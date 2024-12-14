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Райо Вальекано - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.12.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от мадридского дерби в рамках 17-го тура.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В случае победы над "Райо Вальекано" "Реал" выходит на первое место турнирной таблицы, по крайней мере до воскресного матча "Барселоны". Однако сделать это будет не так просто, ведь в последнее время "Райо" является неудобным соперником для "королевского клуба".
- Новости "Райо Вальекано"
- Новости "Реала"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Райо Вальекано" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч
- Последние матчи "Райо Вальекано"
- Последние матчи "Реала"
- Турнирное положение команд
- "Райо Вальекано" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты
- "Райо Вальекано" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол
Прімера. 17-й тур
14 грудня. Мадрид. "Естадіо де Вальєкас"
"Райо Вальєкано" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбітр: Хосе Луїс Мунуера
Трансляція: MEGOGO Футбол 1
Новости "Райо Вальекано"
"Райо Вальекано" - типичный середняк Примеры. В последние годы команда занимает места внутри турнирной таблицы, не претендуя на что-то большее. В прошлом сезоне команда выступила хуже и с 38 очками финишировала на 17-м, последнем спасительном месте, опередив "Кадис" на 5 баллов.
В текущем сезоне "Райо Вальекано" идет в середине таблицы, находясь на 12 месте с 19 очками. В предыдущем туре мадридцы победили на выезде "Валенсию", а до этого была серия из 3 поражений от "Севильи", "Лас Пальмаса" и "Атлетика" из Бильбао.
Чтобы претендовать на нечто большее, клуб пригласил звездного новичка Хамеса Родригеса. Однако 33-летний колумбиец пока разочаровывает – по большей части появляется на поле со скамейки запасных и не демонстрирует яркую игру. Хорошие матчи у него получаются только за сборную.
В кубке Испании подопечные Иньиго Переса прошли 2 соперника и пробились в 1/16 финала турнира.
Новости "Реала"
"Реал" победой над "Аталантой" улучшил свою турнирную ситуацию в Лиге чемпионов, теперь время сосредоточиться на внутреннем чемпионате. Еще месяц назад мадридцы уступали "Барселоне" 9 очков, имея при этом игру в запасе. Игра команды Флика тогда была близка к идеальной, а вот мадридцы теряли очки даже со середняками. За месяц каталонцы всего 1 раз победили в 5 матчах чемпионата, а вот "Реал" победил 4 раза и сократил отставание от лидера до 2 очков при игре в запасе.
Постоянно попадает под критику звездный новичок команды Мбаппе, который хоть и забивает голы, но его влияние на игру команды на самом деле не такое, как ожидалось. Также говорят о проблемах в раздевалках. Пресса активно ищет замену Карло Анчелотти, однако после серии успешных результатов разговоры об этом прекращаются.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Райо Вальекано" пустой лазарет. Под вопрос участие в матче только опытного форварда Рауля де Томаса и молодого защитника Пелайо Фернандеса.
Ориентировочный состав "Райо Вальекано": Баталья – Рациу, Лежен, Мумин, Чаваррия – Гарсия, Валентин, Сисс, где Фрутос – Паласон, Нтека.
У "Реала" гораздо большие проблемы с составом. К травмированным Алабе, Милитану, Карвахалю и Камавинге добавился Килиан Мбаппе. Восстановились Винисиус и Родриго, незначительным оказалось повреждение Беллингема и он уже сыграл против "Аталанты".
Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Васкес, Чуамэни, Рюдигер, Фран Гарсия – Вальверде, Модрич, Беллингем – Гюлер, Винисиус, Родриго.
"Райо Вальекано" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч
- 18.02.24. Райо Вальекано - Реал 1:1
- 05.11.23. Реал - Райо Вальекано 0:0
- 24.05.23. Реал - Райо Вальекано 2:1
- 07.11.22. Райо Вальекано - Реал 3:2
- 26.02.22. Райо Вальекано - Реал 0:1
В последних 5 личных встречах дважды побеждал "Реал", один раз "Райо Вальекано" и дважды была зафиксирована ничья. В прошлом сезоне "королевский клуб" не сумел обыграть соперника, дважды сыграв вничью. Поэтому можно считать, что "Райо Вальекано" является неудобным соперником для подопечных Анчелотти.
Последние матчи "Райо Вальекано"
- 07.12. Валенсия - Райо Вальекано (Примера)
- 04.12. Унионистас де Саламанка - Райо Вальекано 2:3 (Кубок Испании)
- 01.12. Райо Вальекано - Атлетик 1:2 (Примера)
- 24.11. Севилья - Райо Вальекано 1:0 (Примера)
- 08.11. Райо Вальекано - Лас-Пальмас 1:3 (Примера)
Последние матчи "Реала"
- 10.12. Аталанта - Реал 2:3 (Лига Чемпионов)
- 07.12. Жирона - Реал 0:3 (Примера)
- 04.12. Атлетик - Реал 2:1 (Примера)
- 01.12. Реал - Хетафе 2:0 (Примера)
- 27.11. Ливерпуль - Реал 2:0 (Лига Чемпионов)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|17
|12
|2
|3
|50-19
|38
|2
|Реал
|16
|11
|3
|2
|34-13
|36
|3
|"Атлетико"
|16
|10
|5
|1
|30-11
|35
|4
|"Атлетик"
|17
|9
|5
|3
|26-15
|32
|5
|"Вильярреал"
|15
|7
|5
|3
|27-25
|26
|6
|"Реал Сосьедад"
|16
|7
|3
|6
|16-11
|24
|7
|"Осасуна"
|16
|6
|6
|4
|22-25
|24
|8
|Мальорка
|17
|7
|3
|7
|16-20
|24
|9
|Жирона
|16
|6
|4
|6
|22-23
|22
|10
|"Сельта"
|16
|6
|3
|7
|25-27
|21
|11
|"Бетис"
|16
|5
|6
|5
|18-20
|21
|12
|"Райо Вальекано"
|15
|5
|4
|6
|15-16
|19
|13
|"Севилья"
|16
|5
|4
|7
|17-23
|19
|14
|"Лас-Пальмас"
|16
|5
|3
|8
|22-27
|18
|15
|"Хетафе"
|16
|3
|7
|6
|11-13
|16
|16
|"Алавес"
|16
|4
|3
|9
|18-27
|15
|17
|"Леганес"
|16
|3
|6
|7
|14-23
|15
|18
|"Эспаньол"
|15
|4
|1
|10
|15-28
|13
|19
|"Вальядолид"
|17
|3
|3
|11
|12-34
|12
|20
|"Валенсия"
|15
|2
|4
|9
|13-23
|10
"Райо Вальекано" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты
"Райо Вальекано" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол
"Реал" набрал хорошую форму в последних матчах, несмотря на осечку в Бильбао и ряд травмированных игроков. Ожидаем, что "сливочные" одержат уверенную победу с коэффициентом более 1,61. Для любителей рискнуть можем предложить вариант победы "Реала" и ТВ 1,5 в матче.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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