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Марбелья – Атлетико. Анонс и прогноз матча кубка Испании на 04.01.2025
UA-Футбол делится ожиданиями от матча "Марбелья" - "Атлетико" в рамках 1/16 финала кубка Испании
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" в стартовом матче 2025 года поедет в гости в Марбелью на матч кубка Короля.
Кубок Испании. 1/16 финала
4 января. Марбелья. "Ла Росоледа"
"Марбелья" 22:30 "Атлетико"
Арбитр: Алехандро Руис
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Марбельи"
Соперник "Атлетико" немного знаком украинским болельщикам, ведь очень часто свои зимние сборы киевское "Динамо" проводило в Марбелье и имело товарищеские матчи с одноименной командой. "Марбелья" выступает в Примере Дивизион КИФФ (третий по силе испанский дивизион). Там команда находится на 12 позиции из 20 команд. Последние 3 матча команда Франсиско Бельтрана не проигрывает. Что интересно, недавно Марбелья встречалась со второй командой мадридцев - Атлетико Б и уступили со счетом 2:3.
В кубке Испании команада "Марбелья" прошла уже 2 соперника. Сначала была победа над "Бергантиньосом" на выезде, а затем над "Бургосом" из Сегунди. Пройти Атлетико хозяевам будет сложно, но бой дать они попробуют.
Новости "Атлетико"
У "Атлетико" есть фантастическая победная серия продолжительностью 12 матчей во всех турнирах. В прошлом туре мадридцы были близки к прерыванию этой серии, однако на последних секундах сумели вырвать победу у "Барселоны".
В предыдущем раунде кубка короля победная серия мадридцев вполне могла прерваться. "Атлетико" до 83 минуты проигрывало команде из 4 дивизиона "Касереньо", однако на последних минутах подопечные Симеоне отличились трижды. Причем интересно, что "Атлетико" выступало основным составом в этом матче. В чемпионате "Атлетико" уступает "Реалу" тремя очками, однако имеет при этом игру в запасе.
В хорошей форме Гризманн, по поводу которого появилось много слухов в последнее время. У Антуана контракт до июня 2026 года, однако якобы он планирует продолжить карьеру в МЛС и президент "Атлетико" готов его отпустить, учитывая заслуги перед командой.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Что касается кадровой ситуации "Марбельи", то здесь информации мало. Капитаном команды эксигрок "Реала", Наполи", "Форентины" и ряда других команд 37-летний Хосе Кальехон. В команде присутствуют легионеры из Австралии, Марокко, Эваториальной Гвинеи, Ганы и Китая.
Ориентировочный состав "Марбельи": Лехаррага – Хамани, Пуньяль Родригес, Ольгин – Форнес, Пенья, Акоста, Эдвардс – Кальехон, Анса, Охеменг.
У "Атлетико" нет потерь перед текущим матчем, Диего Симеоне может рассчитывать на всех игроков. Ожидаем выхода основных игроков мадридцев.
Ориентировочный состав "Атлетико": Облак – Льоренте, Хименес, Лэнгле, Галан – Симеоне, Де Пауль, Барриос, Лино – Гризманн, Альварес.
"Марбелья" - "Атлетико": статистика личных встреч
- 10.11.09. "Атлетико" - "Марбелья" 6:0 (Кубок Испании)
- 27.10.09. "Марбелья" - "Атлетико" 0:2 (Кубок Испании)
Команды встречались на этой стадии турнира в 2009 году. Тогда в 1/16 финала кубка было 2 матча и в обоих уверенно победили мадридцы.
Последние матчи "Марбельи"
- 21.12. Рекреативо Уэльва - Марбелья 1:3 (Примера Дивизион КИФФ)
- 14.12. Марбелья - Бетис Б 2:2 (Примера Дивизион КИФФ)
- 08.12. Вильярреал Б - Марбелья 1:1 (Примера Дивизион КИФФ)
- 03.12. Марбелья – Бургос 1:0 (Кубок Испании)
- 30.11. Атлетико Б - Марбелья 3:2 (Примера Дивизион КИФФ)
Последние матчи "Атлетико"
- 21.12. Барселона - Атлетико 1:2 (Примера)
- 15.12. Атлетико - Хетафе 1:0 (Примера)
- 11.12. Атлетико – Слован 3:1 (Лига чемпионов)
- 08.12. Атлетико - Севилья 4:3 (Примера)
- 05.12. Касереньо – Атлетико 1:3 (Кубок Испании)
"Марбелья" - "Атлетико": ставки и коэффициенты
"Марбелья" - "Атлетико": прогноз от UA-Футбол
Учитывая форму команд и разницу в классе, “Атлетико” должен побеждать. Диего Симеоне стремится выжать максимум из своей команды, так что если и будет ротация, то минимальная. Полагаем, что мадридцы победят с разницей в 2 гола и больше (Ф2 (-1,5)).
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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