Реал Мадрид — Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 01.12.2024

После шокирующего поражения "Барселоны" от "Лас-Пальмаса" Мадрид не имеет права оплошать. Две победы в двух оставшихся в календаре матчах выведут команду Карло Анчелотти на 1-е место.

Конечно, она знает об этом, а еще про то, что "Хетафе" в целом очень удобный соперник для "Реала". Тем не менее, травма Винисиуса и качество обороны синих оставляют пространство для сенсации и здесь тоже.

"Реал" многовато проигрывает в этом сезоне, но только грандам - "Барсе", "Милану", а на неделе еще и "Ливерпулю". Без Винисиуса команда на "Энфилде" сыграла так, что на следующий день L'Equipe вышла с заголовком "Спасти игрока Мбаппе".

Да, у Килиана все очень плохо, да и не только у него. Эндрик и Гюлер не растут, Модрич не бежит, Беллингем не похож на себя прошлогоднего. Тем не менее, со всем этим "Реал" доселе умудрялся сминать середняков. В двух последних турах у него 4:0 с "Осасуной" и 3:0 с "Леганесом".

У Мадрида лучшая домашняя статистика в Испании (18 очков в 7 турах), это очень помогает. Кроме того, Рюдигер и Куртуа еще держат планку в обороне, пропустившей 11 раз в 13 турах, причем из них 4 — в Эль Класико. Аутсайдеру, вроде "Хетафе", даже подобраться к воротам "Реала" все еще сложно.

Да и будут ли синие пытаться атаковать? У них худшая атака в Ла Лиге (10 голов), но вторая лучшая оборона (11) после "Атлетико". 0:0 — это их главная надежда в матчах с грандами.

С "Барселоной", кстати, едва не прошло, но Левандовский однажды таки забил. Лишь с ровнями, вроде "Вальядолида", Пеп Бордалас рискует раскрываться и атаковать, и это не трусость, а мудрость. Из-за финансовых проблем состав у синих очень беден на таланты.

