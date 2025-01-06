Депортиво Минера – Реал. Анонс и прогноз матча кубка Испании на 06.01.2025

"Реал" стартует в кубке Испании матчем против "Депортиво Минеры", который представляет четвертый испанский дивизион.

Кубок Испании. 1/16 финала

6 января. Картахена. "Эстадио Мунисиполь Картагонова"

"Депортиво Минера" ​​20:00 "Реал"

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас

Трансляция: MEGOGO Футбол 2



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Новости "Депортиво Минера"

Соперник "Реала" находится в Группе 4 Сегунды Дивизион КИФФ (четвертый по силе испанский дивизион). Там команда находится на 8 позиции из 18 команд. В последних 4 матчах "Депортиво Минера" не может победить и понемногу опустилась в турнирной таблице.



В кубке Испании "Депортиво Минера" ​​прошла уже 2 соперника. Сначала была разгромная победа над "Туделано" на выезде 5:0, а затем над "Алавесом" из Примеры в серии пенальти (2:2 после дополнительного времени). "Алавес" играл основой и всю игру доминировал, но не смог реализовать свои моменты. "Депортиво Минера" ​​весь второй экстра-тайм играла в меньшинстве, но сумела удержать ничью. В серии пенальти хозяева реализовали все свои 4 удара, в то время как игроки "Алавеса" дважды промахнулись.



Новости "Реала"

"Реал" удачно начал 2025 год. Три дня назад подопечные Анчелотти в перенесенном матче 12 тура в меньшинстве вырвали победу над "Валенсией". Начало камбэку положил Лука Модрич, ставший старейшим бомбардиром в истории "королевского клуба". Победа позволила опередить "Атлетико", но у подопечных Симеоне еще есть матч в запасе. "Барселона" отстает уже на 5 очков, хотя еще 2 месяца назад каталонцы опережали "Реал" на 9 очков.



В канун нового года команда завоевала Межконтинентальный кубок, одолев мексиканскую "Пачуку". В Лиге чемпионов после не совсем удачного старта "Реал" улучшил свои дела победой над "Аталантой". Впереди матчи с "Зальцбургом" и "Брестом", где у подопечных Анчелотти будут шансы подняться в турнирной таблице.



Январь очень насыщен матчами для мадридцев. Три дня назад "Реал" в драматическом матче одолел "Валенсию", сегодня поединок кубка против "Депортиво Минеры", а уже 9 января полуфинал Суперкубка Испании против "Мальорки". Матчи через два дня на третий изнурительны, поэтому на матч кубка ожидается значительная ротация.



Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Что касается кадровой ситуации "Депортиво Минеры", то здесь информации мало. Ориентируемся на состав, который побеждал "Алавес".



Ориентировочный состав "Депортиво Минеры": Фран Мартинес – Хуанми, Моранте, Монти, Мас – Пипо, Бритос Родригес, Пердомо Мачадо, Петкофф, Пуянте – Франсис.



В "Реале" до сих пор травмированы Милитао и Карвахаль, уже приступил к тренировкам Алаба, но играть он еще не будет. На воротах точно сыграет Лунин, ведь об этом заявил Анчелотти в преддверии матча. Точно должен отдыхать Лукас Васкес, не имеющий альтернативы на правом фланге защиты, поэтому спрогнозируем выход Лоренсо Агуадо из "Кастильи". Не исключаем также выходы на замену некоторых других молодых мадридцев.

Ориентировочный состав "Реала": Лунин – Ф. Гарсия, Р. Асенсио, Вальехо, Л. Агуадо – Камавинга, Себальос, Модрич – Гюлер, Эндрик, Диас.

"Депортиво Минера" ​​- "Реал": статистика личных встреч

Это будет первая встреча команд в истории.

Последние матчи "Депортиво Минеры"

21.12. Депортиво Минера - Хувентуд Торремолинос 0:1 (Сегунда Дивизион КИФФ)

15.12. Эстепона - Депортиво Минера 1:1 (Сегунда Дивизион КИФФ)

08.12. Депортиво Минера - УКАМ Мурсия 0:0 (Сегунда Дивизион КИФФ)

05.12. Депортиво Минера – Алавес 3:2 (Кубок Испании)

01.12. Херес Депортиво - Депортиво Минера 2:1 (Сегунда Дивизион КИФФ)

Последние матчи "Реала"

03.01. Валенсия - Реал 1:2 (Примера)

22.12. Реал - Севилья 4:2 (Примера)

18.12. Реал – Пачука 3:0 (Межконтинентальный кубок)

14.12. Райо Вальекано - Реал 3:3 (Примера)

10.12. Аталанта - Реал 2:3 (Лига Чемпионов)

"Депортиво Минера" ​​- "Реал": ставки и коэффициенты

"Депортиво Минера" ​​- "Реал": прогноз от UA-Футбол

Несмотря на ротацию, которую сделает Анчелотти, все же уровень команд очень разный. Даже резервисты мадридцев обязаны громить соперника, поэтому прогнозируем уверенную победу "Реала" с разницей в 3 гола и больше (Ф2 (-2,5)).