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Леганес — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.11.2024
Встреча двух чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Реал" в первом туре после паузы на сборные приедет на "Бутарке", где его устроит только победа.
"Огурцы" - чемпион Сегунды прошлого сезона, и они неплохо стартовали в Примере. Играют, правда, кровь из глаз, зато проигрывают реже, чем прогнозировалось. В матче с ними "Реалу" придется пробивать настоящий оборонительный "автобус".
Дивіться матч Прімери Леганес - Реал Мадрид
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Примера. 14-й тур
24 ноября. Леганес. "Бутарке"
"Леганес" 19:30 "Реал Мадрид"
Арбитр: Хавьер Альберола Рохас
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости "Леганеса"
"Леганес" - пригород Мадрида; когда-то это было село, но оно сильно выросло благодаря продаже овощей на столичные рынки. Отсюда и прозвище клуба - "Огурцы".
В прошлом сезоне "Лега" выиграл Сегунду, это большое достижение по его меркам. Но в элите так вольготно не поиграешь, и команда Борхи Хименеса перешла на более закрытый стиль — больше контратак, борьбы. В 13 турах забили 13 голов, пропустили 16. Не хорошо, но и не ужасно.
???????? | Juan Cruz— ???????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????? (@Raulgarciaa15) November 22, 2024
· Extremo derecho nacido en el 2000 que milita en el Leganés.
· Aunque fue una pieza importante para el ascenso, en esta campaña ha sabido asentarse en primera y ser una de las revelaciones del campeonato.
????️ - 14 partidos.
⚽ - 5 goles.
????️ - 1 asistencia. pic.twitter.com/X56L0p8Dmf
"Леганес" особенно силен дома, где не проиграл и даже не пропустил в 3 последних турах (2 победы и ничья), и с "Реалом" он опять попытается врубить активную оборону. Рабочая схема — 4-3-3, но защищаться будут все. В атаке главная надежда — вингер Хуан Крус и его удары. Защиту укрепят бывалые бойцы Дмитрович, Настасич, Тапиа. Ну, и трибуны тут активные тоже.
Новости "Реала"
"Реал" проваливает текущую ЛЧ, где уже проиграл "Лиллю" и "Милану". Также в Мадриде долго не забудут 0:4 от "Барселоны" на "Бернабеу". Тем не менее, жизнь продолжается, и ничего еще не потеряно.
"Реал Сосьедад" оказал "Сливочным" большую услугу, обыграв "Барсу" 1:0 в прошлом туре. Вкупе с разгромом "Сливочными" "Осасуны" это приблизило команду Карло Анчелотти к лидеру. Сейчас разница — 6 очков, но у Мадрида игра в запасе против аутсайдера "Валенсии"; там он явный фаворит, как и в Леганесе.
Real Madrid's best goals vs Leganes pic.twitter.com/PdBm5FaQgm— Kay | Snapchat & IG Ads (@KayRMFC) November 23, 2024
Винисиус в энный раз подвел сборную, но в клубе он силен. Мбаппе отдыхал две недели и может быть полезен. Джуд забил первый гол в Ла Лиге в прошлом туре, и в клубе верят, что он набирает форму. Вдобавок вернулся Тибо Куртуа. В этом сезоне "Реал" еще ни разу не победил в гостях уверенно, однако преимущество в классе огромно, и нивеллировать его "Леганесу" будет архисложно.
"Леганес" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч
Давненько не играл “Леганес” в элите и, как следствие, давно не встречался с "Реалом". Последние игры — сезон-2019/20; там Мадрид выиграл дома 5:0, зато на "Бутарке" "Огурцы" удержали почетные 2:2.
Также примечательно, что ранее "Леганес" побеждал "Реал" только в рамках Кубка короля, но никогда не Ла Лиги. Последний их успех датирован январем 2019-го (1:0).
Последние матчи "Леганеса"
Последние матчи "Реала"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|13
|11
|0
|2
|40-12
|33
|2
|Реал
|12
|8
|3
|1
|25-11
|27
|3
|"Атлетико"
|13
|7
|5
|1
|19-7
|26
|4
|"Вильярреал"
|12
|7
|3
|2
|23-19
|24
|5
|"Осасуна"
|13
|6
|3
|4
|17-20
|21
|6
|"Атлетик"
|13
|5
|5
|3
|19-13
|20
|7
|"Бетис"
|13
|5
|5
|3
|14-12
|20
|8
|"Реал Сосьедад"
|13
|5
|3
|5
|11-10
|18
|9
|Мальорка
|13
|5
|3
|5
|10-10
|18
|10
|Жирона
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|11
|"Сельта"
|13
|5
|2
|6
|20-22
|17
|12
|"Райо Вальекано"
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|13
|"Севилья"
|13
|4
|3
|6
|12-18
|15
|14
|"Леганес"
|13
|3
|5
|5
|13-16
|14
|15
|"Хетафе"
|14
|2
|7
|5
|10-11
|13
|16
|"Алавес"
|13
|4
|1
|8
|14-22
|13
|17
|"Лас-Пальмас"
|13
|3
|3
|7
|16-22
|12
|18
|"Эспаньол"
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|19
|"Вальядолид"
|14
|2
|3
|9
|10-27
|9
|20
|"Валенсия"
|11
|1
|4
|6
|8-17
|7
Ориентировочные составы
У "Леганеса" точно травмирован Энрик Франкеса, а вот Ренато Тапиа имеет шансы выйти на поле. У "Реала" же возвращается в рамку Тибо Куртуа; также чудесное исцеление случилось с Родриго, который вернулся к тренировкам спустя 9 дней после травмы бедра. При этом Алаба, Милитао, Чуамени Карвахаль и Васкес еще в лазарете.
"Леганес": Дмитрович — Альти, Серхио Гонсалес, Настасич, Хави Эрнандес — Сиссе, Нею, Брашанац — Крус, де ла Фуэнте, Мунир
"Реал Мадрид": Куртуа — Вальверде, Рюдигер, Асенсио, Менди — Модрич, Камавинга, Беллингем — Браим Диас, Мбаппе, Винисиус
"Леганес" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты
"Леганес" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол
"Леганес” с его закрытым, тягучим футболом с одной стороны; очень невзрачный на выездах "Реал" - с другой. Откуда тут взяться разгрому?
Наша ставка — на ТМ 3. БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,5 и выше.
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