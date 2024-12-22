Реал Мадрид – Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.12.2024

Несмотря на не совсем идеальные результаты в Примере в последнее время, "Реал" по итогам тура может обойти "Барселону" и вплотную приблизиться к "Атлетико" в турнирной таблице.

Примера. 18-й тур

22 декабря. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 17:15 "Севилья"

Арбитр: Исидро Диас

Трансляция: MEGOGO Футбол 1



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Новости "Реала"

В прошлую среду "Реал" завоевал свой очередной международный трофей - Межконтинентальный кубок, обыграв мексиканскую "Пачуку" со счетом 3:0. Мадридцы сыграли основным составом и без труда одержали разгромную победу.

В Примере "Реал" третий и уступает "Барселоне" 1 очко и "Атлетико" 4 очка. Именно подопечные Симеоне теперь лидеры таблицы после вчерашней неожиданной победы над "Барселоной".

Еще в начале ноября мадридцы отставали от "Барселоны" на 9 очков, имея при этом игру в запасе. Игра команды Флика тогда была близка к идеальной, а вот мадридцы теряли очки даже со середняками. За месяц каталонцы всего 1 раз победили в 5 матчах чемпионата, а вот "Реал" победил 3 раза и сократил отставание от "Барселоны" до 1 очка при игре в запасе. Если бы не потеря с "Райо Вальекано" в прошлом туре, подопечные Анчелотти могли бы по итогам тура лидировать. А так в случае победы сократится отставание от "Атлетико" до 1 очка.

В последних 20 очных встречах в Мадриде у "Севильи" одна победа, датированная далеким 2008 годом. В общем, севильцы являются удобным соперником для мадридцев.

Меньше критики получает Мбаппе, налаживающий взаимопонимание с партнерами на поле и регулярно забивающий.

Новости "Севильи"

Севилья в последние десятилетия была постоянным участником еврокубков от Испании. Лигу Европы еще называют персональным турниром испанцев, ведь они регулярно выигрывали ее в начале прошлого десятилетия.

Успехи "Севильи" были связаны с именем спортивного директора Рамона Мончи и тренера Унаи Эмери. Первый находил дешево игроков, которых потом перепродавали в несколько раз дороже. Второй удачно тренировал имеющихся футболистов, постоянно играя в еврокубках, где есть возможность "засветить" этих игроков.

В прошлом сезоне "Севилья" заняла 14 позицию и впервые за многие годы не попала в еврокубки. Это бьет по бюджету клуба, ведь призовые от еврокубков были значительной частью его дохода. В текущем сезоне команда находится на 12-й позиции и пока не видно, за счет чего они могут попасть в еврокубки уже в этом сезоне. Есть как минимум 10 команд Примеры, которые смотрятся мощнее.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Реала" давно травмированы Алаба, Милитан и Карвахаль. Последний будто уже начал реабилитацию и может быть доступен в январе. Восстановился и может сыграть против "Севильи" Ферлан Менди. Дисквалифицированным на матч является Винисиус, получивший 5 желтую карточку в поединке против "Райо Вальекано".

Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Васкес, Чуамэни, Рюдигер, Фран Гарсия – Вальверде, Модрич, Беллингем – Гюлер, Мбаппе, Родриго.

У "Севильи" в лазарете 4 футболиста: Эджуке, Ньянзу, Педроса и Соу. Особенно потерями можно назвать отсутствие первых двух, являющихся игроками основы.

Ориентировочный состав "Севильи": Фернандес – Монтьель, Баде, Гудель, Салас – Буэно, Агуме, Сауль – Навас, Ромеро, Лукебакио.

"Реал Мадрид" - "Севилья": статистика личных встреч

25.02.24. Реал - Севилья 1:0 (Примера)

21.10.23. Севилья - Реал 1:1 (Примера)

27.05.23. Севилья - Реал 1:2 (Примера)

22.10.22. Реал - Севилья 3:1 (Примера)

17.04.22. Севилья - Реал 2:3 (Примера)

В последних 5 личных встречах у Реала 4 победы при одни ничьей. Дома мадридцы регулярно побеждают своего соперника, поэтому можно считать, что Севилья является удобным соперником для подопечных Анчелотти.

Последние матчи "Реала"

18.12. Реал – Пачука 3:0 (Кубок Конфедераций)

14.12. Райо Вальекано - Реал 3:3 (Примера)

10.12. Аталанта - Реал 2:3 (Лига Чемпионов)

07.12. Жирона - Реал 0:3 (Примера)

04.12. Атлетик - Реал 2:1 (Примера)

Последние матчи "Севильи"

14.12. Севилья - Сельта 1:0 (Примера)

08.12. Атлетико - Севилья 4:3 (Примера)

05.12. Олот - Севилья 1:3 (Кубок Испании)

02.12. Севилья - Осасуна 1:1 (Примера)

24.11. Севилья - Райо Вальекано 1:0 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Атлетико" 18 12 5 1 33-12 41 2 "Барселона" 19 12 2 5 51-22 38 3 Реал 17 11 4 2 37-16 37 4 "Атлетик" 19 10 6 3 29-17 36 5 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30 6 "Вильярреал" 17 7 6 4 29-28 27 7 "Реал Сосьедад" 18 7 4 7 16-13 25 8 Жирона 18 7 4 7 26-25 25 9 "Осасуна" 18 6 7 5 23-27 25 10 "Сельта" 18 7 3 8 27-28 24 11 "Бетис" 17 6 6 5 20-21 24 12 "Севилья" 17 6 4 7 18-23 22 13 "Райо Вальекано" 17 5 6 6 19-20 21 14 "Лас-Пальмас" 17 5 4 8 22-27 19 15 "Леганес" 17 4 6 7 15-23 18 16 "Хетафе" 18 3 7 8 11-15 16 17 "Алавес" 17 4 4 9 19-28 16 18 "Эспаньол" 17 4 3 10 16-29 15 19 "Вальядолид" 18 3 3 12 12-37 12 20 "Валенсия" 16 2 5 9 14-24 11

"Реал Мадрид" - "Севилья": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Севилья": прогноз от UA-Футбол

"Реал" набрал хорошую форму в последних матчах, поэтому является фаворитом этой встречи. Учитывая, что "Севилья" является удобным соперником мадридцев, ожидаем уверенную победу "сливочных" и предлагаем поставить на победу "Реала" с разницей в 2 или более гола (Ф1 (-1,5)) за коэффициент в районе 1,85.