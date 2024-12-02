Мальорка — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.12.2024

"Барселона" набрала только 1 очко в 3 последних турах, и это самый глубокий ее кризис после прихода Ганси Флика. "Мальорка", в свою очередь, на отличном ходу и идет в зоне еврокубков.

Это не банальный матч гранда против лузера, а игра на три результата. Все может случиться на "Сон Моиш" во вторник, и даже победа "Киновари" на фоне последних событий вряд ли кого-то удивит.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Мальорка - Барселона Смотреть трансляцию

Примера. 19-й тур

3 декабря. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости “Мальорки”

“Мальорка" после 15 туров занимает 6-е место в таблице. Летняя смена тренера очень помогает — с Ягобой Аррасате команда гораздо стабильнее, чем была у Хавьера Агирре. При этом стиль остался прежним — от обороны.

Именно защита тащит "Мальорку" вперед — у нее 13 пропущенных в 15 турах; это 3-й результат в лиге. Также "Киноварь" традиционно надежна дома, где проиграла только 2 матча из 8. Но чтоб реально претендовать на еврокубки, надо еще улучшить атаку, и они над этим работают. В позапрошлом туре с "Лас-Пальмасом" "Мальорка" забила трижды, в прошлом с "Валенсией" - дважды.

7 - Teams with most clean sheets in @LaLigaEN 2024/25:



7 - Real Sociedad

7 - Atlético de Madrid

5 - Mallorca

5 - Real Madrid



Lock. ???? pic.twitter.com/Chq8Smx5iZ — OptaJose (@OptaJose) November 21, 2024

Забьет ли "Барселоне"? Скажем так: оборонительный, контратакующий стиль "Мальорки" идеален для противодействия именно каталонцам с их длинными владениями.

Новости "Барселоны"

"Барса" неимоверно круто начала сезон, но последний месяц проваливает. 0:1 с "Реалом Сосьедад", 2:2 с "Сельтой", 1:2 с "Лас-Пальмасом" - это катастрофа. "Реал" с учетом матча в запасе уже опережает Блауграну, хотя проиграл ей Эль Класико 0:4.

После "Лас-Пальмаса" Рафинья говорил, мол, нам надо улучшить многие вещи, и это правда. Атака не доставляет мячи до Левандовского. Полузащита плохо прессингует и позволяет соперникам быстро переходить центр поля. В защите вообще полный провал — 16 уже пропустили в 15 турах. "Црвена Звезда" - и та забила "Барсе" дважды, хоть и проиграла.

7 - Barcelona conceded seven shots on target in the second half against Celta de Vigo. They hadn't conceded 7+ shots on target in the second half in a single LaLiga game since April 2017 against Real Madrid (8). Attack. pic.twitter.com/HD0kbVmmsD — OptaJose (@OptaJose) November 23, 2024

В Пальме ждем от Флика максимально боевой состав без ротации — она Ганси пока не удается. Френки, Гави, Форт, Ферран только тащат команду вниз. Ну, и темп должен быть высоким. Чем медленнее будет игра — тем выше вероятность, что "Барса" вновь не победит.

"Мальорка" - "Барселона": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Мальорка" дома расписала эффектную ничью с "Барсой" 2:2, но в гостях потом проиграла 0:1.

Еще раньше у каталонцев были 11 кряду побед над "Киноварью", а вот ее последняя победа над "Блауграной" датирована аж маем 2009-го — 2:1 с голами Аранго и Клебера Сантаны.

Последние матчи "Мальорки"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 15 11 1 3 43-16 34 2 Реал 14 10 3 1 30-11 33 3 "Атлетико" 15 9 5 1 26-8 32 4 "Атлетик" 15 7 5 3 22-14 26 5 "Вильярреал" 14 7 5 2 27-23 26 6 Мальорка 15 7 3 5 15-13 24 7 Жирона 15 6 4 5 22-20 22 8 "Осасуна" 14 6 4 4 19-22 22 9 "Реал Сосьедад" 15 6 3 6 13-11 21 10 "Бетис" 15 5 5 5 16-18 20 11 "Сельта" 15 5 3 7 23-27 18 12 "Севилья" 14 5 3 6 13-18 18 13 "Райо Вальекано" 14 4 4 6 14-16 16 14 "Лас-Пальмас" 15 4 3 8 20-26 15 15 "Леганес" 15 3 6 6 14-20 15 16 "Алавес" 15 4 2 9 16-25 14 17 "Хетафе" 15 2 7 6 10-13 13 18 "Эспаньол" 14 4 1 9 15-27 13 19 "Валенсия" 13 2 4 7 13-21 10 20 "Вальядолид" 15 2 3 10 10-32 9

Ориентировочные составы

У "Мальорки" вне игры центрбек Копете, вингер Асано и латераль Тони Лато, а вот лидер атак Ведат Мурики возвращается после дисквалификации.

У "Барселоны" же лечатся Араухо, Кристенсен, тер Штеген, Берналь, Фати, зато избежал серьезной травмы Алекс Бальде, а Марк Касадо вернется после одноматчевого бана.

"Мальорка": Грейф — Морей, Вальент, Раильо, Мохика — Морланес, Саму Кошта — Ларин, Дани Родригес, Дардер — Мурики

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Мартин — Касадо, Педри — Ямаль, Ольмо, Рафинья — Левандовский

"Мальорка" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Мальорка" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

С той игрой, которую показывает "Барселона", ей будет крайне сложно победить на "Сон Моиш", где "Мальорка" играет в очень вязкий, медленный, грубый футбол.

Наша ставка - "Киноварь" еще и на контратаке гостей поймает. Ставку "индивидуальный тотал 2 больше 0,5" БК предлагают с коэффициентами от 1,6 и выше.