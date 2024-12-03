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Атлетик — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча на 04.12.2024

Испания

Эль Вьехо Класико

Атлетик — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча на 04.12.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сложный выезд для "Реала". Команда Карло Анчелотти, которая идет аж 24-й в ЛЧ, но исправно громит слабаков в Ла Лиге, приедет к сопернику, который не проигрывает уже 9 матчей кряду.

"Атлетик" не гранд, но и слабаком его не назвать. У Бильбао есть топ-игрок в лице Нико Уильямса, а у него солидная группа поддержки. Между тем сам Мадрид будет без Винисиуса. Нас ждет если не сенсация, то просто интересное шоу.

Содержание

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Дивіться матч Прімери Атлетік - Реал Мадрид
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Примера. 19-й тур
4 декабря. Бильбао. "Сан-Мамес"
"Атлетик" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Атлетика"

В Бильбао к матчам с "Реалом" особое отношение. Это ведь тоже разновидность Класико — его еще называют "Эль Вьехо Класико", "Старое Класико", ведь когда-то давно эти двое чаще всего разыгрывали трофеи.

Отсюда и настрой — он у басков буде зашкаливать. Полные трибуны, хоровое пение, свист в адрес соперника — все будет. Не разочарует ли своих команда? Думается, что нет. "Атлетик" на отменном ходу и не проигрывает уже 9 матчей — с 6 октября. При этом если считать только домашние игры, то там 6 побед из 8; последнее фиаско было аж 31 августа с "Атлетико" (0:1), причем максимально не по игре.

Сильные стороны Бильбао всем известны — скорость, напор, прессинг. Нико — главная надежда вперед, но и Иньяки, и Сансет могут в одиночку все решит, что Ойан показал в минувшем туре. Проблемы? Унаи Симон еще не играл в этом сезоне из-за травмы, а дублеры хоть и неплохие, но все же не то.

Новости "Реала"

Пока Бильбао бьется за ТОП-4 Ла Лиги и классно себя показывает в ЛЕ, Мадрид играет куда более неоднозначно. У него плохо с большими матчами — 1:3 с "Миланом", 1:1 с "Атлетико", 0:4 с "Барсой", 0:2 с "Ливерпулем". Только со слабаками удается побеждать.

В трех последних турах Ла Лиги календарь подкидывал команде Анчелотти именно таких оппонентов, и она не оплошала. "Осасуна" (4:0), "Леганес" (3:0), "Хетафе" (2:0) были биты вообще без пропущенных. Но на шкале от "Ливерпуля" до "Леганеса" Бильбао ближе к "Энфилду" - и это может стать проблемой.

Еще одна беда — травмы; вне игры Винисиус, а без него нападение не то. Но и хорошие новости тоже есть; прежде всего, Мадрид на выезде в Ла Лиге не проигрывает с сентября 2023-го. Кроме того, гол плюс пас оформил в последнем туре Беллингем, да и Мбаппе неплохо забил. Если они оживут — атака "Реал" многократно прибавит в силе.

"Атлетик" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

Эль Вьехо Класико редко бывают скучными, но в прошлом сезоне "Реалу" удалось дважды смять оппонента — 2:0 дома и 2:0 на выезде.

Последняя ничья в этих противостояниях была зафиксирована в июне 2023-го (1:1), а последняя победа Бильбао была в Кубке короля в феврале 2022-го — 1:0 с голом Алекса Беренгера.

Последние матчи "Атлетика"

Атлетик — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча на 04.12.2024 - изображение 4

Последние матчи "Реала"

Атлетик — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча на 04.12.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Барселона "Барселона" 15 11 1 3 43-16 34
2 Реал Реал 14 10 3 1 30-11 33
3 Атлетико "Атлетико" 15 9 5 1 26-8 32
4 Атлетик "Атлетик" 15 7 5 3 22-14 26
5 Вильярреал "Вильярреал" 14 7 5 2 27-23 26
6 Мальорка Мальорка 15 7 3 5 15-13 24
7 Осасуна "Осасуна" 15 6 5 4 20-23 23
8 Жирона Жирона 15 6 4 5 22-20 22
9 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 15 6 3 6 13-11 21
10 Бетис "Бетис" 15 5 5 5 16-18 20
11 Севилья "Севилья" 15 5 4 6 14-19 19
12 Сельта "Сельта" 15 5 3 7 23-27 18
13 Райо Вальекано "Райо Вальекано" 14 4 4 6 14-16 16
14 Лас-Пальмас "Лас-Пальмас" 15 4 3 8 20-26 15
15 Леганес "Леганес" 15 3 6 6 14-20 15
16 Алавес "Алавес" 15 4 2 9 16-25 14
17 Хетафе "Хетафе" 15 2 7 6 10-13 13
18 Эспаньол "Эспаньол" 14 4 1 9 15-27 13
19 Валенсия "Валенсия" 13 2 4 7 13-21 10
20 Вальядолид "Вальядолид" 15 2 3 10 10-32 9

Ориентировочные составы

У "Реала" возвращается на поле Орельен Чуамени, а вот Винисиус и Камавинга еще не готовы. Кроме того, не забываем о долгосрочных потерях — Алабе, Карвахале и Милитао.

У "Атлетика" микротравму получил ветеран Андер Эррера, он вне игры, а вот Беньят Прадос возвращается после матчевого бана. Кроме того, вернулся к тренировкам обладатель Трофео Самора-2024 Унаи Симон, но в официальных матчах после Евро он не играл, и вряд ли Эрнесто Вальверде рискнет выпустить его сразу на "Реал".

"Атлетик": Агирресабала — де Маркос, Вивиан, Йерай, Берчиче — де Галларета, Прадос — Уильямс, Беренгер, Нико Уильямс — Сансет

"Реал Мадрид": Куртуа — Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Менди — Модрич, Чуамени, Беллингем — Браим Диас, Родриго, Мбаппе

"Атлетик" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

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"Атлетик" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

Ставка рискованная, но глядя на последние выступления команд, мы не верим, что "Реал" добьется успеха в Бильбао. Слишком много у него проблем, а у басков достоинств.

Ставку 1Х букмекеры предлагают с коэффициентами от 1,65 и выше.

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