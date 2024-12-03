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Атлетик — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча на 04.12.2024
Эль Вьехо Класико
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto
Сложный выезд для "Реала". Команда Карло Анчелотти, которая идет аж 24-й в ЛЧ, но исправно громит слабаков в Ла Лиге, приедет к сопернику, который не проигрывает уже 9 матчей кряду.
"Атлетик" не гранд, но и слабаком его не назвать. У Бильбао есть топ-игрок в лице Нико Уильямса, а у него солидная группа поддержки. Между тем сам Мадрид будет без Винисиуса. Нас ждет если не сенсация, то просто интересное шоу.
Дивіться матч Прімери Атлетік - Реал Мадрид
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Примера. 19-й тур
4 декабря. Бильбао. "Сан-Мамес"
"Атлетик" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Атлетика"
В Бильбао к матчам с "Реалом" особое отношение. Это ведь тоже разновидность Класико — его еще называют "Эль Вьехо Класико", "Старое Класико", ведь когда-то давно эти двое чаще всего разыгрывали трофеи.
Отсюда и настрой — он у басков буде зашкаливать. Полные трибуны, хоровое пение, свист в адрес соперника — все будет. Не разочарует ли своих команда? Думается, что нет. "Атлетик" на отменном ходу и не проигрывает уже 9 матчей — с 6 октября. При этом если считать только домашние игры, то там 6 побед из 8; последнее фиаско было аж 31 августа с "Атлетико" (0:1), причем максимально не по игре.
7 - Midfielder Top Scorers in the Top 5 European Leagues in the 2024/25 season— OptaJose (@OptaJose) December 1, 2024
8 - Cole Palmer ????????????????????????????
8 - Yoane Wissa ????????
8 - Brian Mbeumo ????????
7 - Oihan Sancet ????
Predator.@Athletic_en #ATH ❤???? pic.twitter.com/xHNkFl3vPW
Сильные стороны Бильбао всем известны — скорость, напор, прессинг. Нико — главная надежда вперед, но и Иньяки, и Сансет могут в одиночку все решит, что Ойан показал в минувшем туре. Проблемы? Унаи Симон еще не играл в этом сезоне из-за травмы, а дублеры хоть и неплохие, но все же не то.
Новости "Реала"
Пока Бильбао бьется за ТОП-4 Ла Лиги и классно себя показывает в ЛЕ, Мадрид играет куда более неоднозначно. У него плохо с большими матчами — 1:3 с "Миланом", 1:1 с "Атлетико", 0:4 с "Барсой", 0:2 с "Ливерпулем". Только со слабаками удается побеждать.
В трех последних турах Ла Лиги календарь подкидывал команде Анчелотти именно таких оппонентов, и она не оплошала. "Осасуна" (4:0), "Леганес" (3:0), "Хетафе" (2:0) были биты вообще без пропущенных. Но на шкале от "Ливерпуля" до "Леганеса" Бильбао ближе к "Энфилду" - и это может стать проблемой.
100% - @BellinghamJude ???????? has scored 100% of the penalties he has taken in all competitions in his career in the Top 5 European Leagues (four out of four, two with @realmadrid, both at the Bernabéu and in @LaLigaEN : against Getafe and Almería). Plenty#RealMadridGetafe ???????? pic.twitter.com/LoY1Ntb8cC— OptaJose (@OptaJose) December 1, 2024
Еще одна беда — травмы; вне игры Винисиус, а без него нападение не то. Но и хорошие новости тоже есть; прежде всего, Мадрид на выезде в Ла Лиге не проигрывает с сентября 2023-го. Кроме того, гол плюс пас оформил в последнем туре Беллингем, да и Мбаппе неплохо забил. Если они оживут — атака "Реал" многократно прибавит в силе.
"Атлетик" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч
Эль Вьехо Класико редко бывают скучными, но в прошлом сезоне "Реалу" удалось дважды смять оппонента — 2:0 дома и 2:0 на выезде.
Последняя ничья в этих противостояниях была зафиксирована в июне 2023-го (1:1), а последняя победа Бильбао была в Кубке короля в феврале 2022-го — 1:0 с голом Алекса Беренгера.
Последние матчи "Атлетика"
Последние матчи "Реала"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|15
|11
|1
|3
|43-16
|34
|2
|Реал
|14
|10
|3
|1
|30-11
|33
|3
|"Атлетико"
|15
|9
|5
|1
|26-8
|32
|4
|"Атлетик"
|15
|7
|5
|3
|22-14
|26
|5
|"Вильярреал"
|14
|7
|5
|2
|27-23
|26
|6
|Мальорка
|15
|7
|3
|5
|15-13
|24
|7
|"Осасуна"
|15
|6
|5
|4
|20-23
|23
|8
|Жирона
|15
|6
|4
|5
|22-20
|22
|9
|"Реал Сосьедад"
|15
|6
|3
|6
|13-11
|21
|10
|"Бетис"
|15
|5
|5
|5
|16-18
|20
|11
|"Севилья"
|15
|5
|4
|6
|14-19
|19
|12
|"Сельта"
|15
|5
|3
|7
|23-27
|18
|13
|"Райо Вальекано"
|14
|4
|4
|6
|14-16
|16
|14
|"Лас-Пальмас"
|15
|4
|3
|8
|20-26
|15
|15
|"Леганес"
|15
|3
|6
|6
|14-20
|15
|16
|"Алавес"
|15
|4
|2
|9
|16-25
|14
|17
|"Хетафе"
|15
|2
|7
|6
|10-13
|13
|18
|"Эспаньол"
|14
|4
|1
|9
|15-27
|13
|19
|"Валенсия"
|13
|2
|4
|7
|13-21
|10
|20
|"Вальядолид"
|15
|2
|3
|10
|10-32
|9
Ориентировочные составы
У "Реала" возвращается на поле Орельен Чуамени, а вот Винисиус и Камавинга еще не готовы. Кроме того, не забываем о долгосрочных потерях — Алабе, Карвахале и Милитао.
У "Атлетика" микротравму получил ветеран Андер Эррера, он вне игры, а вот Беньят Прадос возвращается после матчевого бана. Кроме того, вернулся к тренировкам обладатель Трофео Самора-2024 Унаи Симон, но в официальных матчах после Евро он не играл, и вряд ли Эрнесто Вальверде рискнет выпустить его сразу на "Реал".
"Атлетик": Агирресабала — де Маркос, Вивиан, Йерай, Берчиче — де Галларета, Прадос — Уильямс, Беренгер, Нико Уильямс — Сансет
"Реал Мадрид": Куртуа — Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Менди — Модрич, Чуамени, Беллингем — Браим Диас, Родриго, Мбаппе
"Атлетик" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты
"Атлетик" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол
Ставка рискованная, но глядя на последние выступления команд, мы не верим, что "Реал" добьется успеха в Бильбао. Слишком много у него проблем, а у басков достоинств.
Ставку 1Х букмекеры предлагают с коэффициентами от 1,65 и выше.
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