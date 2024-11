Сельта — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.11.2024

"Барселона" в первом матче после международного перерыва сыграет с командой, которая более-менее регулярно отбирает у нее очки.

Это не будет легко для каталонцев, ведь Ламин Ямаль все еще лечится, но все же открытый стиль галисийцев в целом удобен для команды Ганси Флика. Ожидаем здесь много голов от обеих сторон.

"Сельта" идет на 11-м месте после 13 туров, но от еврокубковой 6-й позиции она отстает только на 3 очка. Один тур — и все может резко измениться.

Яго Аспас точно замахнется на сенсацию. 37-летняя легенда Виго забила 11 голов "Барселоне"; еще один мяч — и он сравняется с Лионелем Месси, повторив рекорд. Да и потом, партнеры у Яго в этом сезоне интересные. Сведберг, Дувикас, Бамба, Мингеса очень лихо атакуют и забили 20 голов в Ла Лиге — это 4-й лучший результат. Плохо лишь, что в обороне пропустили 22 мяча — и это аж 19-я строчка.

