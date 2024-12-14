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Мальорка – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.12.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от матча середняков Ла Лиги в рамках 17-го тура.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Команды находятся рядом в турнирной таблице и победа каждой из них позволит закрепиться в верхней части турнирной таблицы.
Примера. 17-й тур
14 декабря. Пальма-де-Майорка. "Майорка Сон Муа"
"Мальорка" 22:00 "Жирона"
Арбитр: Франсиско Майес
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Новости "Мальорки"
"Мальорка" занимает 8 место в турнирной таблице, опережая сегодняшнего соперника на 2 очка. Прошлый сезон команда завершила на 15-й позиции, поэтому в этом сезоне наблюдаем прогресс. В последних двух матчах команда уступила "Сельте" и "Барселоне", до этого были две победы над "Валенсией" и "Лас-Пальмасом". У команды нет ярко выраженного бомбардира: по 3 гола забили Ведат Мурики и Даниэль Родригес.
"Мальорка" хорошо играет дома против "Жироны", не проигрывая уже в течение 6 последних матчей, а в последних двух вообще зафиксирована их победа.
В прошлом сезоне "Мальорка" была финалистом кубка Испании, поэтому в этом сезоне вступает в борьбу с 1/16 финала турнира.
Новости "Жироны"
"Жирона" находится на 9 месте в турнирной таблице, уступая "Мальорке" 2 очка. До поражения от Реала в прошлом туре команда имела ничью с Вильярреалом и 3 подряд победы. Помогает команде то, что пустеет лазарет и Мичел может рассчитывать на все большее количество игроков. После продажи Довбика есть проблемы с форвардами, ведь ни один из них не отличается хорошей результативностью. Новички Абель Руис и Боян Миовски забили по 2 гола, 38-летнего ветерана Стуани не хватает на весь матч, хотя он и успел забить уже 4 гола после выхода на замену, а арендованный из Вильярреала Данжума еще ни разу не отличился. В хорошей форме в последнее время Брайан Хиль.
"Жирона" вылетела из кубка Испании, уступив нижелоговому "Логроньесу", а в Лиге чемпионов набрала 3 очка в 6 матчах, поэтому может потеряла шанс на продолжение борьбы в турнире весной.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В Райо Вальекано из-за травмы не сыграет Саму Коста, под вопросом участие в матче Куэльяра и Лато. Удаленный в прошлом туре Райльо также пропустит матч.
Ориентировочный состав "Мальорки": Грейф – Морей, Вальент, Райльо, Мохика – Морланес, Маскарель – Наварро, Родригес, Льябрес – Мурики.
В "Жироне" лазарет постепенно пустеет. Не сыграет в этом календарном Виктор Цыганков, травмированы также Эррера и Миовски. Из-за дисквалификации игру пропустит центрбэк Крейчи, все остальные игроки готовы выйти на поле.
Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Франсес, Хуанпе, Лопес, Блинд – Гутьеррес, Ромеу, ван де Бек – Хиль, Данжума, Асприлья.
"Мальорка" - "Жирона": статистика личных встреч
- 03.03.24. Мальорка – Жирона 1:0 (Примера)
- 24.01.24. Мальорка-Жирона 3:2 (Кубок Испании)
- 23.09.23. Жирона - Мальорка 5:3 (Примера)
- 04.05.23. Жирона - Мальорка 2:1 (Примера)
- 03.09.22. Мальорка – Жирона 1:1 (Примера)
В последних 5 личных встречах абсолютный паритет: команды имеют по 2 домашние победы и ничью. В прошлом сезоне "Жирона" победила дома со счетом 5:3, а на выезде - уступила 0:1. В четвертьфинале кубка Испании в прошлом сезоне сильнее была "Мальорка" 3:2.
Последние матчи "Мальорки"
- 06.12. Сельта - Мальорка (Примера)
- 03.12. Мальорка - Барселона 2:3 (Примера)
- 29.11. Мальорка - Валенсія 2:1 (Примера)
- 23.11. Лас-Пальмас - Мальорка 2:3 (Примера)
- 10.11. Мальорка - Атлетико 0:1 (Примера)
Последние матчи Жироны
- 10.12. Жирона - Ливерпуль 0:1 (Лига Чемпионов)
- 07.12. Жирона - Реал 0:3 (Примера)
- 04.12. Логроньес - Жирона 1:0 (Кубок Испании)
- 01.12. Вильярреал - Жирона 2:2 (Примера)
- 27.11. Штурм - Жирона 1:0 (Лига Чемпионов)
Турнирное положение команд
т
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|17
|12
|2
|3
|50-19
|38
|2
|Реал
|16
|11
|3
|2
|34-13
|36
|3
|"Атлетико"
|16
|10
|5
|1
|30-11
|35
|4
|"Атлетик"
|17
|9
|5
|3
|26-15
|32
|5
|"Вильярреал"
|15
|7
|5
|3
|27-25
|26
|6
|"Реал Сосьедад"
|16
|7
|3
|6
|16-11
|24
|7
|"Осасуна"
|16
|6
|6
|4
|22-25
|24
|8
|Мальорка
|17
|7
|3
|7
|16-20
|24
|9
|Жирона
|16
|6
|4
|6
|22-23
|22
|10
|"Сельта"
|16
|6
|3
|7
|25-27
|21
|11
|"Бетис"
|16
|5
|6
|5
|18-20
|21
|12
|"Райо Вальекано"
|15
|5
|4
|6
|15-16
|19
|13
|"Севилья"
|16
|5
|4
|7
|17-23
|19
|14
|"Лас-Пальмас"
|16
|5
|3
|8
|22-27
|18
|15
|"Хетафе"
|16
|3
|7
|6
|11-13
|16
|16
|"Алавес"
|16
|4
|3
|9
|18-27
|15
|17
|"Леганес"
|16
|3
|6
|7
|14-23
|15
|18
|"Эспаньол"
|15
|4
|1
|10
|15-28
|13
|19
|"Вальядолид"
|17
|3
|3
|11
|12-34
|12
|20
|"Валенсия"
|15
|2
|4
|9
|13-23
|10
"Мальорка" - "Жирона": ставки и коэффициенты
"Мальорка" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол
После потери Довбика у "Жироны" проблемы с результативностью. "Мальорка" тоже не отличается большим количеством голов. Прогнозируем, что в матче будет забито не больше 2 голов, поэтому предлагаем поставить ТМ 2,5.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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