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Жирона — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 07.12.2024
А еще год назад они боролись за чемпионство!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/Quality Sport Images
"Реал" и "Жирона" - два неудачника мидвика в Испании. Пока Мадрид проваливал Класико в Бильбао, каталонцы вообще вылетали из Кубка короля от "Логроньеса" из 4-го дивизиона.
О чем это говорит? Да, обе команды в далекой от идеала форме. Тем не менее, Мадрид борется за 1-е место, а "Жирона" лишь на 8-м, и эта разница в классе обещает сказаться на "Монтиливи" в субботу. Силы неравны.
Дивіться матч Прімери Жирона - Реал Мадрид
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Примера. 16-й тур
7 декабря. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Хесус Хиль Мансано
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Жироны"
Каталонцы не похожи на себя прошлогодних, когда в эту пору команда возглавляла таблицу Ла Лиги. Многие игроки ушли, и сейчас Мичел даже не мечтает о ТОП-4, от которой отстает уже на 7 баллов.
В ноябре каталонцы выдали неплохую серию, но наибольше благодаря календарю, подбрасывавшему слабые "Леганес", "Хетафе", "Эспаньол". Как только поехали в Грац к "Штурму" - сразу провал 0:1. "Жирона" попыталась реабилитироваться в Вильярреале (2:2), но сразу новая беда — ее не хватило на "Логроньес". Невероятно, но факт: каталонцы проиграли серию пенальти полевому игроку, вставшему на ворота!
2 - Girona have lost both of their away games in the UEFA Champions League this term, both without scoring a goal (0-1 v Paris SG and 0-4 v PSV). No Spanish side has ever lost their first three away matches in the competition. Challenge. pic.twitter.com/WvAgyb8LQb— OptaJose (@OptaJose) November 27, 2024
После такой оплеухи оправиться будет нелегко, тем более с "Реалом". У "Жироны" нету надежной защиты (20 пропущенных в 15 матчах), чтоб держать разыгравшегося Джуда, да и атака без Довбика и Савиньо посредственная.
Новости "Реала"
Мадрид играет намного качественнее нынешней "Жироны", но точно так же проваливает ЛЧ, где опустилась на 24-е место. Но есть и нюанс - "Реал" с осени уступает только действительно сильным клубам.
"Барса", "Милан", "Ливерпуль" и вот "Атлетик" обыгрывали команду Карло Анчелотти. С соперниками поменьше у "Реала" все отлично - "Хетафе", "Леганес", "Осасуна" даже один гол на троих не забили, зато пропустили 9. Конечно, "Жирона" ближе к ним, чем к "Барселоне".
5 - Real Madrid have lost five of their last 11 matches in all competitions (W6), suffering one more defeat than in their previous 73 matches (W52 D17 L4). Unrecognisable. pic.twitter.com/gn1RvaF5K1— OptaJose (@OptaJose) December 4, 2024
Мадрид топит плохая форма Мбаппе, который слишком много мажет. Также хроничные проблемы видны в центре поля с уходом Крооса, да и защита неидеальна; юный Рауль Асенсио старается, но он не топ. Анчелотти очень помог бы Винисиус, но он будет готов только к "Аталанте" на следующей неделе. Это не будет легкий выезд для "Реала", но все же высоченный индивидуальный класс игроков делает его фаворитом.
"Жирона" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч
В прошлом, историческом для “Жироны" сезоне только "Реал" бил ее легко — 3:0 на "Монтиливи" и 4:0 на "Бернабеу".
При этом — что парадоксально — ранее более слабые версии "Жироны" неплохо противодействовали Мадриду и выиграли у него 2 матча из 4 в 2019-2023 годах.
Последние матчи "Жироны"
Последние матчи "Реала"
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|16
|12
|1
|3
|48-17
|37
|2
|Реал
|15
|10
|3
|2
|31-13
|33
|3
|"Атлетико"
|15
|9
|5
|1
|26-8
|32
|4
|"Атлетик"
|16
|8
|5
|3
|24-15
|29
|5
|"Вильярреал"
|14
|7
|5
|2
|27-23
|26
|6
|Мальорка
|16
|7
|3
|6
|16-18
|24
|7
|"Осасуна"
|15
|6
|5
|4
|20-23
|23
|8
|Жирона
|15
|6
|4
|5
|22-20
|22
|9
|"Реал Сосьедад"
|15
|6
|3
|6
|13-11
|21
|10
|"Бетис"
|15
|5
|5
|5
|16-18
|20
|11
|"Севилья"
|15
|5
|4
|6
|14-19
|19
|12
|"Сельта"
|15
|5
|3
|7
|23-27
|18
|13
|"Райо Вальекано"
|14
|4
|4
|6
|14-16
|16
|14
|"Лас-Пальмас"
|15
|4
|3
|8
|20-26
|15
|15
|"Леганес"
|15
|3
|6
|6
|14-20
|15
|16
|"Алавес"
|15
|4
|2
|9
|16-25
|14
|17
|"Хетафе"
|15
|2
|7
|6
|10-13
|13
|18
|"Эспаньол"
|14
|4
|1
|9
|15-27
|13
|19
|"Валенсия"
|13
|2
|4
|7
|13-21
|10
|20
|"Вальядолид"
|15
|2
|3
|10
|10-32
|9
Ориентировочные составы
У "Реала" помимо Винисиуса к тренировкам вернулся Алаба, но он не играл год, и ему надо время. Кроме того, в лазарете Камавинга, Карвахаль и Милитао.
У "Жироны" до конца года выбыли Эррера и Цыганков, это огромная потеря. Также продолжает лечение колумбийский вингер Ясер Асприлья.
"Жирона": Гассанига — Арнау, Давид Лопес, Крейчи, Гутьеррес — Мартин, Ромеу — Хиль, ван де Бек, Данжума — Миовски
"Реал Мадрид": Куртуа — Васкес, Асенсио, Рюдигер, Менди — Вальверде, Чуамени, Беллингем — Гюлер, Родриго, Мбаппе
"Жирона" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты
"Жирона" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол
Против более сильного оппонента мы бы не рискнули ставить на нынешний "Реал", но все дело в том, что каталонцы ошибаются чаще даже такой версии "Сливочных".
Поэтому ставим на фаворита. БК предлагают это сделать с коэффициентами от 1,7 и выше.
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