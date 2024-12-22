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Реал Мадрид – Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.12.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Реал" - "Севилья" в рамках 18-го тура.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на не совсем идеальные результаты в Примере в последнее время, "Реал" по итогам тура может обойти "Барселону" и вплотную приблизиться к "Атлетико" в турнирной таблице.
- Новости "Реала"
- Новости "Севильи"
- Кадровая ситуация, ориентировочные составы
- "Реал Мадрид" - "Севилья": статистика личных встреч
- Последние матчи "Реала"
- Последние матчи "Севильи"
- Турнирное положение команд
- "Реал Мадрид" - "Севилья": ставки и коэффициенты
- "Реал Мадрид" - "Севилья": прогноз от UA-Футбол
Примера. 18-й тур
22 декабря. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 17:15 "Севилья"
Арбитр: Исидро Диас
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Реала"
В прошлую среду "Реал" завоевал свой очередной международный трофей - Межконтинентальный кубок, обыграв мексиканскую "Пачуку" со счетом 3:0. Мадридцы сыграли основным составом и без труда одержали разгромную победу.
В Примере "Реал" третий и уступает "Барселоне" 1 очко и "Атлетико" 4 очка. Именно подопечные Симеоне теперь лидеры таблицы после вчерашней неожиданной победы над "Барселоной".
Еще в начале ноября мадридцы отставали от "Барселоны" на 9 очков, имея при этом игру в запасе. Игра команды Флика тогда была близка к идеальной, а вот мадридцы теряли очки даже со середняками. За месяц каталонцы всего 1 раз победили в 5 матчах чемпионата, а вот "Реал" победил 3 раза и сократил отставание от "Барселоны" до 1 очка при игре в запасе. Если бы не потеря с "Райо Вальекано" в прошлом туре, подопечные Анчелотти могли бы по итогам тура лидировать. А так в случае победы сократится отставание от "Атлетико" до 1 очка.
В последних 20 очных встречах в Мадриде у "Севильи" одна победа, датированная далеким 2008 годом. В общем, севильцы являются удобным соперником для мадридцев.
Меньше критики получает Мбаппе, налаживающий взаимопонимание с партнерами на поле и регулярно забивающий.
Новости "Севильи"
Севилья в последние десятилетия была постоянным участником еврокубков от Испании. Лигу Европы еще называют персональным турниром испанцев, ведь они регулярно выигрывали ее в начале прошлого десятилетия.
Успехи "Севильи" были связаны с именем спортивного директора Рамона Мончи и тренера Унаи Эмери. Первый находил дешево игроков, которых потом перепродавали в несколько раз дороже. Второй удачно тренировал имеющихся футболистов, постоянно играя в еврокубках, где есть возможность "засветить" этих игроков.
В прошлом сезоне "Севилья" заняла 14 позицию и впервые за многие годы не попала в еврокубки. Это бьет по бюджету клуба, ведь призовые от еврокубков были значительной частью его дохода. В текущем сезоне команда находится на 12-й позиции и пока не видно, за счет чего они могут попасть в еврокубки уже в этом сезоне. Есть как минимум 10 команд Примеры, которые смотрятся мощнее.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Реала" давно травмированы Алаба, Милитан и Карвахаль. Последний будто уже начал реабилитацию и может быть доступен в январе. Восстановился и может сыграть против "Севильи" Ферлан Менди. Дисквалифицированным на матч является Винисиус, получивший 5 желтую карточку в поединке против "Райо Вальекано".
Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Васкес, Чуамэни, Рюдигер, Фран Гарсия – Вальверде, Модрич, Беллингем – Гюлер, Мбаппе, Родриго.
У "Севильи" в лазарете 4 футболиста: Эджуке, Ньянзу, Педроса и Соу. Особенно потерями можно назвать отсутствие первых двух, являющихся игроками основы.
Ориентировочный состав "Севильи": Фернандес – Монтьель, Баде, Гудель, Салас – Буэно, Агуме, Сауль – Навас, Ромеро, Лукебакио.
"Реал Мадрид" - "Севилья": статистика личных встреч
- 25.02.24. Реал - Севилья 1:0 (Примера)
- 21.10.23. Севилья - Реал 1:1 (Примера)
- 27.05.23. Севилья - Реал 1:2 (Примера)
- 22.10.22. Реал - Севилья 3:1 (Примера)
- 17.04.22. Севилья - Реал 2:3 (Примера)
В последних 5 личных встречах у Реала 4 победы при одни ничьей. Дома мадридцы регулярно побеждают своего соперника, поэтому можно считать, что Севилья является удобным соперником для подопечных Анчелотти.
Последние матчи "Реала"
- 18.12. Реал – Пачука 3:0 (Кубок Конфедераций)
- 14.12. Райо Вальекано - Реал 3:3 (Примера)
- 10.12. Аталанта - Реал 2:3 (Лига Чемпионов)
- 07.12. Жирона - Реал 0:3 (Примера)
- 04.12. Атлетик - Реал 2:1 (Примера)
Последние матчи "Севильи"
- 14.12. Севилья - Сельта 1:0 (Примера)
- 08.12. Атлетико - Севилья 4:3 (Примера)
- 05.12. Олот - Севилья 1:3 (Кубок Испании)
- 02.12. Севилья - Осасуна 1:1 (Примера)
- 24.11. Севилья - Райо Вальекано 1:0 (Примера)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Атлетико"
|18
|12
|5
|1
|33-12
|41
|2
|"Барселона"
|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|3
|Реал
|17
|11
|4
|2
|37-16
|37
|4
|"Атлетик"
|19
|10
|6
|3
|29-17
|36
|5
|Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|6
|"Вильярреал"
|17
|7
|6
|4
|29-28
|27
|7
|"Реал Сосьедад"
|18
|7
|4
|7
|16-13
|25
|8
|Жирона
|18
|7
|4
|7
|26-25
|25
|9
|"Осасуна"
|18
|6
|7
|5
|23-27
|25
|10
|"Сельта"
|18
|7
|3
|8
|27-28
|24
|11
|"Бетис"
|17
|6
|6
|5
|20-21
|24
|12
|"Севилья"
|17
|6
|4
|7
|18-23
|22
|13
|"Райо Вальекано"
|17
|5
|6
|6
|19-20
|21
|14
|"Лас-Пальмас"
|17
|5
|4
|8
|22-27
|19
|15
|"Леганес"
|17
|4
|6
|7
|15-23
|18
|16
|"Хетафе"
|18
|3
|7
|8
|11-15
|16
|17
|"Алавес"
|17
|4
|4
|9
|19-28
|16
|18
|"Эспаньол"
|17
|4
|3
|10
|16-29
|15
|19
|"Вальядолид"
|18
|3
|3
|12
|12-37
|12
|20
|"Валенсия"
|16
|2
|5
|9
|14-24
|11
"Реал Мадрид" - "Севилья": ставки и коэффициенты
"Реал Мадрид" - "Севилья": прогноз от UA-Футбол
"Реал" набрал хорошую форму в последних матчах, поэтому является фаворитом этой встречи. Учитывая, что "Севилья" является удобным соперником мадридцев, ожидаем уверенную победу "сливочных" и предлагаем поставить на победу "Реала" с разницей в 2 или более гола (Ф1 (-1,5)) за коэффициент в районе 1,85.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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