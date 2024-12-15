Барселона - Легонес. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.12.2024

Встречаются между собой лидер и один из аутсайдеров турнира. "Барселона" после не совсем удачных последних матчей потеряла 9-очковое преимущество над "Реалом", но вчерашняя осечка мадридцев дает шанс каталонцам снова уйти в отрыв.

Примера.

15 декабря.Барселона. "Эстадио Олимпико"

"Барселона" 22:00 "Леганес"

Арбитр: Алехандро Кинтеро Гонсалес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Новости "Барселоны"

"Барселона" после не очень удачного ноября приходит в себя, хотя предыдущий матч в Примере команда Флика сыграла вничью против "Бетиса" со счетом 2:2 при значительном преобладании соперника. До этого был разгром "Мальорки" со счетом 5:1. В ноябре "Барселона" дважды уступила: "Реал Сосьедаду" на выезде и "Лас Пальмасу" дома. Особенно неожиданным было домашнее поражение "Лас Пальмасу", который тогда шел в зоне вылета. Ничью на выезде против "Сельты" тоже можно считать неудачным результатом.

Большинство игроков восстановилось от травм, что значительно расширяет пространство для маневров тренерскому штабу. Каталонцы опережают "Реал" на 1 очко после вчерашней осечки мадридцев и сегодня есть шанс увеличить преимущество над конкурентами.

В Лиге чемпионов подопечные Флика победили дортмундскую "Боруссию" и закрепились на 2 месте турнирной таблицы, уступая только "Ливерпулю".

Новости "Леганеса"

"Леганес" последние 4 сезона провел в Сегунде, которую выиграл в прошлом сезоне. Выступления в текущем сезоне трудно назвать удачными: команда занимает 17-е место и будет бороться за выживание. Главная задача "Леганеса" в текущем сезоне – закрепиться в Примере.

Перед стартом сезона "Леганес" неплохо усилился, хотя и не потратил при этом много средств. На правах свободных агентов состав команды пополнили Дмитрович, Настасич, Тапия, Оскар Родригес, Розье, Эль Хаддади, на правах аренды пришел Алле.

В кубке Испании "Леганес" прошел "КД Эстепону" в серии пенальти и продолжит борьбу за титул в 1/16 финала.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Барселоны" лазарет постепенно пустеет. Точно не сыграют Кристенсен, Тер Штеген и Берналь под вопросом участие в матче Фати. Все остальные игроки готовы выйти на поле, поэтому у Флика приятная головная боль, как выбрать оптимальный состав на игру.

Ориентировочный состав "Барселоны": Пенья – Бальде, И.А. Мартинес, Кубарси, Кунде – Педри, где Йонг – Рафинья, Ольмо, Ямаль – Левандовски.

У "Леганеса" точно не сыграют травмированный Франкеса и дисквалифицированный Розье. Под вопросом участие в матче Рабы, Брашанаца и Алле. Решение об их участии в игре будет принято тренерским штабом непосредственно перед матчем.

Ориентировочный состав "Леганеса": Дмитрович – Каррера, Настасич, Гонсалес Пуаррье, Альтмира – Тапия, Нею, Родригес – Сиссе, де ла Фуэнте, Гарсия.

"Барселона" - "Леганес": статистика личных встреч

16.06.20. Барселона - Леганес 2:0 (Примера)

30.01.20. Барселона - Леганес 5:0 (Кубок Испании)

23.11.19. Леганес – Барселона 1:2 (Примера)

20.01.19. Барселона - Леганес 3:1 (Примера)

26.09.18. Леганес – Барселона 2:1 (Примера)

В последний раз команды встречались в 2020 году, после чего у "Леганеса" выступал в Сегунди. удобным соперником для каталонского клуба.

Последние матчи "Барселоны"

11.12. Боруссия Д. – Барселона 2:3 (Лига Чемпионов)

07.12. Бетис - Барселона 2:2 (Примера)

03.12. Мальорка – Барселона 1:5 (Примера)

30.11. Барселона – Лас-Пальмас 1:2 (Примера)

26.11. Барселона - Брест 3:0 (Лига чемпионов)

Последние матчи "Леганеса"

08.12. Леганес – Реал Сосьедад 0:3 (Примера)

04.12. КД Эстепона – Леганес 2:3 (Кубок Испании)

30.11. Алавес – Леганес 1:1 (Примера)

24.11. Леганес – Реал 0:3 (Примера)

09.11. Леганес – Севилья 1:0 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 17 12 2 3 50-19 38 2 Реал 17 11 4 2 37-16 37 3 "Атлетико" 16 10 5 1 30-11 35 4 "Атлетик" 17 9 5 3 26-15 32 5 Мальорка 18 8 3 7 18-21 27 6 "Вильярреал" 15 7 5 3 27-25 26 7 "Осасуна" 17 6 7 4 22-25 25 8 "Реал Сосьедад" 16 7 3 6 16-11 24 9 Жирона 17 6 4 7 23-25 22 10 "Севилья" 17 6 4 7 18-23 22 11 "Бетис" 16 5 6 5 18-20 21 12 "Сельта" 17 6 3 8 25-28 21 13 "Райо Вальекано" 16 5 5 6 18-19 20 14 "Лас-Пальмас" 16 5 3 8 22-27 18 15 "Хетафе" 16 3 7 6 11-13 16 16 "Алавес" 16 4 3 9 18-27 15 17 "Леганес" 16 3 6 7 14-23 15 18 "Эспаньол" 16 4 2 10 15-28 14 19 "Вальядолид" 17 3 3 11 12-34 12 20 "Валенсия" 15 2 4 9 13-23 10

"Барселона" - "Леганес": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Леганес": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" - явный фаворит встречи и должна без проблем побеждать своего оппонента. Ожидаем от каталонцев результативной игры и минимум 3 забитых голов, поэтому предлагаем поставить индивидуальный тотал "Барселоны" больше 3.