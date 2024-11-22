Сельта — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.11.2024

"Барселона" в первом матче после международного перерыва сыграет с командой, которая более-менее регулярно отбирает у нее очки.

Это не будет легко для каталонцев, ведь Ламин Ямаль все еще лечится, но все же открытый стиль галисийцев в целом удобен для команды Ганси Флика. Ожидаем здесь много голов от обеих сторон.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Сельта - Барселона Смотреть трансляцию

Примера. 14-й тур

23 ноября. Виго. "Балаидос"

"Сельта" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Сесар Сото Градо

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Сельты"

"Сельта" идет на 11-м месте после 13 туров, но от еврокубковой 6-й позиции она отстает только на 3 очка. Один тур — и все может резко измениться.

Яго Аспас точно замахнется на сенсацию. 37-летняя легенда Виго забила 11 голов "Барселоне"; еще один мяч — и он сравняется с Лионелем Месси, повторив рекорд. Да и потом, партнеры у Яго в этом сезоне интересные. Сведберг, Дувикас, Бамба, Мингеса очень лихо атакуют и забили 20 голов в Ла Лиге — это 4-й лучший результат. Плохо лишь, что в обороне пропустили 22 мяча — и это аж 19-я строчка.

Iago Aspas the last time he faced Athletic Club in San Mames ☄️???????? pic.twitter.com/pKXO15JXKc — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) September 22, 2024

То есть, имеем команду, которая играет открыто, "нараспашку". И еще не боится грандов. В этом сезоне "Сельта" дома проиграла "Атлетико" (0:1) и "Реалу" (1:2), но в обоих случаях это были очень близкие, нервные матчи. Не верим, что и "Барсе" "Кельты" сдадутся без боя.

Новости "Барселоны"

Грандам всегда сложно после сборных. Капитан Рафинья будет после трансатлантического перелета; Педри здорово досталось со Швейцарией; Левандовский из-за ушиба не тренировался до четверга. А ведь Ямаль тоже травмирован.

Это не пахнет легким выездом для "Барсы", которая в этом сезоне уже теряла очки на чужих полях. Так было с "Монако", "Осасуной", а еще в последнем туре с "Реалом Сосьедад" (0:1). То есть, варианты возможны, хотя никто и не отрицает — в стартовых 13 турах Ла Лиги именно "Барса" была лучшей командой. Ее лидерство заслужено.

11 - Marc Casadó's performance ???????? vs Switzerland ????????



11/13 duels won - personal record in a game between @FCBarcelona & Spanish side.



6 fouls won

5 recoveries

2/2 dribbles completed (100%)

2/3 tackles won (67%)

80 touches

2 shots.



Discovery. #SPASWI pic.twitter.com/MPUmkfozPj — OptaJose (@OptaJose) November 19, 2024

Как будет на "Балаидосе"? Одно знаем — Ганси Флик не из тех, кто подстраивается. "Барса" сыграет, как обычно — с высокой линией защиты, прессингом, чередованием длинных владений и контратакак. Результат? Зависит от эффективности. Стиль "Сельты" может превратить игру в подобие перестрелки.

"Сельта" - "Барселона": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Барса" с боями выиграла оба матча у "Сельты": 3:2 дома и 2:1 на "Балаидосе".

При этом если брать 7 последних очных матчей, то каталонцы преуспели в 4, еще 2 проиграли и раз сыграли вничью. Немногие середняки в Испании могут похвастать таким рекордом.

Последние матчи "Сельты"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 13 11 0 2 40-12 33 2 Реал 12 8 3 1 25-11 27 3 "Атлетико" 13 7 5 1 19-7 26 4 "Вильярреал" 12 7 3 2 23-19 24 5 "Осасуна" 13 6 3 4 17-20 21 6 "Атлетик" 13 5 5 3 19-13 20 7 "Бетис" 13 5 5 3 14-12 20 8 "Реал Сосьедад" 13 5 3 5 11-10 18 9 Мальорка 13 5 3 5 10-10 18 10 Жирона 13 5 3 5 16-17 18 11 "Сельта" 13 5 2 6 20-22 17 12 "Райо Вальекано" 12 4 4 4 13-13 16 13 "Севилья" 13 4 3 6 12-18 15 14 "Леганес" 13 3 5 5 13-16 14 15 "Алавес" 13 4 1 8 14-22 13 16 "Лас-Пальмас" 13 3 3 7 16-22 12 17 "Хетафе" 13 1 7 5 8-11 10 18 "Эспаньол" 12 3 1 8 11-22 10 19 "Вальядолид" 13 2 3 8 10-25 9 20 "Валенсия" 11 1 4 6 8-17 7

Ориентировочные составы

У "Сельты" Жаилсон точно травмирован, а Лука де ла Торре под вопросом. У "Барселоны" же лазарет куда полнее — там тер Штеген, Кристенсен, Араухо, Берналь, Фати и Ямаль.

"Сельта": Гуаита — Хави Родригес, Старфельт, Маркос Алонсо — Мингеса, Сотело, Бельтран, Манкильо — Бамба, Дувикас, Аспас

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Касадо, де Йонг — Ольмо, Педри, Рафинья — Левандовский

"Сельта" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Сельта" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

“Сельта" бой даст, но ее стиль плохо сочетаем с победами над атакующими машинами, как "Барса". Гораздо больше с ней шансов у вязких, оборонительных коллективов, вроде "Монако" или "Сосьедада".

Поэтому мы ставим на победу фаворита. БК предлагают это сделать с коэффициентами от 1,65 и выше.