Райо Вальекано - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.12.2024

В случае победы над "Райо Вальекано" "Реал" выходит на первое место турнирной таблицы, по крайней мере до воскресного матча "Барселоны". Однако сделать это будет не так просто, ведь в последнее время "Райо" является неудобным соперником для "королевского клуба".

Прімера. 17-й тур

14 грудня. Мадрид. "Естадіо де Вальєкас"

"Райо Вальєкано" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбітр: Хосе Луїс Мунуера

Трансляція: MEGOGO Футбол 1

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Новости "Райо Вальекано"

"Райо Вальекано" - типичный середняк Примеры. В последние годы команда занимает места внутри турнирной таблицы, не претендуя на что-то большее. В прошлом сезоне команда выступила хуже и с 38 очками финишировала на 17-м, последнем спасительном месте, опередив "Кадис" на 5 баллов.

В текущем сезоне "Райо Вальекано" идет в середине таблицы, находясь на 12 месте с 19 очками. В предыдущем туре мадридцы победили на выезде "Валенсию", а до этого была серия из 3 поражений от "Севильи", "Лас Пальмаса" и "Атлетика" из Бильбао.

Чтобы претендовать на нечто большее, клуб пригласил звездного новичка Хамеса Родригеса. Однако 33-летний колумбиец пока разочаровывает – по большей части появляется на поле со скамейки запасных и не демонстрирует яркую игру. Хорошие матчи у него получаются только за сборную.

В кубке Испании подопечные Иньиго Переса прошли 2 соперника и пробились в 1/16 финала турнира.

Новости "Реала"

"Реал" победой над "Аталантой" улучшил свою турнирную ситуацию в Лиге чемпионов, теперь время сосредоточиться на внутреннем чемпионате. Еще месяц назад мадридцы уступали "Барселоне" 9 очков, имея при этом игру в запасе. Игра команды Флика тогда была близка к идеальной, а вот мадридцы теряли очки даже со середняками. За месяц каталонцы всего 1 раз победили в 5 матчах чемпионата, а вот "Реал" победил 4 раза и сократил отставание от лидера до 2 очков при игре в запасе.

Постоянно попадает под критику звездный новичок команды Мбаппе, который хоть и забивает голы, но его влияние на игру команды на самом деле не такое, как ожидалось. Также говорят о проблемах в раздевалках. Пресса активно ищет замену Карло Анчелотти, однако после серии успешных результатов разговоры об этом прекращаются.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Райо Вальекано" пустой лазарет. Под вопрос участие в матче только опытного форварда Рауля де Томаса и молодого защитника Пелайо Фернандеса.

Ориентировочный состав "Райо Вальекано": Баталья – Рациу, Лежен, Мумин, Чаваррия – Гарсия, Валентин, Сисс, где Фрутос – Паласон, Нтека.

У "Реала" гораздо большие проблемы с составом. К травмированным Алабе, Милитану, Карвахалю и Камавинге добавился Килиан Мбаппе. Восстановились Винисиус и Родриго, незначительным оказалось повреждение Беллингема и он уже сыграл против "Аталанты".

Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Васкес, Чуамэни, Рюдигер, Фран Гарсия – Вальверде, Модрич, Беллингем – Гюлер, Винисиус, Родриго.

"Райо Вальекано" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

18.02.24. Райо Вальекано - Реал 1:1

05.11.23. Реал - Райо Вальекано 0:0

24.05.23. Реал - Райо Вальекано 2:1

07.11.22. Райо Вальекано - Реал 3:2

26.02.22. Райо Вальекано - Реал 0:1

В последних 5 личных встречах дважды побеждал "Реал", один раз "Райо Вальекано" и дважды была зафиксирована ничья. В прошлом сезоне "королевский клуб" не сумел обыграть соперника, дважды сыграв вничью. Поэтому можно считать, что "Райо Вальекано" является неудобным соперником для подопечных Анчелотти.



Последние матчи "Райо Вальекано"

07.12. Валенсия - Райо Вальекано (Примера)

04.12. Унионистас де Саламанка - Райо Вальекано 2:3 (Кубок Испании)

01.12. Райо Вальекано - Атлетик 1:2 (Примера)

24.11. Севилья - Райо Вальекано 1:0 (Примера)

08.11. Райо Вальекано - Лас-Пальмас 1:3 (Примера)

Последние матчи "Реала"

10.12. Аталанта - Реал 2:3 (Лига Чемпионов)

07.12. Жирона - Реал 0:3 (Примера)

04.12. Атлетик - Реал 2:1 (Примера)

01.12. Реал - Хетафе 2:0 (Примера)

27.11. Ливерпуль - Реал 2:0 (Лига Чемпионов)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 17 12 2 3 50-19 38 2 Реал 16 11 3 2 34-13 36 3 "Атлетико" 16 10 5 1 30-11 35 4 "Атлетик" 17 9 5 3 26-15 32 5 "Вильярреал" 15 7 5 3 27-25 26 6 "Реал Сосьедад" 16 7 3 6 16-11 24 7 "Осасуна" 16 6 6 4 22-25 24 8 Мальорка 17 7 3 7 16-20 24 9 Жирона 16 6 4 6 22-23 22 10 "Сельта" 16 6 3 7 25-27 21 11 "Бетис" 16 5 6 5 18-20 21 12 "Райо Вальекано" 15 5 4 6 15-16 19 13 "Севилья" 16 5 4 7 17-23 19 14 "Лас-Пальмас" 16 5 3 8 22-27 18 15 "Хетафе" 16 3 7 6 11-13 16 16 "Алавес" 16 4 3 9 18-27 15 17 "Леганес" 16 3 6 7 14-23 15 18 "Эспаньол" 15 4 1 10 15-28 13 19 "Вальядолид" 17 3 3 11 12-34 12 20 "Валенсия" 15 2 4 9 13-23 10

"Райо Вальекано" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Райо Вальекано" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

"Реал" набрал хорошую форму в последних матчах, несмотря на осечку в Бильбао и ряд травмированных игроков. Ожидаем, что "сливочные" одержат уверенную победу с коэффициентом более 1,61. Для любителей рискнуть можем предложить вариант победы "Реала" и ТВ 1,5 в матче.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.