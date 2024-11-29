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Барселона — Лас-Пальмас. Анонс и прогноз матча Примеры на 30.11.2024

Испания

Лидер против самого удобного соперника

Барселона — Лас-Пальмас. Анонс и прогноз матча Примеры на 30.11.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Один из борцов за выживание в Ла Лиге "Лас-Пальмас" приедет в гости к "Барселоне" в момент, когда ей очень нужна победа.

Две кряду осечки в чемпионате были у команды Ганси Флика, которые в упор приблизили к ней "Реал". Еще одна потеря — и "Сливочные" с учетом матча в запасе выйдут в лидеры, поэтому все серьезно и оступаться никак нельзя.

Содержание

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Дивіться матч Прімери Барселона - Лас-Пальмас
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Примера. 15-й тур
30 ноября. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" 15:00 "Лас-Пальмас"
Арбитр: Адриан Кордеро Вега
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

"Барса" проиграла "Реалу Сосьедад" 0:1 и сыграла вничью с "Сельтой" 2:2 в двух последних турах, но затем разбила "Брест" в ЛЧ 3:0, подтвердив, что дома играет значительно эффективнее, чем на выезде.

В этом сезоне на "Монжуике" у команды Флика ни одной осечки — 8 побед из 8 во всех турнирах, причем с начала октября меньше двух голов за игру "Барса" тут не забивает. Даже гранду, вроде "Баварии", страшновато приезжать в Каталонию, что уж говорить про "Лас-Пальмас"?

Канарцы — третья худшая оборона Ла Лиги (25 пропущенных), и у них мало аргументов, чтобы сдержать Левандовского, Рафинью, плюс у "Барсы" возвращается после травмы Ямаль. Тут не борьбой пахнет, а приличным разгромом, если честно.

Новости "Лас-Пальмаса"

Единственная надежда канарцев — на тренера Диего Мартинеса, который пришел в клуб посреди сезона и очень сильно помог; с ним команда выиграла 4 матча из 6, хотя и у гораздо менее именитых оппонентов, чем "Барса".

Устроил "Лас-Пальмас" зарубу и в прошлом туре с "Мальоркой", но комично проиграл: арбитр поставил свободный удар в паре метров от ворот канарцев за провокацию от Хайме Маты. Этот эпизод потом крутили по всей Европе, редко увидишь подобное.

Ну, и чтоб вы понимали масштаб задачи канарцев в субботу: они не выигрывали у "Барсы" ни в одном турнире с 1991 года, в Ла Лиге — с 1986-го, а на поле "Барсы" не побеждают с 1971-го! Ни один клуб испанской элите так плохо с каталонцами не играет.

"Барселона" - "Лас-Пальмас": статистика личных встреч

В прошлом сезоне оба матча "Барсы" с "Лас-Пальмасом" были близкими, но "Кулес" торжествовали — 1:0 дома и 2:1 на выезде.

До этого канарцы 5 лет выступали в Сегунде, поэтому глубже копать смысла нет.

Последние матчи "Барселоны"

Барселона — Лас-Пальмас. Анонс и прогноз матча Примеры на 30.11.2024 - изображение 4

Последние матчи "Лас-Пальмаса"

Барселона — Лас-Пальмас. Анонс и прогноз матча Примеры на 30.11.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Барселона "Барселона" 14 11 1 2 42-14 34
2 Реал Реал 13 9 3 1 28-11 30
3 Атлетико "Атлетико" 14 8 5 1 21-8 29
4 Вильярреал "Вильярреал" 13 7 4 2 25-21 25
5 Атлетик "Атлетик" 14 6 5 3 20-13 23
6 Осасуна "Осасуна" 14 6 4 4 19-22 22
7 Жирона Жирона 14 6 3 5 20-18 21
8 Мальорка Мальорка 14 6 3 5 13-12 21
9 Бетис "Бетис" 14 5 5 4 16-16 20
10 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 14 5 3 6 11-11 18
11 Сельта "Сельта" 14 5 3 6 22-24 18
12 Севилья "Севилья" 14 5 3 6 13-18 18
13 Райо Вальекано "Райо Вальекано" 13 4 4 5 13-14 16
14 Леганес "Леганес" 14 3 5 6 13-19 14
15 Хетафе "Хетафе" 14 2 7 5 10-11 13
16 Алавес "Алавес" 14 4 1 9 15-24 13
17 Лас-Пальмас "Лас-Пальмас" 14 3 3 8 18-25 12
18 Валенсия "Валенсия" 12 2 4 6 12-19 10
19 Эспаньол "Эспаньол" 13 3 1 9 12-26 10
20 Вальядолид "Вальядолид" 14 2 3 9 10-27 9

Ориентировочные составы

У "Лас-Пальмаса" редкий случай — в строю вся команда.

У "Барсы" точно не сыграют тер Штеген, Кристенсен, Берналь, Фати и дисквалифицированный за удаление в Виго Касадо. Кроме того, Араухо еще не тренируется в общей группе, ему на поле тоже рано.

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — де Йонг, Педри — Ямаль, Ольмо, Рафинья — Левандовский

"Лас-Пальмас": Силлессен — Росада, Алекс Суарес, Маккенна, Муньос — Эссугу, Кампанья — Сандро, Кириан Родригес, Фустер — Фабио Силва

"Барселона" - "Лас-Пальмас": ставки и коэффициенты

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"Барселона" - "Лас-Пальмас": прогноз от UA-Футбол

“Барса" дома традиционно легка, вдохновенна, а тут еще и соперник — как под заказ. Голов должно быть много.

Наша ставка — индивидуальный тотал "Барсы" больше 2,5. БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,5 и выше.

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