  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Испания
  4. Марбелья – Атлетико. Анонс и прогноз матча кубка Испании на 04.01.2025
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марбелья – Атлетико. Анонс и прогноз матча кубка Испании на 04.01.2025

Испания
Обновлено

UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Марбелья" - "Атлетико" в рамках 1/16 финала кубка Испании

Марбелья – Атлетико. Анонс и прогноз матча кубка Испании на 04.01.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Атлетико" в стартовом матче 2025 года поедет в гости в Марбелью на матч кубка Короля.

Кубок Испании. 1/16 финала
4 января. Марбелья. "Ла Росоледа"
"Марбелья" 22:30 "Атлетико"
Арбитр: Алехандро Руис
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Марбелья - Атлетико
Смотреть трансляцию

Новости "Марбельи"

Соперник "Атлетико" немного знаком украинским болельщикам, ведь очень часто свои зимние сборы киевское "Динамо" проводило в Марбелье и имело товарищеские матчи с одноименной командой. "Марбелья" выступает в Примере Дивизион КИФФ (третий по силе испанский дивизион). Там команда находится на 12 позиции из 20 команд. Последние 3 матча команда Франсиско Бельтрана не проигрывает. Что интересно, недавно Марбелья встречалась со второй командой мадридцев - Атлетико Б и уступили со счетом 2:3.

В кубке Испании команада "Марбелья" прошла уже 2 соперника. Сначала была победа над "Бергантиньосом" на выезде, а затем над "Бургосом" из Сегунди. Пройти Атлетико хозяевам будет сложно, но бой дать они попробуют.

Новости "Атлетико"

У "Атлетико" есть фантастическая победная серия продолжительностью 12 матчей во всех турнирах. В прошлом туре мадридцы были близки к прерыванию этой серии, однако на последних секундах сумели вырвать победу у "Барселоны".

В предыдущем раунде кубка короля победная серия мадридцев вполне могла прерваться. "Атлетико" до 83 минуты проигрывало команде из 4 дивизиона "Касереньо", однако на последних минутах подопечные Симеоне отличились трижды. Причем интересно, что "Атлетико" выступало основным составом в этом матче. В чемпионате "Атлетико" уступает "Реалу" тремя очками, однако имеет при этом игру в запасе.

В хорошей форме Гризманн, по поводу которого появилось много слухов в последнее время. У Антуана контракт до июня 2026 года, однако якобы он планирует продолжить карьеру в МЛС и президент "Атлетико" готов его отпустить, учитывая заслуги перед командой.


Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Что касается кадровой ситуации "Марбельи", то здесь информации мало. Капитаном команды эксигрок "Реала", Наполи", "Форентины" и ряда других команд 37-летний Хосе Кальехон. В команде присутствуют легионеры из Австралии, Марокко, Эваториальной Гвинеи, Ганы и Китая.


Ориентировочный состав "Марбельи": Лехаррага – Хамани, Пуньяль Родригес, Ольгин – Форнес, Пенья, Акоста, Эдвардс – Кальехон, Анса, Охеменг.


У "Атлетико" нет потерь перед текущим матчем, Диего Симеоне может рассчитывать на всех игроков. Ожидаем выхода основных игроков мадридцев.


Ориентировочный состав "Атлетико": Облак – Льоренте, Хименес, Лэнгле, Галан – Симеоне, Де Пауль, Барриос, Лино – Гризманн, Альварес.

"Марбелья" - "Атлетико": статистика личных встреч

  • 10.11.09. "Атлетико" - "Марбелья" 6:0 (Кубок Испании)
  • 27.10.09. "Марбелья" - "Атлетико" 0:2 (Кубок Испании)

Команды встречались на этой стадии турнира в 2009 году. Тогда в 1/16 финала кубка было 2 матча и в обоих уверенно победили мадридцы.

Последние матчи "Марбельи"

  • 21.12. Рекреативо Уэльва - Марбелья 1:3 (Примера Дивизион КИФФ)
  • 14.12. Марбелья - Бетис Б 2:2 (Примера Дивизион КИФФ)
  • 08.12. Вильярреал Б - Марбелья 1:1 (Примера Дивизион КИФФ)
  • 03.12. Марбелья – Бургос 1:0 (Кубок Испании)
  • 30.11. Атлетико Б - Марбелья 3:2 (Примера Дивизион КИФФ)

Последние матчи "Атлетико"

  • 21.12. Барселона - Атлетико 1:2 (Примера)
  • 15.12. Атлетико - Хетафе 1:0 (Примера)
  • 11.12. Атлетико – Слован 3:1 (Лига чемпионов)
  • 08.12. Атлетико - Севилья 4:3 (Примера)
  • 05.12. Касереньо – Атлетико 1:3 (Кубок Испании)


"Марбелья" - "Атлетико": ставки и коэффициенты

Favbet
11.50
5.90
1.25
Узнать больше

"Марбелья" - "Атлетико": прогноз от UA-Футбол

Учитывая форму команд и разницу в классе, “Атлетико” должен побеждать. Диего Симеоне стремится выжать максимум из своей команды, так что если и будет ротация, то минимальная. Полагаем, что мадридцы победят с разницей в 2 гола и больше (Ф2 (-1,5)).

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

По теме
yellow-arrow
Барбастро – Барселона. Анонс и прогноз матча кубка Испании на 04.01.2025
yellow-arrow
Валенсия – Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 03.01.2025
yellow-arrow
Реал Мадрид – Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.12.2024
Атлетико (Мадрид) Кубок Испании Кубок короля-2025
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости