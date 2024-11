Вильярреал — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.12.2024

"Жирона" после неудачного выезда в Австрию в рамках Лиги чемпионов приедет в гости к лучшей команде Испании прямо сейчас, не считая ТОП-3.

Очень сложно будет не проиграть подопечным Мичела, не говоря уж о победе. И еще им опять не поможет Виктор Цыганков — у него то ли рецидив, то ли врачи решили перестраховаться; ближайшее время покажет.

"Вильярреал" после 14 туров занимает 4-е место в Ла Лиге сразу за "Реалом", "Барсой" и "Атлетико". Команда не проиграла в последних 5 матчах, а на своем поле последний раз уступала еще 22 сентября "Барселоне". Впечатляет?

Марселино по полной использует тот факт, что "Подводники" не выступают в еврокубках — как следствие, они свежее, у них меньше травм. Бонус — прогресс Алекса Баэны, который уже набрал 2+5 и по сути является лучшим игроком лиги не из грандов.

5 - With three goals and two assists against Poblense, Ayoze Pérez became the first @VillarrealCFen player to be involved in five goals in a single game in all competitions since at least the 2014/15 season. Relentless. pic.twitter.com/78M0ShxREj