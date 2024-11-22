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Сельта — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.11.2024
Каталонцы возвращаются со сборных
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images
"Барселона" в первом матче после международного перерыва сыграет с командой, которая более-менее регулярно отбирает у нее очки.
Это не будет легко для каталонцев, ведь Ламин Ямаль все еще лечится, но все же открытый стиль галисийцев в целом удобен для команды Ганси Флика. Ожидаем здесь много голов от обеих сторон.
Дивіться матч Прімери Сельта - Барселона
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Примера. 14-й тур
23 ноября. Виго. "Балаидос"
"Сельта" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Сесар Сото Градо
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Сельты"
"Сельта" идет на 11-м месте после 13 туров, но от еврокубковой 6-й позиции она отстает только на 3 очка. Один тур — и все может резко измениться.
Яго Аспас точно замахнется на сенсацию. 37-летняя легенда Виго забила 11 голов "Барселоне"; еще один мяч — и он сравняется с Лионелем Месси, повторив рекорд. Да и потом, партнеры у Яго в этом сезоне интересные. Сведберг, Дувикас, Бамба, Мингеса очень лихо атакуют и забили 20 голов в Ла Лиге — это 4-й лучший результат. Плохо лишь, что в обороне пропустили 22 мяча — и это аж 19-я строчка.
Iago Aspas the last time he faced Athletic Club in San Mames ☄️???????? pic.twitter.com/pKXO15JXKc— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) September 22, 2024
То есть, имеем команду, которая играет открыто, "нараспашку". И еще не боится грандов. В этом сезоне "Сельта" дома проиграла "Атлетико" (0:1) и "Реалу" (1:2), но в обоих случаях это были очень близкие, нервные матчи. Не верим, что и "Барсе" "Кельты" сдадутся без боя.
Новости "Барселоны"
Грандам всегда сложно после сборных. Капитан Рафинья будет после трансатлантического перелета; Педри здорово досталось со Швейцарией; Левандовский из-за ушиба не тренировался до четверга. А ведь Ямаль тоже травмирован.
Это не пахнет легким выездом для "Барсы", которая в этом сезоне уже теряла очки на чужих полях. Так было с "Монако", "Осасуной", а еще в последнем туре с "Реалом Сосьедад" (0:1). То есть, варианты возможны, хотя никто и не отрицает — в стартовых 13 турах Ла Лиги именно "Барса" была лучшей командой. Ее лидерство заслужено.
11 - Marc Casadó's performance ???????? vs Switzerland ????????— OptaJose (@OptaJose) November 19, 2024
11/13 duels won - personal record in a game between @FCBarcelona & Spanish side.
6 fouls won
5 recoveries
2/2 dribbles completed (100%)
2/3 tackles won (67%)
80 touches
2 shots.
Discovery. #SPASWI pic.twitter.com/MPUmkfozPj
Как будет на "Балаидосе"? Одно знаем — Ганси Флик не из тех, кто подстраивается. "Барса" сыграет, как обычно — с высокой линией защиты, прессингом, чередованием длинных владений и контратакак. Результат? Зависит от эффективности. Стиль "Сельты" может превратить игру в подобие перестрелки.
"Сельта" - "Барселона": статистика личных встреч
В прошлом сезоне "Барса" с боями выиграла оба матча у "Сельты": 3:2 дома и 2:1 на "Балаидосе".
При этом если брать 7 последних очных матчей, то каталонцы преуспели в 4, еще 2 проиграли и раз сыграли вничью. Немногие середняки в Испании могут похвастать таким рекордом.
Последние матчи "Сельты"
Последние матчи "Барселоны"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|13
|11
|0
|2
|40-12
|33
|2
|Реал
|12
|8
|3
|1
|25-11
|27
|3
|"Атлетико"
|13
|7
|5
|1
|19-7
|26
|4
|"Вильярреал"
|12
|7
|3
|2
|23-19
|24
|5
|"Осасуна"
|13
|6
|3
|4
|17-20
|21
|6
|"Атлетик"
|13
|5
|5
|3
|19-13
|20
|7
|"Бетис"
|13
|5
|5
|3
|14-12
|20
|8
|"Реал Сосьедад"
|13
|5
|3
|5
|11-10
|18
|9
|Мальорка
|13
|5
|3
|5
|10-10
|18
|10
|Жирона
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|11
|"Сельта"
|13
|5
|2
|6
|20-22
|17
|12
|"Райо Вальекано"
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|13
|"Севилья"
|13
|4
|3
|6
|12-18
|15
|14
|"Леганес"
|13
|3
|5
|5
|13-16
|14
|15
|"Алавес"
|13
|4
|1
|8
|14-22
|13
|16
|"Лас-Пальмас"
|13
|3
|3
|7
|16-22
|12
|17
|"Хетафе"
|13
|1
|7
|5
|8-11
|10
|18
|"Эспаньол"
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|19
|"Вальядолид"
|13
|2
|3
|8
|10-25
|9
|20
|"Валенсия"
|11
|1
|4
|6
|8-17
|7
Ориентировочные составы
У "Сельты" Жаилсон точно травмирован, а Лука де ла Торре под вопросом. У "Барселоны" же лазарет куда полнее — там тер Штеген, Кристенсен, Араухо, Берналь, Фати и Ямаль.
"Сельта": Гуаита — Хави Родригес, Старфельт, Маркос Алонсо — Мингеса, Сотело, Бельтран, Манкильо — Бамба, Дувикас, Аспас
"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Касадо, де Йонг — Ольмо, Педри, Рафинья — Левандовский
"Сельта" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Сельта" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
“Сельта" бой даст, но ее стиль плохо сочетаем с победами над атакующими машинами, как "Барса". Гораздо больше с ней шансов у вязких, оборонительных коллективов, вроде "Монако" или "Сосьедада".
Поэтому мы ставим на победу фаворита. БК предлагают это сделать с коэффициентами от 1,65 и выше.
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