Жирона — Эспаньол. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.11.2024

Клубный футбол возвращается после сборных, а значит мы снова увидим в деле Виктора Цыганкова. Он лечился последний месяц, но уже готов играть.

"Эспаньол" - аутсайдер Ла Лиги, но ему по силам создать "Жироне" много проблем, ведь после сенсационного 3-го места в сезоне-2023/24 и летней распродажи команда Мичела стабильностью не блещет. Посмотрим, что из этого получится.

"Жирона" перед перерывом на сборные потеряла из-за травм большую половину основы, но — и это парадоксально — на этом отрезке дважды подряд победила в Ла Лиге. "Леганес" и "Хетафе" были тогда жертвами каталонцев.

Как и полагается середняку, у "Жироны" все посредственное. Атака забила 16 голов в 13 матчах — это не супер, но и не провал. При этом оборона пропустила 17 — и это ближе к низам, чем к ТОП-3. Также у "Жироны" нету качества на своем поле, где команда набрала только 10 очков в 6 турах.

Если добавить к этому тотальный провал в ЛЧ, сезон получается совсем кислым. Но надежда еще жива. Не только Цыганков, но и целая группа игроков "Жироны" вернулась из лазарета за последнюю неделю, это укрепит состав. Кроме того, в Ла Лиге мало сильных команд, и даже такая "Жирона" с такими результатами отстает от 5-го места только на 3 очка. Ничего еще не потеряно.

Если "Жирона" с прошлогоднего 3-го места сползла на 10-е, то "Эспаньол" прочно обосновался в низах. Ему светит борьба за выживание до последнего тура.

Все у "Попугаев" слабое — что атака (11 голов), где малоэффективны Велис и Пуадо, что оборона (22 пропущенных), где доброе слово заслужил только голкипер Жоан Гарсия. Вдобавок ко всему мы не знаем, какая у команды форма? "Эспаньол" последний раз выходил на поле 3 ноября; дальше у него был тур с "Валенсией", но его переносили из-за наводнения.

????️ #RCDE goalkeeper Joan Garcia, who was linked to #AFC during the summer:



"I tried to isolate myself from everything that was being talked about. I had been given the opportunity for what I had been fighting for a long time, which was to be Espanyol's starting goalkeeper. pic.twitter.com/53Tv4xlCof