Жирона — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 07.12.2024

"Реал" и "Жирона" - два неудачника мидвика в Испании. Пока Мадрид проваливал Класико в Бильбао, каталонцы вообще вылетали из Кубка короля от "Логроньеса" из 4-го дивизиона.

О чем это говорит? Да, обе команды в далекой от идеала форме. Тем не менее, Мадрид борется за 1-е место, а "Жирона" лишь на 8-м, и эта разница в классе обещает сказаться на "Монтиливи" в субботу. Силы неравны.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Жирона - Реал Мадрид Смотреть трансляцию

Примера. 16-й тур

7 декабря. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Жироны"

Каталонцы не похожи на себя прошлогодних, когда в эту пору команда возглавляла таблицу Ла Лиги. Многие игроки ушли, и сейчас Мичел даже не мечтает о ТОП-4, от которой отстает уже на 7 баллов.

В ноябре каталонцы выдали неплохую серию, но наибольше благодаря календарю, подбрасывавшему слабые "Леганес", "Хетафе", "Эспаньол". Как только поехали в Грац к "Штурму" - сразу провал 0:1. "Жирона" попыталась реабилитироваться в Вильярреале (2:2), но сразу новая беда — ее не хватило на "Логроньес". Невероятно, но факт: каталонцы проиграли серию пенальти полевому игроку, вставшему на ворота!

2 - Girona have lost both of their away games in the UEFA Champions League this term, both without scoring a goal (0-1 v Paris SG and 0-4 v PSV). No Spanish side has ever lost their first three away matches in the competition. Challenge. pic.twitter.com/WvAgyb8LQb — OptaJose (@OptaJose) November 27, 2024

После такой оплеухи оправиться будет нелегко, тем более с "Реалом". У "Жироны" нету надежной защиты (20 пропущенных в 15 матчах), чтоб держать разыгравшегося Джуда, да и атака без Довбика и Савиньо посредственная.

Новости "Реала"

Мадрид играет намного качественнее нынешней "Жироны", но точно так же проваливает ЛЧ, где опустилась на 24-е место. Но есть и нюанс - "Реал" с осени уступает только действительно сильным клубам.

"Барса", "Милан", "Ливерпуль" и вот "Атлетик" обыгрывали команду Карло Анчелотти. С соперниками поменьше у "Реала" все отлично - "Хетафе", "Леганес", "Осасуна" даже один гол на троих не забили, зато пропустили 9. Конечно, "Жирона" ближе к ним, чем к "Барселоне".

5 - Real Madrid have lost five of their last 11 matches in all competitions (W6), suffering one more defeat than in their previous 73 matches (W52 D17 L4). Unrecognisable. pic.twitter.com/gn1RvaF5K1 — OptaJose (@OptaJose) December 4, 2024

Мадрид топит плохая форма Мбаппе, который слишком много мажет. Также хроничные проблемы видны в центре поля с уходом Крооса, да и защита неидеальна; юный Рауль Асенсио старается, но он не топ. Анчелотти очень помог бы Винисиус, но он будет готов только к "Аталанте" на следующей неделе. Это не будет легкий выезд для "Реала", но все же высоченный индивидуальный класс игроков делает его фаворитом.

"Жирона" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

В прошлом, историческом для “Жироны" сезоне только "Реал" бил ее легко — 3:0 на "Монтиливи" и 4:0 на "Бернабеу".

При этом — что парадоксально — ранее более слабые версии "Жироны" неплохо противодействовали Мадриду и выиграли у него 2 матча из 4 в 2019-2023 годах.

Последние матчи "Жироны"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 16 12 1 3 48-17 37 2 Реал 15 10 3 2 31-13 33 3 "Атлетико" 15 9 5 1 26-8 32 4 "Атлетик" 16 8 5 3 24-15 29 5 "Вильярреал" 14 7 5 2 27-23 26 6 Мальорка 16 7 3 6 16-18 24 7 "Осасуна" 15 6 5 4 20-23 23 8 Жирона 15 6 4 5 22-20 22 9 "Реал Сосьедад" 15 6 3 6 13-11 21 10 "Бетис" 15 5 5 5 16-18 20 11 "Севилья" 15 5 4 6 14-19 19 12 "Сельта" 15 5 3 7 23-27 18 13 "Райо Вальекано" 14 4 4 6 14-16 16 14 "Лас-Пальмас" 15 4 3 8 20-26 15 15 "Леганес" 15 3 6 6 14-20 15 16 "Алавес" 15 4 2 9 16-25 14 17 "Хетафе" 15 2 7 6 10-13 13 18 "Эспаньол" 14 4 1 9 15-27 13 19 "Валенсия" 13 2 4 7 13-21 10 20 "Вальядолид" 15 2 3 10 10-32 9

Ориентировочные составы

У "Реала" помимо Винисиуса к тренировкам вернулся Алаба, но он не играл год, и ему надо время. Кроме того, в лазарете Камавинга, Карвахаль и Милитао.

У "Жироны" до конца года выбыли Эррера и Цыганков, это огромная потеря. Также продолжает лечение колумбийский вингер Ясер Асприлья.

"Жирона": Гассанига — Арнау, Давид Лопес, Крейчи, Гутьеррес — Мартин, Ромеу — Хиль, ван де Бек, Данжума — Миовски

"Реал Мадрид": Куртуа — Васкес, Асенсио, Рюдигер, Менди — Вальверде, Чуамени, Беллингем — Гюлер, Родриго, Мбаппе

"Жирона" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Жирона" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

Против более сильного оппонента мы бы не рискнули ставить на нынешний "Реал", но все дело в том, что каталонцы ошибаются чаще даже такой версии "Сливочных".

Поэтому ставим на фаворита. БК предлагают это сделать с коэффициентами от 1,7 и выше.