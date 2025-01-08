Атлетик – Барселона. Анонс и прогноз матча Суперкубка Испании на 08.01.2025

В первом полуфинале Суперкубка Испании в Саудовской Аравии встретятся вице-чемпион страны "Барселона" и обладатель кубка Испании в прошлом сезоне "Атлетик" из Бильбао.

Суперкубок Испании. 1/2 финала

8 января. Джидда. "Король Абдулла Спортс Сити"

"Атлетик" 21:00 "Барселона"

Арбитр: Мигель Ортис

Трансляция: Setanta Sports



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Новости "Атлетика"

"Атлетик" в прошлом сезоне выиграл кубок Испании, одолев в финале "Осасуну" в серии пенальти. По пути в финал баски прошли "Барселону" и "Атлетико", поэтому заслуженно выиграли трофей.

Нынешний календарный год команда начала матчем в Кубке Испании, только в серии пенальти одолев "Логроньес" из 4-го испанского дивизиона. Справедливости ради стоит отметить, что в этом матче Эрнесто Вальверде осуществил определенную ротацию.

В Примере "Атлетик" находится на комфортной четвертой позиции, всего на 2 очка отставая от третьей "Барселоны". Позади басков "Вильярреал" и "Мальорка" на расстоянии 6 очков. В Лиге Европы "Атлетик" находится на 2 позиции, получив в 6 матчах 16 очков. Единственную ничью баски сыграли против Ромы на выезде, в остальных 5 матчах зафиксированы их победы. В последнее время команда находится в хорошей форме и готова дать бой сопернику.

Новости "Барселоны"

"Барселона" начала год разгромом "Барбастро" в рамках кубка Испании. Флик сделал ротацию и дал шанс тем, кто меньше играет в сезоне. Резервисты воспользовались своими возможностями, не оставив сопернику шансов.

В общем дела "Барселоны" в последнее время обстоят не очень. Это касается как финансовой составляющей, так и спортивных результатов. В начале сезона команда выглядела практически идеально, буквально не замечая своих соперников. Чего стоят только разгромы мощных "Реала" и "Баварии". Однако в ноябре механизм дал сбой и теперь каталонцы только третие в Примере, уступая мадридским "Реалу" и "Атлетико".

Барселона до сих пор не может зарегистрировать на вторую половину сезона Дани Ольмо и Пау Виктора, однако в заявку на матч они попали. Это неприятный сигнал не только для этих игроков, но и для других, особенно для потенциальных новичков. Мини-турнир за Суперкубок – шанс для каталонцев получить первый трофей сезона и улучшить морально-психологическое состояние команды.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В "Атлетике" под вопросом участие в матче Нико Уильямса, который в матче кубка получил повреждение лодыжки. Остальные игроки готовы выйти на поле.

Ориентировочный состав "Атлетика": Симон – де Маркос, Вивиан, Паредес, Берчиче – Весга, Сансет, И.А. Уильямс, Н. Уильямс - Гурусета.

У "Барселоны" лазарет постепенно пустеет. Восстановился от травмы и уже играл в матче Кубка Фати. Точно не сыграют травмированные Кристенсен, Тер Штеген, Ямаль и Берналь. В заявку попали Ольмо и Виктор и если Барселона до начала игры сможет их зарегистрировать, то они сыграют.

Ориентировочный состав "Барселоны": Пенья – Бальде, И. Мартинес, Кубарси, Кунде – Педри, Касадо – Рафинья, Гави, Лопес – Левандовски.

"Атлетик" - "Барселона": статистика личных встреч

24.08.24. Барселона - Атлетик 2:1 (Примера)

03.03.24 Атлетик - Барселона 0:0 (Примера)

24.01.24 Атлетик - Барселона 4:2 (Кубок Испании)

22.10.23 Барселона - Атлетик 1:0 (Примера)

12.03.23 Атлетик-Барселона 0:1 (Примера)

В последних 5 матчах команд зафиксировано 3 победы "Барселоны", 1 ничья и 1 победа "Алетика". Баски победили в январе прошлого года в матче кубка. В первом круге матч завершился со счетом 2:1 в пользу каталонцев.

Последние матчи "Атлетика"

04.01. Логроньес – Атлетик 0:0 (пен. 3:4) (Кубок Испании)

21.12. Осасуна - Атлетик 1:2 (Примера)

15.12. Алавес - Атлетик 1:1 (Примера)

11.12. Фенербахче - Атлетик 0:2 (Лига Европы)

08.12. Атлетик - Вильярреал 2:0 (Примера)

Последние матчи "Барселоны"

04.01. Барбастро – Барселона 0:4 (Кубок Испании)

21.12. Барселона - Атлетико 1:2 (Примера)

15.12. Барселона - Леганес 0:1 (Примера)

11.12. Боруссия Д. - Барселона 2:3 (Лига Чемпионов)

07.12. Бетис - Барселона 2:2 (Примера)

"Атлетик" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Атлетик" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Учитывая форму команд, считаем, что матч должен быть результативным. Прогнозируем, что обе команды забьют. Также с большой вероятностью будет забито минимум 3 гола, поэтому можно поставить, что обе забьют и ТБ 2,5 за коэффициент в районе 2.