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Жирона – Вальядолид. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.12.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Жироны" и "Вальядолида" в рамках 18-го тура Примеры
Прімера. 18-й тур
20 грудня. Жирона. "Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві"
"Жирона" 22:00 "Вальядолід"
Арбітр: Андрес Фуэнтес Молина
Трансляція: MEGOGO Футбол 2
Новости "Жироны"
"Жирона" находится на 10 месте в турнирной таблице, опустившись туда после двух неудач в прошлых турах. До поражения от "Реала" команда имела ничью с "Вильярреалом" и 3 подряд победы. Это позволяло команде держаться близко к еврокубковой зоне.
У Мичела появляется приятная головная боль, ведь постепенно пустеет лазарет и тренер может рассчитывать на все большее количество игроков. До сих пор лечится Цыганков, отсутствие которого бьет по креативу и атакующему потенциалу команды. Проблемой является результативность форвардов, ни один из них не смог достойно заменить Довбика.
"Жирона" до сих пор много пропускает. Если в прошлом сезоне это компенсировалось еще большим количеством забитых голов, то сейчас команда имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных голов. В хорошей форме в последнее время Брайан Хиль, однако его усилий недостаточно для обеспечения стабильных результатов.
Новости "Вальядолида"
"Вальядолид" одержал важную победу в борьбе за выживание, победив "Валенсию" и поднялся с последней позиции турнирной таблицы. В прошлом сезоне команда выступала в Сегунде, заняв там второе место. Переход в Примеру выходит болезненным, команда постоянно находится в зоне вылета, демонстрируя как плохие результаты, так и игру. Команду летом пополнила большая группа игроков, однако назвать качественным это усиление сложно. Для улучшения результатов и сохранения прописки в Примере "Валядолиду" необходимо усиление в зимнее трансферное окно.
Особенно неудачно гости выступают на выезде, где проиграли все кроме одного восемь матчей Примеры этого сезона. Более успешны выездные матчи в кубке Испании, однако там соперниками являются представители низших испанских дивизионов.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В "Жироны" постепенно возвращаются травмированные. До сих пор восстанавливаются Виктор Цыганков, Янгель Эррера и Боян Миовски. Из-за дисквалификации игру пропустит Ориоль Ромеу, остальные игроки готовы выйти на поле.
Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Хуанпе, Лопес, Блинд – Гутьеррес, Мартин, ван де Бек – Хиль, Данжума, Асприлья.
У "Вальядолида" из-за травм не сыграют Мамаду Силла, Селим Амалла, Рауль Моро, под вопросом участие в матче Луиса Переса. Удаление в матче с "Валенсией" получил Латаса, а Кике Перес - 5 желтую карточку в сезоне, так что оба не смогут помочь своей команде.
Ориентировочный состав "Вальядолида": Хейн – Перес Л., Санчес, Джемерт, Роза – Месегер Кавас, Юрич, Ануар – Мачис, Маркос Андре, Санчес.
"Жирона" - "Вальядолид": статистика личных встреч
- 22.04.23. Вальядолид - Жирона 1:0 (Примера)
- 09.09.22. Жирона - Вальядолид 2:1 (Примера)
- 12.02.22. Вальядолид - Жирона 2:2 (Сегунда)
- 18.09.21. Жирона – Вальядолид 1:0 (Сегунда)
- 23.04.19. Вальядолид - Жирона 1:0 (Примера)
В последних 5 личных встречах абсолютный паритет: команды имеют по 2 домашние победы и ничью. В прошлом сезоне команды не встречались, ведь "Вальядолид" выступал в Сегунде. В домашних стенах "Жирона" выиграла 5 из последних 6 домашних матчей против "Вальядолида" во всех турнирах.
Последние матчи "Жироны"
- 14.12. Мальорка – Жирона 2:1 (Примера)
- 10.12. Жирона - Ливерпуль 0:1 (Лига Чемпионов)
- 07.12. Жирона - Реал 0:3 (Примера)
- 04.12. Логроньес – Жирона 1:0 (Кубок Испании)
- 01.12. Вильярреал – Жирона 2:2 (Примера)
Последние матчи "Вальядолида"
- 12.12. Вальядолид - Валенсия 1:0 (Примера)
- 07.12. Лас-Пальмас - Вальядолид 2:1 (Примера)
- 03.12. Реал Авила - Вальядолид 2:4 (Кубок Испании)
- 30.11. Вальядолид - Атлетико 0:5 (Примера)
- 22.11. Хетафе – Вальядолид 2:0 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Барселона"
|18
|12
|2
|4
|50-20
|38
|2
|"Атлетико"
|17
|11
|5
|1
|31-11
|38
|3
|Реал
|17
|11
|4
|2
|37-16
|37
|4
|"Атлетик"
|18
|9
|6
|3
|27-16
|33
|5
|"Вильярреал"
|17
|7
|6
|4
|29-28
|27
|6
|Мальорка
|18
|8
|3
|7
|18-21
|27
|7
|"Реал Сосьедад"
|17
|7
|4
|6
|16-11
|25
|8
|"Осасуна"
|17
|6
|7
|4
|22-25
|25
|9
|"Бетис"
|17
|6
|6
|5
|20-21
|24
|10
|Жирона
|17
|6
|4
|7
|23-25
|22
|11
|"Севилья"
|17
|6
|4
|7
|18-23
|22
|12
|"Райо Вальекано"
|17
|5
|6
|6
|19-20
|21
|13
|"Сельта"
|17
|6
|3
|8
|25-28
|21
|14
|"Лас-Пальмас"
|17
|5
|4
|8
|22-27
|19
|15
|"Леганес"
|17
|4
|6
|7
|15-23
|18
|16
|"Хетафе"
|17
|3
|7
|7
|11-14
|16
|17
|"Алавес"
|17
|4
|4
|9
|19-28
|16
|18
|"Эспаньол"
|17
|4
|3
|10
|16-29
|15
|19
|"Вальядолид"
|17
|3
|3
|11
|12-34
|12
|20
|"Валенсия"
|16
|2
|5
|9
|14-24
|11
"Жирона" - "Вальядолид": ставки и коэффициенты
"Жирона" - "Вальядолид": прогноз от UA-Футбол
"Жирона" в последнее время улучшила результаты дома. Матчи против "Реала" и "Ливерпуля" во внимание не принимаем, ведь здесь класс соперников значительно выше. Полагаем, что хозяева смогут сегодня победить, поэтому рекомендуем поставить на их победу или Ф1(-1).
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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