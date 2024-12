Бетис — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 07.12.2024

"Барселона" после удачного выезда в Мальорку едет в гости к еще одному середняку, который здорово играет на своем поле.

С одной стороны, "Бетис", конечно, упрется и все такое. С другой — у каталонцев может не быть лучшего времени для этого матча, ведь сейчас вердибланкос разобраны как никогда.

"Бетис" посреди недели выиграл у любителей в Кубке короля, но если говорить о серьезных оппонентах, то в двух последних турах Ла Лиги с "Валенсией" (2:4) и "Реалом Сосьедад" (0:2) у него 2 поражения. И это после позорных 1:2 в Лиге конференций с "Младой Болеслав".

Главная причина падения — травмы. Без Иско, Карвалью, Роки, Бельерина, Кардосо, а часто и Форнальса играть сложно. Мануэль Пеллегрини делает, что может. В Ла Лиге "Бетис" пропустил 18 голов в 15 матчах, это неплохо. Но вот атака без кадров совсем приуныла — 16 забитых. На старом Хуанми далеко не уедешь.

93'32'' - Vs Celje, Juanmi Jiménez ???????? has scored the latest goal in a football match of his entire top-flight career (373 matches, 85 goals on aggregate). Winning@RealBetis_en #Betis ????????#UECL pic.twitter.com/1hLth5yWHB