Валенсия – Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.01.2025

В случае победы над "Валенсией" "Реал" выходит на первое место турнирной таблицы. Однако сделать это будет не так просто, ведь "Валенсия" находится в зоне вылета и отчаянно пытается спастись.

Примера. 12-й тур

3 января. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Сесар Сото Градо

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Новости "Валенсии"

Валенсия - типичный середняк Примеры, однако этот сезон команда проваливает. Прошлый сезон валенсийцы под руководством бывшего легендарного игрока команды Рубена Барахи завершили на 9 месте турнирной таблицы. Бараха возглавил Валенсию в феврале 2023 года, когда команда была на 18 позиции Примеры. В том сезоне команда сумела спастись от вылета в Сегунду, а спустя сезон команда уже значительно прогрессировала. У руководства даже появились амбиции сразиться за еврокубки, однако это не было подкреплено финансово и кадрово.

За 17 туров текущего сезона команда одержала только 2 победы и 6 ничьих, оказавшись на 19-м месте турнирной таблицы. Поэтому неудивительно, что Рубен Барах был уволен со своей должности перед новым годом. Команду же возглавил наставник "Вест Бромвича" Карлос Корберан, который будет пытаться спасти "летучих мышей" от вылета.

Новости "Реала"

"Реал" на хорошей ноте завершил 2024 год. Команда завоевала Межконтинентальный кубок и опередила "Барселону" в Примере. Неожиданно на первое место вышел "Атлетико", у которого впечатляющая серия побед. "Сливочные" сегодня смогут возглавить турнирную таблицу в случае своей победы, по крайней мере до того момента, пока свой матч не сыграют подопечные Диего Симеоне.

В Лиге чемпионов также улучшились дела у "Реала" после победы над "Аталантой". Впереди матчи с "Зальцбургом" и "Брестом", где у подопечных Анчелотти будут шансы поднятся в таблице.

Вообще, январь будет очень насыщенным для мадридцев. Уже через три дня после "Валенсии" будет поединок кубка Короля против "Депортиво Минеры", а еще через три дня полуфинал Суперкубка Испании против "Мальорки".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Валенсии" достаточно много травмированных. Давно не играют Тьерри Коррея, Муктар Диакаби, Рафа Мир, повреждения получил Фран Перес. Под вопросом участие в матче основных игроков Хосе Гая и Гиорги Мамардашвили, из-за дисквалификации не сыграет Пепелу.

Ориентировочный состав "Валенсии": Димитриевски – Фульке, Москера, Таррега, Риоха – Канос, Герра, Берречеа, Лопес – Алмейда, Дуро.

В "Реале" до сих пор травмированы Милитан и Карвахаль, приступил к тренировкам после года отсутствия Алаба, но вряд ли мы его увидим на поле. Готов также сыграть отсутствовавший в последнее время Ферлан Менди.

Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Васкес, Чуамэни, Рюдигер, Фран Гарсия – Вальверде, Камавинга, Беллингем – Винисиус, Мбаппе, Родриго.

"Валенсия" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

02.03.24. Валенсия - Реал 2:2 (Примера)

11.11.23. Реал - Валенсия 5:1 (Примера)

21.05.23. Валенсия - Реал 1:0 (Примера)

02.02.23. Реал - Валенсия 2:0 (Примера)

11.01.23. Реал - Валенсия 2:1 (Суперкубок Испании)

В последних 5 личных встречах зафиксировано 3 победы "Реала", одна победа "Валенсии" и одна ничья. В прошлом сезоне "королевский клуб" дома разгромил соперника, а вот матч в Валенсии завершился скандалом. "Реал" отыгрался с 2:0 и главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за секунду до того, как "Реал" забил свой третий гол. За спор с арбитром удаление получил Беллингем. После матча Мансано даже был отстранен на несколько матчей.

Последние матчи "Валенсии"

22.12. Валенсия - Алавес 2:2 (Примера)

18.12. Эспаньол - Валенсия 1:1 (Примера)

13.12. Вальядолид - Валенсия 1:0 (Примера)

07.12. Валенсия - Райо Вальекано 0:1 (Примера)

04.12. Эхеа - Валенсия 1:3 (Кубок Испании)

Последние матчи "Реала"

22.12. Реал - Севилья 4:2 (Примера)

18.12. Реал – Пачука 3:0 (Кубок Конфедераций)

14.12. Райо Вальекано - Реал 3:3 (Примера)

10.12. Аталанта - Реал 2:3 (Лига Чемпионов)

07.12. Жирона - Реал 0:3 (Примера)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Атлетико" 18 12 5 1 33-12 41 2 Реал 18 12 4 2 41-18 40 3 "Барселона" 19 12 2 5 51-22 38 4 "Атлетик" 19 10 6 3 29-17 36 5 "Вильярреал" 18 8 6 4 34-30 30 6 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30 7 "Реал Сосьедад" 18 7 4 7 16-13 25 8 Жирона 18 7 4 7 26-25 25 9 "Бетис" 18 6 7 5 21-22 25 10 "Осасуна" 18 6 7 5 23-27 25 11 "Сельта" 18 7 3 8 27-28 24 12 "Райо Вальекано" 18 5 7 6 20-21 22 13 "Лас-Пальмас" 18 6 4 8 23-27 22 14 "Севилья" 18 6 4 8 20-27 22 15 "Леганес" 18 4 6 8 17-28 18 16 "Алавес" 18 4 5 9 21-30 17 17 "Хетафе" 18 3 7 8 11-15 16 18 "Эспаньол" 18 4 3 11 16-30 15 19 "Валенсия" 17 2 6 9 16-26 12 20 "Вальядолид" 18 3 3 12 12-37 12

"Валенсия" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Валенсия" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

"Реал" безусловно является фаворитом встречи и должен одерживать победу, однако если с атакой сливочных все в порядке, то оборона часто подводит. Поэтому считаем, что в матче будет забито минимум 3 гола (ТБ 2,5), причем этот тотал может пробить даже сам "Реал".