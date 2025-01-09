Реал - Мальорка. Анонс и прогноз матча Суперкубка Испании на 09.01.2025

Во втором полуфинале Суперкубка Испании в Саудовской Аравии встретятся чемпион страны "Реал" и финалист кубка Испании в прошлом сезоне "Мальорка".

Суперкубок Испании. 1/2 финала

9 января. Джидда. "Король Абдулла Спортс Сити"

"Реал" 21:00 "Мальорка"

Арбитр: Рикардо Бенгоечеа

Трансляция: Setanta Sports



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Новости "Реала"



"Реал" попал в полуфинал Суперкубка в статусе чемпиона Испании в прошлом сезоне. Мадридцы уже успели отыграть 2 матча в 2025 году. Сначала в драматической игре вдесятером "сливочные" вырвали победу над "Валенсией", а затем легко разгромили "Депортиво Минеру" в кубке Короля.



Дела у "Реала" в последнее время налаживаются. Победа над "Валенсией" позволила опередить "Атлетико", но у подопечных Симеоне еще есть матч в запасе. "Барселона" отстает уже на 5 очков. В преддверии нового года команда завоевала Межконтинентальный кубок, одолев мексиканскую "Пачуку". В хорошей форме Лука Модрич, обновивший свой рекорд самого старшего бомбардира в истории "королевского клуба". Нашел свою игру Мбаппе, которого больше всего критиковали журналисты и специалисты на старте сезона. Француз еще далеко не показывает свой максимум, но это уже гораздо лучше, чем в начале сезона.



Новости "Мальорки"

"Мальорка" в прошлом сезоне только в серии пенальти уступила "Атлетику" из Бильбао в финале кубка Испании. Можно сказать, что островитянам повезло с жеребьевкой, ведь они попали в ветку, где не было "Реала", "Барселоны" и "Атлетико". По пути в финал команда одолела, в частности, "Жирону" Довбика и Цыганкова и "Реал Сосьедад".

В текущем сезоне команда уже прекратила борьбу за кубок, позорно уступив "Понтеведре" с четвертого испанского дивизиона - 0:3. Такое поражение от андердога не оправдывает даже ротация, которую в этом матче совершил Аррасате. В Примере дела "Мальорки" обстоят неплохо. Команда с 30 очками идет на 6-й еврокубковой позиции, регулярно добывая очки как дома, так и на выезде. Из провалов отметим только домашнее поражение от "Барселоны" - 1:5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Реала" до сих пор в лазарете Милитан и Карвахаль, уже приступил к тренировкам и даже попал в заявку на матч Алаба. Анчелотти выставит самый сильный состав. На ворота вернется Куртуа, четверку защитников составят Менди, Чуамэни, Рюдигер и Васкес, в полузащите рядом с Вальверде и Беллингемом могут сыграть Камавинга, Себальос или Модрич и тройка форвардов – Винисиус, Мбаппе, Родриго. Дисквалификация Винисиуса за удаление в Валенсии на Суперкубок не распространяется, поэтому он будет играть.

Ориентировочный состав "Реала": Куртуа – Менди, Чуамэни, Рюдигер, Васкес – Вальверде, Себальос, Беллингем – Винисиус, Мбаппе, Родриго.

У "Мальорки" лазарет пуст, все игроки готовы выйти на поле. На воротах сыграет Грейф, четверку защитников составят Маффео, Валент, Райльо и Мохика, в полузащите выйдут Асано, Санчес, Маскарель, Дардер, в атаке сыграют Ларин и Мурики.

Ориентировочный состав "Мальорки": Грейф – Маффео, Вальент, Райльо, Мохика – Асано, Санчес, Маскарель, Дардер – Ларин, Мурики.

"Реал" - "Мальорка": статистика личных встреч

18.08.24. Мальорка - Реал 1:1 (Примера)

13.04.24 Мальорка - Реал 0:1 (Примера)

03.01.24 Реал - Мальорка 1:0 (Примера)

05.02.23 Мальорка – Реал 1:0 (Примера)

11.09.22 Реал - Мальорка 4:1 (Примера)

В последних 5 матчах команд зафиксировано 3 победы "Реала", 1 ничья и 1 победа "Мальорки". В общем, эти матчи проходили в напряженной борьбе и лишь 1 раз из 5 матчей "Реал" побеждал уверенно. В первом круге текущего сезона матч Примеры завершился со счетом 1:1. На гол Родриго "Мальорка" ответила точным ударом Мурики.

Последние матчи "Реала"

06.01. Депортиво Минера - Реал 0:5 (Кубок Испании)

03.01. Валенсия - Реал 1:2 (Примера)

22.12. Реал - Севилья 4:2 (Примера)

18.12. Реал – Пачука 3:0 (Межконтинентальный кубок)

14.12. Райо Вальекано - Реал 3:3 (Примера)

Последние матчи "Мальорки"

03.01. Понтеведра – Мальорка 3:0 (Кубок Испании)

21.12. Хетафе – Мальорка 0:1 (Примера)

14.12. Мальорка – Жирона 2:1 (Примера)

06.12. Сельта - Мальорка 2:0 (Примера)

03.12. Мальорка – Барселона 1:5 (Примера)

"Реал" - "Мальорка": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Мальорка": прогноз от UA-Футбол

"Реал" - фаворит матча и находится в хорошей форме. Прогнозируем, что жители Саудовской Аравии увидят в финале Эль-Классико, поэтому предлагаем поставить, что "Реал" уверенно победит (Ф1(-1)) с коэффициентом в районе 1,6.