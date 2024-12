Мальорка — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.12.2024

"Барселона" набрала только 1 очко в 3 последних турах, и это самый глубокий ее кризис после прихода Ганси Флика. "Мальорка", в свою очередь, на отличном ходу и идет в зоне еврокубков.

Это не банальный матч гранда против лузера, а игра на три результата. Все может случиться на "Сон Моиш" во вторник, и даже победа "Киновари" на фоне последних событий вряд ли кого-то удивит.

“Мальорка" после 15 туров занимает 6-е место в таблице. Летняя смена тренера очень помогает — с Ягобой Аррасате команда гораздо стабильнее, чем была у Хавьера Агирре. При этом стиль остался прежним — от обороны.

Именно защита тащит "Мальорку" вперед — у нее 13 пропущенных в 15 турах; это 3-й результат в лиге. Также "Киноварь" традиционно надежна дома, где проиграла только 2 матча из 8. Но чтоб реально претендовать на еврокубки, надо еще улучшить атаку, и они над этим работают. В позапрошлом туре с "Лас-Пальмасом" "Мальорка" забила трижды, в прошлом с "Валенсией" - дважды.

Забьет ли "Барселоне"? Скажем так: оборонительный, контратакующий стиль "Мальорки" идеален для противодействия именно каталонцам с их длинными владениями.

"Барса" неимоверно круто начала сезон, но последний месяц проваливает. 0:1 с "Реалом Сосьедад", 2:2 с "Сельтой", 1:2 с "Лас-Пальмасом" - это катастрофа. "Реал" с учетом матча в запасе уже опережает Блауграну, хотя проиграл ей Эль Класико 0:4.

После "Лас-Пальмаса" Рафинья говорил, мол, нам надо улучшить многие вещи, и это правда. Атака не доставляет мячи до Левандовского. Полузащита плохо прессингует и позволяет соперникам быстро переходить центр поля. В защите вообще полный провал — 16 уже пропустили в 15 турах. "Црвена Звезда" - и та забила "Барсе" дважды, хоть и проиграла.

7 - Barcelona conceded seven shots on target in the second half against Celta de Vigo. They hadn't conceded 7+ shots on target in the second half in a single LaLiga game since April 2017 against Real Madrid (8). Attack. pic.twitter.com/HD0kbVmmsD