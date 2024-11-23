Леганес — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.11.2024

"Реал" в первом туре после паузы на сборные приедет на "Бутарке", где его устроит только победа.

"Огурцы" - чемпион Сегунды прошлого сезона, и они неплохо стартовали в Примере. Играют, правда, кровь из глаз, зато проигрывают реже, чем прогнозировалось. В матче с ними "Реалу" придется пробивать настоящий оборонительный "автобус".

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Леганес - Реал Мадрид Смотреть трансляцию

Примера. 14-й тур

24 ноября. Леганес. "Бутарке"

"Леганес" 19:30 "Реал Мадрид"

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Леганеса"

"Леганес" - пригород Мадрида; когда-то это было село, но оно сильно выросло благодаря продаже овощей на столичные рынки. Отсюда и прозвище клуба - "Огурцы".

В прошлом сезоне "Лега" выиграл Сегунду, это большое достижение по его меркам. Но в элите так вольготно не поиграешь, и команда Борхи Хименеса перешла на более закрытый стиль — больше контратак, борьбы. В 13 турах забили 13 голов, пропустили 16. Не хорошо, но и не ужасно.

???????? | Juan Cruz



· Extremo derecho nacido en el 2000 que milita en el Leganés.



· Aunque fue una pieza importante para el ascenso, en esta campaña ha sabido asentarse en primera y ser una de las revelaciones del campeonato.



????️ - 14 partidos.

⚽ - 5 goles.

????️ - 1 asistencia. pic.twitter.com/X56L0p8Dmf — ???????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????? (@Raulgarciaa15) November 22, 2024

"Леганес" особенно силен дома, где не проиграл и даже не пропустил в 3 последних турах (2 победы и ничья), и с "Реалом" он опять попытается врубить активную оборону. Рабочая схема — 4-3-3, но защищаться будут все. В атаке главная надежда — вингер Хуан Крус и его удары. Защиту укрепят бывалые бойцы Дмитрович, Настасич, Тапиа. Ну, и трибуны тут активные тоже.

Новости "Реала"

"Реал" проваливает текущую ЛЧ, где уже проиграл "Лиллю" и "Милану". Также в Мадриде долго не забудут 0:4 от "Барселоны" на "Бернабеу". Тем не менее, жизнь продолжается, и ничего еще не потеряно.

"Реал Сосьедад" оказал "Сливочным" большую услугу, обыграв "Барсу" 1:0 в прошлом туре. Вкупе с разгромом "Сливочными" "Осасуны" это приблизило команду Карло Анчелотти к лидеру. Сейчас разница — 6 очков, но у Мадрида игра в запасе против аутсайдера "Валенсии"; там он явный фаворит, как и в Леганесе.

Real Madrid's best goals vs Leganes pic.twitter.com/PdBm5FaQgm — Kay | Snapchat & IG Ads (@KayRMFC) November 23, 2024

Винисиус в энный раз подвел сборную, но в клубе он силен. Мбаппе отдыхал две недели и может быть полезен. Джуд забил первый гол в Ла Лиге в прошлом туре, и в клубе верят, что он набирает форму. Вдобавок вернулся Тибо Куртуа. В этом сезоне "Реал" еще ни разу не победил в гостях уверенно, однако преимущество в классе огромно, и нивеллировать его "Леганесу" будет архисложно.

"Леганес" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

Давненько не играл “Леганес” в элите и, как следствие, давно не встречался с "Реалом". Последние игры — сезон-2019/20; там Мадрид выиграл дома 5:0, зато на "Бутарке" "Огурцы" удержали почетные 2:2.

Также примечательно, что ранее "Леганес" побеждал "Реал" только в рамках Кубка короля, но никогда не Ла Лиги. Последний их успех датирован январем 2019-го (1:0).

Последние матчи "Леганеса"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 13 11 0 2 40-12 33 2 Реал 12 8 3 1 25-11 27 3 "Атлетико" 13 7 5 1 19-7 26 4 "Вильярреал" 12 7 3 2 23-19 24 5 "Осасуна" 13 6 3 4 17-20 21 6 "Атлетик" 13 5 5 3 19-13 20 7 "Бетис" 13 5 5 3 14-12 20 8 "Реал Сосьедад" 13 5 3 5 11-10 18 9 Мальорка 13 5 3 5 10-10 18 10 Жирона 13 5 3 5 16-17 18 11 "Сельта" 13 5 2 6 20-22 17 12 "Райо Вальекано" 12 4 4 4 13-13 16 13 "Севилья" 13 4 3 6 12-18 15 14 "Леганес" 13 3 5 5 13-16 14 15 "Хетафе" 14 2 7 5 10-11 13 16 "Алавес" 13 4 1 8 14-22 13 17 "Лас-Пальмас" 13 3 3 7 16-22 12 18 "Эспаньол" 12 3 1 8 11-22 10 19 "Вальядолид" 14 2 3 9 10-27 9 20 "Валенсия" 11 1 4 6 8-17 7

Ориентировочные составы

У "Леганеса" точно травмирован Энрик Франкеса, а вот Ренато Тапиа имеет шансы выйти на поле. У "Реала" же возвращается в рамку Тибо Куртуа; также чудесное исцеление случилось с Родриго, который вернулся к тренировкам спустя 9 дней после травмы бедра. При этом Алаба, Милитао, Чуамени Карвахаль и Васкес еще в лазарете.

"Леганес": Дмитрович — Альти, Серхио Гонсалес, Настасич, Хави Эрнандес — Сиссе, Нею, Брашанац — Крус, де ла Фуэнте, Мунир

"Реал Мадрид": Куртуа — Вальверде, Рюдигер, Асенсио, Менди — Модрич, Камавинга, Беллингем — Браим Диас, Мбаппе, Винисиус

"Леганес" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Леганес" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

"Леганес” с его закрытым, тягучим футболом с одной стороны; очень невзрачный на выездах "Реал" - с другой. Откуда тут взяться разгрому?

Наша ставка — на ТМ 3. БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,5 и выше.