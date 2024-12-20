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Жирона – Вальядолид. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.12.2024

Испания
Обновлено

UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Жироны" и "Вальядолида" в рамках 18-го тура Примеры

Жирона – Вальядолид. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.12.2024

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Прімера. 18-й тур
20 грудня. Жирона. "Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві"
"Жирона" 22:00 "Вальядолід"
Арбітр: Андрес Фуэнтес Молина
Трансляція: MEGOGO Футбол 2

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Трансляція матчу Жирона - Вальядолід
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Новости "Жироны"

"Жирона" находится на 10 месте в турнирной таблице, опустившись туда после двух неудач в прошлых турах. До поражения от "Реала" команда имела ничью с "Вильярреалом" и 3 подряд победы. Это позволяло команде держаться близко к еврокубковой зоне.

У Мичела появляется приятная головная боль, ведь постепенно пустеет лазарет и тренер может рассчитывать на все большее количество игроков. До сих пор лечится Цыганков, отсутствие которого бьет по креативу и атакующему потенциалу команды. Проблемой является результативность форвардов, ни один из них не смог достойно заменить Довбика.

"Жирона" до сих пор много пропускает. Если в прошлом сезоне это компенсировалось еще большим количеством забитых голов, то сейчас команда имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных голов. В хорошей форме в последнее время Брайан Хиль, однако его усилий недостаточно для обеспечения стабильных результатов.


Новости "Вальядолида"


"Вальядолид" одержал важную победу в борьбе за выживание, победив "Валенсию" и поднялся с последней позиции турнирной таблицы. В прошлом сезоне команда выступала в Сегунде, заняв там второе место. Переход в Примеру выходит болезненным, команда постоянно находится в зоне вылета, демонстрируя как плохие результаты, так и игру. Команду летом пополнила большая группа игроков, однако назвать качественным это усиление сложно. Для улучшения результатов и сохранения прописки в Примере "Валядолиду" необходимо усиление в зимнее трансферное окно.

Особенно неудачно гости выступают на выезде, где проиграли все кроме одного восемь матчей Примеры этого сезона. Более успешны выездные матчи в кубке Испании, однако там соперниками являются представители низших испанских дивизионов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В "Жироны" постепенно возвращаются травмированные. До сих пор восстанавливаются Виктор Цыганков, Янгель Эррера и Боян Миовски. Из-за дисквалификации игру пропустит Ориоль Ромеу, остальные игроки готовы выйти на поле.


Ориентировочный состав "Жироны": Гассанига – Мартинес, Хуанпе, Лопес, Блинд – Гутьеррес, Мартин, ван де Бек – Хиль, Данжума, Асприлья.


У "Вальядолида" из-за травм не сыграют Мамаду Силла, Селим Амалла, Рауль Моро, под вопросом участие в матче Луиса Переса. Удаление в матче с "Валенсией" получил Латаса, а Кике Перес - 5 желтую карточку в сезоне, так что оба не смогут помочь своей команде.


Ориентировочный состав "Вальядолида": Хейн – Перес Л., Санчес, Джемерт, Роза – Месегер Кавас, Юрич, Ануар – Мачис, Маркос Андре, Санчес.


"Жирона" - "Вальядолид": статистика личных встреч

  • 22.04.23. Вальядолид - Жирона 1:0 (Примера)
  • 09.09.22. Жирона - Вальядолид 2:1 (Примера)
  • 12.02.22. Вальядолид - Жирона 2:2 (Сегунда)
  • 18.09.21. Жирона – Вальядолид 1:0 (Сегунда)
  • 23.04.19. Вальядолид - Жирона 1:0 (Примера)

В последних 5 личных встречах абсолютный паритет: команды имеют по 2 домашние победы и ничью. В прошлом сезоне команды не встречались, ведь "Вальядолид" выступал в Сегунде. В домашних стенах "Жирона" выиграла 5 из последних 6 домашних матчей против "Вальядолида" во всех турнирах.


Последние матчи "Жироны"

  • 14.12. Мальорка – Жирона 2:1 (Примера)
  • 10.12. Жирона - Ливерпуль 0:1 (Лига Чемпионов)
  • 07.12. Жирона - Реал 0:3 (Примера)
  • 04.12. Логроньес – Жирона 1:0 (Кубок Испании)
  • 01.12. Вильярреал – Жирона 2:2 (Примера)

Последние матчи "Вальядолида"

  • 12.12. Вальядолид - Валенсия 1:0 (Примера)
  • 07.12. Лас-Пальмас - Вальядолид 2:1 (Примера)
  • 03.12. Реал Авила - Вальядолид 2:4 (Кубок Испании)
  • 30.11. Вальядолид - Атлетико 0:5 (Примера)
  • 22.11. Хетафе – Вальядолид 2:0 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Барселона "Барселона" 18 12 2 4 50-20 38
2 Атлетико "Атлетико" 17 11 5 1 31-11 38
3 Реал Реал 17 11 4 2 37-16 37
4 Атлетик "Атлетик" 18 9 6 3 27-16 33
5 Вильярреал "Вильярреал" 17 7 6 4 29-28 27
6 Мальорка Мальорка 18 8 3 7 18-21 27
7 Реал Сосьедад "Реал Сосьедад" 17 7 4 6 16-11 25
8 Осасуна "Осасуна" 17 6 7 4 22-25 25
9 Бетис "Бетис" 17 6 6 5 20-21 24
10 Жирона Жирона 17 6 4 7 23-25 22
11 Севилья "Севилья" 17 6 4 7 18-23 22
12 Райо Вальекано "Райо Вальекано" 17 5 6 6 19-20 21
13 Сельта "Сельта" 17 6 3 8 25-28 21
14 Лас-Пальмас "Лас-Пальмас" 17 5 4 8 22-27 19
15 Леганес "Леганес" 17 4 6 7 15-23 18
16 Хетафе "Хетафе" 17 3 7 7 11-14 16
17 Алавес "Алавес" 17 4 4 9 19-28 16
18 Эспаньол "Эспаньол" 17 4 3 10 16-29 15
19 Вальядолид "Вальядолид" 17 3 3 11 12-34 12
20 Валенсия "Валенсия" 16 2 5 9 14-24 11

"Жирона" - "Вальядолид": ставки и коэффициенты

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"Жирона" - "Вальядолид": прогноз от UA-Футбол

"Жирона" в последнее время улучшила результаты дома. Матчи против "Реала" и "Ливерпуля" во внимание не принимаем, ведь здесь класс соперников значительно выше. Полагаем, что хозяева смогут сегодня победить, поэтому рекомендуем поставить на их победу или Ф1(-1).

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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