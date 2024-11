Барселона — Лас-Пальмас. Анонс и прогноз матча Примеры на 30.11.2024

Один из борцов за выживание в Ла Лиге "Лас-Пальмас" приедет в гости к "Барселоне" в момент, когда ей очень нужна победа.

Две кряду осечки в чемпионате были у команды Ганси Флика, которые в упор приблизили к ней "Реал". Еще одна потеря — и "Сливочные" с учетом матча в запасе выйдут в лидеры, поэтому все серьезно и оступаться никак нельзя.

"Барса" проиграла "Реалу Сосьедад" 0:1 и сыграла вничью с "Сельтой" 2:2 в двух последних турах, но затем разбила "Брест" в ЛЧ 3:0, подтвердив, что дома играет значительно эффективнее, чем на выезде.

В этом сезоне на "Монжуике" у команды Флика ни одной осечки — 8 побед из 8 во всех турнирах, причем с начала октября меньше двух голов за игру "Барса" тут не забивает. Даже гранду, вроде "Баварии", страшновато приезжать в Каталонию, что уж говорить про "Лас-Пальмас"?

3+ - Barcelona are the fifth team to win four consecutive games by 3+ goals in the European Cup/Champions League, after PSG in 2017 (5), Bayern Munich (4 in 2020 and 2021), Leeds United in 1969 (4) and Reims in 1958 (4).



