Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мальорка — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.12.2024
Кризисные каталонцы едут в негостеприимное место
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto
"Барселона" набрала только 1 очко в 3 последних турах, и это самый глубокий ее кризис после прихода Ганси Флика. "Мальорка", в свою очередь, на отличном ходу и идет в зоне еврокубков.
Это не банальный матч гранда против лузера, а игра на три результата. Все может случиться на "Сон Моиш" во вторник, и даже победа "Киновари" на фоне последних событий вряд ли кого-то удивит.
Дивіться матч Прімери Мальорка - Барселона
Смотреть трансляцию
Примера. 19-й тур
3 декабря. Пальма. "Сон Моиш"
"Мальорка" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Хесус Хиль Мансано
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости “Мальорки”
“Мальорка" после 15 туров занимает 6-е место в таблице. Летняя смена тренера очень помогает — с Ягобой Аррасате команда гораздо стабильнее, чем была у Хавьера Агирре. При этом стиль остался прежним — от обороны.
Именно защита тащит "Мальорку" вперед — у нее 13 пропущенных в 15 турах; это 3-й результат в лиге. Также "Киноварь" традиционно надежна дома, где проиграла только 2 матча из 8. Но чтоб реально претендовать на еврокубки, надо еще улучшить атаку, и они над этим работают. В позапрошлом туре с "Лас-Пальмасом" "Мальорка" забила трижды, в прошлом с "Валенсией" - дважды.
7 - Teams with most clean sheets in @LaLigaEN 2024/25:— OptaJose (@OptaJose) November 21, 2024
7 - Real Sociedad
7 - Atlético de Madrid
5 - Mallorca
5 - Real Madrid
Lock. ???? pic.twitter.com/Chq8Smx5iZ
Забьет ли "Барселоне"? Скажем так: оборонительный, контратакующий стиль "Мальорки" идеален для противодействия именно каталонцам с их длинными владениями.
Новости "Барселоны"
"Барса" неимоверно круто начала сезон, но последний месяц проваливает. 0:1 с "Реалом Сосьедад", 2:2 с "Сельтой", 1:2 с "Лас-Пальмасом" - это катастрофа. "Реал" с учетом матча в запасе уже опережает Блауграну, хотя проиграл ей Эль Класико 0:4.
После "Лас-Пальмаса" Рафинья говорил, мол, нам надо улучшить многие вещи, и это правда. Атака не доставляет мячи до Левандовского. Полузащита плохо прессингует и позволяет соперникам быстро переходить центр поля. В защите вообще полный провал — 16 уже пропустили в 15 турах. "Црвена Звезда" - и та забила "Барсе" дважды, хоть и проиграла.
7 - Barcelona conceded seven shots on target in the second half against Celta de Vigo. They hadn't conceded 7+ shots on target in the second half in a single LaLiga game since April 2017 against Real Madrid (8). Attack. pic.twitter.com/HD0kbVmmsD— OptaJose (@OptaJose) November 23, 2024
В Пальме ждем от Флика максимально боевой состав без ротации — она Ганси пока не удается. Френки, Гави, Форт, Ферран только тащат команду вниз. Ну, и темп должен быть высоким. Чем медленнее будет игра — тем выше вероятность, что "Барса" вновь не победит.
"Мальорка" - "Барселона": статистика личных встреч
В прошлом сезоне "Мальорка" дома расписала эффектную ничью с "Барсой" 2:2, но в гостях потом проиграла 0:1.
Еще раньше у каталонцев были 11 кряду побед над "Киноварью", а вот ее последняя победа над "Блауграной" датирована аж маем 2009-го — 2:1 с голами Аранго и Клебера Сантаны.
Последние матчи "Мальорки"
Последние матчи "Барселоны"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|15
|11
|1
|3
|43-16
|34
|2
|Реал
|14
|10
|3
|1
|30-11
|33
|3
|"Атлетико"
|15
|9
|5
|1
|26-8
|32
|4
|"Атлетик"
|15
|7
|5
|3
|22-14
|26
|5
|"Вильярреал"
|14
|7
|5
|2
|27-23
|26
|6
|Мальорка
|15
|7
|3
|5
|15-13
|24
|7
|Жирона
|15
|6
|4
|5
|22-20
|22
|8
|"Осасуна"
|14
|6
|4
|4
|19-22
|22
|9
|"Реал Сосьедад"
|15
|6
|3
|6
|13-11
|21
|10
|"Бетис"
|15
|5
|5
|5
|16-18
|20
|11
|"Сельта"
|15
|5
|3
|7
|23-27
|18
|12
|"Севилья"
|14
|5
|3
|6
|13-18
|18
|13
|"Райо Вальекано"
|14
|4
|4
|6
|14-16
|16
|14
|"Лас-Пальмас"
|15
|4
|3
|8
|20-26
|15
|15
|"Леганес"
|15
|3
|6
|6
|14-20
|15
|16
|"Алавес"
|15
|4
|2
|9
|16-25
|14
|17
|"Хетафе"
|15
|2
|7
|6
|10-13
|13
|18
|"Эспаньол"
|14
|4
|1
|9
|15-27
|13
|19
|"Валенсия"
|13
|2
|4
|7
|13-21
|10
|20
|"Вальядолид"
|15
|2
|3
|10
|10-32
|9
Ориентировочные составы
У "Мальорки" вне игры центрбек Копете, вингер Асано и латераль Тони Лато, а вот лидер атак Ведат Мурики возвращается после дисквалификации.
У "Барселоны" же лечатся Араухо, Кристенсен, тер Штеген, Берналь, Фати, зато избежал серьезной травмы Алекс Бальде, а Марк Касадо вернется после одноматчевого бана.
"Мальорка": Грейф — Морей, Вальент, Раильо, Мохика — Морланес, Саму Кошта — Ларин, Дани Родригес, Дардер — Мурики
"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Мартин — Касадо, Педри — Ямаль, Ольмо, Рафинья — Левандовский
"Мальорка" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Мальорка" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
С той игрой, которую показывает "Барселона", ей будет крайне сложно победить на "Сон Моиш", где "Мальорка" играет в очень вязкий, медленный, грубый футбол.
Наша ставка - "Киноварь" еще и на контратаке гостей поймает. Ставку "индивидуальный тотал 2 больше 0,5" БК предлагают с коэффициентами от 1,6 и выше.
Популярное сейчас
- Петряк прокомментировал свое скандальное удаление в матче с Александрией
- В доме владельца клуба УПЛ был проведен обыск - Источник
- "У нашей армии не хватает сил". Зеленский заявил о необходимости поиска дипломатических решений в войне
- Барселона — Лас-Пальмас. Анонс и прогноз матча Примеры на 30.11.2024
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Россия атаковала Украину 110 шахедами. Сколько удалось сбить ПВО?