Барселона – Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.12.2024

Встречаются между собой лидеры турнирной таблицы, имеющие в своем активе по 38 очков. "Барселона" на домашнем стадионе будет пытаться прервать победную серию мадридцев, насчитывающую уже 11 матчей во всех турнирах.

Примера. 18-й тур

21 декабря. Барселона. "Эстадио Олимпико"

"Барселона" 22:00 "Атлетико"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоечеа

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Новости "Барселоны"

"Барселона" после почти идеального старта сезона испытывала трудности в ноябре-декабре. Предыдущий матч в Примере команда Флика проиграла "Леганесу" 0:1, до этого была ничья против "Бетиса" со счетом 2:2 при значительном преобладании соперника. Единственная уверенная победа в последнее время в Примере – разгром "Мальорки" со счетом 5:1. В ноябре "Барселона" дважды уступила: "Реал Сосьедаду" на выезде и "Лас Пальмасу" дома. Особенно неожиданным было домашнее поражение Лас Пальмасу, который тогда шел в зоне вылета. Ничью на выезде против "Сельты" тоже можно считать неудачным результатом.

Большинство игроков восстановилось от травм, однако очередное повреждение получил Ламин Ямаль. Также продолжает восстанавливаться Ансу Фати, однако на него Флик не особо рассчитывает.

"Барселона" и "Атлетико" имеют по 38 очков и опережают "Реал" на 1 очко. При этом у мадридских команд на 1 матч меньше. Для "Барселоны" матч против "Атлетико" – шанс доказать, что кризис позади и закрепиться на первой позиции. Если раньше неудачи можно было оправдать травмами ведущих игроков, то сейчас практически все в строю и пора доказывать свои претензии на титул против одного из главных конкурентов.

Новости "Атлетико"

У "Атлетико" есть фантастическая победная серия продолжительностью 11 матчей во всех турнирах. В прошлом туре "Атлетико" лишь минимально обыграл "Хетафе" благодаря голу Серлота. Перед этим была домашняя победа над "Слованом" в Лиге чемпионов со счетом 3:1.

В двух матчах до этого победная серия имела большие шансы оборваться, но подопечные Симеоне с честью исходили из ситуации. Сначала "Атлетико" до 83 минуты проигрывало в кубке Испании команде из 4 дивизиона "Касереньо", однако на последних минутах подопечные Симеоне отличились трижды. Через несколько дней "матрасники" "горели" дома "Севильи" со счетом 1:3, однако сумели вырвать победу со счетом 4:3 с дублем Антуана Гризмана.

В хорошей форме в последнее время Гризманн много забивает Хулиан Альварес. При этом у "Атлетико" на уровне с "Реал Сосьедад" лучшая оборона лиги - по 11 пропущенных голов за 17 туров. С "Барселоной" будет тяжело, однако подопечные Симеоне в хорошей форме и готовы дать бой сопернику.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Барселоны" лазарет постепенно пустеет. Точно не сыграют Кристенсен, Тер Штеген, Ямаль и Берналь, под вопросом участие в матче Фати. Все остальные игроки готовы выйти на поле, поэтому у Флика приятная головная боль, как выбрать оптимальный состав на игру.

Ориентировочный состав "Барселоны": Пенья – Бальде, И.А. Мартинес, Кубарси, Кунде – Педри, где Йонг – Рафинья, Ольмо, Ф. Торрес – Левандовски.

У "Атлетико" нет потерь перед текущим матчем, Диего Симеоне может рассчитывать на всех игроков.

Ориентировочный состав "Атлетико": Облак – Льоренте, Хименес, Лэнгле, Галан – Симеоне, Де Пауль, Барриос, Лино – Гризманн, Альварес.

"Барселона" - "Атлетико": статистика личных встреч

17.03.24. Атлетико - Барселона 0:3 (Примера)

03.12.23. Барселона – Атлетико 1:0 (Примера)

23.04.23. Барселона – Атлетико 1:0 (Примера)

08.01.23. Атлетико – Барселона 0:1 (Примера)

06.02.22. Барселона - Атлетико 4:2 (Примера)

"Барселона" победила "Атлетико" в 5 последних матчах. "Атлетико" побеждал "Барселону" еще в 2021 году. Какая-то из серий сегодня оборвется: либо 5-матчевая победная "Барселоны" в матчах против "Атлетико", либо 11-матчевая победная серия "Атлетико" в текущем сезоне.

Последние матчи "Барселоны"

15.12. Барселона - Леганес 0:1 (Примера)

11.12. Боруссия Д. – Барселона 2:3 (Лига Чемпионов)

07.12. Бетис - Барселона 2:2 (Примера)

03.12. Мальорка – Барселона 1:5 (Примера)

30.11. Барселона - Лас-Пальмас 1:2 (Примера)

Последние матчи "Атлетико"

15.12. Атлетико - Хетафе 1:0 (Примера)

11.12. Атлетико – Слован 3:1 (Лига чемпионов)

08.12. Атлетико - Севилья 4:3 (Примера)

05.12. Касереньо – Атлетико 1:3 (Кубок Испании)

30.11. Вальядолид – Атлетико 0:5 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Барселона" 18 12 2 4 50-20 38 2 "Атлетико" 17 11 5 1 31-11 38 3 Реал 17 11 4 2 37-16 37 4 "Атлетик" 18 9 6 3 27-16 33 5 "Вильярреал" 17 7 6 4 29-28 27 6 Мальорка 18 8 3 7 18-21 27 7 "Реал Сосьедад" 17 7 4 6 16-11 25 8 Жирона 18 7 4 7 26-25 25 9 "Осасуна" 17 6 7 4 22-25 25 10 "Бетис" 17 6 6 5 20-21 24 11 "Севилья" 17 6 4 7 18-23 22 12 "Райо Вальекано" 17 5 6 6 19-20 21 13 "Сельта" 17 6 3 8 25-28 21 14 "Лас-Пальмас" 17 5 4 8 22-27 19 15 "Леганес" 17 4 6 7 15-23 18 16 "Хетафе" 17 3 7 7 11-14 16 17 "Алавес" 17 4 4 9 19-28 16 18 "Эспаньол" 17 4 3 10 16-29 15 19 "Вальядолид" 18 3 3 12 12-37 12 20 "Валенсия" 16 2 5 9 14-24 11

"Барселона" - "Атлетико": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Атлетико": прогноз от UA-Футбол

Учитывая форму команд, считаем, что матч должен быть результативным. "Барселона" не сумела забить "Леганесу", но это скорее исключение, а не закономерность. "Атлетико" много забивает, но в защите не безгрешен. Поэтому хорошим вариантом может быть вариант обе забьют или ТБ 3 голов в матче.