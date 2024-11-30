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Реал Мадрид — Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.12.2024
Большой шанс для "Сливочных"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
После шокирующего поражения "Барселоны" от "Лас-Пальмаса" Мадрид не имеет права оплошать. Две победы в двух оставшихся в календаре матчах выведут команду Карло Анчелотти на 1-е место.
Конечно, она знает об этом, а еще про то, что "Хетафе" в целом очень удобный соперник для "Реала". Тем не менее, травма Винисиуса и качество обороны синих оставляют пространство для сенсации и здесь тоже.
Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Хетафе
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Примера. 15-й тур
1 декабря. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 17:15 "Хетафе"
Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Реала"
"Реал" многовато проигрывает в этом сезоне, но только грандам - "Барсе", "Милану", а на неделе еще и "Ливерпулю". Без Винисиуса команда на "Энфилде" сыграла так, что на следующий день L'Equipe вышла с заголовком "Спасти игрока Мбаппе".
Да, у Килиана все очень плохо, да и не только у него. Эндрик и Гюлер не растут, Модрич не бежит, Беллингем не похож на себя прошлогоднего. Тем не менее, со всем этим "Реал" доселе умудрялся сминать середняков. В двух последних турах у него 4:0 с "Осасуной" и 3:0 с "Леганесом".
11 - Shot conversion rate @KMbappe ???????? (all comp.):— OptaJose (@OptaJose) November 29, 2024
- 24/25 @realmadriden: 10,98%
- 23/24 @PSG_English: 20.4%
- 22/23 #PSG: 22.4%
- 21/22 #PSG: 20.6%
- 20/21 #PSG: 27.6%
- 19/20 #PSG: 21.4%
- 18/19 #PSG: 22.3%
- 17/18, 1st with #PSG: 16,8%.
Adaptation. pic.twitter.com/ifea7BnlJr
У Мадрида лучшая домашняя статистика в Испании (18 очков в 7 турах), это очень помогает. Кроме того, Рюдигер и Куртуа еще держат планку в обороне, пропустившей 11 раз в 13 турах, причем из них 4 — в Эль Класико. Аутсайдеру, вроде "Хетафе", даже подобраться к воротам "Реала" все еще сложно.
Новости "Хетафе"
Да и будут ли синие пытаться атаковать? У них худшая атака в Ла Лиге (10 голов), но вторая лучшая оборона (11) после "Атлетико". 0:0 — это их главная надежда в матчах с грандами.
С "Барселоной", кстати, едва не прошло, но Левандовский однажды таки забил. Лишь с ровнями, вроде "Вальядолида", Пеп Бордалас рискует раскрываться и атаковать, и это не трусость, а мудрость. Из-за финансовых проблем состав у синих очень беден на таланты.
1 - Getafe have won only one of their 13 games in @LaLigaEN 2024/25 (W1 D7 L5), equalling their worst record at this stage of the competition (W1 D3 L9 in 2021/22).— OptaJose (@OptaJose) November 10, 2024
Stuck. pic.twitter.com/2zxULsPyl1
Любопытно, что из-за травмы экс-игрока "Реала" Майораля главной надеждой "Хетафе" на голы стал арендованный у... "Реала" Альваро Родригес. У него в контракте нет пункта, запрещающего играть с Мадридом, поэтому он выйдет. Ну, а в остальном смотрите за самоотдачей "Хета". 11 пропущенных не случайность; эти парни дают километраж, которому позавидует Флик.
"Реал Мадрид" - "Хетафе": статистика личных встреч
В прошлом сезоне "Реал" дважды обыграл "Хетафе", но матчи были близкими — 2:1 дома и 2:0 на выезде.
При этом последняя победа синих над Мадридом еще свежа в памяти — январь 2022-го, 1:0 с голом Энеса Унала.
Последние матчи "Реала"
Последние матчи "Хетафе"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|15
|11
|1
|3
|43-16
|34
|2
|Реал
|13
|9
|3
|1
|28-11
|30
|3
|"Атлетико"
|14
|8
|5
|1
|21-8
|29
|4
|"Вильярреал"
|13
|7
|4
|2
|25-21
|25
|5
|Мальорка
|15
|7
|3
|5
|15-13
|24
|6
|"Атлетик"
|14
|6
|5
|3
|20-13
|23
|7
|"Осасуна"
|14
|6
|4
|4
|19-22
|22
|8
|Жирона
|14
|6
|3
|5
|20-18
|21
|9
|"Бетис"
|14
|5
|5
|4
|16-16
|20
|10
|"Реал Сосьедад"
|14
|5
|3
|6
|11-11
|18
|11
|"Сельта"
|14
|5
|3
|6
|22-24
|18
|12
|"Севилья"
|14
|5
|3
|6
|13-18
|18
|13
|"Райо Вальекано"
|13
|4
|4
|5
|13-14
|16
|14
|"Лас-Пальмас"
|15
|4
|3
|8
|20-26
|15
|15
|"Леганес"
|15
|3
|6
|6
|14-20
|15
|16
|"Алавес"
|15
|4
|2
|9
|16-25
|14
|17
|"Хетафе"
|14
|2
|7
|5
|10-11
|13
|18
|"Валенсия"
|13
|2
|4
|7
|13-21
|10
|19
|"Эспаньол"
|13
|3
|1
|9
|12-26
|10
|20
|"Вальядолид"
|14
|2
|3
|9
|10-27
|9
Ориентировочные составы
У "Реала" надолго в лазарете Алаба, Милитао и Карвахаль, у которых "кресты". Также лечатся Винисиус, Камавинга, а вот Родриго и Васкес вернулись к работе.
У "Хетафе" проблемы с формой после разрыва связок преследуют Борху Майораля, его ждем максимум на замену. Также из-за перебора карточек не сыграют нападающий Йылдырым и центрбек Даконам.
"Реал Мадрид": Куртуа — Васкес, Рюдигер, Асенсио, Фран Гарсия — Себальос, Вальверде, Беллингем — Гюлер, Мбаппе, Родриго
"Хетафе": Сория — Иглесиас, Дуарте, Альдерете, Рико — Милья, Арамбарри — Ньом, Уче, Карлес Перес — Альваро
"Реал Мадрид" - "Хетафе": ставки и коэффициенты
"Реал Мадрид" - "Хетафе": прогноз от UA-Футбол
В матче третьей лучшей обороны лиги и безоговорочно худшего нападения поставим на то, что нападение не забьет.
Ставку индивидуальный тотал "Хетафе" меньше 0,5 БК предлагают с коэффициентами от 1,6 и выше.
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