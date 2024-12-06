Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бетис — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 07.12.2024
Лидер в гостях у кризисного середняка
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francis Gonzalez/SOPA Images/LightRocket
"Барселона" после удачного выезда в Мальорку едет в гости к еще одному середняку, который здорово играет на своем поле.
С одной стороны, "Бетис", конечно, упрется и все такое. С другой — у каталонцев может не быть лучшего времени для этого матча, ведь сейчас вердибланкос разобраны как никогда.
Дивіться матч Прімери Бетіс - Барселона
Смотреть трансляцию
Примера. 16-й тур
7 декабря. Севилья. "Бенито Вильямарин"
"Бетис" 17:15 "Барселона"
Арбитр: Алехандро Муньис Руис
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Бетиса"
"Бетис" посреди недели выиграл у любителей в Кубке короля, но если говорить о серьезных оппонентах, то в двух последних турах Ла Лиги с "Валенсией" (2:4) и "Реалом Сосьедад" (0:2) у него 2 поражения. И это после позорных 1:2 в Лиге конференций с "Младой Болеслав".
Главная причина падения — травмы. Без Иско, Карвалью, Роки, Бельерина, Кардосо, а часто и Форнальса играть сложно. Мануэль Пеллегрини делает, что может. В Ла Лиге "Бетис" пропустил 18 голов в 15 матчах, это неплохо. Но вот атака без кадров совсем приуныла — 16 забитых. На старом Хуанми далеко не уедешь.
93'32'' - Vs Celje, Juanmi Jiménez ???????? has scored the latest goal in a football match of his entire top-flight career (373 matches, 85 goals on aggregate). Winning@RealBetis_en #Betis ????????#UECL pic.twitter.com/1hLth5yWHB— OptaJose (@OptaJose) November 7, 2024
Против "Барсы" "Бетис" будет очень рассчитывать на магию "Вильямарина", где проиграл в этом сезоне только 1 игру из 10 во всех турнирах. Но этого, конечно, мало, и приезда гранда болельщики ожидают с тревогой.
Новости "Барселоны"
"Барса" после гениального старта сезона забуксовала в конце ноября, но 5:1 с "Мальоркой" во вторник показали — не спешите вы их хоронить. Стоило вернуться Ламину Ямалю — и сразу же вернулась легкость в атаках каталонцев.
Не только в Испании, но и в Европе ни у кого нету такого творческого нападения — аж 48 забитых в 16 матчах. Оборона, играющая очень высоко в поле, пропускает более гола за 90 минут, она уязвима, но пока атака забивает — это неважно.
8 - Players with most assists provided in the top five European leagues this season:— OptaJose (@OptaJose) December 4, 2024
10 - Bukayo Saka ????????????????????????????
8 - LAMINE YAMAL ????????
8 - Nuno Tavares ????????
7 - Mohamed Salah ????????
7 - Omar Marmoush ????????
Providers. ???? pic.twitter.com/93mXh3tmrC
"Бетис" должен приготовиться к очень высокому темпу. "Барса" сильна на выездах, где в Ла Лиге набрала 22 очка в 10 турах, и она будет максимально мотивирована, ведь одна осечка — и "Реал" потенциально впереди. Отсюда прогнозируем рисунок игры - "Барса" со старта будет давить. Впереди у нее Левандовский, который на неделе получил отдых; этим они попробуют воспользоваться.
"Бетис" - "Барселона": статистика личных встреч
Тут для "Бетиса" нет хороших новостей: "Барса" с ним играет отменно. В прошлом сезоне каталонцы победили 4:2 на "Вильямарине" и 5:0 дома. В обоих матчах феерил Жоау Феликс.
Ну, а в целом у каталонцев 6 побед в 6 последних матчах с "Бетисом". Последняя осечка была в декабре 2021-го, когда единственный мяч забил Хуанми (1:0).
Последние матчи "Бетиса"
Последние матчи "Барселоны"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|16
|12
|1
|3
|48-17
|37
|2
|Реал
|15
|10
|3
|2
|31-13
|33
|3
|"Атлетико"
|15
|9
|5
|1
|26-8
|32
|4
|"Атлетик"
|16
|8
|5
|3
|24-15
|29
|5
|"Вильярреал"
|14
|7
|5
|2
|27-23
|26
|6
|Мальорка
|16
|7
|3
|6
|16-18
|24
|7
|"Осасуна"
|15
|6
|5
|4
|20-23
|23
|8
|Жирона
|15
|6
|4
|5
|22-20
|22
|9
|"Реал Сосьедад"
|15
|6
|3
|6
|13-11
|21
|10
|"Бетис"
|15
|5
|5
|5
|16-18
|20
|11
|"Севилья"
|15
|5
|4
|6
|14-19
|19
|12
|"Сельта"
|15
|5
|3
|7
|23-27
|18
|13
|"Райо Вальекано"
|14
|4
|4
|6
|14-16
|16
|14
|"Лас-Пальмас"
|15
|4
|3
|8
|20-26
|15
|15
|"Леганес"
|15
|3
|6
|6
|14-20
|15
|16
|"Алавес"
|15
|4
|2
|9
|16-25
|14
|17
|"Хетафе"
|15
|2
|7
|6
|10-13
|13
|18
|"Эспаньол"
|14
|4
|1
|9
|15-27
|13
|19
|"Валенсия"
|13
|2
|4
|7
|13-21
|10
|20
|"Вальядолид"
|15
|2
|3
|10
|10-32
|9
Ориентировочные составы
Травмированных "Бетиса" мы уже перечислили выше. Добавим лишь, что Форнальс на неделе вернулся к тренировкам, его ждем на поле — это большое усиление атаки.
У "Барсы" продолжают лечение тер Штеген, Араухо, Кристенсен, Берналь и Фати. К их отсутствию команда давно адаптировалась.
"Бетис": Руи Силва — Сабали, Бартра, Льоренте, Перро — Гуирао, Альтимира — Форнальс, Ло Чельсо, Абде — Витор Роке
"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Мартин — Педри, Касадо — Ямаль, Фермин Лопес, Рафинья — Левандовский
"Бетис" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Бетис" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
Каталонцы исторически хорошо играют на "Вильямарине", где не проигрывают с 2008 года. А тут еще "Бетис" в полуразваленном состоянии.
Наша ставка — на победу фаворита. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,6 и выше.
Популярное сейчас
- В Александрии прокомментировали возможный перевод Калюжного в дубль
- "Ну что, ФСБ. Я сам к вам приехал". Алиев записал видео из Курской области
- Перешел к Шаблию. Дебютант сборной Украины сменил агента
- Мальорка — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.12.2024
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
- Александрия может перевести Калюжного в молодежную команду - СМИ
Комментарии 2