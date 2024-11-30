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Вильярреал — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.12.2024
Снова без Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto
"Жирона" после неудачного выезда в Австрию в рамках Лиги чемпионов приедет в гости к лучшей команде Испании прямо сейчас, не считая ТОП-3.
Очень сложно будет не проиграть подопечным Мичела, не говоря уж о победе. И еще им опять не поможет Виктор Цыганков — у него то ли рецидив, то ли врачи решили перестраховаться; ближайшее время покажет.
Дивіться матч Прімери Вільярреал - Жирона
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Примера. 15-й тур
1 декабря. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" 15:00 "Жирона"
Арбитр: Мигель Ортис Ариас
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Вильярреала"
"Вильярреал" после 14 туров занимает 4-е место в Ла Лиге сразу за "Реалом", "Барсой" и "Атлетико". Команда не проиграла в последних 5 матчах, а на своем поле последний раз уступала еще 22 сентября "Барселоне". Впечатляет?
Марселино по полной использует тот факт, что "Подводники" не выступают в еврокубках — как следствие, они свежее, у них меньше травм. Бонус — прогресс Алекса Баэны, который уже набрал 2+5 и по сути является лучшим игроком лиги не из грандов.
5 - With three goals and two assists against Poblense, Ayoze Pérez became the first @VillarrealCFen player to be involved in five goals in a single game in all competitions since at least the 2014/15 season. Relentless. pic.twitter.com/78M0ShxREj— OptaJose (@OptaJose) October 29, 2024
Против "Жироны" от Баэны ждут очередного шоу, как и от Тьерно Барри. 25 голов уже забил "Вильярреал" в Ла Лиге — это 3-й лучший показатель. Гораздо больше вызовов у Марселино в тылах — там аж 21 пропущенный, и с "Жироной" это может аукнуться.
Новости "Жироны"
Каталонцы не так плохи; они выиграли в трех последних турах чемпионата, в том числе разбив "Эспаньол" в последнем туре 4:1, прежде чем неудачно съездили в Австрию к "Штурму" (0:1).
Именно этот дополнительный матч посреди неделю вкупе с переездом через пол-Европы больше всего напрягает фанатов "Жироны". Хватит ли команде сил? В Вильярреале игра будет быстрой, бегать придется много, а каталонцев не назовешь мастерами выездов. В текущей Ла Лиге они набрали на чужих полях 8 очков в 7 матчах. Это дома они забивают по 3-4.
4 - Girona became the first Spanish team to lose four of their first five games in the history of the Champions League. Difficulty. pic.twitter.com/ppLsfR5rQV— OptaJose (@OptaJose) November 27, 2024
Ну, и еще одна плохая новость для Мичела — опять проблемы у Асприльи и Цыганкова, что делает Брайана Хиля безальтернативной надеждой на голы с флангов. Не то, чтобы хав сборной Испании был плох, даже наоборот, но когда он один — "Вильярреалу" будет легче его съесть.
"Вильярреал" - "Жирона": статистика личных встреч
В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами: "Жирона" торжествовала на "Серамике" 2:1, но проиграла на "Монтиливи" 0:1.
Ну, а еще раньше "Подводники" выиграли у каталонцев пять раз подряд во всех турнирах.
Последние матчи "Вильярреала"
Последние матчи "Жироны"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|15
|11
|1
|3
|43-16
|34
|2
|Реал
|13
|9
|3
|1
|28-11
|30
|3
|"Атлетико"
|14
|8
|5
|1
|21-8
|29
|4
|"Вильярреал"
|13
|7
|4
|2
|25-21
|25
|5
|Мальорка
|15
|7
|3
|5
|15-13
|24
|6
|"Атлетик"
|14
|6
|5
|3
|20-13
|23
|7
|"Осасуна"
|14
|6
|4
|4
|19-22
|22
|8
|Жирона
|14
|6
|3
|5
|20-18
|21
|9
|"Бетис"
|14
|5
|5
|4
|16-16
|20
|10
|"Реал Сосьедад"
|14
|5
|3
|6
|11-11
|18
|11
|"Сельта"
|14
|5
|3
|6
|22-24
|18
|12
|"Севилья"
|14
|5
|3
|6
|13-18
|18
|13
|"Райо Вальекано"
|13
|4
|4
|5
|13-14
|16
|14
|"Лас-Пальмас"
|15
|4
|3
|8
|20-26
|15
|15
|"Леганес"
|14
|3
|5
|6
|13-19
|14
|16
|"Хетафе"
|14
|2
|7
|5
|10-11
|13
|17
|"Алавес"
|14
|4
|1
|9
|15-24
|13
|18
|"Валенсия"
|13
|2
|4
|7
|13-21
|10
|19
|"Эспаньол"
|13
|3
|1
|9
|12-26
|10
|20
|"Вальядолид"
|14
|2
|3
|9
|10-27
|9
Ориентировочные составы
Кроме Цыганкова и Асприльи у "Жироны" не сыграют Мизегой и Янхель Эррера. Именно венесуэлец — наибольшая потеря.
У "Вильярреала", в свою очередь, надолго в лазарете Ильяс Ахомаш; недавно выбыли Николя Пепе и Айосе Перес — это ударит по атаке, а вот отсутствие Хуана Фойта и Альфонсо Педрасы — это проблемы для флангов обороны.
"Вильярреал": Конде — Фемения, Альбиоль, Логан Кошта, Кардона — Парехо, Комесанья - Пино, Гейе, Баэна — Барри
"Жирона": Гассанига — Арнау, Давид Лопес, Крейчи, Блинд — Ромеу, Гутьеррес — Данжума, ван де Бек, Хиль — Миовски
"Вильярреал" - "Жирона": ставки и коэффициенты
"Вильярреал" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол
Поставим на команду Марселино, которая гораздо свежее и сыграет перед своими болельщиками. БК предлагают это сделать с коэффициентами от 1,85 и выше.
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