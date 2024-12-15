Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона - Легонес. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.12.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Барселона" - "Леганес" в рамках 17-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Встречаются между собой лидер и один из аутсайдеров турнира. "Барселона" после не совсем удачных последних матчей потеряла 9-очковое преимущество над "Реалом", но вчерашняя осечка мадридцев дает шанс каталонцам снова уйти в отрыв.
Примера.
15 декабря.Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" 22:00 "Леганес"
Арбитр: Алехандро Кинтеро Гонсалес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Барселоны"
"Барселона" после не очень удачного ноября приходит в себя, хотя предыдущий матч в Примере команда Флика сыграла вничью против "Бетиса" со счетом 2:2 при значительном преобладании соперника. До этого был разгром "Мальорки" со счетом 5:1. В ноябре "Барселона" дважды уступила: "Реал Сосьедаду" на выезде и "Лас Пальмасу" дома. Особенно неожиданным было домашнее поражение "Лас Пальмасу", который тогда шел в зоне вылета. Ничью на выезде против "Сельты" тоже можно считать неудачным результатом.
Большинство игроков восстановилось от травм, что значительно расширяет пространство для маневров тренерскому штабу. Каталонцы опережают "Реал" на 1 очко после вчерашней осечки мадридцев и сегодня есть шанс увеличить преимущество над конкурентами.
В Лиге чемпионов подопечные Флика победили дортмундскую "Боруссию" и закрепились на 2 месте турнирной таблицы, уступая только "Ливерпулю".
Новости "Леганеса"
"Леганес" последние 4 сезона провел в Сегунде, которую выиграл в прошлом сезоне. Выступления в текущем сезоне трудно назвать удачными: команда занимает 17-е место и будет бороться за выживание. Главная задача "Леганеса" в текущем сезоне – закрепиться в Примере.
Перед стартом сезона "Леганес" неплохо усилился, хотя и не потратил при этом много средств. На правах свободных агентов состав команды пополнили Дмитрович, Настасич, Тапия, Оскар Родригес, Розье, Эль Хаддади, на правах аренды пришел Алле.
В кубке Испании "Леганес" прошел "КД Эстепону" в серии пенальти и продолжит борьбу за титул в 1/16 финала.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Барселоны" лазарет постепенно пустеет. Точно не сыграют Кристенсен, Тер Штеген и Берналь под вопросом участие в матче Фати. Все остальные игроки готовы выйти на поле, поэтому у Флика приятная головная боль, как выбрать оптимальный состав на игру.
Ориентировочный состав "Барселоны": Пенья – Бальде, И.А. Мартинес, Кубарси, Кунде – Педри, где Йонг – Рафинья, Ольмо, Ямаль – Левандовски.
У "Леганеса" точно не сыграют травмированный Франкеса и дисквалифицированный Розье. Под вопросом участие в матче Рабы, Брашанаца и Алле. Решение об их участии в игре будет принято тренерским штабом непосредственно перед матчем.
Ориентировочный состав "Леганеса": Дмитрович – Каррера, Настасич, Гонсалес Пуаррье, Альтмира – Тапия, Нею, Родригес – Сиссе, де ла Фуэнте, Гарсия.
"Барселона" - "Леганес": статистика личных встреч
- 16.06.20. Барселона - Леганес 2:0 (Примера)
- 30.01.20. Барселона - Леганес 5:0 (Кубок Испании)
- 23.11.19. Леганес – Барселона 1:2 (Примера)
- 20.01.19. Барселона - Леганес 3:1 (Примера)
- 26.09.18. Леганес – Барселона 2:1 (Примера)
В последний раз команды встречались в 2020 году, после чего у "Леганеса" выступал в Сегунди. удобным соперником для каталонского клуба.
Последние матчи "Барселоны"
- 11.12. Боруссия Д. – Барселона 2:3 (Лига Чемпионов)
- 07.12. Бетис - Барселона 2:2 (Примера)
- 03.12. Мальорка – Барселона 1:5 (Примера)
- 30.11. Барселона – Лас-Пальмас 1:2 (Примера)
- 26.11. Барселона - Брест 3:0 (Лига чемпионов)
Последние матчи "Леганеса"
- 08.12. Леганес – Реал Сосьедад 0:3 (Примера)
- 04.12. КД Эстепона – Леганес 2:3 (Кубок Испании)
- 30.11. Алавес – Леганес 1:1 (Примера)
- 24.11. Леганес – Реал 0:3 (Примера)
- 09.11. Леганес – Севилья 1:0 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|17
|12
|2
|3
|50-19
|38
|2
|Реал
|17
|11
|4
|2
|37-16
|37
|3
|"Атлетико"
|16
|10
|5
|1
|30-11
|35
|4
|"Атлетик"
|17
|9
|5
|3
|26-15
|32
|5
|Мальорка
|18
|8
|3
|7
|18-21
|27
|6
|"Вильярреал"
|15
|7
|5
|3
|27-25
|26
|7
|"Осасуна"
|17
|6
|7
|4
|22-25
|25
|8
|"Реал Сосьедад"
|16
|7
|3
|6
|16-11
|24
|9
|Жирона
|17
|6
|4
|7
|23-25
|22
|10
|"Севилья"
|17
|6
|4
|7
|18-23
|22
|11
|"Бетис"
|16
|5
|6
|5
|18-20
|21
|12
|"Сельта"
|17
|6
|3
|8
|25-28
|21
|13
|"Райо Вальекано"
|16
|5
|5
|6
|18-19
|20
|14
|"Лас-Пальмас"
|16
|5
|3
|8
|22-27
|18
|15
|"Хетафе"
|16
|3
|7
|6
|11-13
|16
|16
|"Алавес"
|16
|4
|3
|9
|18-27
|15
|17
|"Леганес"
|16
|3
|6
|7
|14-23
|15
|18
|"Эспаньол"
|16
|4
|2
|10
|15-28
|14
|19
|"Вальядолид"
|17
|3
|3
|11
|12-34
|12
|20
|"Валенсия"
|15
|2
|4
|9
|13-23
|10
"Барселона" - "Леганес": ставки и коэффициенты
"Барселона" - "Леганес": прогноз от UA-Футбол
"Барселона" - явный фаворит встречи и должна без проблем побеждать своего оппонента. Ожидаем от каталонцев результативной игры и минимум 3 забитых голов, поэтому предлагаем поставить индивидуальный тотал "Барселоны" больше 3.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
Популярное сейчас
- Подлил масла в огонь. Болельщик Кривбасса пришел на матч с Карпатами с нецензурным плакатом
- Кривбасс приближается к Шахтеру, Черноморец падает на дно. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Представители Puma отреагировали на поступок Кукурельи, выбросившего бутсы после игры с Тоттенхэмом
- Райо Вальекано - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.12.2024
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
Комментарии 3