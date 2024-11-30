Реал Мадрид — Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.12.2024

После шокирующего поражения "Барселоны" от "Лас-Пальмаса" Мадрид не имеет права оплошать. Две победы в двух оставшихся в календаре матчах выведут команду Карло Анчелотти на 1-е место.

Конечно, она знает об этом, а еще про то, что "Хетафе" в целом очень удобный соперник для "Реала". Тем не менее, травма Винисиуса и качество обороны синих оставляют пространство для сенсации и здесь тоже.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Хетафе Смотреть трансляцию

Примера. 15-й тур

1 декабря. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 17:15 "Хетафе"

Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Реала"

"Реал" многовато проигрывает в этом сезоне, но только грандам - "Барсе", "Милану", а на неделе еще и "Ливерпулю". Без Винисиуса команда на "Энфилде" сыграла так, что на следующий день L'Equipe вышла с заголовком "Спасти игрока Мбаппе".

Да, у Килиана все очень плохо, да и не только у него. Эндрик и Гюлер не растут, Модрич не бежит, Беллингем не похож на себя прошлогоднего. Тем не менее, со всем этим "Реал" доселе умудрялся сминать середняков. В двух последних турах у него 4:0 с "Осасуной" и 3:0 с "Леганесом".

У Мадрида лучшая домашняя статистика в Испании (18 очков в 7 турах), это очень помогает. Кроме того, Рюдигер и Куртуа еще держат планку в обороне, пропустившей 11 раз в 13 турах, причем из них 4 — в Эль Класико. Аутсайдеру, вроде "Хетафе", даже подобраться к воротам "Реала" все еще сложно.

Новости "Хетафе"

Да и будут ли синие пытаться атаковать? У них худшая атака в Ла Лиге (10 голов), но вторая лучшая оборона (11) после "Атлетико". 0:0 — это их главная надежда в матчах с грандами.

С "Барселоной", кстати, едва не прошло, но Левандовский однажды таки забил. Лишь с ровнями, вроде "Вальядолида", Пеп Бордалас рискует раскрываться и атаковать, и это не трусость, а мудрость. Из-за финансовых проблем состав у синих очень беден на таланты.

1 - Getafe have won only one of their 13 games in @LaLigaEN 2024/25 (W1 D7 L5), equalling their worst record at this stage of the competition (W1 D3 L9 in 2021/22).



Stuck. pic.twitter.com/2zxULsPyl1 — OptaJose (@OptaJose) November 10, 2024

Любопытно, что из-за травмы экс-игрока "Реала" Майораля главной надеждой "Хетафе" на голы стал арендованный у... "Реала" Альваро Родригес. У него в контракте нет пункта, запрещающего играть с Мадридом, поэтому он выйдет. Ну, а в остальном смотрите за самоотдачей "Хета". 11 пропущенных не случайность; эти парни дают километраж, которому позавидует Флик.

"Реал Мадрид" - "Хетафе": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Реал" дважды обыграл "Хетафе", но матчи были близкими — 2:1 дома и 2:0 на выезде.

При этом последняя победа синих над Мадридом еще свежа в памяти — январь 2022-го, 1:0 с голом Энеса Унала.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Хетафе"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 15 11 1 3 43-16 34 2 Реал 13 9 3 1 28-11 30 3 "Атлетико" 14 8 5 1 21-8 29 4 "Вильярреал" 13 7 4 2 25-21 25 5 Мальорка 15 7 3 5 15-13 24 6 "Атлетик" 14 6 5 3 20-13 23 7 "Осасуна" 14 6 4 4 19-22 22 8 Жирона 14 6 3 5 20-18 21 9 "Бетис" 14 5 5 4 16-16 20 10 "Реал Сосьедад" 14 5 3 6 11-11 18 11 "Сельта" 14 5 3 6 22-24 18 12 "Севилья" 14 5 3 6 13-18 18 13 "Райо Вальекано" 13 4 4 5 13-14 16 14 "Лас-Пальмас" 15 4 3 8 20-26 15 15 "Леганес" 15 3 6 6 14-20 15 16 "Алавес" 15 4 2 9 16-25 14 17 "Хетафе" 14 2 7 5 10-11 13 18 "Валенсия" 13 2 4 7 13-21 10 19 "Эспаньол" 13 3 1 9 12-26 10 20 "Вальядолид" 14 2 3 9 10-27 9

Ориентировочные составы

У "Реала" надолго в лазарете Алаба, Милитао и Карвахаль, у которых "кресты". Также лечатся Винисиус, Камавинга, а вот Родриго и Васкес вернулись к работе.

У "Хетафе" проблемы с формой после разрыва связок преследуют Борху Майораля, его ждем максимум на замену. Также из-за перебора карточек не сыграют нападающий Йылдырым и центрбек Даконам.

"Реал Мадрид": Куртуа — Васкес, Рюдигер, Асенсио, Фран Гарсия — Себальос, Вальверде, Беллингем — Гюлер, Мбаппе, Родриго

"Хетафе": Сория — Иглесиас, Дуарте, Альдерете, Рико — Милья, Арамбарри — Ньом, Уче, Карлес Перес — Альваро

"Реал Мадрид" - "Хетафе": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Хетафе": прогноз от UA-Футбол

В матче третьей лучшей обороны лиги и безоговорочно худшего нападения поставим на то, что нападение не забьет.

Ставку индивидуальный тотал "Хетафе" меньше 0,5 БК предлагают с коэффициентами от 1,6 и выше.