Мальорка – Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.12.2024

Команды находятся рядом в турнирной таблице и победа каждой из них позволит закрепиться в верхней части турнирной таблицы.

Примера. 17-й тур

14 декабря. Пальма-де-Майорка. "Майорка Сон Муа"

"Мальорка" 22:00 "Жирона"

Арбитр: Франсиско Майес

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Новости "Мальорки"

"Мальорка" занимает 8 место в турнирной таблице, опережая сегодняшнего соперника на 2 очка. Прошлый сезон команда завершила на 15-й позиции, поэтому в этом сезоне наблюдаем прогресс. В последних двух матчах команда уступила "Сельте" и "Барселоне", до этого были две победы над "Валенсией" и "Лас-Пальмасом". У команды нет ярко выраженного бомбардира: по 3 гола забили Ведат Мурики и Даниэль Родригес.

"Мальорка" хорошо играет дома против "Жироны", не проигрывая уже в течение 6 последних матчей, а в последних двух вообще зафиксирована их победа.

В прошлом сезоне "Мальорка" была финалистом кубка Испании, поэтому в этом сезоне вступает в борьбу с 1/16 финала турнира.

Новости "Жироны"

"Жирона" находится на 9 месте в турнирной таблице, уступая "Мальорке" 2 очка. До поражения от Реала в прошлом туре команда имела ничью с Вильярреалом и 3 подряд победы. Помогает команде то, что пустеет лазарет и Мичел может рассчитывать на все большее количество игроков. После продажи Довбика есть проблемы с форвардами, ведь ни один из них не отличается хорошей результативностью. Новички Абель Руис и Боян Миовски забили по 2 гола, 38-летнего ветерана Стуани не хватает на весь матч, хотя он и успел забить уже 4 гола после выхода на замену, а арендованный из Вильярреала Данжума еще ни разу не отличился. В хорошей форме в последнее время Брайан Хиль.

"Жирона" вылетела из кубка Испании, уступив нижелоговому "Логроньесу", а в Лиге чемпионов набрала 3 очка в 6 матчах, поэтому может потеряла шанс на продолжение борьбы в турнире весной.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В Райо Вальекано из-за травмы не сыграет Саму Коста, под вопросом участие в матче Куэльяра и Лато. Удаленный в прошлом туре Райльо также пропустит матч.

Ориентировочный состав "Мальорки": Грейф – Морей, Вальент, Райльо, Мохика – Морланес, Маскарель – Наварро, Родригес, Льябрес – Мурики.

В "Жироне" лазарет постепенно пустеет. Не сыграет в этом календарном Виктор Цыганков, травмированы также Эррера и Миовски. Из-за дисквалификации игру пропустит центрбэк Крейчи, все остальные игроки готовы выйти на поле.

Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Франсес, Хуанпе, Лопес, Блинд – Гутьеррес, Ромеу, ван де Бек – Хиль, Данжума, Асприлья.

"Мальорка" - "Жирона": статистика личных встреч

03.03.24. Мальорка – Жирона 1:0 (Примера)

24.01.24. Мальорка-Жирона 3:2 (Кубок Испании)

23.09.23. Жирона - Мальорка 5:3 (Примера)

04.05.23. Жирона - Мальорка 2:1 (Примера)

03.09.22. Мальорка – Жирона 1:1 (Примера)

В последних 5 личных встречах абсолютный паритет: команды имеют по 2 домашние победы и ничью. В прошлом сезоне "Жирона" победила дома со счетом 5:3, а на выезде - уступила 0:1. В четвертьфинале кубка Испании в прошлом сезоне сильнее была "Мальорка" 3:2.

Последние матчи "Мальорки"

06.12. Сельта - Мальорка (Примера)

03.12. Мальорка - Барселона 2:3 (Примера)

29.11. Мальорка - Валенсія 2:1 (Примера)

23.11. Лас-Пальмас - Мальорка 2:3 (Примера)

10.11. Мальорка - Атлетико 0:1 (Примера)

Последние матчи Жироны

10.12. Жирона - Ливерпуль 0:1 (Лига Чемпионов)

07.12. Жирона - Реал 0:3 (Примера)

04.12. Логроньес - Жирона 1:0 (Кубок Испании)

01.12. Вильярреал - Жирона 2:2 (Примера)

27.11. Штурм - Жирона 1:0 (Лига Чемпионов)

Турнирное положение команд

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# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 17 12 2 3 50-19 38 2 Реал 16 11 3 2 34-13 36 3 "Атлетико" 16 10 5 1 30-11 35 4 "Атлетик" 17 9 5 3 26-15 32 5 "Вильярреал" 15 7 5 3 27-25 26 6 "Реал Сосьедад" 16 7 3 6 16-11 24 7 "Осасуна" 16 6 6 4 22-25 24 8 Мальорка 17 7 3 7 16-20 24 9 Жирона 16 6 4 6 22-23 22 10 "Сельта" 16 6 3 7 25-27 21 11 "Бетис" 16 5 6 5 18-20 21 12 "Райо Вальекано" 15 5 4 6 15-16 19 13 "Севилья" 16 5 4 7 17-23 19 14 "Лас-Пальмас" 16 5 3 8 22-27 18 15 "Хетафе" 16 3 7 6 11-13 16 16 "Алавес" 16 4 3 9 18-27 15 17 "Леганес" 16 3 6 7 14-23 15 18 "Эспаньол" 15 4 1 10 15-28 13 19 "Вальядолид" 17 3 3 11 12-34 12 20 "Валенсия" 15 2 4 9 13-23 10

"Мальорка" - "Жирона": ставки и коэффициенты

"Мальорка" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

После потери Довбика у "Жироны" проблемы с результативностью. "Мальорка" тоже не отличается большим количеством голов. Прогнозируем, что в матче будет забито не больше 2 голов, поэтому предлагаем поставить ТМ 2,5.