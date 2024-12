Жирона — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 07.12.2024

"Реал" и "Жирона" - два неудачника мидвика в Испании. Пока Мадрид проваливал Класико в Бильбао, каталонцы вообще вылетали из Кубка короля от "Логроньеса" из 4-го дивизиона.

О чем это говорит? Да, обе команды в далекой от идеала форме. Тем не менее, Мадрид борется за 1-е место, а "Жирона" лишь на 8-м, и эта разница в классе обещает сказаться на "Монтиливи" в субботу. Силы неравны.

Каталонцы не похожи на себя прошлогодних, когда в эту пору команда возглавляла таблицу Ла Лиги. Многие игроки ушли, и сейчас Мичел даже не мечтает о ТОП-4, от которой отстает уже на 7 баллов.

В ноябре каталонцы выдали неплохую серию, но наибольше благодаря календарю, подбрасывавшему слабые "Леганес", "Хетафе", "Эспаньол". Как только поехали в Грац к "Штурму" - сразу провал 0:1. "Жирона" попыталась реабилитироваться в Вильярреале (2:2), но сразу новая беда — ее не хватило на "Логроньес". Невероятно, но факт: каталонцы проиграли серию пенальти полевому игроку, вставшему на ворота!

2 - Girona have lost both of their away games in the UEFA Champions League this term, both without scoring a goal (0-1 v Paris SG and 0-4 v PSV). No Spanish side has ever lost their first three away matches in the competition.