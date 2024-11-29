Барселона — Лас-Пальмас. Анонс и прогноз матча Примеры на 30.11.2024

Один из борцов за выживание в Ла Лиге "Лас-Пальмас" приедет в гости к "Барселоне" в момент, когда ей очень нужна победа.

Две кряду осечки в чемпионате были у команды Ганси Флика, которые в упор приблизили к ней "Реал". Еще одна потеря — и "Сливочные" с учетом матча в запасе выйдут в лидеры, поэтому все серьезно и оступаться никак нельзя.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Барселона - Лас-Пальмас Смотреть трансляцию

Примера. 15-й тур

30 ноября. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" 15:00 "Лас-Пальмас"

Арбитр: Адриан Кордеро Вега

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

"Барса" проиграла "Реалу Сосьедад" 0:1 и сыграла вничью с "Сельтой" 2:2 в двух последних турах, но затем разбила "Брест" в ЛЧ 3:0, подтвердив, что дома играет значительно эффективнее, чем на выезде.

В этом сезоне на "Монжуике" у команды Флика ни одной осечки — 8 побед из 8 во всех турнирах, причем с начала октября меньше двух голов за игру "Барса" тут не забивает. Даже гранду, вроде "Баварии", страшновато приезжать в Каталонию, что уж говорить про "Лас-Пальмас"?

3+ - Barcelona are the fifth team to win four consecutive games by 3+ goals in the European Cup/Champions League, after PSG in 2017 (5), Bayern Munich (4 in 2020 and 2021), Leeds United in 1969 (4) and Reims in 1958 (4).



Firm. pic.twitter.com/HntGOHTjfj — OptaJose (@OptaJose) November 26, 2024

Канарцы — третья худшая оборона Ла Лиги (25 пропущенных), и у них мало аргументов, чтобы сдержать Левандовского, Рафинью, плюс у "Барсы" возвращается после травмы Ямаль. Тут не борьбой пахнет, а приличным разгромом, если честно.

Новости "Лас-Пальмаса"

Единственная надежда канарцев — на тренера Диего Мартинеса, который пришел в клуб посреди сезона и очень сильно помог; с ним команда выиграла 4 матча из 6, хотя и у гораздо менее именитых оппонентов, чем "Барса".

Устроил "Лас-Пальмас" зарубу и в прошлом туре с "Мальоркой", но комично проиграл: арбитр поставил свободный удар в паре метров от ворот канарцев за провокацию от Хайме Маты. Этот эпизод потом крутили по всей Европе, редко увидишь подобное.

Me estas enseñando lo de Muriqi…la provocación de Jaime Mata… pic.twitter.com/JA8UCMSK1u — M (@macia89) November 23, 2024

Ну, и чтоб вы понимали масштаб задачи канарцев в субботу: они не выигрывали у "Барсы" ни в одном турнире с 1991 года, в Ла Лиге — с 1986-го, а на поле "Барсы" не побеждают с 1971-го! Ни один клуб испанской элите так плохо с каталонцами не играет.

"Барселона" - "Лас-Пальмас": статистика личных встреч

В прошлом сезоне оба матча "Барсы" с "Лас-Пальмасом" были близкими, но "Кулес" торжествовали — 1:0 дома и 2:1 на выезде.

До этого канарцы 5 лет выступали в Сегунде, поэтому глубже копать смысла нет.

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Лас-Пальмаса"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 14 11 1 2 42-14 34 2 Реал 13 9 3 1 28-11 30 3 "Атлетико" 14 8 5 1 21-8 29 4 "Вильярреал" 13 7 4 2 25-21 25 5 "Атлетик" 14 6 5 3 20-13 23 6 "Осасуна" 14 6 4 4 19-22 22 7 Жирона 14 6 3 5 20-18 21 8 Мальорка 14 6 3 5 13-12 21 9 "Бетис" 14 5 5 4 16-16 20 10 "Реал Сосьедад" 14 5 3 6 11-11 18 11 "Сельта" 14 5 3 6 22-24 18 12 "Севилья" 14 5 3 6 13-18 18 13 "Райо Вальекано" 13 4 4 5 13-14 16 14 "Леганес" 14 3 5 6 13-19 14 15 "Хетафе" 14 2 7 5 10-11 13 16 "Алавес" 14 4 1 9 15-24 13 17 "Лас-Пальмас" 14 3 3 8 18-25 12 18 "Валенсия" 12 2 4 6 12-19 10 19 "Эспаньол" 13 3 1 9 12-26 10 20 "Вальядолид" 14 2 3 9 10-27 9

Ориентировочные составы

У "Лас-Пальмаса" редкий случай — в строю вся команда.

У "Барсы" точно не сыграют тер Штеген, Кристенсен, Берналь, Фати и дисквалифицированный за удаление в Виго Касадо. Кроме того, Араухо еще не тренируется в общей группе, ему на поле тоже рано.

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — де Йонг, Педри — Ямаль, Ольмо, Рафинья — Левандовский

"Лас-Пальмас": Силлессен — Росада, Алекс Суарес, Маккенна, Муньос — Эссугу, Кампанья — Сандро, Кириан Родригес, Фустер — Фабио Силва

"Барселона" - "Лас-Пальмас": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Лас-Пальмас": прогноз от UA-Футбол

“Барса" дома традиционно легка, вдохновенна, а тут еще и соперник — как под заказ. Голов должно быть много.

Наша ставка — индивидуальный тотал "Барсы" больше 2,5. БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,5 и выше.