Вильярреал — Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.12.2024

"Жирона" после неудачного выезда в Австрию в рамках Лиги чемпионов приедет в гости к лучшей команде Испании прямо сейчас, не считая ТОП-3.

Очень сложно будет не проиграть подопечным Мичела, не говоря уж о победе. И еще им опять не поможет Виктор Цыганков — у него то ли рецидив, то ли врачи решили перестраховаться; ближайшее время покажет.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Вільярреал - Жирона Смотреть трансляцию

Примера. 15-й тур

1 декабря. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" 15:00 "Жирона"

Арбитр: Мигель Ортис Ариас

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Вильярреала"

"Вильярреал" после 14 туров занимает 4-е место в Ла Лиге сразу за "Реалом", "Барсой" и "Атлетико". Команда не проиграла в последних 5 матчах, а на своем поле последний раз уступала еще 22 сентября "Барселоне". Впечатляет?

Марселино по полной использует тот факт, что "Подводники" не выступают в еврокубках — как следствие, они свежее, у них меньше травм. Бонус — прогресс Алекса Баэны, который уже набрал 2+5 и по сути является лучшим игроком лиги не из грандов.

5 - With three goals and two assists against Poblense, Ayoze Pérez became the first @VillarrealCFen player to be involved in five goals in a single game in all competitions since at least the 2014/15 season. Relentless. pic.twitter.com/78M0ShxREj — OptaJose (@OptaJose) October 29, 2024

Против "Жироны" от Баэны ждут очередного шоу, как и от Тьерно Барри. 25 голов уже забил "Вильярреал" в Ла Лиге — это 3-й лучший показатель. Гораздо больше вызовов у Марселино в тылах — там аж 21 пропущенный, и с "Жироной" это может аукнуться.

Новости "Жироны"

Каталонцы не так плохи; они выиграли в трех последних турах чемпионата, в том числе разбив "Эспаньол" в последнем туре 4:1, прежде чем неудачно съездили в Австрию к "Штурму" (0:1).

Именно этот дополнительный матч посреди неделю вкупе с переездом через пол-Европы больше всего напрягает фанатов "Жироны". Хватит ли команде сил? В Вильярреале игра будет быстрой, бегать придется много, а каталонцев не назовешь мастерами выездов. В текущей Ла Лиге они набрали на чужих полях 8 очков в 7 матчах. Это дома они забивают по 3-4.

4 - Girona became the first Spanish team to lose four of their first five games in the history of the Champions League. Difficulty. pic.twitter.com/ppLsfR5rQV — OptaJose (@OptaJose) November 27, 2024

Ну, и еще одна плохая новость для Мичела — опять проблемы у Асприльи и Цыганкова, что делает Брайана Хиля безальтернативной надеждой на голы с флангов. Не то, чтобы хав сборной Испании был плох, даже наоборот, но когда он один — "Вильярреалу" будет легче его съесть.

"Вильярреал" - "Жирона": статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды обменялись выездными победами: "Жирона" торжествовала на "Серамике" 2:1, но проиграла на "Монтиливи" 0:1.

Ну, а еще раньше "Подводники" выиграли у каталонцев пять раз подряд во всех турнирах.

Последние матчи "Вильярреала"

Последние матчи "Жироны"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 15 11 1 3 43-16 34 2 Реал 13 9 3 1 28-11 30 3 "Атлетико" 14 8 5 1 21-8 29 4 "Вильярреал" 13 7 4 2 25-21 25 5 Мальорка 15 7 3 5 15-13 24 6 "Атлетик" 14 6 5 3 20-13 23 7 "Осасуна" 14 6 4 4 19-22 22 8 Жирона 14 6 3 5 20-18 21 9 "Бетис" 14 5 5 4 16-16 20 10 "Реал Сосьедад" 14 5 3 6 11-11 18 11 "Сельта" 14 5 3 6 22-24 18 12 "Севилья" 14 5 3 6 13-18 18 13 "Райо Вальекано" 13 4 4 5 13-14 16 14 "Лас-Пальмас" 15 4 3 8 20-26 15 15 "Леганес" 14 3 5 6 13-19 14 16 "Хетафе" 14 2 7 5 10-11 13 17 "Алавес" 14 4 1 9 15-24 13 18 "Валенсия" 13 2 4 7 13-21 10 19 "Эспаньол" 13 3 1 9 12-26 10 20 "Вальядолид" 14 2 3 9 10-27 9

Ориентировочные составы

Кроме Цыганкова и Асприльи у "Жироны" не сыграют Мизегой и Янхель Эррера. Именно венесуэлец — наибольшая потеря.

У "Вильярреала", в свою очередь, надолго в лазарете Ильяс Ахомаш; недавно выбыли Николя Пепе и Айосе Перес — это ударит по атаке, а вот отсутствие Хуана Фойта и Альфонсо Педрасы — это проблемы для флангов обороны.

"Вильярреал": Конде — Фемения, Альбиоль, Логан Кошта, Кардона — Парехо, Комесанья - Пино, Гейе, Баэна — Барри

"Жирона": Гассанига — Арнау, Давид Лопес, Крейчи, Блинд — Ромеу, Гутьеррес — Данжума, ван де Бек, Хиль — Миовски

"Вильярреал" - "Жирона": ставки и коэффициенты

"Вильярреал" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

Поставим на команду Марселино, которая гораздо свежее и сыграет перед своими болельщиками. БК предлагают это сделать с коэффициентами от 1,85 и выше.