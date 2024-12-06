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Бетис — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 07.12.2024

Испания

Лидер в гостях у кризисного середняка

Бетис — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 07.12.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francis Gonzalez/SOPA Images/LightRocket

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" после удачного выезда в Мальорку едет в гости к еще одному середняку, который здорово играет на своем поле.

С одной стороны, "Бетис", конечно, упрется и все такое. С другой — у каталонцев может не быть лучшего времени для этого матча, ведь сейчас вердибланкос разобраны как никогда.

Содержание

Трансляция матча
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Дивіться матч Прімери Бетіс - Барселона
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Примера. 16-й тур
7 декабря. Севилья. "Бенито Вильямарин"
"Бетис" 17:15 "Барселона"
Арбитр: Алехандро Муньис Руис
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Бетиса"

"Бетис" посреди недели выиграл у любителей в Кубке короля, но если говорить о серьезных оппонентах, то в двух последних турах Ла Лиги с "Валенсией" (2:4) и "Реалом Сосьедад" (0:2) у него 2 поражения. И это после позорных 1:2 в Лиге конференций с "Младой Болеслав".

Главная причина падения — травмы. Без Иско, Карвалью, Роки, Бельерина, Кардосо, а часто и Форнальса играть сложно. Мануэль Пеллегрини делает, что может. В Ла Лиге "Бетис" пропустил 18 голов в 15 матчах, это неплохо. Но вот атака без кадров совсем приуныла — 16 забитых. На старом Хуанми далеко не уедешь.

Против "Барсы" "Бетис" будет очень рассчитывать на магию "Вильямарина", где проиграл в этом сезоне только 1 игру из 10 во всех турнирах. Но этого, конечно, мало, и приезда гранда болельщики ожидают с тревогой.

Новости "Барселоны"

"Барса" после гениального старта сезона забуксовала в конце ноября, но 5:1 с "Мальоркой" во вторник показали — не спешите вы их хоронить. Стоило вернуться Ламину Ямалю — и сразу же вернулась легкость в атаках каталонцев.

Не только в Испании, но и в Европе ни у кого нету такого творческого нападения — аж 48 забитых в 16 матчах. Оборона, играющая очень высоко в поле, пропускает более гола за 90 минут, она уязвима, но пока атака забивает — это неважно.

"Бетис" должен приготовиться к очень высокому темпу. "Барса" сильна на выездах, где в Ла Лиге набрала 22 очка в 10 турах, и она будет максимально мотивирована, ведь одна осечка — и "Реал" потенциально впереди. Отсюда прогнозируем рисунок игры - "Барса" со старта будет давить. Впереди у нее Левандовский, который на неделе получил отдых; этим они попробуют воспользоваться.

"Бетис" - "Барселона": статистика личных встреч

Тут для "Бетиса" нет хороших новостей: "Барса" с ним играет отменно. В прошлом сезоне каталонцы победили 4:2 на "Вильямарине" и 5:0 дома. В обоих матчах феерил Жоау Феликс.

Ну, а в целом у каталонцев 6 побед в 6 последних матчах с "Бетисом". Последняя осечка была в декабре 2021-го, когда единственный мяч забил Хуанми (1:0).

Последние матчи "Бетиса"

Бетис — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 07.12.2024 - изображение 4

Последние матчи "Барселоны"

Бетис — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 07.12.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Барселона "Барселона" 16 12 1 3 48-17 37
2 Реал Реал 15 10 3 2 31-13 33
3 Атлетико "Атлетико" 15 9 5 1 26-8 32
4 Атлетик "Атлетик" 16 8 5 3 24-15 29
5 Вильярреал "Вильярреал" 14 7 5 2 27-23 26
6 Мальорка Мальорка 16 7 3 6 16-18 24
7 Осасуна "Осасуна" 15 6 5 4 20-23 23
8 Жирона Жирона 15 6 4 5 22-20 22
9 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 15 6 3 6 13-11 21
10 Бетис "Бетис" 15 5 5 5 16-18 20
11 Севилья "Севилья" 15 5 4 6 14-19 19
12 Сельта "Сельта" 15 5 3 7 23-27 18
13 Райо Вальекано "Райо Вальекано" 14 4 4 6 14-16 16
14 Лас-Пальмас "Лас-Пальмас" 15 4 3 8 20-26 15
15 Леганес "Леганес" 15 3 6 6 14-20 15
16 Алавес "Алавес" 15 4 2 9 16-25 14
17 Хетафе "Хетафе" 15 2 7 6 10-13 13
18 Эспаньол "Эспаньол" 14 4 1 9 15-27 13
19 Валенсия "Валенсия" 13 2 4 7 13-21 10
20 Вальядолид "Вальядолид" 15 2 3 10 10-32 9

Ориентировочные составы

Травмированных "Бетиса" мы уже перечислили выше. Добавим лишь, что Форнальс на неделе вернулся к тренировкам, его ждем на поле — это большое усиление атаки.

У "Барсы" продолжают лечение тер Штеген, Араухо, Кристенсен, Берналь и Фати. К их отсутствию команда давно адаптировалась.

"Бетис": Руи Силва — Сабали, Бартра, Льоренте, Перро — Гуирао, Альтимира — Форнальс, Ло Чельсо, Абде — Витор Роке

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Мартин — Педри, Касадо — Ямаль, Фермин Лопес, Рафинья — Левандовский

"Бетис" - "Барселона": ставки и коэффициенты

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5,10
4,40
1,63
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5,14
4,57
1,61
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"Бетис" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Каталонцы исторически хорошо играют на "Вильямарине", где не проигрывают с 2008 года. А тут еще "Бетис" в полуразваленном состоянии.

Наша ставка — на победу фаворита. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,6 и выше.

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Комментарии
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Bаrcelinius
06.12.2024 в 18:04
Фликуня, не чуди, ставь всех сильнейших и побеждай Бетис. В нюх её сношать ту Боруссию. Главное среал вперёд не пропустить. Но чудотворец сделает иначе...
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
06.12.2024 в 18:04
Фликуня, не чуди, ставь всех сильнейших и побеждай Бетис. В нюх её сношать ту Боруссию. Главное среал вперёд не пропустить. Но чудотворец сделает иначе...
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Bаrcelinius
06.12.2024 в 17:58
Если в старте вместо Мартина будет играть Бальде, а вместо Лопеса Ольмо, то Барса победит. Разгромно. Но у нас есть Флик и его ротация. И ещё два зайца. А ещё есть Флик... ах, ну да, я ж уже об Этом говорил.
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