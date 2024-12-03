Атлетик — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча на 04.12.2024

Сложный выезд для "Реала". Команда Карло Анчелотти, которая идет аж 24-й в ЛЧ, но исправно громит слабаков в Ла Лиге, приедет к сопернику, который не проигрывает уже 9 матчей кряду.

"Атлетик" не гранд, но и слабаком его не назвать. У Бильбао есть топ-игрок в лице Нико Уильямса, а у него солидная группа поддержки. Между тем сам Мадрид будет без Винисиуса. Нас ждет если не сенсация, то просто интересное шоу.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Атлетік - Реал Мадрид Смотреть трансляцию

Примера. 19-й тур

4 декабря. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Атлетика"

В Бильбао к матчам с "Реалом" особое отношение. Это ведь тоже разновидность Класико — его еще называют "Эль Вьехо Класико", "Старое Класико", ведь когда-то давно эти двое чаще всего разыгрывали трофеи.

Отсюда и настрой — он у басков буде зашкаливать. Полные трибуны, хоровое пение, свист в адрес соперника — все будет. Не разочарует ли своих команда? Думается, что нет. "Атлетик" на отменном ходу и не проигрывает уже 9 матчей — с 6 октября. При этом если считать только домашние игры, то там 6 побед из 8; последнее фиаско было аж 31 августа с "Атлетико" (0:1), причем максимально не по игре.

7 - Midfielder Top Scorers in the Top 5 European Leagues in the 2024/25 season



8 - Cole Palmer ????????????????????????????

8 - Yoane Wissa ????????

8 - Brian Mbeumo ????????

7 - Oihan Sancet ????



Predator.@Athletic_en #ATH ❤???? pic.twitter.com/xHNkFl3vPW — OptaJose (@OptaJose) December 1, 2024

Сильные стороны Бильбао всем известны — скорость, напор, прессинг. Нико — главная надежда вперед, но и Иньяки, и Сансет могут в одиночку все решит, что Ойан показал в минувшем туре. Проблемы? Унаи Симон еще не играл в этом сезоне из-за травмы, а дублеры хоть и неплохие, но все же не то.

Новости "Реала"

Пока Бильбао бьется за ТОП-4 Ла Лиги и классно себя показывает в ЛЕ, Мадрид играет куда более неоднозначно. У него плохо с большими матчами — 1:3 с "Миланом", 1:1 с "Атлетико", 0:4 с "Барсой", 0:2 с "Ливерпулем". Только со слабаками удается побеждать.

В трех последних турах Ла Лиги календарь подкидывал команде Анчелотти именно таких оппонентов, и она не оплошала. "Осасуна" (4:0), "Леганес" (3:0), "Хетафе" (2:0) были биты вообще без пропущенных. Но на шкале от "Ливерпуля" до "Леганеса" Бильбао ближе к "Энфилду" - и это может стать проблемой.

100% - @BellinghamJude ???????? has scored 100% of the penalties he has taken in all competitions in his career in the Top 5 European Leagues (four out of four, two with @realmadrid, both at the Bernabéu and in @LaLigaEN : against Getafe and Almería). Plenty#RealMadridGetafe ???????? pic.twitter.com/LoY1Ntb8cC — OptaJose (@OptaJose) December 1, 2024

Еще одна беда — травмы; вне игры Винисиус, а без него нападение не то. Но и хорошие новости тоже есть; прежде всего, Мадрид на выезде в Ла Лиге не проигрывает с сентября 2023-го. Кроме того, гол плюс пас оформил в последнем туре Беллингем, да и Мбаппе неплохо забил. Если они оживут — атака "Реал" многократно прибавит в силе.

"Атлетик" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

Эль Вьехо Класико редко бывают скучными, но в прошлом сезоне "Реалу" удалось дважды смять оппонента — 2:0 дома и 2:0 на выезде.

Последняя ничья в этих противостояниях была зафиксирована в июне 2023-го (1:1), а последняя победа Бильбао была в Кубке короля в феврале 2022-го — 1:0 с голом Алекса Беренгера.

Последние матчи "Атлетика"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 15 11 1 3 43-16 34 2 Реал 14 10 3 1 30-11 33 3 "Атлетико" 15 9 5 1 26-8 32 4 "Атлетик" 15 7 5 3 22-14 26 5 "Вильярреал" 14 7 5 2 27-23 26 6 Мальорка 15 7 3 5 15-13 24 7 "Осасуна" 15 6 5 4 20-23 23 8 Жирона 15 6 4 5 22-20 22 9 "Реал Сосьедад" 15 6 3 6 13-11 21 10 "Бетис" 15 5 5 5 16-18 20 11 "Севилья" 15 5 4 6 14-19 19 12 "Сельта" 15 5 3 7 23-27 18 13 "Райо Вальекано" 14 4 4 6 14-16 16 14 "Лас-Пальмас" 15 4 3 8 20-26 15 15 "Леганес" 15 3 6 6 14-20 15 16 "Алавес" 15 4 2 9 16-25 14 17 "Хетафе" 15 2 7 6 10-13 13 18 "Эспаньол" 14 4 1 9 15-27 13 19 "Валенсия" 13 2 4 7 13-21 10 20 "Вальядолид" 15 2 3 10 10-32 9

Ориентировочные составы

У "Реала" возвращается на поле Орельен Чуамени, а вот Винисиус и Камавинга еще не готовы. Кроме того, не забываем о долгосрочных потерях — Алабе, Карвахале и Милитао.

У "Атлетика" микротравму получил ветеран Андер Эррера, он вне игры, а вот Беньят Прадос возвращается после матчевого бана. Кроме того, вернулся к тренировкам обладатель Трофео Самора-2024 Унаи Симон, но в официальных матчах после Евро он не играл, и вряд ли Эрнесто Вальверде рискнет выпустить его сразу на "Реал".

"Атлетик": Агирресабала — де Маркос, Вивиан, Йерай, Берчиче — де Галларета, Прадос — Уильямс, Беренгер, Нико Уильямс — Сансет

"Реал Мадрид": Куртуа — Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Менди — Модрич, Чуамени, Беллингем — Браим Диас, Родриго, Мбаппе

"Атлетик" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Атлетик" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

Ставка рискованная, но глядя на последние выступления команд, мы не верим, что "Реал" добьется успеха в Бильбао. Слишком много у него проблем, а у басков достоинств.

Ставку 1Х букмекеры предлагают с коэффициентами от 1,65 и выше.