|5
|5
|3
|19-13
|20
|7
|"Бетис"
|13
|5
|5
|3
|14-12
|20
|8
|"Реал Сосьедад"
|13
|5
|3
|5
|11-10
|18
|9
|Мальорка
|13
|5
|3
|5
|10-10
|18
|10
|Жирона
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|11
|"Сельта"
|13
|5
|2
|6
|20-22
|17
|12
|"Райо Вальекано"
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|13
|"Севилья"
|13
|4
|3
|6
|12-18
|15
|14
|"Леганес"
|13
|3
|5
|5
|13-16
|14
|15
|"Алавес"
|13
|4
|1
|8
|14-22
|13
|16
|"Лас-Пальмас"
|13
|3
|3
|7
|16-22
|12
|17
|"Хетафе"
|13
|1
|7
|5
|8-11
|10
|18
|"Эспаньол"
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|19
|"Вальядолид"
|13
|2
|3
|8
|10-25
|9
|20
|"Валенсия"
|11
|1
|4
|6
|8-17
|7
Ориентировочные составы
У "Жироны" в строй возвращаются Цыганков, Асприлья, Крейчи, Данжума, Мартин, Солис и Франсес. Это огромная помощь для Мичела, который последнее время вынужденно ставил в основу парней из молодежки.
У "Эспаньола" травмированы и пропустят матч опорники Эспозито и Грагера, а также центрбек Калеро.
"Жирона": Гассанига — Франсес, Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес — Мартин, Ромеу, Ферран Руис — Цыганков, Данжума, Хиль
"Эспаньол": Жоан Гарсия — Эль-Хилали, Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Техеро, Крал, Лосано, Агуадо, Жоффре — Пуадо
"Жирона" - "Эспаньол": ставки и коэффициенты
"Жирона" - "Эспаньол": прогноз от UA-Футбол
"Жирона" наконец сыграет составом, близким к боевому, и она будет отдохнувшей, ведь немногие в команде вызывались в сборные. Тем временем соперник команды Мичела провалил все выезды в текущей Ла Лиге, кроме одного.
Наша ставка — хозяева победят. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,7 и выше.
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