Барбастро – Барселона. Анонс и прогноз матча кубка Испании на 04.01.2025

"Барселона" в стартовом матче 2025 года поедет в гости в "Барбастро" на матч кубка Короля.

Кубок Испании. 1/16 финала

4 января. Барбастро. "Муниципальный стадион Барбастро"

"Барбастро" 20:00 "Барселона"

Арбитр: Исидро Диас

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Новости "Барбастро"

Соперник "Барселоны" звезд с неба не хватает, находясь в Сегунде Дивизион КИФФ (четвертый по силе испанский дивизион). Там команда находится на 16 позиции из 18 команд, однако в последних 3 матчах они получили 7 очков.

В кубке Испании команада "Барбастро" прошла уже 2 соперника. Сначала была победа над "Аморебьетой", а затем над "Эспаньолом" из Примеры. "Эспаньол" играл основой и всю игру доминировал, а вот "Барбастро" реализовал 2 момента из 2 и при этом умудрился не пропустить.

Новости "Барселоны"

"Барселона" после почти идеального старта сезона провалила ноябрь-декабрь. За это время каталонцы уступила "Реал Сосьедаду", "Лас Пальмасу", "Леганесу" и "Атлетико". Особенно неожиданными были домашние поражения Лас Пальмаса и Леганеса, которые тогда шли в зоне вылета. Ничью на выезде против "Сельты" тоже можно считать неудачным результатом. В последнем матче 2024 года подопечные Флика на последних секундах уступили дома "Атлетико", хотя весь матч доминировали.

Никуда не исчезли финансовые проблемы "Барселоны", которая пока не может зарегистрировать на вторую половину сезона Дани Ольмо и Пау Виктора. Особенно болезненной может быть потеря первого, за которого летом было заплачено 55 млн евро. Но сами игроки не собираются покидать "Барселону" на правах свободных агентов и ожидают решительных действий от руководства клуба, чтобы получить разрешение на регистрацию.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Что касается кадровой ситуации "Барбастро", то здесь информации мало. Ориентируемся на состав, который побеждал "Эспаньол".

Ориентировочный состав "Барбастро": Фабрега – Гарсия, Сантигоса, Арройо – Баррера, Хайме, Хавито, Баутиста – Альбин, Эль-Хаддади, Прат.

У "Барселоны" лазарет постепенно пустеет. Восстановился от травмы Фати, но Флик на него особо не рассчитывает. Точно не сыграют травмированные Кристенсен, Тер Штеген, Ямаль и Берналь, а также незарегистрированные Ольмо и Виктор.

Ориентировочный состав "Барселоны": Пенья – Бальде, И. Мартинес, Кубарси, Кунде – Педри, Касадо – Рафинья, Гави, Ф. Торрес – Левандовски.

"Барбастро" - "Барселона": статистика личных встреч

07.01.24. Барбастро – Барселона (Кубок Испании)

Почти год тому назад команды встречались на этой же стадии турнира. Несмотря на большую разницу в классе команд, "Барселона" победила лишь со счетом 3:2, выступая фактически основным составом.

Последние матчи "Барбастро"

21.12. Барбастро - Эхеа 2:0 (Сегунда Дивизион КИФФ)

15.12. Исарра - Барбастро 1:1 (Сегунда Дивизион КИФФ)

08.12. Барбастро - Герника Клуб 2:0 (Сегунда Дивизион КИФФ)

03.12. Барбастро – Эспаньол 2:0 (Кубок Испании)

30.11. Логроньес - Барбастро 3:0 (Сегунда Дивизион КИФФ)

Последние матчи "Барселоны"

21.12. Барселона - Атлетико 1:2 (Примера)

15.12. Барселона - Леганес 0:1 (Примера)

11.12. Боруссия Д. – Барселона 2:3 (Лига Чемпионов)

07.12. Бетис - Барселона 2:2 (Примера)

03.12. Мальорка – Барселона 1:5 (Примера)

"Барбастро" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Барбастро" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Учитывая форму команд, считаем, что матч должен быть результативным. "Барселона" имеет хорошую атаку, однако при этом многое пропускает. Также принимаем во внимание прошлогодний матч, который был результативным. Считаем, что в матче будет забито минимум 3 гола (ТБ 3).