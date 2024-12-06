Бетис — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 07.12.2024

"Барселона" после удачного выезда в Мальорку едет в гости к еще одному середняку, который здорово играет на своем поле.

С одной стороны, "Бетис", конечно, упрется и все такое. С другой — у каталонцев может не быть лучшего времени для этого матча, ведь сейчас вердибланкос разобраны как никогда.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Бетіс - Барселона Смотреть трансляцию

Примера. 16-й тур

7 декабря. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" 17:15 "Барселона"

Арбитр: Алехандро Муньис Руис

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Бетиса"

"Бетис" посреди недели выиграл у любителей в Кубке короля, но если говорить о серьезных оппонентах, то в двух последних турах Ла Лиги с "Валенсией" (2:4) и "Реалом Сосьедад" (0:2) у него 2 поражения. И это после позорных 1:2 в Лиге конференций с "Младой Болеслав".

Главная причина падения — травмы. Без Иско, Карвалью, Роки, Бельерина, Кардосо, а часто и Форнальса играть сложно. Мануэль Пеллегрини делает, что может. В Ла Лиге "Бетис" пропустил 18 голов в 15 матчах, это неплохо. Но вот атака без кадров совсем приуныла — 16 забитых. На старом Хуанми далеко не уедешь.

93'32'' - Vs Celje, Juanmi Jiménez ???????? has scored the latest goal in a football match of his entire top-flight career (373 matches, 85 goals on aggregate). Winning@RealBetis_en #Betis ????????#UECL pic.twitter.com/1hLth5yWHB — OptaJose (@OptaJose) November 7, 2024

Против "Барсы" "Бетис" будет очень рассчитывать на магию "Вильямарина", где проиграл в этом сезоне только 1 игру из 10 во всех турнирах. Но этого, конечно, мало, и приезда гранда болельщики ожидают с тревогой.

Новости "Барселоны"

"Барса" после гениального старта сезона забуксовала в конце ноября, но 5:1 с "Мальоркой" во вторник показали — не спешите вы их хоронить. Стоило вернуться Ламину Ямалю — и сразу же вернулась легкость в атаках каталонцев.

Не только в Испании, но и в Европе ни у кого нету такого творческого нападения — аж 48 забитых в 16 матчах. Оборона, играющая очень высоко в поле, пропускает более гола за 90 минут, она уязвима, но пока атака забивает — это неважно.

8 - Players with most assists provided in the top five European leagues this season:



10 - Bukayo Saka ????????????????????????????

8 - LAMINE YAMAL ????????

8 - Nuno Tavares ????????

7 - Mohamed Salah ????????

7 - Omar Marmoush ????????



Providers. ???? pic.twitter.com/93mXh3tmrC — OptaJose (@OptaJose) December 4, 2024

"Бетис" должен приготовиться к очень высокому темпу. "Барса" сильна на выездах, где в Ла Лиге набрала 22 очка в 10 турах, и она будет максимально мотивирована, ведь одна осечка — и "Реал" потенциально впереди. Отсюда прогнозируем рисунок игры - "Барса" со старта будет давить. Впереди у нее Левандовский, который на неделе получил отдых; этим они попробуют воспользоваться.

"Бетис" - "Барселона": статистика личных встреч

Тут для "Бетиса" нет хороших новостей: "Барса" с ним играет отменно. В прошлом сезоне каталонцы победили 4:2 на "Вильямарине" и 5:0 дома. В обоих матчах феерил Жоау Феликс.

Ну, а в целом у каталонцев 6 побед в 6 последних матчах с "Бетисом". Последняя осечка была в декабре 2021-го, когда единственный мяч забил Хуанми (1:0).

Последние матчи "Бетиса"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 16 12 1 3 48-17 37 2 Реал 15 10 3 2 31-13 33 3 "Атлетико" 15 9 5 1 26-8 32 4 "Атлетик" 16 8 5 3 24-15 29 5 "Вильярреал" 14 7 5 2 27-23 26 6 Мальорка 16 7 3 6 16-18 24 7 "Осасуна" 15 6 5 4 20-23 23 8 Жирона 15 6 4 5 22-20 22 9 "Реал Сосьедад" 15 6 3 6 13-11 21 10 "Бетис" 15 5 5 5 16-18 20 11 "Севилья" 15 5 4 6 14-19 19 12 "Сельта" 15 5 3 7 23-27 18 13 "Райо Вальекано" 14 4 4 6 14-16 16 14 "Лас-Пальмас" 15 4 3 8 20-26 15 15 "Леганес" 15 3 6 6 14-20 15 16 "Алавес" 15 4 2 9 16-25 14 17 "Хетафе" 15 2 7 6 10-13 13 18 "Эспаньол" 14 4 1 9 15-27 13 19 "Валенсия" 13 2 4 7 13-21 10 20 "Вальядолид" 15 2 3 10 10-32 9

Ориентировочные составы

Травмированных "Бетиса" мы уже перечислили выше. Добавим лишь, что Форнальс на неделе вернулся к тренировкам, его ждем на поле — это большое усиление атаки.

У "Барсы" продолжают лечение тер Штеген, Араухо, Кристенсен, Берналь и Фати. К их отсутствию команда давно адаптировалась.

"Бетис": Руи Силва — Сабали, Бартра, Льоренте, Перро — Гуирао, Альтимира — Форнальс, Ло Чельсо, Абде — Витор Роке

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Мартин — Педри, Касадо — Ямаль, Фермин Лопес, Рафинья — Левандовский

"Бетис" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Бетис" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Каталонцы исторически хорошо играют на "Вильямарине", где не проигрывают с 2008 года. А тут еще "Бетис" в полуразваленном состоянии.

Наша ставка — на победу фаворита. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,6 и выше.