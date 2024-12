Атлетик — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча на 04.12.2024

Сложный выезд для "Реала". Команда Карло Анчелотти, которая идет аж 24-й в ЛЧ, но исправно громит слабаков в Ла Лиге, приедет к сопернику, который не проигрывает уже 9 матчей кряду.

"Атлетик" не гранд, но и слабаком его не назвать. У Бильбао есть топ-игрок в лице Нико Уильямса, а у него солидная группа поддержки. Между тем сам Мадрид будет без Винисиуса. Нас ждет если не сенсация, то просто интересное шоу.

В Бильбао к матчам с "Реалом" особое отношение. Это ведь тоже разновидность Класико — его еще называют "Эль Вьехо Класико", "Старое Класико", ведь когда-то давно эти двое чаще всего разыгрывали трофеи.

Отсюда и настрой — он у басков буде зашкаливать. Полные трибуны, хоровое пение, свист в адрес соперника — все будет. Не разочарует ли своих команда? Думается, что нет. "Атлетик" на отменном ходу и не проигрывает уже 9 матчей — с 6 октября. При этом если считать только домашние игры, то там 6 побед из 8; последнее фиаско было аж 31 августа с "Атлетико" (0:1), причем максимально не по игре.

Сильные стороны Бильбао всем известны — скорость, напор, прессинг. Нико — главная надежда вперед, но и Иньяки, и Сансет могут в одиночку все решит, что Ойан показал в минувшем туре. Проблемы? Унаи Симон еще не играл в этом сезоне из-за травмы, а дублеры хоть и неплохие, но все же не то.

Пока Бильбао бьется за ТОП-4 Ла Лиги и классно себя показывает в ЛЕ, Мадрид играет куда более неоднозначно. У него плохо с большими матчами — 1:3 с "Миланом", 1:1 с "Атлетико", 0:4 с "Барсой", 0:2 с "Ливерпулем". Только со слабаками удается побеждать.

В трех последних турах Ла Лиги календарь подкидывал команде Анчелотти именно таких оппонентов, и она не оплошала. "Осасуна" (4:0), "Леганес" (3:0), "Хетафе" (2:0) были биты вообще без пропущенных. Но на шкале от "Ливерпуля" до "Леганеса" Бильбао ближе к "Энфилду" - и это может стать проблемой.

100% - @BellinghamJude ???????? has scored 100% of the penalties he has taken in all competitions in his career in the Top 5 European Leagues (four out of four, two with @realmadrid, both at the Bernabéu and in @LaLigaEN : against Getafe and Almería). Plenty#RealMadridGetafe ???????? pic.twitter.com/LoY1Ntb8cC